27-10-2026 Telangana News Today Live Updates : రాష్ట్రంలో కరవు మండలాలు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం
Published : October 27, 2026 at 6:50 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 10:08 PM IST
27-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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రాష్ట్రంలో కరవు మండలాలు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం
రాష్ట్రంలో కరవు మండలాలను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలో 31 జిల్లాల్లో 365 కరవు ప్రభావిత మండలాలుగా గుర్తించింది. ఇందులో 111 మండలాల్లో తీవ్రమైన, 254 మోస్తరు ప్రభావం ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. కరవు మండలాల్లో సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్లను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
ఇటీవల గాయపడిన కండక్టర్ ప్రవళికకు మంత్రి పొన్నం పరామర్శ
హైదరాబాద్ సరూర్నగర్లోని సాయి సంజీవని ఆస్పత్రికి వెళ్లితన మంత్రి పొన్నం, ఇటీవల గాయపడిన కండక్టర్ ప్రవళికను పరామర్శించారు.
వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మలను కలిసిన గోద్రెజ్ కంపెనీ ప్రతినిధులు
గోద్రెజ్ కంపెనీ ప్రతినిధులు వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మలను కలిశారు. అంజనాపురం ఆయిల్పామ్ యూనిట్కు అదనపు ప్రోత్సాహక ప్యాకేజీకి విజ్ఞప్తి చేశారు. హైబ్రిడ్ ఆయిల్పామ్ సీడ్ గార్డెన్కు మరో 35 ఎకరాలు కేటాయించాలని కోరారు.
చెరువుల వద్ద అక్రమ బోరుబావులపై హైడ్రా తనిఖీలు
హైదరాబాద్లో మాదాపూర్, జీడిమెట్లలోని చెరువుల వద్ద హైడ్రా సిబ్బంది తనిఖీలు చేపట్టారు. జీడిమెట్ల ఫాక్స్సాగర్ చుట్టూ 7 అక్రమ బోర్లు, సున్నం చెరువు వద్ద 25, తమ్మిడికుంట వద్ద 6 బోర్లను హైడ్రా తొలగించింది.
ఇంటి నిర్మాణ పనులు చేస్తుండగా విద్యుదాఘాతంతో నలుగురికి గాయాలు
సిద్దిపేట హుస్నాబాద్ మండలం మహ్మదాపూర్లో ఇంటి నిర్మాణ పనులు చేస్తుండగా విద్యుదాఘాతంతో నలుగురికి గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులకు హుస్నాబాద్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు.
మంజీరా నదిలో తల్లి, ఇద్దరు కుమార్తెలు గల్లంతు
మెదక్ జిల్లా మంజీరా నదిలో కుమార్తెలు వైష్ణవి, శ్రావణితో కలిసి తల్లి సరిత గల్లంతయ్యారు. ఆత్మహత్యకు యత్నించినట్లు సమాచారం. నది ఒడ్డున చెప్పులు, సెల్ఫోన్ లభ్యమయ్యాయి. తల్లి, కుమార్తెలు మల్కాపూర్కు చెందినవారిగా గుర్తించారు. గల్లంతైన వారికోసం గజఈతగాళ్లు గాలిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లో డిసెంబరు 10 నుంచి 21 వరకు పురుషుల టీ20 క్రికెట్ పోటీలు
హైదరాబాద్లో తెలంగాణ పోలీస్శాఖ ఆధ్వర్యంలో 3వ ఆల్ ఇండియా పోలీస్ టీ20 టోర్నమెంట్ జరగనుంది. డిసెంబరు 10 నుంచి 21 వరకు ఈ పోటీలు నిర్వహిస్తారు. వివిధ రాష్ట్రాలు, పోలీస్ విభాగాలకు చెందిన సుమారు 35 జట్లు పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. టోర్నమెంట్ ఏర్పాట్లపై డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ సమీక్ష జరిపారు. టోర్నమెంట్ నిర్వహణకు 6 మైదానాలు, 2 రిజర్వ్ మైదానాలను ఎంపిక చేశారు.
గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లపై సీఎస్ సంజయ్ జాజు సమీక్ష
గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లపై సీఎస్ సంజయ్ జాజు సమీక్ష జరిపారు. దిల్లీలో ఎల్లుండి గ్లోబల్ సమ్మిట్ సన్నాహక కార్యక్రమం ఉంది. ఇందులో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గోనున్నారు. గ్లోబల్ సమ్మిట్కు1,500కు పైగా సంస్థలకు ఆహ్వానం అందిస్తున్నారు.
బాటిళ్ల తయారీ కంపెనీలో రసాయన పేలుడు
రంగారెడ్డి జిల్లా కాటేదాన్లోని బాటిళ్ల తయారీ కంపెనీలో రసాయన పేలుడు సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరికి తీవ్రగాయాలుకాగా ఒకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. క్షతగాత్రులను ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించారు.
రెండేళ్ల పాపను చంపి ఉరేసుకున్న తల్లిదండ్రులు
హైదరాబాద్ కేపీహెచ్బీలో దారుణం జరిగింది. రెండేళ్ల పాపను చంపి తల్లిదండ్రులు ఉరేసుకున్నారు. మృతులు బెంగాల్కు చెందినవారిగా గుర్తించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లపై సీఎస్ సంజయ్జాజు సమీక్ష
గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లపై సీఎస్ సంజయ్జాజు సమీక్షించారు. ఎల్లుండి దిల్లీలో గ్లోబల్ సమ్మిట్ సన్నాహక కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇందులో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గొంటారన్నారు. గ్లోబల్ సమ్మిట్కు 1,500కు పైగా సంస్థలకు ఆహ్వానిస్తామన్నారు. రక్షా ఎక్స్పోకు 100కు పైగా డిఫెన్స్, ఏరోస్పేస్ కంపెనీలకు ఆహ్వానం ఉంటుందన్నారు.
నల్గొండ-వరంగల్-ఖమ్మం గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా కొల్లి సత్యనారాయణ
ప్రజాసంఘాల తరపున నల్గొండ-వరంగల్-ఖమ్మం గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా కొల్లి సత్యనారాయణ పోటీలో నిలవనున్నారు.
పౌరసరఫరాల కార్పొరేషన్ను రూ.లక్ష కోట్ల అప్పుల్లో ముంచారు: హరీశ్రావు
పౌరసరఫరాల కార్పొరేషన్ను రూ.లక్ష కోట్ల అప్పుల్లో ముంచారని మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు ఆరోపించారు. ఇందుకు సీఎం తప్పుడు నిర్ణయాలే కారణమని విమర్శించారు. రూ.600 కోట్ల బియ్యాన్ని పందికొక్కుల పాలు చేశారని మండిపడ్డారు. 17,200 మంది డీలర్లకు రూ.10 కోట్లు వేతనం ఇవ్వడానికి డబ్బులు లేవా? అని ప్రశ్నించారు.
భారీ చోరీ కేసు చేధించిన పోలీసులు - కిలో బంగారం, రూ.15 లక్షల నగదు స్వాధీనం
సికింద్రాబాద్ మారేడ్పల్లి కొండారెడ్డిలో వైద్య దంపతుల ఇంట్లో చోరీ కేసును పోలీసులు చేధించారు. పెద్దఅంబర్పేటలో నిందితుడు భరత్ను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు, కిలో బంగారం, రూ.15 లక్షల నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
హైదరాబాద్లో ఈ-సిగరెట్ల విక్రయాలపై ఈగల్ ఫోర్స్ దాడులు
హైదరాబాద్లో ఈ-సిగరెట్ల విక్రయాలపై ఈగల్ ఫోర్స్ దాడులు చేసింది. సైనిక్పురిలోని ది స్మోక్ షాప్లో కుషాయిగూడ పోలీసులతో కలిసి తనిఖీలు చేపట్టింది. 39 ఈ-సిగరెట్లు, పేమెంట్ స్కానర్, మూడు ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకుంది. ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేసి, మరో యువకుడి కోసం గాలిస్తున్నారు. బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్కు ఈ-సిగరెట్ల సరఫరా చేసినట్లు గుర్తించారు. వాట్సాప్లో ఆర్డర్లు తీసుకొని రాపిడోతో సరఫరా చేసినట్లు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతనెల 3 నుంచి 26 డెలివరీలు జరిగినట్లు గుర్తించారు. రూ.10 కోట్ల విలువైన లావాదేవీలు జరిగినట్లు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టులో బుల్లెట్ కలకలం
హైదరాబాద్ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టులో బుల్లెట్ కలకలం రేగింది. రాజమండ్రి వెళ్తున్న ప్రయాణికుడి వద్ద బుల్లెట్ గుర్తించిన భద్రతా సిబ్బంది, ఆ వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారణ చేపట్టారు.
ఎల్నినోపై రేపు అఖిలపక్ష సమావేశం
ఎల్నినోపై రేపు అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. రేపు మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలకు సచివాలయంలో అఖిలపక్ష భేటీ జరగనుంది.
ఫారం-6లో మార్పులు చేశారని వచ్చిన ఆరోపణలపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ
ఫారం-6లో మార్పులు చేశారని వచ్చిన ఆరోపణలపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరిగింది. సుప్రీంకోర్టు అనుమతించినట్లు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇటీవల ప్రకటన చేసింది. అయితే ఎలాంటి ఉత్తర్వులు ఇవ్వలేదని గతంలోనే సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయాలన్నీ కలిపి దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై ఇవాళ విచారణ జరిగింది. ఫారం-6లో మార్పులపై ఈసీఐకి సుప్రీం త్రిసభ్య ధర్మాసనం నోటీసులు ఇచ్చింది. అనంతరం విచారణను పది రోజులు వాయిదా వేసింది. ఈసీఐ పనితీరు, సర్ ప్రక్రియలో ఏకపక్ష నిర్ణయాల, సీఈసీ నిర్ణయాలను సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్పైనా విచారణ వాయిదా వేసింది.
తుపాను వల్ల ఖమ్మం జిల్లాలోనూ వర్షాలు పడే అవకాశం : మంత్రి తుమ్మల
తుపాను వల్ల ఖమ్మం జిల్లాలోనూ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో పంటలు బాగానే ఉన్నాయని, పత్తి, మిర్చి, మొక్కజొన్నకు మంచి ధర వస్తోందన్నారు. సర్వోత్తమ్రెడ్డిని గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీగా గెలిపించాలని, ఖమ్మంలో ఉన్న యువత అన్నీ ఆలోచించి ఓటేయాలని కోరారు.
పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్ దంపతులను కలిసిన షర్మిల
ఏపీపీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్ దంపతులను కలిశారు. తమ కుమార్తె వివాహానికి రావాలంటూ ఆహ్వాన పత్రిక అందించారు.
తుపాను ప్రభావంతో ఏపీకి వెళ్లే పలు రైళ్లు రద్దు చేసిన ద.మ.రైల్వే
తుపాను ప్రభావంతో ఏపీకి వెళ్లే పలు రైళ్లను ద.మ.రైల్వే రద్దు చేసింది. ఇవాళ ఏపీ వైపు వెళ్లే ఫలక్నుమా, విశాఖ, గోదావరి, సికింద్రాబాద్-విశాఖ గరీబ్రథ్, మహబూబ్నగర్-విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్, నర్సాపూర్ ఎక్స్ప్రెస్, గౌతమి ఎక్స్ప్రెస్, నాగావళి ఎక్స్ప్రెస్, ఇవాళ్టి చర్లపల్లి- శ్రీకాకుళం రోడ్ స్పెషల్ ట్రైన్ రద్దు చేసింది.
డేటా రక్షణ చట్ట నిబంధనలపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ
డేటా రక్షణ చట్ట నిబంధనలపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరిగింది. జర్నలిజం ఉనికిని దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయంటూ డిజిటల్ వార్తా సంస్థలు సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశాయి. ప్రతి వార్తకు సమ్మతి కోరడం సాధ్యం కాదని పిటిషనర్లు వాదనలు వినిపించారు. ఈ వ్యాజ్యంపై కేంద్రానికి నోటీసులు జారీ చేసిన సీజేఐ నేతృత్వంలోని త్రిభ్య ధర్మాసనం, తదుపరి విచారణను నవంబర్ 17కు వాయిదా వేసింది.
భరత్నగర్లోని ఇంట్లో 30 తులాల బంగారం, రూ.6 లక్షలు చోరీ
హైదరాబాద్ ఉప్పల్ భరత్నగర్లోని ఇంట్లో చోరీ జరిగింది. బాధితులు కొమరవెల్లి దేవస్థానానికి వెళ్లిన సమయంలో దుండగులు 30 తులాల బంగారం, రూ.6 లక్షలు చోరీ చేశారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
అబుదాబి విమానాశ్రయంలో తెలంగాణకు చెందిన మహిళ మృతి
అబుదాబి విమానాశ్రయంలో తెలంగాణకు చెందిన మహిళ మృతి చెందింది. ఉమ్రా యాత్ర ముగించుకుని హైదరాబాద్కు వస్తుండగా ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది. మృతురాలు రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్నగర్కు చెందిన రజియా బేగంగా గుర్తించారు. జెడ్డా నుంచి అబుదాబికి ఎతిహాద్ ఎయిర్వేస్ విమానంలో ప్రయాణించిన రజియా బేగం, అబుదాబి నుంచి హైదరాబాద్కు రావాల్సి ఉండగా అక్కడి విమానాశ్రయంలో మృతి చెందింది. మృతదేహాన్ని హైదరాబాద్ తరలించేందుకు సాయం చేయాలని కుటుంబసభ్యులు కోరుతున్నారు.
కుత్బుల్లాపూర్లో అక్రమ నీటి దందాపై హైడ్రా అధికారుల ఉక్కుపాదం
కుత్బుల్లాపూర్లో అక్రమ నీటి దందాపై హైడ్రా అధికారుల ఉక్కుపాదం మోపారు. ఫాక్స్ సాగర్ చెరువు వద్ద ఉన్న షెడ్లు కూల్చివేశారు. అక్రమంగా బోర్లు వేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.
హరీశ్రావు వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన ఎంపీ చామల కిరణ్కుమార్రెడ్డి
హరీశ్రావు వ్యాఖ్యలపై ఎంపీ చామల కిరణ్కుమార్రెడ్డి స్పందించారు. కాళేశ్వరం గురించి మాట్లాడితే హరీశ్రావుకు కోపం వస్తుందని అన్నారు. మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్లలోని నీటిమట్టం గురించే తాను మాట్లాడానని చెప్పారు. 20 వేల క్యూసెక్కులు ఏపీకి వెళ్తున్నాయని దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. దేవాదుల, సీతారామ ఎత్తిపోతల పంపులు నడుస్తున్నాయని చెప్పుకొచ్చారు. మేడిగడ్డ వద్ద నీళ్లు ఎత్తి పోసేందుకు ఇప్పుడు అవకాశం లేదన్నారు. గోదావరి నది నీళ్లు కిందకు వెళ్లేందుకు బీఆర్ఎస్సే కారణమని ఆరోపించారు.
ఖమ్మంలోని టేకులపల్లిలో విషాదం, చిన్నారి మృతి
ఖమ్మంలోని టేకులపల్లిలో విషాదం, చిన్నారి మృతి
కరీంనగర్: జమ్మికుంట మార్కెట్లో నిలిచిన పత్తి కొనుగోళ్లు
కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట మార్కెట్లో పత్తి కొనుగోళ్లు నిలిచాయి. జిన్నింగ్ మిల్లు యజమాని, మార్కెట్ ఛైర్పర్సన్ మధ్య వివాదం చోటుచేసుకుంది. ఇద్దరి మధ్య వివాదంతో పత్తి వ్యాపారులు మార్కెట్కు రాలేదు. మార్కెటింగ్ శాఖ అధికారులు, వ్యాపారులతో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. జమ్మికుంట మార్కెట్లో పత్తి కొనుగోళ్ల కోసం రైతులు నిరీక్షిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్: దుర్గంచెరువులో దూకి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి ఆత్మహత్య
హైదరాబాద్ దుర్గంచెరువులో దూకి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. నాచారంలో హాస్టల్లో ఉంటున్న విశాఖకు చెందిన రాజేశ్ (25) నిన్న మాదాపూర్ అయ్యప్ప సొసైటీలోని మిత్రుల వద్దకు వెళ్లారు. రాజేశ్ మృతదేహం కోసం సహాయ బృందాలు దుర్గంచెరువులో గాలిస్తున్నాయి. రాజేశ్ అక్క ఫిర్యాదు మేరకు మాదాపూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. రాజేశ్ ఆత్మహత్యకు కారణాలపై దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు.
రాష్ట్ర హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ తపబ్రత చక్రబర్తి
రాష్ట్ర హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ తపబ్రత చక్రబర్తిని సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం సిఫార్సు చేసింది. ప్రస్తుతం కోల్కతా హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా ఉన్న జస్టిస్ చక్రబర్తిని, రాష్ట్ర హైకోర్టు సీజేగా సిఫారసు చేసింది. మరో 3 హైకోర్టులకూ సీజేలను సిఫారసు చేసిన సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం, రాష్ట్ర హైకోర్టు జడ్జి సామ్ కోషిని దిల్లీ హైకోర్టు సీజేగా సిఫారసు చేసింది.
హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ శబ్దం, ఉలిక్కిపడిన స్థానికులు
హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఒక్కసారిగా భారీ శబ్దం వచ్చింది. దాంతో స్థానికులు ఉలిక్కిపడ్డారు. ఉప్పర్పల్లి, ఎర్రబోడ, లంగర్హౌస్, కేశవస్వామినగర్లో ఈ ఉదయం 9:15 గంటల సమయంలో బ్లాస్టింగ్ను తలపించేలా భారీ శబ్దం రాగా, ఎక్కడైనా బ్లాస్టింగ్ చేశారా? లేక భూకంపం వచ్చిందా? అంటూ ప్రజల్లో చర్చ మొదలైంది. భారీ శబ్దం వెనక కారణాలపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.
జవహర్నగర్ డంపింగ్ యార్డ్ తొలగించాలని ఎంపీ ఈటల పాదయాత్ర
జవహర్నగర్ డంపింగ్ యార్డ్ తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ పాదయాత్ర ప్రారంభించారు. ఏదులాబాద్ లక్ష్మీనారాయణ చెరువు వద్ద పాదయాత్ర ప్రారంభించిన ఈటల, మర్రిపల్లిగూడెం, చందుపట్లగూడ, ఎన్ఎఫ్సీ నగర్ మీదుగా పాదయాత్ర కొనసాగించనున్నారు. బొక్కనిగూడెం, ఘనపురం, అన్నోజీగూడ మీదుగా పాదయాత్ర చేయనున్న ఆయన, రాత్రికి అన్నోజీగూడలో బస చేయనున్నారు. మొత్తం 60 కిలోమీటర్ల దూరం పాదయాత్ర చేయనున్నారు.
అంగన్వాడీ కేంద్రంలో చిన్నారిని కుట్టిన విషకీటకం - చికిత్స పొందుతూ మృతి
ఖమ్మంలోని కేవీపల్లిలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. అంగన్వాడీ కేంద్రంలో ఓ విష కీటకం చిన్నారిని కుట్టింది. హైదరాబాద్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చిన్నారి ధన్యశ్రీ (5) మృతి చెందగా, అంగన్వాడీ కేంద్రం వద్ద చిన్నారి మృతదేహంతో కుటుంబసభ్యులు ధర్నాకు దిగారు.
బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న అతి తీవ్ర తుపాను
బంగాళాఖాతంలో అతి తీవ్ర తుపాను కొనసాగుతోంది. కాసేపట్లో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది. శ్రీకాకుళం, కోస్తా జిల్లాల్లో భారీగా ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. రేపు ఉదయం యానాం సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశముంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇవాళ, రేపు భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. కోస్తా తీరంలో గంటకు 90 నుంచి 100 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశముంది.
తిరుమల: టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 8 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 31 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 69,697 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.64 కోట్లు. నిన్న శ్రీవారికి 25,781 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
నేడు ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంటరీ ఎన్నికలు
నేడు ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంటరీ ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు నాయకత్వానికి అగ్నిపరీక్షగా ఈ ఎన్నికలు మారాయి. 2023 నాటి హమాస్ దాడి, యుద్ధాలు, విదేశాంగ విధానాలతో ఎన్నికలను ప్రభావితం చేయనున్నాయి. నేరుగా అభ్యర్థులకు కాకుండా ఓటర్లు పార్టీలకు ఓటు వేయనున్నారు. చట్టసభలోకి అడుగు పెట్టాలంటే కనీసం 3.25 శాతం ఓట్ల పరిమితిని దాటాలి. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కనీసం 61 మంది సభ్యుల మద్దతు అవసరం. ప్రధాని పీఠం కోసం నెతన్యాహు, ఐసెన్కోట్ మధ్య హోరాహోరీ పోటీ జరగనుంది.
సుప్రీంకోర్టులో అఫిడవిట్ దాఖలు చేసిన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం
కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం సుప్రీంకోర్టులో అఫిడవిట్ దాఖలు చేసింది. నేడు సుప్రీంకోర్టులో విచారణకు రానున్న దృష్ట్యా ఈసీ కౌంటర్ దాఖలు చేసింది.సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని త్రిసభ్య ధర్మాసనం ఇవాళ విచారణ జరపనుంది. సర్పై జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్లు ఏకగ్రీవ నిర్ణయాలని ఈసీ పేర్కొంది. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన నోటీసులకు ఎన్నికల సంఘం కౌంటర్ దాఖలు చేసింది.
యూసఫ్గూడలో నేపాలీ వ్యక్తి అనుమానాస్పద మృతి
యూసఫ్గూడలో నేపాలీ వ్యక్తి అనుమానాస్పద మృతి చెందారు. ఇంటి పెంట్హౌస్లో కుళ్లిపోయిన స్థితిలో మృతదేహం లభ్యమైంది. గది నుంచి దుర్వాసన రావడంతో యజమాని పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు. 4 రోజుల క్రితమే మృతిచెంది ఉండవచ్చని పోలీసుల అంచనావేస్తున్నారు. అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఇవాళ, రేపు వర్షాలు
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఇవాళ, రేపు వర్షాలు కురవనున్నాయి. నేడు భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి, ఖమ్మం, నల్గొండ జిల్లాల్లో వర్షం కురిసే అవకాశముంది. నేడు సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురవనున్నాయి. నేడు జనగామ, సిద్దిపేట, యాదాద్రి, మహబూబ్నగర్, వనపర్తి, నాగర్కర్నూల్, నారాయణపేట, గద్వాల జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది. గంటకు 30-40 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశముంది.
రేపు ములుగు, భద్రాద్రి, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్ జిల్లాలకు అతి భారీ వర్ష సూచన ఉంది. గంటకు 50-60 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశముంది. ములుగు, భద్రాద్రి, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ చేశారు. రేపు భూపాలపల్లి, సూర్యాపేట, వరంగల్, హనుమకొండ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన ఉంది. భూపాలపల్లి, సూర్యాపేట, వరంగల్, హనుమకొండ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేసింది.
బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపాను అర్నబ్
బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపాను అర్నబ్ తీరంవైపు దూసుకొస్తోంది. రానున్న 6 గంటల్లో అతి తీవ్ర తుపానుగా బలపడనుంది. గడిచిన 6 గంటల్లో 18 కి.మీ వేగంతో తుపాను కదిలింది. విశాఖకు 430, కాకినాడకు 500 కి.మీ దూరంలో తుపాను కేంద్రీకృతమైంది. రాష్ట్రంలో ఇవాళ, రేపు ఈదురుగాలులతో విస్తారంగా, అత్యంత భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఇవాళ కోస్తా తీరం వెంబడి 90-100 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశముంది.