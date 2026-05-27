27th MAY 2026 News Today AP Live News Updates: మెగా డీఎస్సీ-2025పై దుష్ప్రచారం చేస్తే క్రిమినల్ కేసులు: పాఠశాల విద్యాశాఖ

27th MAY 2026 News Today AP Live News Updates

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 6:56 AM IST

Updated : May 27, 2026 at 10:00 AM IST

LIVE FEED

9:58 AM, 27 May 2026 (IST)

మెగా డీఎస్సీ-2025పై దుష్ప్రచారం చేస్తే క్రిమినల్ కేసులు: పాఠశాల విద్యాశాఖ

మెగా డీఎస్సీ-2025పై దుష్ప్రచారం చేస్తే క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తామని పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్​ హెచ్చరించారు. 15,941 పోస్టుల భర్తీ 100 శాతం పారదర్శకంగా చేపట్టామని అన్నారు. నిరాధార ఆరోపణలు చేసినవారిపై పరువు నష్టం నోటీసులు, కేసులు చేస్తామని హెచ్చరించారు. తప్పుడు వార్తలను నమ్మి అభ్యర్థులు ఆందోళన చెందవద్దని సూచించారు.

8:53 AM, 27 May 2026 (IST)

రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం

రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురుస్తోంది. పల్నాడు జిల్లా క్రోసూరు మండలం అనంతవరంలో రాత్రి గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. గాలివానకు ప్రసన్నాంజనేయస్వామి ఆలయ ధ్వజస్తంభం విరిగిపోయింది. పార్వతీపురం జిల్లాలో గాలివానకు విద్యుత్‌ స్తంభం విరిగిపడింది. విద్యుత్ స్తంభం మీదపడి చినిమారంగి గ్రామానికి చెందిన యువకుడు మృతి చెందాడు. కోనసీమ జిల్లా అంబాజీపేటలోనూ వర్షం కురుస్తోంది.

8:51 AM, 27 May 2026 (IST)

ఆంధ్రా వర్సిటీ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల మైదానంలో మృతదేహం

విశాఖ: ఆంధ్రా వర్సిటీ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల మైదానంలో వ్యక్తి మృతదేహం కలకలం సృష్టించింది. ఆ మృతదేహం శానిటరీ డిపార్టుమెంట్‌ వర్కర్‌ సూరిబాబుగా గుర్తించారు. మద్యం సేవించి మృతి చెంది ఉంటాడని అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.

8:06 AM, 27 May 2026 (IST)

కర్నూలులోని బళ్లారి చౌరస్తా వంతెనపై ప్రమాదం

కర్నూలులోని బళ్లారి చౌరస్తా వంతెనపై ప్రమాదం జరిగింది. ఆర్టీసీ బస్సును ప్రైవేట్​ బస్సు ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. ఆర్టీసీ బస్సును ఓవర్ టేక్ చేసే సమయంలో ఘటన జరిగింది.

8:05 AM, 27 May 2026 (IST)

కర్నూలు జిల్లాలో తెల్లవారుజాము నుంచి వర్షం

కర్నూలు జిల్లాలో తెల్లవారుజాము నుంచి వర్షం కురుస్తోంది. కర్నూలు, ఆదోని, మంత్రాలయం, కోడుమూరు నియోజకవర్గాల పరిధిలో వర్షం కురుస్తోంది.

8:03 AM, 27 May 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్సులు, నారాయణగిరి షెడ్లు భక్తులతో నిండిపోయాయి. శ్రీవారి దర్శనం కోసం భక్తులు శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 89,404 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4 కోట్లు రాగా, 44,234 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

6:49 AM, 27 May 2026 (IST)

నేడు, రేపు హైబ్రిడ్​ విధానంతో టీడీపీ మహానాడు

రాష్ట్రంలో పసుపు పండగకు సర్వం సిద్ధమైంది. పొదుపు చర్యలతో ఈసారి హైబ్రిడ్‌ విధానంలో మహానాడు నిర్వహిస్తున్నా పార్టీ కేడర్‌లో ఉత్సాహాన్ని కొనసాగించేలా రెండ్రోజుల షెడ్యూల్‌ రూపొందించారు. పార్టీకి శ్రీరామరక్షగా నిలిచే మహిళలకు, రేపటి తరాన్ని నడిపించే యువతకు అగ్రతాంబూలం ఇచ్చారు. 'పసుపు జెండా పేదవానికి అండ, ప్రగతికి అంజెండా' అని చాటి చెబుతూ 1875 క్లస్టర్ల నుంచి లక్షలాది మంది మహా వేడుకలో పాల్గొనేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. 20 రాజకీయ తీర్మానాలను ప్రవేశపెట్టి రాబోయే రోజుల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలను నేతలు శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.

రెండు రోజుల మహానాడులో మొత్తం 20 తీర్మానాలు ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఏపీకి చెందినవి 10, తెలంగాణ తీర్మానాలు 4, ఉమ్మడి తీర్మానాలు 4, అండమాన్‌ తీర్మానం ఒకటి, చివరిగా ముఖ్యమైన రాజకీయ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టనున్నారు. తీర్మానాలపై మొత్తం 65 మంది వక్తలు పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి ప్రసంగించనున్నారు. సూటిగా, స్పష్టంగా 3 నుంచి 5 నిమిషాల్లో ప్రసంగం ముగిసేలా నిర్దేశించారు.

పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో జరిగే కార్యక్రమంలో వేదికపై పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు, జాతీయ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు లోకేశ్, రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావుతో పాటు పొలిట్‌ బ్యూరో సభ్యులు మాత్రమే కూర్చుంటారు. మొత్తం 30 మంది కూర్చునేలా వేదికపై ఏర్పాట్లు చేశారు. పార్టీ కేంద్ర, రాష్ట్ర కమిటీల్లోని మొత్తం 250 మందిలో సుమారు 90 మందిని క్లస్టర్లలో జరిగే మహానాడు కార్యక్రమానికి పరిశీలకులుగా నియమించారు. వారు జిల్లాలకు వెళ్లగా మిగిలినవారు పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో జరిగే కార్యక్రమానికి హాజరవుతారు. మహానాడు మొదటి రోజు చంద్రబాబు పార్టీ జెండా ఆవిష్కరించి, NTR విగ్రహానికి పుష్పాంజలి ఘటిస్తారు. అనంతరం సభా వేదికపైకి చేరుకుని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయడంతో కార్యక్రమం మొదలవుతుంది. 1875 క్లస్టర్లకుగాను 1851 క్లస్టర్లలో భారీ తెరలపై మహానాడు కార్యక్రమాన్ని వీక్షించే ఏర్పాట్లు చేశారు. ఒక్కో క్లస్టర్‌లో 300 మంది వీక్షించేలా ఏర్పాటు చేశారు.

6:46 AM, 27 May 2026 (IST)

నెల్లూరు జిల్లాలో పలు మండలాల్లో విద్యుత్​ సరఫరాకు అంతరాయం

భారీ ఈదురుగాలుల కారణంగా నెల్లూరుతోపాటు అనేక మండలాల్లో విద్యుత్​ సరఫరా నిలిచిపోయింది. నెల్లూరు జిల్లాలో మంగళవారం అర్ధరాత్రి నుంచి భారీ ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. చేజర్లలో గాలివాన కారణంగా 2 గంటలుగా విద్యుత్​ సరఫరా నిలిచిపోయింది. కోవూరులో తీవ్రమైన గాలుల కారణంగా 4 గంటలుగా విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగింది. బోగోలు మండలంలో పెనుగాలుల బీభత్సం సృష్టించాయి. అకాల వర్షం, ఈదురుగాలుల కారణంగా నెల్లూరు జిల్లాలో మామిడి రైతులకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది.

6:45 AM, 27 May 2026 (IST)

రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షం

రాష్ట్రంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. పగటిపూట భానుడి భగభగలు, ఉక్కపోతతో అల్లాడిన ప్రజలకు సాయంత్రం వరుణుడు ఉపశమనం కలిగించాడు. పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టించాయి. కడప, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలతో పాటు ఉత్తరాంధ్ర వ్యాప్తంగా మంగళవారం రాత్రి కురిసిన వర్షంతో జనం తీవ్ర ఇబ్బందులలు పడ్డారు. పలుచోట్ల పిడుగుపాట్లు, చెట్లు విరిగిపడటం, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరగడంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.

