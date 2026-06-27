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27th June 2026 News Today Ap Live News Updates: మార్కాపురం జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన

27th June 2026 News Today Ap Live News Updates
27th June 2026 News Today Ap Live News Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 7:10 AM IST

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27th June 2026 News Today Ap Live News Updates : మార్కాపురం జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - దోర్నాల మండలం గంటవానిపల్లెలో వెలిగొండ పనులు పరిశీలించనున్న సీఎం

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6:48 AM, 27 Jun 2026 (IST)

నేడు మార్కాపురంలో పర్యటించనునున్న సీఎం

నేడు మార్కాపురం జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. దోర్నాల మండలం గంటవానిపల్లెలో వెలిగొండ పనులను సీఎం పరిశీలించనున్నారు. వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నిర్వాసితులు, రైతులతో భేటీ కానున్నారు. అదేవిధంగా 2,351 నిర్వాసిత కుటుంబాలకు రూ.300 కోట్ల పరిహారం అందించనున్నారు. రెండేళ్లలో పరిహారం, పునరావాస పనులకు రూ.903 కోట్ల బడ్జెట్ విడుదల చేయనున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక రూ.759 కోట్ల విలువైన వెలిగొండ పనులు పూర్తి అయ్యాయి.

6:44 AM, 27 Jun 2026 (IST)

నల్గొండ హత్య కేసును ఛేదించిన పోలీసులు

నల్గొండలో నలుగురు కుటుంబసభ్యుల హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. సుల్తాన్‌, హసీనా, ముజామిల్‌, అఫోరా హత్య కేసులో నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. ఈ హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడు అస్లాం అని పోలీసులు తేల్చారు. అతను హసీనా అక్క కుమార్తె భర్త అస్లాం అని నిర్ధారించారు. ఈ నెల 20న తెల్లవారుజామున నలుగురినీ హత్య చేసి, ఇంట్లో ఉన్న నగదు, ఆభరణాలు నిందితుడు ఎత్తుకెళ్లాడు.

6:40 AM, 27 Jun 2026 (IST)

కడపలో రోడ్డు ప్రమాదం - ముగ్గురు మృతి

కడప జిల్లాలో శుక్రవారం రాత్రి ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. జిల్లాలోని పాలెంపల్లె వద్ద ఎదురెదురుగా వచ్చిన రెండు కార్లు ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోగా పలువురికి గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను కడప రిమ్స్‌కు తరలించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

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