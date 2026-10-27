27th October 2026 News Live Updates : 'అర్నబ్' ముప్పుపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి సత్యకుమార్ సమీక్షలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 7:27 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 6:43 PM IST
పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన 'అర్నబ్' అతి తీవ్ర తుపానుగా మారింది. ఇది గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 18 కి.మీ. వేగంతో తీరం వైపు దూసుకొస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇది కాకినాడకు 140 కి.మీ., విశాఖకు 170 కి.మీ., మచిలీపట్నానికి 230 కి.మీ., బాపట్లకు 300 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. రేపు ఉదయంలోపు బాపట్ల - విశాఖ మధ్య యానాం సమీపంలో ఇది తీరం దాటే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 125 నుంచి 135 కి.మీ. వేగంతో, గరిష్ఠంగా 150 కి.మీ. వేగంతో ప్రచండ ఈదురుగాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్, దక్షిణ ఒడిశా తీర ప్రాంతాలకు వాతావరణ శాఖ తుపాను హెచ్చరికలు జారీ చేయడంతో పాటు 'రెడ్ అలర్ట్' ప్రకటించింది.
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'అర్నబ్' ముప్పుపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి సత్యకుమార్ సమీక్షలు
అర్నబ్ తుపాను సన్నద్ధతపై కాకినాడ కలెక్టర్, ఉన్నతాధికారులతో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సమీక్ష నిర్వహించారు. తీరప్రాంత ప్రజలను వెంటనే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని, ముఖ్యంగా 92 తుపాను ప్రభావిత ఆవాసాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని ఆదేశించారు. ఏలేరు వరద ప్రవాహం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని, విద్యుత్, రోడ్లు, తాగునీటి వ్యవస్థలకు అంతరాయం కలిగితే వెంటనే పునరుద్ధరించేందుకు యంత్రాంగం సిద్ధంగా ఉండాలని సూచించారు.
మరోవైపు వైద్యారోగ్యశాఖ సన్నద్ధతపై మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ ఉన్నతాధికారులతో సమీక్షించారు. అత్యవసర పరిస్థితుల దృష్ట్యా వైద్యులు, పారామెడికల్ సిబ్బంది సెలవులు రద్దు చేశారు. 2,259 అంబులెన్సులను ఆర్టీజీఎస్తో అనుసంధానం చేయడంతో పాటు, 1,050 వైద్య బృందాలు, 8,441 అత్యవసర పడకలను సిద్ధం చేశారు. ముందుజాగ్రత్తగా 2,838 మంది గర్భిణులను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు తరలించారు. పాముకాటు బాధితుల కోసం 26,500 ఏవీఎస్ ఇంజెక్షన్లను సిద్ధంగా ఉంచామని, అంటువ్యాధులు ప్రబలకుండా 38 సహాయక శిబిరాల్లో వైద్యసేవలకు ఏర్పాట్లు చేశామని మంత్రి వెల్లడించారు.
తూ.గో జిల్లాలో థియేటర్లు, వైన్ షాపులు మూసివేత
తుపాను ప్రభావంతో తూర్పుగోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా జిల్లా వ్యాప్తంగా థియేటర్లు, వైన్ షాపులతో పాటు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని దుకాణాలను తక్షణమే మూసివేయాలని ఆదేశించారు. తుపాను తీవ్రత తగ్గే వరకు ప్రజలెవరూ ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని హెచ్చరించారు.
అనకాపల్లిలో వర్షాల భీభత్సం - ఇద్దరికి గాయాలు
అనకాపల్లి జిల్లా ఎలమంచిలి పరిధిలో కుండపోత వర్షం, బలమైన ఈదురుగాలులు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. రేగుపాలెం వద్ద జాతీయ రహదారిపై భారీ చెట్టు కూలడంతో వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. రాంబిల్లి మండలం కుండలదేవుపాలెంలో రేకుల ఇంటిపై కొబ్బరిచెట్టు విరిగిపడటంతో ఇంట్లోని సామగ్రి ధ్వంసమై, ఇద్దరికి గాయాలయ్యాయి. అచ్యుతాపురం మండలంలో సముద్ర కెరటాలు భారీగా ఎగసిపడుతుండటంతో తీర ప్రాంత గ్రామాల ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు.
కడప జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో కూటమి ప్రభంజనం
కడప జిల్లా జడ్పీటీసీ స్థానాల ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభంజనం సృష్టించింది. జిల్లాలోని మొత్తం 39 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు గాను ఏకంగా 23 చోట్ల కూటమి అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఏకగ్రీవమైన వాటిలో టీడీపీ 19, బీజేపీ 3, జనసేన ఒక స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నాయి.
హైదరాబాద్ కేపీహెచ్బీలో దారుణం - చిన్నారిని చంపి దంపతుల ఆత్మహత్య
హైదరాబాద్లోని కేపీహెచ్బీ కాలనీలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన ఓ దంపతులు తమ రెండేళ్ల పాపను దారుణంగా చంపి, అనంతరం తాము కూడా ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
అర్నబ్ తుపాను తీవ్రత - భోగాపురం నుంచి 16 విమానాలు రద్దు
అర్నబ్ తుపాను తీరానికి దూసుకొస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో విమానాశ్రయ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఇందులో భాగంగా భోగాపురం విమానాశ్రయం నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు రాకపోకలు సాగించాల్సిన మొత్తం 16 విమాన సర్వీసులను రద్దు చేసినట్లు ప్రకటించారు. తుపాను పరిస్థితులు కుదుటపడే వరకు ప్రయాణికులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూసుకోవాలని సూచించారు.
పెదవేగి జడ్పీటీసీగా చింతమనేని నవ్యశ్రీ ఏకగ్రీవం
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఏకగ్రీవాల పర్వం కొనసాగుతోంది. ఏలూరు జిల్లా పెదవేగి జడ్పీటీసీ స్థానానికి జరిగిన ఎన్నికల ప్రక్రియలో చింతమనేని నవ్యశ్రీ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. నామినేషన్ల ఉపసంహరణ ఘట్టం ముగియడంతో ఆమె ఏకగ్రీవమైనట్లు అధికారులు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలోని శాసనాల డిజిటలైజేషన్
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన 'భారత్ శ్రీ' ప్రాజెక్టులో భాగంగా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలోని పురాతన శాసనాలను డిజిటలైజ్ చేయనున్నారు. భారత పురావస్తు సర్వేక్షణ సంస్థ (ఏఎస్ఐ) ఆధ్వర్యంలో ఆలయంలోని మొత్తం 750 శాసనాలను సమగ్రంగా సర్వే చేసి డిజిటల్ రూపంలోకి మార్చనున్నారు. కాగా, ఏఎస్ఐ గతంలోనే 44 శాసనాలను సేకరించింది. అలాగే 2008-09 సంవత్సరంలో శ్రీవారి గర్భాలయం గోడల నుంచి మరో 53 శాసనాలను సేకరించిన విషయం తెలిసిందే. శ్రీవారి ఆలయ చారిత్రక వైభవాన్ని భావితరాలకు భద్రపరిచే ఉద్దేశ్యంతో ఈ డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియను ముమ్మరం చేశారు.
అతి తీవ్ర తుపానుగా 'అర్నబ్' - కోస్తాకు రెడ్ అలర్ట్
పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన 'అర్నబ్' అతి తీవ్ర తుపానుగా మారింది. ఇది గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 18 కి.మీ. వేగంతో తీరం వైపు దూసుకొస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇది కాకినాడకు 140 కి.మీ., విశాఖకు 170 కి.మీ., మచిలీపట్నానికి 230 కి.మీ., బాపట్లకు 300 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. రేపు ఉదయంలోపు బాపట్ల - విశాఖ మధ్య యానాం సమీపంలో ఇది తీరం దాటే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 125 నుంచి 135 కి.మీ. వేగంతో, గరిష్ఠంగా 150 కి.మీ. వేగంతో ప్రచండ ఈదురుగాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్, దక్షిణ ఒడిశా తీర ప్రాంతాలకు వాతావరణ శాఖ తుపాను హెచ్చరికలు జారీ చేయడంతో పాటు 'రెడ్ అలర్ట్' ప్రకటించింది.
భోగాపురం విమానాశ్రయం నుంచి సర్వీసులు రద్దు
తుపాను హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా భోగాపురం విమానాశ్రయం నుంచి పలు విమాన సర్వీసులను అధికారులు రద్దు చేశారు. దిల్లీ, హైదరాబాద్, కర్నూలు, తిరుపతి, బెంగళూరు, కోల్కతా, చెన్నై నగరాలకు వెళ్లాల్సిన విమానాలను రద్దు చేసినట్లు ప్రకటించారు. ప్రయాణికులు ఈ విషయాన్ని గమనించి తగిన ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని సూచించారు.
ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో దంచికొడుతున్న వర్షాలు
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం ఉభయ గోదావరి జిల్లాలపై తీవ్రంగా కనిపిస్తోంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లావ్యాప్తంగా వర్షం కురుస్తోంది. ముఖ్యంగా రాజమహేంద్రవరం, కడియం మండలంలో బలమైన ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం పడుతోంది. అటు డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లావ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. అంబాజీపేట, రావులపాలెం, అయినవిల్లి మండలాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన జోరు వాన కురుస్తోంది.
'అర్నబ్' తుపాను ఎఫెక్ట్ - గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి 5 సర్వీసులు రద్దు
అర్నబ్ తుపాను ముప్పు కారణంగా విజయవాడ గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి ఐదు విమాన సర్వీసులను అధికారులు రద్దు చేశారు. రద్దయిన వాటిలో చెన్నై, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, కడప, విశాఖపట్నంకు వెళ్లే విమానాలు ఉన్నాయి. తుపాను తీవ్రతను బట్టి రేపు కూడా మరికొన్ని సర్వీసులను రద్దు చేసే అవకాశం ఉందని ఎయిర్పోర్ట్ అధికారులు వెల్లడించారు.
కాకినాడ జిల్లాలో దంచికొడుతున్న వర్షం - అలలు ముందుకు వచ్చే ప్రమాదం
తుపాను ప్రభావంతో కాకినాడ జిల్లాలో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం దంచికొడుతోంది. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారి అలలు భారీగా ఎగసిపడుతున్నాయి. తాళ్లరేవు వద్ద పరిస్థితులను జిల్లా కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్, ఎస్పీ బిందు మాధవ్ స్వయంగా పరిశీలించారు. తీరం వెంబడి గంటకు 30 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి.
తుపాను తీవ్రత పెరిగేకొద్దీ సముద్రం ముందుకు చొచ్చుకువచ్చే ప్రమాదం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా కాకినాడ జిల్లా పొలెకుర్రులో 300 మీటర్లు, పొన్నాడలో 200 మీటర్లు, పేరుపాలెంలో 190 మీటర్లు, జి.వేమవరంలో 180 మీటర్ల మేర అలలు ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. దీంతో తీరప్రాంత, లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని, తక్షణమే సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని సూచించింది.
పుంగనూరు స్థానిక పోరులో టీడీపీ ఆధిపత్యం
అన్నమయ్య జిల్లా పుంగనూరు నియోజకవర్గంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శిస్తోంది. నామినేషన్ల ఉపసంహరణ ఘట్టం ముగిసేసరికి నియోజకవర్గ పరిధిలోని నాలుగు మండలాల్లో ఎంపీపీ స్థానాలను టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది.
వివిధ మండలాల్లో కూటమి గెలుచుకున్న ఎంపీటీసీ స్థానాల వివరాలు:
- చౌడేపల్లి మండలం: మొత్తం 12 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గాను 12 కూటమే దక్కించుకుని క్లీన్ స్వీప్ చేసింది.
- రొంపిచర్ల మండలం: మొత్తం 8 స్థానాలకు గాను 8 కూటమి ఖాతాలోనే పడ్డాయి.
- సోమల మండలం: 12 ఎంపీటీసీలకు గాను 10 స్థానాలను కూటమి గెలుచుకుంది.
- పులిచర్ల మండలం: 11 ఎంపీటీసీలకు గాను 8 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది.
- పుంగనూరు గ్రామీణ మండలం: 16 ఎంపీటీసీలకు గాను 6 స్థానాలను కూటమి గెలుచుకుంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏకగ్రీవమైన జడ్పీటీసీల వివరాలు
పులివెందుల నియోజకవర్గం: చక్రాయపేట (లోమడ రేణుకాదేవి), తొండూరు (శివమోహన్రెడ్డి), సింహాద్రిపురం (మారెడ్డి భరత్రెడ్డి). (అందరూ టీడీపీ అభ్యర్థులు)
చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గం: చిలకలూరిపేట (సుదర్శనం ఏసురత్నం), యడ్లపాడు (గుంటి యమున), నాదెండ్ల (దావల రవికుమార్). (అందరూ టీడీపీ అభ్యర్థులు)
చిత్తూరు జిల్లా: యాదమర్రి (యశోద), బంగారుపాళ్యం (సుచిత్ర జయప్రకాశ్), పూతలపట్టు (శైలజ). (అందరూ టీడీపీ అభ్యర్థులు)
ఇతర జిల్లాల్లో: మర్రిపూడి - ప్రకాశం (గురిజాల రాజా), కొమరోలు - మార్కాపురం (హరితమ్మ), శావల్యాపురం - పల్నాడు (అమృతపూడి విశ్రాంతమ్మ), బేతంచర్ల - నంద్యాల (పోలూరు రాఘవరెడ్డి). (అందరూ టీడీపీ అభ్యర్థులు)
జడ్పీటీసీ స్థానాల్లో టీడీపీ క్లీన్ స్వీప్ - పులివెందులలో వైఎస్సార్సీపీకి భారీ షాక్
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జడ్పీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ముఖ్యంగా వైఎస్ జగన్ కంచుకోట అయిన పులివెందుల నియోజకవర్గంలో టీడీపీ సత్తా చాటింది. ఇక్కడి 3 జడ్పీటీసీ స్థానాలతో పాటు, 65 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గాను 64 ఏకగ్రీవమయ్యాయి. వీటిలో 60 టీడీపీ, 3 బీజేపీ, ఒక స్థానం జనసేన కైవసం చేసుకున్నాయి.
స్థానిక ఎన్నికలపై వైఎస్సార్సీపీకి సుప్రీంకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల వ్యవహారంలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది. ఎన్నికల నామినేషన్ గడువును పొడిగించాలన్న వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థనను అత్యున్నత న్యాయస్థానం తోసిపుచ్చింది. నామినేషన్ల గడువు ఇప్పటికే ముగిసినందున, ఇక ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడంపై దృష్టి సారించాలని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ సూచించారు. "ఎన్నికలు వాయిదా వేయాలన్న మీ ట్రాప్లో పడబోము" అని ధర్మాసనం స్పష్టం చేస్తూ, వైఎస్సార్సీపీ పిటిషన్పై విచారణను ముగించింది. గత విచారణలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలన్నీ తాము పాటించామని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ (ఎస్ఈసీ) కోర్టు దృష్టికి తీసుకువచ్చింది.
విశాఖను వణికిస్తున్న 'అర్నబ్' - కోనసీమలో భారీ వర్షాలు
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం విశాఖ నగరంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. బలమైన ఈదురుగాలులు, భారీ వర్షాల కారణంగా పలుచోట్ల చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. ఎంవీపీ సెక్టార్-3, రామ్నగర్, జేఆర్ నగర్ కాలనీ తదితర ప్రాంతాల్లో పార్క్ చేసిన కార్లపై చెట్లు విరిగిపడటంతో నష్టం వాటిల్లింది. పాత గాజువాక ప్రాంతం పూర్తిగా జలమయమైంది. అటు కోనసీమ జిల్లాలో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారడంతో తీరం వెంబడి భారీగా కెరటాలు ఎగసిపడుతున్నాయి. మత్స్యకారులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.
తుపాను బాధితులకు 'మనమిత్ర' సేవలు
తుపాను బాధితులకు తక్షణ సాయం అందించేందుకు ప్రభుత్వం 'మనమిత్ర' వాట్సప్ గవర్నెన్స్ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలు వాట్సప్ నంబర్ 95523 00009 ద్వారా తమ సమస్యలను నేరుగా ప్రభుత్వానికి తెలియజేయవచ్చు. ఇందులో 'అర్నబ్ సైక్లోన్ ఇష్యూ', 'రిపోర్ట్ ఇష్యూ' వంటి ఆప్షన్ల ద్వారా సమస్యలను నమోదు చేసే అవకాశం కల్పించారు.
విజయనగరంలో వైభవంగా పైడితల్లి సిరిమానోత్సవం
విజయనగరం జిల్లా ఇలవేల్పు పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరుగుతోంది. జోరు వానను సైతం లెక్కచేయకుండా భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్నారు. ప్రధాన పూజారి బంటుపల్లి వెంకట్రావు సిరిమాను అధిరోహించి భక్తులకు ఆశీర్వచనాలు అందజేశారు.
పీఆర్సీ కార్యదర్శిగా లక్ష్మీనరసింహం పునర్నియామకం
రాష్ట్రంలో 12వ వేతన సవరణ సంఘం (పీఆర్సీ) కార్యకలాపాలను ప్రభుత్వం వేగవంతం చేసింది. ఇందులో భాగంగా పీఆర్సీ కార్యదర్శిగా విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి లక్ష్మీనరసింహాన్ని పునర్నియమిస్తూ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిప్రసాద్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. పీఆర్సీ కమిషనర్ పదవీకాలం ముగిసే వరకు ఆయన ఈ పోస్టులో కొనసాగుతారు.
కొమరోలు జడ్పీటీసీగా టీడీపీ అభ్యర్థి ఏకగ్రీవం
మార్కాపురం పరిధిలోని కొమరోలు జడ్పీటీసీ స్థానాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ కైవసం చేసుకుంది. టీడీపీ తరఫున బరిలో నిలిచిన అభ్యర్థి హరితమ్మ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. పోటీలో ఉన్న మిగిలిన అభ్యర్థులు నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు ముగిసేలోపు తమ పత్రాలను వెనక్కి తీసుకోవడంతో హరితమ్మ ఎన్నిక లాంఛనంగా పూర్తయింది.
ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ల పంపిణీకి ఎస్ఈసీ గ్రీన్ సిగ్నల్
రాష్ట్రంలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్న నేపథ్యంలో ఎన్టీఆర్ భరోసా సామాజిక భద్రతా పింఛన్ల పంపిణీకి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ (ఎస్ఈసీ) అనుమతి మంజూరు చేసింది. ఈ నెల 30వ తేదీన లబ్ధిదారులకు పింఛన్లు పంపిణీ చేసేందుకు ఆమోదం తెలుపుతూ సెర్ప్ సీఈవో కరుణ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. పంపిణీకి ఎలాంటి ఆటంకాలు కలగకుండా ఉండేందుకు ఈ నెల 29వ తేదీనే బ్యాంకుల నుంచి ముందుగా నగదు డ్రా చేసి తరలించాలని క్షేత్రస్థాయి అధికారులను ఆదేశించారు. ఆ రోజున తీసుకోలేకపోయిన మిగిలిన లబ్ధిదారులకు తిరిగి నవంబర్ 4, 5 తేదీల్లో పింఛన్ల పంపిణీ చేయనున్నారు.
మద్యం రవాణా కేసులో రాజ్ కెసిరెడ్డికి సుప్రీంకోర్టు షరతులు
మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసులో నిందితుడు రాజ్ కెసిరెడ్డికి సుప్రీంకోర్టు పలు కీలక షరతులు విధించింది. విచారణ పూర్తయ్యే వరకు ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దేశం విడిచి వెళ్లకూడదని, పోలీసు దర్యాప్తునకు పూర్తిస్థాయిలో సహకరించాలని స్పష్టం చేసింది. ఒకవేళ విచారణకు సహకరించకపోతే, ఆయన బెయిల్ రద్దు కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోర్టును ఆశ్రయించే స్వేచ్ఛ ఉందని అత్యున్నత న్యాయస్థానం తేల్చిచెప్పింది. అయితే, కెసిరెడ్డికి హైకోర్టు మంజూరు చేసిన బెయిల్లో జోక్యం చేసుకునేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. 'అరెస్టు చేయబోము' అని కోర్టులో హామీ ఇచ్చి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రొడక్షన్ వారెంట్ జారీ చేయడంపై విచారణ సందర్భంగా వాదనలు జరిగాయి. హైకోర్టు తీర్పులోని కొన్ని వ్యాఖ్యలతో ఏకీభవించనప్పటికీ, నిందితుడి బెయిల్ పొందే హక్కును రద్దు చేయలేమని చెబుతూ కెసిరెడ్డి అరెస్టు విధానం, ప్రొడక్షన్ వారెంట్పై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది.
తీరం వైపు దూసుకొస్తున్న 'అర్నబ్' - అప్రమత్తమైన యంత్రాంగం
పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన 'అర్నబ్' అతి తీవ్ర తుపానుగా మారి తీరం వైపు వేగంగా దూసుకొస్తోంది. గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 20 కిలోమీటర్ల వేగంతో పయనించిన ఈ తుపాను, ప్రస్తుతం విశాఖపట్నానికి 170 కి.మీ., కాకినాడకు 180 కి.మీ., మచిలీపట్నానికి 270 కి.మీ., బాపట్లకు 350 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఇది రేపు ఉదయానికి బాపట్ల-విశాఖ మధ్య యానాం సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అప్పుడు గంటకు 125 నుంచి 135 కి.మీ. వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయని హెచ్చరించింది. తుపాను ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర, ఉభయగోదావరి జిల్లాల్లో ఇప్పటికే భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో యంత్రాంగం పూర్తిగా అప్రమత్తమైంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు క్యాంపు కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారులు, కలెక్టర్లతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బలగాలను పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించుకోవాలని ఆదేశించారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో బుడమేరు, ఏలేరు రిజర్వాయర్లపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయాలు తలెత్తితే వెంటనే పునరుద్ధరించేందుకు 6 వేల మంది సిబ్బందిని, 1912 కాల్ సెంటర్ను సిద్ధం చేసినట్లు ఇంధన శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ తెలిపారు.
రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ కృపానందం ప్రాసిక్యూషన్కు ప్రభుత్వ అనుమతి
విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి బి. కృపానందాన్ని ప్రాసిక్యూట్ చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా అనుమతి మంజూరు చేసింది. గతంలో ఆయన పరిశ్రమలు, వాణిజ్యం, గనుల శాఖల కార్యదర్శిగా పనిచేసిన కాలంలో జగన్, ఇతరులతో కుమ్మక్కై అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డారన్న ఆరోపణలున్నాయి. భారతి సిమెంట్ కార్పొరేషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు అక్రమంగా లబ్ధి చేకూర్చేలా మైనింగ్ లీజులు కేటాయించారన్న అభియోగాలపై ఈడీ నమోదు చేసిన కేసుకు సంబంధించి, ఆయన్ను ప్రాసిక్యూట్ చేసేందుకు అనుమతించాలని ఈడీ డైరెక్టర్ చేసిన అభ్యర్థన మేరకు ప్రభుత్వం ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ఫారం-6లో మార్పులపై ఈసీఐకి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు
ఓటరు నమోదు దరఖాస్తు 'ఫారం-6'లో ట్యాంపరింగ్ జరిగిందని దాఖలైన పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు విచారణ చేపట్టింది. సుప్రీంకోర్టు అనుమతించినట్లు ఇటీవల కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) ప్రకటన విడుదల చేయడాన్ని న్యాయవాదులు ప్రశ్నించగా, తాము ఎలాంటి ఉత్తర్వులు ఇవ్వలేదని గతంలో స్పష్టం చేసిన సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని త్రిసభ్య ధర్మాసనం ఈసీఐకి నోటీసులు జారీ చేసింది. ఫారం-6 మార్పులు, ఈసీఐ పనితీరు, సీఈసీ ఏకపక్ష నిర్ణయాలపై దాఖలైన పిటిషన్లపై కౌంటర్ దాఖలుకు న్యాయవాదులు సమయం కోరడంతో తదుపరి విచారణను నవంబర్ 17వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.
సీఈసీపై ఆరోపణలు ద్వంద్వ వైఖరే: సీఎం చంద్రబాబు
కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (సీఈసీ), ఈవీఎంల విషయంలో కొన్ని పార్టీలు ద్వంద్వ వైఖరి అవలంబిస్తున్నాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మండిపడ్డారు. ఈవీఎంల ద్వారా గెలిచిన వారే ఇప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారని, యూపీఏ గెలిచినప్పుడు ఈవీఎంలు కరెక్ట్ అని, ఓడినప్పుడు తప్పు అని వాదించడం సరికాదన్నారు. రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన రౌడీలు రప్పారప్పా రాజకీయాలు చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని పరోక్షంగా వైఎస్సార్సీపీని విమర్శించారు. ఒక వ్యక్తి వైఖరి వల్ల రాష్ట్రం నష్టపోకూడదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
కూటమిలో మిత్రధర్మాన్ని పాటిస్తున్నాం: యార్లగడ్డ
ఎన్డీఏ కూటమిలో మిత్రధర్మాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూనే సీట్ల కేటాయింపు జరుగుతోందని గన్నవరం ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు స్పష్టం చేశారు. గన్నవరంలోని టీడీపీ కార్యాలయంలో జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులకు బీ-ఫారాలు అందజేసిన ఆయన, అభ్యర్థుల ఎంపికలో బీసీలకు 28.6 శాతం ప్రాధాన్యత ఇచ్చామని తెలిపారు. అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని ప్రత్యర్థుల గొంతు నొక్కడం కూటమి విధానం కాదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అర్నబ్ తుపానుపై అధికారులను అప్రమత్తం చేసిన హోంమంత్రి అనిత
అర్నబ్ తుపాను నేపథ్యంలో హోంమంత్రి అనిత అధికారులను అప్రమత్తం చేస్తూ తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల కలెక్టర్లతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి పరిస్థితిని సమీక్షించి పలు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తీర ప్రాంత గ్రామాల ప్రజలను ముందస్తుగా అప్రమత్తం చేయాలని, తుపానును ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం పూర్తిస్థాయిలో సిద్ధంగా ఉందని, ప్రభావిత జిల్లాల్లో ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని తెలిపారు. బలమైన గాలుల నేపథ్యంలో హోర్డింగ్స్ను వెంటనే తొలగించాలని, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వదంతులను నమ్మవద్దని, తుపానుపై ప్రభుత్వ సూచనలు, ఆదేశాలను ప్రజలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని సూచించారు.
తుపాను ప్రభావంతో ఏపీకి వెళ్లే పలు రైళ్లు రద్దు చేసిన ద.మ.రైల్వే
తుపాను ప్రభావంతో ఏపీకి వెళ్లే పలు రైళ్లను దక్షిణ మధ్య రైల్వే రద్దు చేసింది. ఇవాళ ఏపీ వైపు వెళ్లే ఫలక్నుమా, విశాఖ, గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్లతో పాటు సికింద్రాబాద్-విశాఖ గరీబ్రథ్, మహబూబ్నగర్-విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్, నర్సాపూర్ ఎక్స్ప్రెస్, గౌతమి ఎక్స్ప్రెస్, నాగావళి ఎక్స్ప్రెస్, చర్లపల్లి-శ్రీకాకుళం రోడ్ స్పెషల్ ట్రైన్ను రద్దు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
అర్నబ్ తుపాన్ దృష్ట్యా ప్రభావిత జిల్లాల్లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు
అర్నబ్ తుపాను దృష్ట్యా ప్రభావిత జిల్లాల్లో కంట్రోల్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లు 112, 1070, 1800 425 0101 కాగా, మనమిత్ర వాట్సాప్ నంబర్ 9552300009 ద్వారా సమస్యలు తెలపవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. జిల్లాల వారీగా కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లు - శ్రీకాకుళం 8942240557, విజయనగరం 8922236947, పార్వతీపురం మన్యం 8963450347, అల్లూరి జిల్లా 8935293448, విశాఖపట్నం 0891-2590102 / 2590100, అనకాపల్లి 08924-222888 / 226599 / 225999, కాకినాడ 0884-2356801 / 9849903879, కోనసీమ 8856293104, తూర్పుగోదావరి 8832944455, పశ్చిమగోదావరి 08816-299181, ఏలూరు 18002331077 / 9494041419, పోలవరం 18004254225, తిరుపతి 0877 2236007, మార్కాపురం 9248702500, కృష్ణా 08672 252399, ఎన్టీఆర్ జిల్లా 9154970454, గుంటూరు 0863-2234014, ప్రకాశం 08592 295600 / 18004250277, బాపట్ల 08643-220226, నెల్లూరు 7995576699.
బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా మారిన అర్నబ్
బంగాళాఖాతంలో అర్నబ్ తుపాను తీవ్ర తుపానుగా మారింది. ప్రస్తుతం విశాఖపట్నానికి ఆగ్నేయంగా 220 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమై గంటకు 20 కి.మీ. వేగంతో వాయవ్య దిశగా పయనిస్తోంది. రేపు యానాం సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉందని, తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 125-135 కి.మీ. వేగంతో గాలులు, 150 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. తుపాను కదలికలపై భారత వాతావరణ శాఖ నిరంతర పర్యవేక్షణ చేస్తోంది.
క్లిష్ట పరిస్థితుల నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్నాం : పవన్కల్యాణ్
క్లిష్ట పరిస్థితుల నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్నామని, దేశానికి వచ్చే పెట్టుబడుల్లో 25 శాతం ఏపీకి వస్తున్నాయని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సీట్ల సర్దుబాటుతో పాటు అభ్యర్థుల ఎంపిక కూడా చాలా కీలకమని, పోటీ చేసే వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటంతో చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించామని తెలిపారు. టీడీపీ నాలుగు దశాబ్దాల అనుభవం ఉన్న పార్టీ అని, బీజేపీ సంస్థాగతంగా బలమైందని, గత పదేళ్లుగా జనసేన చాలా బలంగా నిలబడిందని పేర్కొన్నారు. సీట్ల సర్దుబాటులో సీఎం చంద్రబాబు చాలా సలహాలు ఇచ్చారని, అందరికీ సర్దిచెప్పడంలో ఆయన చాలా కష్టపడ్డారని అన్నారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు చాలా కీలకమైనవి : మాధవ్
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు చాలా కీలకమైనవని బీజేపీ ఎంపీ మాధవ్ అన్నారు. మూడు పార్టీల మధ్య సమన్వయం చాలా గొప్పదని, సీట్ల సర్దుబాటుకు సీఎం చంద్రబాబు కృషి ఎంతో ఉందని తెలిపారు. చంద్రబాబుతో పాటు పవన్ కల్యాణ్, తామందరం సమన్వయంతో ముందుకెళ్లామని, అందరం ఒక్కతాటిపైకి వచ్చి చక్కటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నామని పేర్కొన్నారు.
శ్రీకాకుళం, మన్యం, కోనసీమ జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో మంత్రి అచ్చెన్న టెలీకాన్ఫరెన్స్
తుపాను నేపథ్యంలో శ్రీకాకుళం, మన్యం, కోనసీమ జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. వరద ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలను ముందుగానే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని, మూడు జిల్లాల్లో 24 గంటల కంట్రోల్ రూములు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. కల్లాల్లోని ధాన్యాన్ని సురక్షితంగా భద్రపరచాలని, మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లకుండా చూడాలని సూచించారు. తుపాను తగ్గిన వెంటనే గ్రామాలవారీగా పంట, ఆస్తి నష్టం అంచనాలు చేపట్టాలని, రైతులకు అధికారులు, సిబ్బంది అండగా నిలవాలని పేర్కొన్నారు.
పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవం మన ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసానికి ప్రతీక : సీఎం
పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవం మన ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసానికి ప్రతీక అని, లక్షలాది మంది భక్తులు పాల్గొనే ఈ మహోత్సవం మన వారసత్వ సంపద అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఆయురారోగ్యాలు కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ఎన్టీఆర్ బీచ్ వద్ద ముందుకు చొచ్చుకొచ్చిన సముద్రం
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో కాకినాడ సముద్ర తీరం అల్లకల్లోలంగా మారింది. ఎన్టీఆర్ బీచ్ వద్ద సముద్రం ముందుకు చొచ్చుకురావడంతో పాటు భారీగా అలలు ఎగసిపడుతున్నాయి, ఉప్పాడ తీరంలోనూ అదే పరిస్థితి నెలకొంది. అలల తాకిడికి తీర ప్రాంతం కోతకు గురవుతుండటంతో స్థానికుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. దీంతో పోలీసులు బీచ్ రోడ్డులో రాకపోకలను నిలిపివేసి, తీరప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అతి తీవ్ర తుపాను
పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అతి తీవ్ర తుపాను కొనసాగుతోందని, గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 22 కి.మీ. వేగంతో కదిలి ప్రస్తుతం విశాఖకు 260 కి.మీ., కాకినాడకు 300 కి.మీ., మచిలీపట్నానికి 390 కి.మీ., బాపట్లకు 460 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. ఇవాళ, రేపు కొన్ని ప్రాంతాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు, బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయని హెచ్చరిస్తూ ప్రజలు సురక్షితంగా ఇంట్లోనే ఉండాలని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.
తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్
ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. దర్శనం అనంతరం పండితులు ఆయనకు వేదాశీర్వచనం చేయగా, అర్చకులు తీర్థ ప్రసాదాలు, శేషవస్త్రం అందజేశారు.
పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవం సందర్భంగా ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు : లోకేశ్
పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవం సందర్భంగా ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మంత్రి నారా లోకేశ్, విజయనగరం చారిత్రక-ఆధ్యాత్మిక వైభవానికి, సంస్కృతికి ఇది ప్రతీక అని అన్నారు. అమ్మవారి దివ్య ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా ప్రజలందరిపై ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.
కడపలో స్టార్టప్ రంగానికి కొత్త ఊపు: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
కడపలో స్టార్టప్ రంగానికి కొత్త ఊపు వచ్చిందని, ఆధునిక వాతావరణం రూపుదిద్దుకుంటోందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. యువతలో ఆవిష్కరణలకు ప్రోత్సాహం అందిస్తూ స్టార్టప్లకు అనుకూల వాతావరణం కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు. కడప స్టార్టప్ రంగంలో వస్తున్న మార్పులపై ప్రశంసలు కురిపిస్తూ, దానికి సంబంధించిన వీడియోను ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అతి తీవ్ర తుపాను
పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తుపాను అతి తీవ్ర తుపానుగా కొనసాగుతోందని, ఏపీ, దక్షిణ ఒడిశా తీరాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. గత 6 గంటలుగా గంటకు 25 కి.మీ. వేగంతో వాయవ్య దిశగా పయనిస్తున్న తుపాను ప్రస్తుతం విశాఖకు 300 కి.మీ., కాకినాడకు 360 కి.మీ., గోపాల్పూర్కు 380 కి.మీ., మచిలీపట్నానికి 460 కి.మీ. మరియు బాపట్లకు 530 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. రేపు ఉదయానికి బాపట్ల-విశాఖ మధ్య యానాంకు సమీపంలో అతి తీవ్ర తుపానుగానే తీరం దాటే అవకాశం ఉందని, ఆ సమయంలో గంటకు 115-125 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచి, గాలుల ప్రభావం 140 కి.మీ. వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
ఏపీఈపీడీసీఎల్ పరిధిలో అందుబాటులో కంట్రోల్ రూమ్
తుపాను నేపథ్యంలో విశాఖలో ఏపీఈపీడీసీఎల్ పరిధిలో కంట్రోల్ రూమ్ను అందుబాటులో ఉంచారు. సహాయచర్యలకు అవసరమైన సామగ్రి, యంత్రాలను సిద్ధంగా ఉంచామని అధికారులు తెలిపారు. ఏపీఈపీడీసీఎల్ ఛైర్మన్ పృథ్వీతేజ్ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. విద్యుత్ సమస్యలు ఉంటే 1912 నంబర్ను సంప్రదించాలని సూచించారు.
విశాఖ తీరంలో ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతున్న అలలు
విశాఖ తీరంలో అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో సముద్రం ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతోంది, దాదాపు 10 మీటర్ల మేర ముందుకు చొచ్చుకురావడంతో పరిస్థితి ప్రమాదకరంగా మారింది. దీంతో బీచ్ల్లో పర్యాటకుల ప్రవేశంపై అధికారులు ఆంక్షలు విధించారు, ముఖ్యంగా రుషికొండ, ఆర్కే బీచ్లను మూసివేసి పర్యాటకులు వెళ్లకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు.
చించినాడ బ్రిడ్జి పైనుంచి గోదావరిలో దూకి వ్యక్తి ఆత్మహత్య
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా చించినాడ బ్రిడ్జి పైనుంచి గోదావరిలో దూకి వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. గోదావరిలో దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన వ్యక్తిని కోనసీమ జిల్లా ఇరుసుమండ గ్రామానికి చెందిన గొర్తి శ్రీనివాసరావుగా గుర్తించారు. విజయవాడలోని బ్రాహ్మణ క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్న శ్రీనివాసరావు, సొసైటీలో సుమారు రూ.2 కోట్ల అవకతవకలకు పాల్పడినట్లు తెలిసింది. అధికారులు ప్రశ్నించగా స్వగ్రామంలో బంగారం ఉందని చెప్పి, అధికారులను వెంటబెట్టుకుని వస్తుండగా దారిలో బ్రిడ్జి పైనుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. సొసైటీ అధికారుల ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదుచేసి విచారణ చేస్తున్నారు.
తుపాను నేపథ్యంలో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలి : మంత్రి కందుల దుర్గేష్
తుపాను నేపథ్యంలో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ సూచించారు. తుపాన్ను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం పూర్తి సిద్ధంగా ఉందని, బీచ్లు, పర్యాటక ప్రాంతాల సందర్శనను పర్యాటకులు వాయిదా వేసుకోవాలని అన్నారు. పర్యాటక కేంద్రాల వద్ద హెచ్చరిక బోర్డులు, ప్రత్యేక భద్రతా సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేశామని, ప్రభావిత జిల్లాల్లో ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని తెలిపారు. నకిలీ వార్తలతో భయాందోళనలు సృష్టిస్తే చర్యలు తప్పవని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ హెచ్చరించారు.
విజయనగరం జిల్లాలో పలుచోట్ల ఈదురుగాలులతో వర్షం
విజయనగరం జిల్లాలో పలుచోట్ల ఈదురుగాలులతో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. జిల్లావ్యాప్తంగా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, క్షేత్రస్థాయి అధికారులందరూ స్థానికంగానే అందుబాటులో ఉండాలని కలెక్టర్ రాంసుందర్రెడ్డి ఆదేశించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలని స్పష్టం చేశారు. తుపాను దృష్ట్యా విజయనగరం జిల్లాలో ఇవాళ, రేపు విద్యాసంస్థలకు రెండు రోజుల పాటు సెలవు ప్రకటించినట్లు కలెక్టర్ ఎస్.రాంసుందర్రెడ్డి తెలిపారు.
తుపాను ప్రభావంతో విశాఖలో గాలులతో కూడిన వర్షం
తుపాను ప్రభావంతో విశాఖలో గాలులతో కూడిన వర్షం కురుస్తోంది. విశాఖ మహారాణిపేట అంగడిదిబ్బ వద్ద చెట్టు విరిగిపడింది, దీంతో ఇంటి ఆవరణలో ఉన్న పాన్ దుకాణం ధ్వంసమైంది.
తుపాను ప్రభావంతో విశాఖలో గాలులతో కూడిన వర్షం
తుపాను ప్రభావంతో విశాఖలో గాలులతో కూడిన వర్షం కురుస్తోంది. విశాఖ మహారాణిపేట అంగడిదిబ్బ వద్ద చెట్టు విరిగిపడింది, దీంతో ఇంటి ఆవరణలో ఉన్న పాన్ దుకాణం ధ్వంసమైంది.
పైడితల్లి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న మంత్రి కొండపల్లి దంపతులు
విజయనగరంలో పైడితల్లి అమ్మవారిని మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ దంపతులు దర్శించుకున్నారు. ప్రజలందరికీ అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకున్నానని, సిరిమానోత్సవం రోజు అమ్మవారి దర్శనం సంతోషంగా ఉందని మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. తుపాను నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన సూచించారు.
తుపాను నేపథ్యంలో కాకినాడ జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తం
తుపాను నేపథ్యంలో కాకినాడ జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. ఉప్పాడ సముద్ర తీరప్రాంత ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. ప్రజల తరలింపునకు జిల్లావ్యాప్తంగా 101 పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లొద్దని కాకినాడ కలెక్టర్ సూచించారు, ఇవాళ, రేపు పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. కాకినాడ జిల్లా కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లు 0884-2356801, 9849903879 లకు సంప్రదించాలని తెలిపారు.
తుపానుపై విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో మంత్రి గొట్టిపాటి సమీక్ష
తుపానుపై విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ సమీక్ష నిర్వహించారు. తుపాను పట్ల విద్యుత్ శాఖ నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని, తగినన్ని విద్యుత్ స్తంభాలను అందుబాటులో ఉంచాలని ఆదేశించారు. విద్యుత్ స్తంభం పడిపోతే యుద్ధప్రాతిపదికన పునరుద్ధరించాలని, ప్రభావిత ప్రాంతాలకు సిబ్బందిని తరలించి అందుబాటులో ఉంచుకోవాలని సూచించారు. నిరంతరం పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తూ నష్టాన్ని వీలైనంత తగ్గించాలని, శాఖపర నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఎలాంటి నష్టమూ వాటిల్లడానికి వీల్లేదని స్పష్టం చేశారు. ముందుజాగ్రత్తగా విద్యుత్ సరఫరా ఆపితే ముందే సమాచారం ఇవ్వాలని మంత్రి గొట్టిపాటి ఆదేశించారు.
క్లీన్ ఎనర్జీ రంగంలో ఏపీ మరో కీలక మైలురాయి : చంద్రబాబు
క్లీన్ ఎనర్జీ రంగంలో ఏపీ మరో కీలక మైలురాయి సాధించిందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. కర్నూలులో 2,400 ఎకరాల్లో ఎస్ఏఈఎల్ సంస్థ సోలార్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసిందని, ఈ ప్లాంట్ నుంచి 600 మెగావాట్ల విద్యుదుత్పత్తి ప్రారంభమైందని, ఏపీ నుంచి ఇతర రాష్ట్రాలకు స్వచ్ఛ విద్యుత్ సరఫరా జరుగుతోందని తెలిపారు. క్లీన్ ఎనర్జీ హబ్గా ఏపీ పునరుజ్జీవనానికి ఈ సోలార్ ప్లాంట్ నిదర్శనమని, చెప్పిన మాటను చేతల్లో చూపించామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఈ విజయంపై ఆయన వీడియో పోస్ట్ చేశారు.
తుపాన్ను ఎదుర్కొనేందుకు రాష్ట్ర యంత్రాంగం సన్నద్ధంగా ఉంది: హోంమంత్రి అనిత
తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి సంధ్యారాణి సూచించారు. మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం జిల్లాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. చెట్లు, కొండచరియలు విరిగిపడే అవకాశం ఉందని, రైతులు పొలాలకు వెళ్లేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, పిడుగుల ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని, ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి సంధ్యారాణి సూచించారు.
సొంత చెల్లి, మేనకోడలి పెళ్లి విషయంలోనూ జగన్ కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు : లోకేశ్
సొంత చెల్లి, మేనకోడలి పెళ్లి విషయంలోనూ జగన్ కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారని మంత్రి నారా లోకేశ్ విమర్శించారు. మేనకోడలి పెళ్లిని ఆనందంగా చేయాల్సిన మేనమామ పెళ్లికే అడ్డుపడుతున్నారని అన్నారు. చెల్లి పట్లే జగన్ తీరు ఇలా ఉంటే ప్రజల పట్ల ఎలా ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చని, ఐదేళ్ల పాలనలో ఆడబిడ్డల పట్ల జగన్ ఎలా వ్యవహరించారో ప్రజలకు తెలుసని అన్నారు. కుటుంబ బంధాలకు విలువ ఇవ్వడంలోనూ జగన్ తీరు సరిగా లేదని లోకేశ్ విమర్శించారు.
తుపాను దృష్ట్యా విజయనగరం జిల్లాలో ఇవాళ, రేపు విద్యాసంస్థలకు సెలవు
తుపాను దృష్ట్యా విజయనగరం జిల్లాలో ఇవాళ, రేపు విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు. జిల్లాలోని విద్యాసంస్థలకు రెండు రోజులు సెలవు ప్రకటిస్తున్నట్లు కలెక్టర్ ఎస్. రాంసుందర్రెడ్డి తెలిపారు.
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఈదురుగాలులతో వర్షం
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురుస్తోంది. శ్రీకాకుళం, గార, లావేరు, ఆమదాలవలస, బూర్జ, పాతపట్నం, ఎల్ఎన్ పేట, నరసన్నపేట, టెక్కలి, వజ్రపుకొత్తూరు మండలాల్లో వర్షం కురుస్తుండగా, సారవకోట, కవిటి, కంచిలి, సోంపేట మండలాల్లో తేలికపాటి వర్షం కురుస్తోంది. దీంతో కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ పుండ్కర్ అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు, సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలకు ఇవాళ సెలవు ప్రకటించారు. మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు కలెక్టర్, ఎస్పీలతో పాటు అధికారులకు సూచనలు చేశారు, 11 తీర మండలాల్లోని మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ 08942-240557 ఏర్పాటు చేశారు.
ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలి: మంత్రి సంధ్యారాణి
తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి సంధ్యారాణి సూచించారు. మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం జిల్లాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులను ఆదేశించారు. చెట్లు, కొండచరియలు విరిగిపడే అవకాశం ఉందన్నారు. రైతులు పొలాలకు వెళ్లేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు. పిడుగుల ప్రమాదం ఉందని సూచించారు. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దన్నారు. ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి సంధ్యారాణి తెలిపారు.
పశ్చిమమధ్య బంగాళాఖాతంలో అతి తీవ్ర తుపాను
పశ్చిమమధ్య బంగాళాఖాతంలో అతి తీవ్ర తుపాను కేంద్రీకృతమై ఉంది. తుపాను ప్రస్తుతం విశాఖకు 300 కి.మీ., కాకినాడకు 260 కి.మీ., మచిలీపట్నానికి 460 కి.మీ., బాపట్లకు 530 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని, కాసేపట్లో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, శ్రీకాకుళం, కోస్తా జిల్లాల్లో భారీగా ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. రేపు ఉదయానికి తుపాను బాపట్ల-విశాఖ మధ్య, యానాంకు సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉందని, నేడు, రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు, అక్కడక్కడ అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయని, కోస్తా తీరం వెంబడి గంటకు 90 నుంచి 100 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.
ఇవాళ్టి నుంచి బాపట్ల జిల్లాలో బీచ్లు తాత్కాలికంగా మూసివేత
అర్నబ్ తుపాను నేపథ్యంలో అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇవాళ్టి నుంచి బాపట్ల జిల్లా బీచ్లను తాత్కాలికంగా మూసివేశారు. చీరాల వాడరేవు, రామాపురం, పొట్టి సుబ్బయ్యపాలెం బీచ్ల వద్ద ఆంక్షలు విధించారు. హైదరాబాద్ సహా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులు రావద్దని అధికారులు సూచించారు, అధికారిక ఉత్తర్వులు వచ్చే వరకు బీచ్లలో పర్యాటకులకు అనుమతి లేదని స్పష్టం చేశారు.
నేడు పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవం
విజయనగరంలో నేడు పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవం జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సిరిమా ఊరేగింపు ప్రారంభం కానుంది. భారీగా భక్తుల రాక సందర్భంగా అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు, సుమారు 3 లక్షల మంది భక్తులు వస్తారని అంచనా వేసి 3,500 మంది పోలీసులతో భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.మరోవైపు సిరిమానోత్సవంపై అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం పడుతోంది. ఇప్పటికే నగరాన్ని మబ్బులు కమ్మేయగా, తేలికపాటి జల్లులు పడుతున్నాయి.
పశ్చిమమధ్య బంగాళాఖాతంలో అతి తీవ్ర తుపాను
పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అతి తీవ్ర తుపాను కొనసాగుతోంది. కాసేపట్లో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, శ్రీకాకుళం, కోస్తా జిల్లాల్లో భారీగా ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది. ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే మనమిత్ర వాట్సాప్ నంబర్ 95523 00009 ద్వారా పరిష్కారం పొందవచ్చని తెలిపింది.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతోంది. ప్రస్తుతం శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 31 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 69,697 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, 25,781 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.64 కోట్లు వచ్చింది.
బంగాళాఖాతంలో అతి తీవ్ర తుపానుగా అర్నబ్
బంగాళాఖాతంలో అర్నబ్ అతి తీవ్ర తుపానుగా బలపడి వేగంగా కదులుతోంది. గడిచిన 6 గంటల్లో 25 కి.మీ వేగంతో కదిలిన తుపాను ప్రస్తుతం విశాఖకు 300 కి.మీ, కాకినాడకు 360 కి.మీ, మచిలీపట్నానికి 460 కి.మీ, బాపట్లకు 530 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది.సాయంత్రం పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా అర్నబ్ పయనించి, రేపు ఉదయానికి బాపట్ల-విశాఖ మధ్య యానాం వద్ద తీరం దాటే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఇవాళ, రేపు విస్తారంగా, అత్యంత భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులు కురుస్తాయని, ఇవాళ కోస్తా తీరం వెంబడి 90-100 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని హెచ్చరించారు.
అర్నబ్పై ప్రభుత్వం పూర్తి సన్నద్ధత : ఆర్టీజీ కార్యదర్శి భాస్కర్
అర్నబ్ తుపానుపై ప్రభుత్వం పూర్తి సన్నద్ధతతో ఉందని ఆర్టీజీ కార్యదర్శి కాటంనేని భాస్కర్ తెలిపారు. ప్రాణ నష్టం జరగకుండా చూడటమే లక్ష్యమని సీఈవో ప్రఖర్ జైన్ పేర్కొన్నారు. ఆర్టీజీ కార్యదర్శి భాస్కర్, సీఈవో ప్రఖర్ జైన్ నిరంతరం సమీక్షలు నిర్వహిస్తూ, ఆయా శాఖల అధికారులతో ముందస్తు సన్నద్ధతపై సమీక్షలు చేస్తున్నారు, తుపాను సన్నద్ధత చర్యలపై సీఎం చంద్రబాబుకు వివరిస్తున్నారు. తుపాను దృష్ట్యా 11 జిల్లాలకు ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను తరలించారు. ఇవాళ మధ్యాహ్నం నుంచి తీరప్రాంత రహదారులపై రాకపోకలను నిలిపివేయనున్నారు, లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు, తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు. ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా బీచ్లను మూసివేశారు.16 జిల్లాల్లో 2,460 రెవెన్యూ గ్రామాల్లో, 92 పట్టణ ప్రాంతాల్లో తుపాన్ ప్రభావం ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. దీనికోసం జిల్లా, మండల స్థాయిలో 2,907 కంట్రోల్ రూములు ఏర్పాటు చేసి, తుపాన్ సహాయక చర్యల కోసం 3,185 మంది నోడల్ ఆఫీసర్లను నియమించారు. 2,107 స్వర్ణ గ్రామ, స్వర్ణ వార్డుల పరిధిలో బాధితుల తరలింపునకు చర్యలు చేపట్టారు. మత్స్యకారులకు చెందిన 30,043 పడవలను రేవుల్లో నిలిపివేశారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో వైద్య సేవలకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయడంతో పాటు, నీటి సమస్య తలెత్తకుండా 2,613 అత్యవసర నీళ్ల ట్యాంకులను సిద్ధం చేశారు.
నేడు ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ అభ్యర్థుల తుదిజాబితా ప్రకటన
నేడు ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ అభ్యర్థుల తుది జాబితాను ప్రకటించనున్నారు. 9,829 ఎంపీటీసీ, 659 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు జరగనున్న ఎన్నికలకు సంబంధించి పరిషత్ అభ్యర్థుల తుది జాబితాను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించనుంది.
బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా అర్నబ్
బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపాను అర్నబ్ కొనసాగుతోంది. రానున్న 6 గంటల్లో అతి తీవ్ర తుపానుగా బలపడనున్న అర్నబ్ గడిచిన 6 గంటల్లో 18 కి.మీ వేగంతో కదిలింది. ప్రస్తుతం తుపాను విశాఖకు 430 కి.మీ, కాకినాడకు 500 కి.మీ, మచిలీపట్నానికి 610 కి.మీ, బాపట్లకు 680 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది.దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో రేపు, ఎల్లుండి విస్తారంగా, అత్యంత భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులు కురుస్తాయని అధికారులు తెలిపారు. రేపు కోస్తా తీరం వెంబడి 90-100 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని, చెట్లు, భారీ హోర్డింగ్స్, శిథిలావస్థలోని భవనాల్లో ఉండరాదని హెచ్చరించారు.
పోలవరం జిల్లాలోని ప్రతి మండలంలో 24 గంటల పాటు కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు
ఆర్నబ్ తుపాన్ దృష్ట్యా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. పోలవరం జిల్లాలోని ప్రతి మండలంలో 24 గంటల పాటు కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇవాళ, రేపు తూర్పు గోదావరి, పోలవరం జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలు, అంగన్వాడీలకు సెలవు ప్రకటించారు.రాజమహేంద్రవరం కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూమ్ ఫోన్ నంబర్ 08832-944455, సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఫోన్ నంబర్ 08832-442344 గా ఉంది. తుపాన్ ప్రభావం దృష్ట్యా కోనసీమ జిల్లాలో ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేశారు. కోనసీమ జిల్లా కలెక్టరేట్లో ఫోన్ నంబర్ 08856-293104, అమలాపురం ఆర్డీవో కార్యాలయంలో 08856-233208, రామచంద్రాపురం ఆర్డీవో కార్యాలయంలో 08857-245166, కొత్తపేట ఆర్డీవో కార్యాలయంలో 8500238258 మరియు 08855-244299 నంబర్లకు సంప్రదించాలని అధికారులు తెలిపారు.
నేడు చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్, మాధవ్ కలిసి ఉమ్మడి ప్రెస్మీట్
నేడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ కలిసి ఉమ్మడి ప్రెస్మీట్ నిర్వహించనున్నారు. ఇవాళ ఉదయం 11 గంటలకు ఉండవల్లిలోని సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్లో ఈ ఉమ్మడి ప్రెస్మీట్ జరగనుంది.
బంగాళాఖాతంలో బలపడిన అర్నబ్ తీవ్ర తుపాను
బంగాళాఖాతంలో అర్నబ్ తీవ్ర తుపాను బలపడింది. గడిచిన 6 గంటల్లో 17 కి.మీ వేగంతో పశ్చిమ దిశగా కదులుతున్న తుపాను ప్రస్తుతం విశాఖకు 490 కి.మీ, కాకినాడకు 560 కి.మీ, మచిలీపట్నానికి 660 కి.మీ, బాపట్లకు 730 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. రానున్న 12 గంటల్లో అతి తీవ్ర తుపానుగా బలపడనున్న అర్నబ్ ఇవాళ సాయంత్రం పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా పయనించి, రేపు ఉదయానికి బాపట్ల-విశాఖ మధ్య యానాం వద్ద తీరం దాటే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. తీరం దాటే సమయంలో గరిష్ఠంగా 140 కి.మీ వరకు బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఇవాళ, రేపు విస్తారంగా, అత్యంత భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులు కురుస్తాయని హెచ్చరించారు. ఇవాళ కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు, శ్రీకాకుళం, మన్యం, విజయనగరం, విశాఖ, అల్లూరి, పోలవరం, అనకాపల్లి, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు, పల్నాడు, ప్రకాశం, మార్కాపురం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. నేడు కోస్తా తీరం వెంబడి 90-100 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని తెలిపారు.చెట్లు, భారీ హోర్డింగ్స్, శిథిలావస్థలోని భవనాల్లో ఉండరాదని, ఇబ్బందులు ఉంటే ముందే సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని సూచించారు. అత్యవసర సహాయక చర్యల కోసం జిల్లాల్లో 7 ఎన్డీఆర్ఎఫ్, 8 ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను సిద్ధం చేశారు. విపత్తుల సంస్థ టోల్ఫ్రీ నంబర్లు 112, 1070, 1800 425 0101కు సంప్రదించాలని, మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లరాదని, ఎగసిపడే అలల వద్దకు వెళ్లి సెల్ఫీలు దిగవద్దని, ఇవాళ, రేపు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
తుపాను కారణంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ పరిధిలో పలు రైళ్లు రద్దు
తుపాను కారణంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ పరిధిలో పలు రైళ్లను రద్దు చేస్తున్నట్లు రైల్వే శాఖ ప్రకటించింది. ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది.ఇవాళ, రేపు రద్దు చేసిన రైళ్లలో రాజమహేంద్రవరం-విజయవాడ (67261), విజయవాడ-మచిలీపట్నం (67263/67265), మచిలీపట్నం-విజయవాడ (67264/67256), మచిలీపట్నం-గుడివాడ (67271/67252/67254), గుడివాడ-మచిలీపట్నం (67272/67253/67255), కాకినాడ పోర్ట్-విశాఖ (17267/17268), పార్వతీపురం-విశాఖ (07267/07268) రైళ్లు ఉన్నాయి.అలాగే ఇవాళ విజయవాడ-నరసాపురం (67258), నరసాపురం-విజయవాడ (67276), నరసాపురం-రాజమండ్రి (67246), విజయవాడ-నరసాపురం (17269), నరసాపురం-భీమవరం (17264), విజయవాడ-కాకినాడ పోర్ట్ (17257), విజయవాడ-రాజమండ్రి (67202), విజయవాడ-నరసాపురం (67257), విజయవాడ-మచిలీపట్నం (67267), నరసాపురం-గుంటూరు (67247), రాజమండ్రి-కాకినాడ పోర్ట్ (67301), రాజమండ్రి-విశాఖ (67285/67286) రైళ్లు రద్దయ్యాయి.రేపు రద్దు చేసిన రైళ్లలో విజయవాడ-మచిలీపట్నం (67266/67268/67269/67270), విజయవాడ-భీమవరం (67275/67281), భీమవరం-నిడదవోలు (67277/67283), నిడదవోలు-భీమవరం (67278/67284), భీమవరం-విజయవాడ (67282), కాకినాడ పోర్ట్-రాజమండ్రి (67302), కాకినాడ-విజయవాడ (17258), నరసాపురం-నిడదవోలు (67244/67245), నరసాపురం-విజయవాడ (17270), గుంటూరు-రేపల్లె (67249/67223), రేపల్లె-గుంటూరు/తెనాలి (67250/67224), గుంటూరు/తెనాలి-విజయవాడ (67248/67222), విజయవాడ-గుంటూరు (67229), విజయవాడ-రాజమండ్రి (67262), భీమవరం-మచిలీపట్నం (67251) రైళ్లు ఉన్నాయి.
తుపాను దృష్ట్యా బాపట్ల జిల్లాలో విద్యా సంస్థలకు ఇవాళ, రేపు సెలవు
తుపాను దృష్ట్యా బాపట్ల జిల్లాలోని విద్యా సంస్థలకు ఇవాళ, రేపు సెలవు ప్రకటించారు. అలాగే ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కూడా ఇవాళ, రేపు అన్ని విద్యా సంస్థలకు, అంగన్వాడీలకు సెలవు ప్రకటించారు.
తుపాను వల్ల ఫారిన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇంటర్న్షిప్ కౌన్సెలింగ్ వాయిదా
తుపాను కారణంగా ఫారిన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇంటర్న్షిప్ కౌన్సెలింగ్ వాయిదా పడింది. ఏపీ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడలో ఇవాళ, రేపు జరగాల్సిన కౌన్సెలింగ్ను తుపాను దృష్ట్యా వాయిదా వేస్తున్నట్లు ఏపీ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఛైర్మన్ వెల్లడించారు. వాయిదా పడిన ఇంటర్న్షిప్ కౌన్సెలింగ్ తేదీలను త్వరలో ప్రకటిస్తామని తెలిపారు.
పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవానికి ఏర్పాట్లు పూర్తి
విజయనగరంలో పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవానికి ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవం ప్రారంభం కానుంది.