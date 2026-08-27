27-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ప్రముఖ సీనియర్ నటుడు, నిర్మాత జీవీ నారాయణరావు(73) కన్నుమూత
Published : August 27, 2026 at 6:49 AM IST|
Updated : August 27, 2026 at 6:55 AM IST
27-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
LIVE FEED
జీవీ నారాయణరావు మృతి పట్ల సంతాపం తెలిపిన సినీ ప్రముఖులు
జీవీ నారాయణరావు మృతి పట్ల సినీ ప్రముఖులు సంతాపం తెలిపారు. అలాగే మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్ కూడా నారాయణరావు మృతి పట్ల సంతాపం తెలిపారు.
ప్రముఖ సీనియర్ నటుడు, నిర్మాత జీవీ నారాయణరావు(73) కన్నుమూత
ప్రముఖ సీనియర్ నటుడు, నిర్మాత జీవీ నారాయణరావు(73) కన్నుమూశారు. అనారోగ్య సమస్యలతో జీవీ నారాయణరావు కన్నుమూశారు. 1976 లో 'అంతులేని కథ' ద్వారా వెండితెరకు పరిచయమయ్యాడు. పలు సినిమాలు, టీవీ సీరియళ్లలో నటించారు. చిరంజీవి, రజనీకాంత్కు జీవీ నారాయణరావు మంచి మిత్రులు. గ్యాంగ్లీడర్, హిట్లర్, యముడికి మొగుడు చిత్రాల్లో జీవీ నారాయణరావు నటించారు. ముత్యాల పల్లకి, అంగడిబొమ్మ , చిలకమ్మ చెప్పింది చిత్రాల్లో నటించారు.
దేవాంతకుడు, ఇంటికో రుద్రమ్మ చిత్రాల్లో కూడా నటించారు.
పల్నాడు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం, ఏడుగురు మృతి
పల్నాడు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగి ఏడుగురు మృతి చెందారు. చిలకలూరిపేట వద్ద ఆటోను ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు ఢీకొట్టింది. ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు విజయవాడ నుంచి తిరుపతి వెళ్తుంది. ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న ఏడుగురు మృతి, సుమారు 10 మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. మృతులు చిలకలూరిపేట మం. వేలూరు గ్రామానికి చెందిన వారిగా గుర్తించారు. ప్రకాశం జిల్లా కొండమంజులూరు నుంచి వేలూరు వెళ్తుండగా ప్రమాదం సంభవించింది. గాయపడిన వారిని గుంటూరు జీజీహెచ్కు తరలించారు.
నేపాల్ వరదలపై హెల్ప్లైన్, కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
నేపాల్ వరదలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హెల్ప్లైన్, కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసింది. దిల్లీలోని తెలంగాణ భవన్లో హెల్ప్లైన్, కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఏర్పాటు చేసిన హెల్ప్లైన్ నంబర్లు ఇవే. రెసిడెంట్ కమిషనర్ పీఎస్ వందన- 9871999044, పీఆర్ఓ చక్రవర్తి నంబర్- 9949351270, లైజన్ ఆఫీసర్ జి.రక్షిత్ నాయక్ నంబర్- 9618597969
నేపాల్-టిబెట్ సరిహద్దుల్లో ఆకస్మిక వరదలు, 160కు పెరిగిన మృతులు
నేపాల్-టిబెట్ సరిహద్దుల్లో ఆకస్మిక వరదలతో మృతుల సంఖ్య 160కు పెరిగింది. సుమారు 750 మంది గల్లంతయ్యారు. గల్లంతైన వారిలో 133 మంది భారతీయులు ఉన్నారని అధికారులు తెలిపారు. నేపాల్-టిబెట్ సరిహద్దుల్లోని భోటేకోశీ నదికి వరద భారీగా పోటెత్తింది. ఈ వరదల్లో పలు వంతెనలు కొట్టుకుపోవటంతో పాటు 13 జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టులు ధ్వంసమయ్యాయి.
బెంగళూరు వెళ్లిన ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క
ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క బెంగళూరు వెళ్లారు. కర్ణాటకలోని దేవదుర్గ బంగారం, రాగి బ్లాక్లను పరిశీలించనున్నారు. నేడు సింగరేణి అధికారులతో కలిసి గనులు పరిశీలించనున్నారు.