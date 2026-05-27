27-05-2026 Telangana News Today Live Updates
బండి భగీరథ్ను కస్టడీలోకి తీసుకోనున్న పోలీసులు
బండి భగీరథ్ను (Bandi Bhagirath Police Custody) పోలీసులు కస్టడీలోకి తీసుకోనున్నారు. వైద్యపరీక్షలు నిర్వహించాక బండి భగీరథ్ను మూడ్రోజులపాటు ప్రశ్నించనున్నారు. కూకట్పల్లి డీసీపీ రితిరాజ్ ఆధ్వర్యంలో బాలిక, ఆమె తల్లి వాంగ్మూలం ఆధారంగా విచారించనున్నారు. పోక్సో కేసులో చర్లపల్లి జైలులో బండి భగీరథ్ రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నాడు.
మహబూబ్నగర్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం
మహబూబ్నగర్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన (Heavy Rains in Telangana) వర్షం కురిసింది. పలు ప్రాంతాల్లో వర్షానికి విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది.
హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం
హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన (Heavy Rains in Hyderabad) వర్షం కురిసింది. కుత్బుల్లాపూర్, మియాపూర్, చందానగర్, లింగంపల్లి, గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్, రాయదుర్గం, కూకట్పల్లి, జేఎన్టీయూ, నిజాంపేట, బాచుపల్లి తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షం పడింది.
ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షం
ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షం పడింది. కొల్చారం, వెల్దుర్తి, మండలాల్లో భారీ వర్షానికి విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం కలిగింది. పలు ప్రాంతాల్లో కొనుగోలు కేంద్రాల్లోధాన్యం తడిసిపోయింది. సంగారెడ్డిలో వర్షంతో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం వల్ల స్థానికుల ఇబ్బందులు ఎదుర్కోంటున్నారు.
నేడు హైదరాబాద్-రాజస్థాన్ ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్
నేడు రాత్రి 7.30 గం.కు ముల్లాన్పుర్లో హైదరాబాద్-రాజస్థాన్ ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ జరగనుంది.