27th July 2026 AP News Today Live Updates : ప్రకాశం జిల్లా కొండపి మండలం రేగులగడ్డపాలెంలో మంత్రి స్వామి ఇంటింటి ప్రచారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 7:00 AM IST|
Updated : July 27, 2026 at 10:51 AM IST
27th July 2026 AP News Today Live Updates : ప్రకాశం జిల్లా కొండపి మం. రేగులగడ్డపాలెంలో మంత్రి స్వామి ఇంటింటి ప్రచారం. గ్రామంలోని ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి అభివృద్ధి, సంక్షేమాన్ని ప్రజలకు వివరించిన మంత్రి. రెండేళ్లలోనే కొండపి నియోజకవర్గంలో రూ.500 కోట్లకు పైగా అభివృద్ధి పనులు: మంత్రి స్వామి.
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ప్రకాశం జిల్లా కొండపి మండలం రేగులగడ్డపాలెంలో మంత్రి స్వామి ఇంటింటి ప్రచారం
ప్రకాశం జిల్లా కొండపి మండలం రేగులగడ్డపాలెంలో మంత్రి స్వామి ఇంటింటి ప్రచారం కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. గ్రామంలోని ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి అభివృద్ధి, సంక్షేమాన్ని మంత్రి ప్రజలకు వివరించారు. రెండేళ్లలోనే కొండపి నియోజకవర్గంలో రూ.500 కోట్లకు పైగా అభివృద్ధి పనులు చేశామని మంత్రి స్వామి అన్నారు. రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చి యువతకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రానికి గొడ్డలి పార్టీ ప్రమాదకరమని మంత్రి స్వామి తెలిపారు. అభివృద్ధి కొనసాగాలంటే కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు సుస్థిర కాలం ఆశీర్వదించాలన్నారు.
బీమా బకాయిల విడుదలకు కేంద్రం గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చింది: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
బీమా బకాయిల విడుదలకు కేంద్రం గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చిందని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం రూ.1900 కోట్ల బీమా ప్రీమియం బకాయి పెట్టిందని మంత్రి అన్నారు. ఇటీవల శివరాజ్సింగ్ను కలిసి రాష్ట్ర రైతుల సమస్యలను వివరించామని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు పేర్కొన్నారు. నిధుల విడుదలకు కేంద్రం సానుకూలంగా స్పందించిందని మంత్రి తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ హామీతో బీమా బకాయిల విడుదలకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిందన్నారు. రైతుల సంక్షేమానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సమన్వయంతో చర్యలు చేపడుతున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో సమస్యలకు కూటమి ప్రభుత్వం పరిష్కారం చూపుతోందన్నారు. రైతులకు అందాల్సిన ప్రయోజనాలు సకాలంలో అందేలా పనిచేస్తున్నామని మంత్రి అన్నారు. నిధుల విడుదలకు సహకరించిన కేంద్రం, శివరాజ్సింగ్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
భారతరత్న కలాం వర్ధంతి సందర్భంగా నివాళులర్పిస్తున్నా: సీఎం చంద్రబాబు
భారతరత్న కలాం వర్ధంతి సందర్భంగా నివాళులర్పిస్తున్నానని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. దేశానికి శాస్త్ర, సాంకేతికపరమైన ఎన్నో విజయాలను అందించారని సీఎం పేర్కొన్నారు. నిరాడంబరత, నిజాయతీ వంటి విశిష్ట లక్షణాలతో ప్రజల రాష్ట్రపతిగా పిలుచుకున్నారని సీఎం తెలిపారు.
షర్మిల త్వరగా, సంపూర్ణంగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నా: లోకేశ్
షర్మిల త్వరగా, సంపూర్ణంగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నానని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. షర్మిలకు మంచి ఆరోగ్యం చేకూరాలని, మనోధైర్యంతో త్వరగా కోలుకొని ప్రజాక్షేత్రంలోకి రావాలని ప్రార్థిస్తున్నానని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.
కలాం వర్ధంతి సందర్భంగా ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నా: మంత్రి లోకేశ్
కలాం వర్ధంతి సందర్భంగా ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నానని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు."శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో దేశ గౌరవాన్నిపెంచారు. భారత రక్షణ రంగ బలోపేతానికి విశేషంగా కృషి చేశారు. తన ప్రసంగాలతో విద్యార్థులు, యువతలో స్ఫూర్తి నింపారు. అబ్దుల్ కలాం వర్ధంతి సందర్భంగా వారి సేవలను స్మరించుకుందాం" అని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు.
ప్రకాశం జిల్లా సంతమాగులూరు మండలం ఏల్చూరులో మంత్రి గొట్టిపాటి పర్యటన
ప్రకాశం జిల్లా సంతమాగులూరు మండలం ఏల్చూరులో మంత్రి గొట్టిపాటి పర్యటించారు. 'రెండేళ్ల నమ్మకం - అభివృద్ధి, సంక్షేమం' ఇంటింటి ప్రచార కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఏల్చూరు నుంచి సజ్జాపురం వరకు బీటీ రోడ్డును మంత్రి గొట్టిపాటి ప్రారంభించారు. ఏల్చూరులో సీఎం సహాయనిధి చెక్కుల పంపిణీలో మంత్రి గొట్టిపాటి పాల్గొన్నారు.
వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం
వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం ఏర్పడింది. పశ్చిమ బెంగాల్-ఉత్తర ఒడిశా సమీపంలో వాయుగుండం కేంద్రీకృతమైంది. గంటకు 3 కి.మీ. వేగంతో వాయవ్య దిశలో వాయుగుండం కదులుతోంది. ఒడిశా తీరం బాలాసోర్కు తూర్పు ఆగ్నేయంగా 120 కి.మీ. దూరంలో వాయుగుండం ఏర్పడింది. పశ్చిమ బెంగాల్ డిగాకు దక్షిణంగా 100 కి.మీ. దూరంలో వాయుగుండం కేంద్రీకృతమైంది. మధ్యాహ్నం బాలాసోర్ - క్యానింగ్ మధ్య తీరం దాటే అవకాశముంది. 24 గంటల్లో ఒడిశా, ఉత్తర కోస్తాలో ఒకటి రెండు చోట్ల భారీ వర్షాలు పడే అవకాశముంది. ఒడిశా, ఆంధ్రా తీరప్రాంతంలో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తుంది. ఒడిశా వైపు సముద్రం ఉద్ధృతి దృష్ట్యా మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. కోస్తాంధ్ర తీరం వెంబడి గంటకు 45 నుంచి 55 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలుల ప్రభావం కనిపిస్తోంది.
అనంతపురం జిల్లా యాడికి మండలంలో యువకుడు ఆత్మహత్య
అనంతపురం జిల్లా యాడికి మండలంలో యువకుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. మద్యం తాగి వచ్చాడని బద్దెల అజయ్(22)ను తల్లిదండ్రులు మందలించారు. మనస్తాపం చెందిన అజయ్ రంగప్ప తోటలో వేపచెట్టుకు ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.
నూజివీడు నియోజకవర్గం 8వ వార్డులో మంత్రి పార్థసారథి పర్యటన
నూజివీడు నియోజకవర్గం 8వ వార్డులో మంత్రి పార్థసారథి పర్యటించారు. ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం కార్యక్రమాన్ని మంత్రి పార్థసారథి ప్రారంభించారు. అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రతి ఇంటికి చేరవేయడమే కార్యక్రమం లక్ష్యం.
అనంతపురం జిల్లా కల్యాణదుర్గం మండలం లక్ష్మీపురం తండాలో ఎలుగుబంటి దాడి
అనంతపురం జిల్లా కల్యాణదుర్గం మండలం లక్ష్మీపురం తండాలో ఎలుగుబంటి దాడి చేసిన ఘటన కలకలం రేపింది. కృష్ణా నాయక్ అనే వ్యక్తి పొలంలోకి వెళ్తుండగా ఎలుగుబంటి దాడి చేయడంతో అతనికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 8 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 23 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 90,012 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.99 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 28,345 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
రాష్ట్రంలో నేటి నుంచి 'ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం' కార్యక్రమం
రాష్ట్రంలో నేటి నుంచి 'ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు. నేటి నుంచి 45 రోజుల పాటు 'ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం' కార్యక్రమం జరగనుంది. కూటమి రెండేళ్ల ప్రగతిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడమే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రజాసమస్యల పరిష్కార వేదికగా 'ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం' కార్యక్రమం జరగబోతోంది. కూటమి విజయాలను ప్రజలకు పార్టీ నేతలు వివరించనున్నారు. సూపర్-6 హామీలు, పొందిన లబ్ధిని ప్రజలకు నేతలు వివరించనున్నారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ విధ్వంస పాలనను ప్రజలకు టీడీపీ వివరించనుంది. కూటమి చేపడుతున్న అభివృద్ధి పనులను కూడా వివరించనున్నారు.
వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం
వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం కేంద్రీకృతమైంది. బెంగాల్-ఉత్తర ఒడిశా తీరంలో అల్పపీడనం వాయుగుండంగా మారింది. ఇవాళ మధ్యాహ్నం చాంద్బలి-కానింగ్ మధ్య తీరం దాటే అవకాశముంది. ఈ ప్రభావంతో ఒడిశాలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశముంది. నేడు ఉత్తరాంధ్రలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది. ఒడిశా, ఆంధ్రా తీర ప్రాంతాల్లో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉండే అవకాశముంది. కోస్తాంధ్ర తీరం వెంబడి గంటకు 45-55 కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశముంది. ఏడు మీటర్ల కన్నా తక్కువ వెడల్పు కలిగిన పడవల్లో వెటకు వెళ్లొద్దని ఏపీ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. మత్స్యకారులు బుధవారం వరకు వేటకు వెళ్లరాదని ఏపీ వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది. వాయుగుండం ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది. విశాఖ, అల్లూరి, పోలవరం జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది.
నేడు పెనమలూరు నియోజకవర్గంలో మంత్రి లోకేశ్ పర్యటన
నేడు పెనమలూరు నియోజకవర్గంలో మంత్రి లోకేశ్ పర్యటించనున్నారు. పునాదిపాడులో పలు ప్రారంభోత్సవాల్లో లోకేశ్ పాల్గొననున్నారు. కంకిపాడులో నియోజకవర్గం కార్యకర్తల సమావేశంలో లోకేశ్ పాల్గొననున్నారు.
రాత్రి కర్నూలులోని వీఆర్ఎన్ బ్యాడ్మింటన్ అకాడమీ సమీపంలో కాల్పులు
కర్నూలు నగరంలో ఆదివారం రాత్రి ఓ స్థిరాస్తి వ్యాపారి మద్యం మత్తులో కాల్పులు జరిపిన ఘటన కలకలం రేపింది. స్థానిక చాణక్యపురికాలనీలోని వీఆర్ఎన్ బ్యాడ్మింటన్ అకాడమీలో కర్నూలు బ్యాడ్మింటన్ ప్రీమియర్ లీగ్ సెషన్ పేరిట టోర్నమెంట్ నిర్వహించారు. కర్నూలులో కాల్పుల ఘటనపై డీఎస్పీ రాఘవేంద్ర వివరాలు వెల్లడించారు. బ్యాడ్మింటన్లో ఓటమి నేపథ్యంలో స్థిరాస్తి వ్యాపారి కౌశిక్ గాలిలో మూడు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. మూడో పట్టణ పోలీసులు తుపాకిని స్వాధీనం చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారు.