27-06-2026 Telangana News Today Live Updates : హైదరాబాద్లో రహదారికి 'డొనాల్డ్ ట్రంప్' పేరు పెట్టడాన్ని స్వాగతించిన ట్రంప్
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హైదరాబాద్లో రహదారికి తన పేరు పెట్టడాన్ని స్వాగతించిన ట్రంప్
హైదరాబాద్ నగరంలో రహదారికి తన పేరు పెట్టడాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్వాగతించారు. ఈ మేరకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎవెన్యూ ఫలకాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్న ఫోటోను సామాజిక మాధ్యమం ట్రూత్లో పోస్టు చేశారు. అలాంటి గొప్ప గౌరవం దక్కిన తొలి అమెరికా అధ్యక్షుడు తానేనని ట్రంప్ తెలిపారు, ఈనెల 23న హైదరాబాద్లో డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎవెన్యూ ఫలకాన్ని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, అమెరికా కాన్సుల్ ప్రతినిధులు ఆవిష్కరించిన విషయం తెలిసిందే.