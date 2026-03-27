27-03-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు భద్రాచలంలో వైభవోపేతంగా శ్రీసీతారాముల కల్యాణోత్సవం
27-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం
LIVE FEED
ఇవాళ నిజామాబాద్లో జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత పర్యటన
ఇవాళ నిజామాబాద్లో జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత పర్యటన చేయనున్నారు. ఖిల్లా రామాలయంలో శ్రీరామనవమి వేడుకల్లో ఆమె పాల్గొననున్నారు. అనంతరం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు కవిత మీడియా సమావేశానికి హాజరై కీలక ప్రకటన చేయడానికి సిద్ధమయ్యారు.
వేములవాడ రాజరాజేశ్వరస్వామి ఆలయంలో సీతారామచంద్రస్వామి కల్యాణం
వేములవాడ రాజరాజేశ్వరస్వామి ఆలయంలో సీతారామచంద్రస్వామి కల్యాణం జరగనుంది. ఆలయ పార్కింగ్ స్థలంలోని శివార్చన వేదికపై సీతారాముల కల్యాణం నిర్వహించనున్నారు. ఈ వేడకను వీక్షించడానికి భక్తులు తెలంగాణ, ఏపీ, మహారాష్ట్ర తదితర ప్రాంతాల నుంచి రానున్నారు. లక్ష మంది భక్తులు కల్యాణం తిలకించేందుకు వస్తారని అధికారుల అంచనా. భక్తులకు అన్నదానం త్రాగునీరు మజ్జిగ పంపిణీకి చేసేందుకు అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. ఆ తర్వాత సాయంత్రం వైభవంగా స్వామివారి రథోత్సవం నిర్వహించనున్నారు. రాజరాజేశ్వరస్వామి ఆలయంలో ఏకాంతంగా డోలోత్సవం నిర్వహణ చేయనున్నారు.
భద్రాచలంలో వైభవోపేతంగా శ్రీసీతారాముల కల్యాణోత్సవం వైభవంగా జరగనుంది. శ్రీసీతారాముల కల్యాణోత్సవంలో భాగంగా ఎదుర్కోలు మహోత్సవం కూడా నిర్వహించనున్నారు. ఇవాళ మధ్యాహ్నం మిథిలా మండపంలో శ్రీసీతారాముల కల్యాణోత్సవానికి భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. ఈ వేడకకు హాజరయ్యే లక్షలాది మంది ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా భద్రాచలం అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇందులో భాగంగా లడ్డుప్రసాదం, తలంబ్రాల కోసం ప్రత్యేక కౌంటర్లను ఏర్పాట్లు చేశారు. ఉచిత తలంబ్రాల పంపిణీకి 9 ప్రదేశాల్లో 80 కౌంటర్లు ఏర్పాట్లు చేశారు. భక్తులకు పంపిణీ చేసేందుకు 300 క్వింటాళ్ల ముత్యాల తలంబ్రాలు సిద్ధం చేశారు. అంతేకాకుండా లడ్డుప్రసాదం పంపిణీకి 20 కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ శ్రీసీతారాముల కల్యాణోత్సవ వేడకలకు 2 వేల మంది పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
నేడు భద్రాచలంలో వైభవోపేతంగా శ్రీసీతారాముల కల్యాణోత్సవం
నేడు భద్రాచలంలో వైభవోపేతంగా శ్రీసీతారాముల కల్యాణోత్సవం జరగనుంది. భద్రాచలంలోని శ్రీసీతారాములవారి కల్యాణానికి సీఎం రేవంత్రెడ్డి హాజరుకానున్నారు. తొలుత స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేసి అనంతరం శ్రీసీతారాములకు ముత్యాల తలంబ్రాలు, పట్టువస్త్రాలు రేవంత్రెడ్డి సమర్పించనున్నారు. భద్రాచలం ఆలయం అభివృద్ధి పనులకు నేడు తొలి విడతలో రూ.351 కోట్లతో చేపట్టే పనులకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు.