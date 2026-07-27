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27-07-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు, రేపు రాష్ట్రంలో తేలికపాటి వర్షాలు !

27-07-2026 Telangana Live Updates
27-07-2026 Telangana Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 27, 2026 at 7:05 AM IST

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27-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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6:49 AM, 27 Jul 2026 (IST)

నేడు, రేపు రాష్ట్రంలో తేలికపాటి వర్షాలు!

నేడు, రేపు రాష్ట్రంలో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. రెండ్రోజుల పాటు రాష్ట్రంలోని పలు చోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

6:47 AM, 27 Jul 2026 (IST)

ఇవాళ దిల్లీలో ఏఐసీసీ సమావేశం - భేటిలో టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్‌

ఇవాళ దిల్లీలో ఏఐసీసీ సమావేశం కానుంది. ఏఐసీసీ భేటీలో టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌ కుమార్‌ గౌడ్‌ పాల్గొననున్నారు.

6:42 AM, 27 Jul 2026 (IST)

నేడు లోక్‌సభ ముందుకు పబ్లిక్ పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక సవరణ బిల్లు

నేడు లోక్‌సభ ముందుకు పబ్లిక్ పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్నారు. కేంద్రమంత్రి జితేంద్ర సింగ్ ఆ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్నారు. పేపర్ లీకేజీలు, పరీక్షల అక్రమాలపై ఉక్కుపాదం మోపేలా చట్టంలో కీలక సవరణలు చేయనున్నారు. సాధారణ అక్రమాలకు పాల్పడితే జైలు శిక్ష 5 నుంచి 10 ఏళ్లకు పెంచడంతో పాటు రూ.50 లక్షల వరకు జరిమానా విధించనున్నారు. వ్యవస్థీకృత ముఠాలు, పేపర్ లీక్ గ్యాంగ్‌లకు గరిష్టంగా రూ.10 కోట్ల వరకు భారీ జరిమానా వేయనున్నారు. కేసు నమోదైన 2 నెలల లోపే విచారణ పూర్తి చేయడం తప్పనిసరి. కేసుల వేగవంతమైన విచారణ కోసం ప్రత్యేక ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుల ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఛార్జ్‌షీట్ దాఖలైన 3 నెలలలోనే విచారణ పూర్తి చేసి తీర్పు వెలువరించాలని నిబంధన పెట్టనున్నారు. వందేమాతరం గీతానికి జాతీయ హోదా కల్పించే అంశంపై నేడు రాజ్యసభలో చర్చ జరగనుంది.

6:40 AM, 27 Jul 2026 (IST)

నేడు ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్ఛార్జి కానున్న సోనమ్‌ వాంగ్‌చుక్‌

నేడు ఆస్పత్రి నుంచి సోనమ్‌ వాంగ్‌చుక్‌ డిశ్ఛార్జి కానున్నారు. ప్రస్తుతం వేదాంత ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నవాంగ్​చుక్​ డిశ్ఛార్జి అనంతరం రాజ్‌ఘాట్‌లో మహాత్ముడికి నివాళులర్పించనున్నారు. సీజేపీకి మద్దతుగా 26 రోజులు నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు.

6:37 AM, 27 Jul 2026 (IST)

మూడో టీ20లో జింబాబ్వేపై భారత్ విజయం

జింబాబ్వేపై మూడో టీ20లో భారత్ విజయం సాధించింది. జింబాబ్వేపై 35 పరుగుల తేడాతో భారత్ విజయం పొందింది. జింబాబ్వేతో 3 టీ20 మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ను భారత్‌ క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసింది. స్కోర్ల విషయానికొస్తే భారత్‌- 192/5, జింబాబ్వే - 157/7 స్కోర్​ చేసింది.

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