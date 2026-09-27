27-09-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు దిల్లీ వెళ్లనున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
27-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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పొలంలో పాముకాటుతో మహిళా కూలి మృతి
వికారాబాద్లోని తాండూరు మండలం మల్కాపూర్లో విషాదం వెలుగుచూసింది. కంది పొలంలో కలుపు కోసం వెళ్లిన అంబిక అనే మహిళా కూలి పాముకాటుతో మృతి చెందారు.
గన్నర్స్ డే ద్విశతాబ్ది వేడుకలను పురస్కరించుకొని 'గన్నర్స్ సోల్జర్థాన్'
గన్నర్స్ డే ద్విశతాబ్ది వేడుకలను పురస్కరించుకొని 'గన్నర్స్ సోల్జర్థాన్'ను నిర్వహిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ ఆర్టిలరీ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో ఈ మారథాన్ జరుగుతోంది. 10కే రన్ రన్నర్గా యూఎస్ కాన్సుల్ జనరల్ లారా విలియమ్స్ పాల్గొన్నారు. రన్నర్స్తో కలిసి ఆమె పరుగు తీశారు.
నెక్లెస్రోడ్లోని హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్లో పింక్ పవర్ రన్ 3.0 ప్రారంభం
నెక్లెస్రోడ్లోని హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్లో సుధారెడ్డి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పింక్ పవర్ రన్ 3.0 ప్రారంభమైంది. దీనికి ముఖ్యఅతిథిగా యూఎస్ కాన్సుల్ జనరల్ లారా విలియమ్స్ పాల్గొన్నారు. కాన్సర్పై అవగాహన కల్పించే లక్ష్యంతో 21కే రన్ను జనరల్ లారా విలియమ్స్ ప్రారంభించారు.
నేడు దిల్లీ వెళ్లనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
నేడు దిల్లీ సీఎం రేవంత్రెడ్డి వెళ్లనున్నారు. రేపు దిల్లీలో జరిగే ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు. మంగళవారం కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశానికి ముఖ్యమంత్రి హాజరుకానున్నారు.
తెలంగాణ యాసలో వచ్చిన సినిమా ది ప్యారడైజ్ బాగుంది: కేటీఆర్
తెలంగాణ యాసలో వచ్చిన సినిమా ది ప్యారడైజ్ బాగుందని కేటీఆర్ అన్నారు. ది ప్యారడైజ్ సినిమా విజయవంతం కావాలని కోరుకుంటున్నానని చెప్పారు. సినిమాలో శంకరన్న పాత్రకి ప్రేరణ ఎవరో అందరికీ తెలుసని అన్నారు. దర్శకుడు శ్రీకాంత్, కథానాయకుడు నాని, చిత్ర బృందానికి అభినందనలు తెలిపారు.
నేటి నుంచి విండీస్తో భారత్ వన్డే సిరీస్
భారత్, విండీస్తో జట్ల మధ్య మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ నేటి నుంచి ప్రారంభం కానుంది. తిరువనంతపురంలో మధ్యాహ్నం 2:00 గంటలకు తొలి వన్డే మ్యాచ్ జరగనుంది.
హర్మూజ్ విషయంలో ఇరాన్ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించిన ట్రంప్
హర్మూజ్ విషయంలో ఇరాన్ ప్రతిపాదనను అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తిరస్కరించారు. హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిచేందుకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిరాకరించారు. ఇరాన్ ఓడరేవులపై అమెరికా దిగ్బంధనం ఎత్తివేయాలని ఇరాన్ ప్రతిపాదించింది. ఇరాన్ ప్రతిపాదనను తిరస్కరిస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు ప్రకటించారు. చమురు విక్రయంపై ఆంక్షలను రద్దు చేసి, కాల్పుల విరమణ పాటించి వారంలో హర్మూజ్ను మళ్లీ తెరవాలని ఇరాన్ ప్రతిపాదించింది.
హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో టీజీసేఫ్ అధికారుల తనిఖీలు
హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో టీజీసేఫ్ అధికారుల తనిఖీలు నిర్వహించారు. మాదాపూర్, హైటెక్ సిటీ, గచ్చిబౌలిలోని హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో తనిఖీలు చేశారు. 20 రెస్టారెంట్లలో 10 ప్రత్యేక బృందాల ఫుడ్సేఫ్టీ అధికారులు తనిఖీలు చేశారు. పలు రెస్టారెంట్లలో బొద్దింకలు, ఎలుకలు, ఈగలు, ఎలుకల మలం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. 11 రెస్టారెంట్ల ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్సులు సస్పెండ్ చేయగా, మరో 6 సంస్థలకు ఇంప్రూవ్మెంట్ నోటీసులు అధికారులు జారీ చేశారు.