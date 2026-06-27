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27-06-2026 Telangana News Today Live Updates : హైదరాబాద్‌లో రహదారికి 'డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌' పేరు పెట్టడాన్ని స్వాగతించిన ట్రంప్‌

Telangana Latest Updates
Telangana Latest Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 27, 2026 at 6:57 AM IST

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27-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

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6:53 AM, 27 Jun 2026 (IST)

హైదరాబాద్​లో రహదారికి తన పేరు పెట్టడాన్ని స్వాగతించిన ట్రంప్

హైదరాబాద్​ నగరంలో రహదారికి తన పేరు పెట్టడాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్ స్వాగతించారు. ఈ మేరకు డొనాల్డ్​ ట్రంప్ ఎవెన్యూ ఫలకాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్న ఫోటోను సామాజిక మాధ్యమం ట్రూత్​లో పోస్టు చేశారు. అలాంటి గొప్ప గౌరవం దక్కిన తొలి అమెరికా అధ్యక్షుడు తానేనని ట్రంప్​ తెలిపారు, ఈనెల 23న హైదరాబాద్​లో డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ ఎవెన్యూ ఫలకాన్ని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, అమెరికా కాన్సుల్ ప్రతినిధులు ఆవిష్కరించిన విషయం తెలిసిందే.

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