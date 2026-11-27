27-11-2026 Telangana News Today Live Updates : రైజింగ్ స్టార్స్ ఆసియా కప్: సెమీ ఫైనల్లో శ్రీలంక-ఎ చేతిలో ఓడిన భారత్
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రైజింగ్ స్టార్స్ ఆసియా కప్: సెమీ ఫైనల్లో శ్రీలంక-ఎ చేతిలో ఓడిన భారత్
రైజింగ్ స్టార్స్ ఆసియా కప్ సెమీ ఫైనల్లో శ్రీలంక-ఎ చేతిలో భారత్ ఓడింది. భారత్ నిర్దేశించిన 318 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 2 వికెట్లు కోల్పోయి శ్రీలంక ఛేదించింది. భారత్ను ఓడించి రైజింగ్ స్టార్స్ ఆసియా కప్ ఫైనల్ బెర్త్ ఖరారు చేసుకుంది. రేపు సెమీస్ఫైనల్-2లో పాకిస్థాన్-బంగ్లాదేశ్ జట్లు తలపడనున్నాయి. సెమీస్-2 మ్యాచ్ విజేత ఆదివారం శ్రీలంకతో తలపడనుంది.