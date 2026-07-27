27-07-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు, రేపు రాష్ట్రంలో తేలికపాటి వర్షాలు !
27-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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నేడు, రేపు రాష్ట్రంలో తేలికపాటి వర్షాలు!
నేడు, రేపు రాష్ట్రంలో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. రెండ్రోజుల పాటు రాష్ట్రంలోని పలు చోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఇవాళ దిల్లీలో ఏఐసీసీ సమావేశం - భేటిలో టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్గౌడ్
ఇవాళ దిల్లీలో ఏఐసీసీ సమావేశం కానుంది. ఏఐసీసీ భేటీలో టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ పాల్గొననున్నారు.
నేడు లోక్సభ ముందుకు పబ్లిక్ పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక సవరణ బిల్లు
నేడు లోక్సభ ముందుకు పబ్లిక్ పరీక్షల అక్రమాల నిరోధక సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్నారు. కేంద్రమంత్రి జితేంద్ర సింగ్ ఆ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్నారు. పేపర్ లీకేజీలు, పరీక్షల అక్రమాలపై ఉక్కుపాదం మోపేలా చట్టంలో కీలక సవరణలు చేయనున్నారు. సాధారణ అక్రమాలకు పాల్పడితే జైలు శిక్ష 5 నుంచి 10 ఏళ్లకు పెంచడంతో పాటు రూ.50 లక్షల వరకు జరిమానా విధించనున్నారు. వ్యవస్థీకృత ముఠాలు, పేపర్ లీక్ గ్యాంగ్లకు గరిష్టంగా రూ.10 కోట్ల వరకు భారీ జరిమానా వేయనున్నారు. కేసు నమోదైన 2 నెలల లోపే విచారణ పూర్తి చేయడం తప్పనిసరి. కేసుల వేగవంతమైన విచారణ కోసం ప్రత్యేక ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుల ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఛార్జ్షీట్ దాఖలైన 3 నెలలలోనే విచారణ పూర్తి చేసి తీర్పు వెలువరించాలని నిబంధన పెట్టనున్నారు. వందేమాతరం గీతానికి జాతీయ హోదా కల్పించే అంశంపై నేడు రాజ్యసభలో చర్చ జరగనుంది.
నేడు ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్ఛార్జి కానున్న సోనమ్ వాంగ్చుక్
నేడు ఆస్పత్రి నుంచి సోనమ్ వాంగ్చుక్ డిశ్ఛార్జి కానున్నారు. ప్రస్తుతం వేదాంత ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నవాంగ్చుక్ డిశ్ఛార్జి అనంతరం రాజ్ఘాట్లో మహాత్ముడికి నివాళులర్పించనున్నారు. సీజేపీకి మద్దతుగా 26 రోజులు నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు.
మూడో టీ20లో జింబాబ్వేపై భారత్ విజయం
జింబాబ్వేపై మూడో టీ20లో భారత్ విజయం సాధించింది. జింబాబ్వేపై 35 పరుగుల తేడాతో భారత్ విజయం పొందింది. జింబాబ్వేతో 3 టీ20 మ్యాచ్ల సిరీస్ను భారత్ క్లీన్స్వీప్ చేసింది. స్కోర్ల విషయానికొస్తే భారత్- 192/5, జింబాబ్వే - 157/7 స్కోర్ చేసింది.