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27th September 2026 AP News Today Live Updates: తునిలో బాలికల జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థినులకు అస్వస్థత

27th September 2026 AP News Today Live Updates
ఏపీ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 7:00 AM IST

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27th September 2026 AP News Today Live Updates : కాకినాడ జిల్లా తునిలో బాలికల జూనియర్ కళాశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం చేసిన విద్యార్థినులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. భోజనం అనంతరం 19 మంది విద్యార్థినులకు వాంతులు, విరేచనాలు కావడంతో వారికి తుని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. సాంబార్‌లో బల్లి పడటం వల్లే అనారోగ్యానికి గురయ్యామని విద్యార్థినులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం విద్యార్థినుల పరిస్థితి నిలకడగా ఉందన్న వైద్యులు వెల్లడించారు.

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6:51 AM, 27 Sep 2026 (IST)

కాకినాడ జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఇద్దరు మృతి

కాకినాడ జిల్లా: తొండంగి వద్ద ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. బైకును లారీ ఢీకొట్టింది. ఘటనలో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మృతులు కె.కొత్తూరుకు చెందిన శివాజీ, రాజుగా గుర్తించారు.

6:49 AM, 27 Sep 2026 (IST)

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆహార భద్రతా విభాగం అధికారుల దాడులు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆహార భద్రతా విభాగం అధికారుల దాడులు నిర్వహించారు. వివిధ జిల్లాల్లో 66 హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లపై ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టారు. 25 హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లను అధికారులు మూసివేశారు. 15 హోటళ్లకు మెరుగుదల నోటీసులు జారీ చేశారు. 30 హోటళ్లపై అధికారులు చట్టపరమైన కేసులు నమోదు చేశారు. దాడుల నివేదికను మంత్రి సత్యకుమార్‌కు అధికారులు నివేదించారు.

6:43 AM, 27 Sep 2026 (IST)

తునిలో బాలికల జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థినులకు అస్వస్థత

కాకినాడ: తునిలో బాలికల జూనియర్ కళాశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం చేసిన విద్యార్థినులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. భోజనం అనంతరం 19 మంది విద్యార్థినులకు వాంతులు, విరేచనాలు కావడంతో వారికి తుని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. సాంబార్‌లో బల్లి పడటం వల్లే అనారోగ్యానికి గురయ్యామని విద్యార్థినులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం విద్యార్థినుల పరిస్థితి నిలకడగా ఉందన్న వైద్యులు వెల్లడించారు.

6:42 AM, 27 Sep 2026 (IST)

నేటి సచివాలయ ఉద్యోగుల ధర్నాకు అనుమతి నిరాకరించిన పోలీసులు

నేటి సచివాలయ ఉద్యోగుల ధర్నాకు పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. ధర్నా, ర్యాలీకి అనుమతి లేదని విజయవాడ వెస్ట్ డీసీపీ రామకృష్ణ తెలిపారు. గణేశ్‌ నిమజ్జనాల వల్ల పోలీసులు ట్రాఫిక్ విధుల్లో ఉంటారని వివరించారు. శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా ధర్నా, ర్యాలీకీ అనుమతులు నిరాకరిస్తున్నామని డీసీపీ రామకృష్ణ వెల్లడించారు.

6:41 AM, 27 Sep 2026 (IST)

పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా నేడు రాజమహేంద్రవరంలో వేడుకలు

పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా నేడు రాజమహేంద్రవరంలో వేడుకలు నిర్వహించనున్నారు. పర్యాటక రంగంలో విశేష సేవలందించిన వారికి అవార్డులు ఇవ్వనున్నారు. "రాజమహేంద్రవరం పర్యాటక అభివృద్ధిపై డిక్లరేషన్‌ రూపొందిస్తాం. పర్యాటకశాఖలో ఏఐ ఎనేబుల్డ్ టూరిజం వ్యవస్థ అమలు చేస్తున్నాం. 130 పర్యాటక ప్రదేశాల్లో ఏఐ ఆధారిత క్యూఆర్ కోడ్‌ ఏర్పాటు చేస్తామని" కందుల దుర్గేశ్ అన్నారు.

6:38 AM, 27 Sep 2026 (IST)

నేడు మంగళగిరిలో డబ్ల్యూఏపీఎల్‌లో ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌

నేడు మంగళగిరిలో డబ్ల్యూఏపీఎల్‌లో ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ జరగనుంది. సా.6.30 గంటలకు రాయలసీమ జెన్‌ స్టార్స్, గోదావరి గోల్డెన్ ఈగల్స్ మ్యాచ్​లు జరగనున్నాయి.

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