27th august 2026 ap news today live news updates: చిలకలూరిపేట వద్ద రోడ్డు ప్రమాదంపై సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 7:17 AM IST|
Updated : August 27, 2026 at 9:32 AM IST
27th august 2026 ap news today live news updates : చిలకలూరిపేట వద్ద రోడ్డు ప్రమాదంపై సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతిచెందడంపై సీఎం విచారం వ్యక్తం చేశారు.
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చిలకలూరిపేట వద్ద రోడ్డు ప్రమాదంపై సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి
చిలకలూరిపేట వద్ద రోడ్డు ప్రమాదంపై సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతిచెందడంపై సీఎం విచారం వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాద వివరాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. క్షతగాత్రుల ఆరోగ్య పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలని సూచించారు.
చిలకలూరిపేట ప్రమాదంపై పల్నాడు అదనపు ఎస్పీతో మాట్లాడిన హోంమంత్రి
చిలకలూరిపేట ప్రమాదంపై పల్నాడు అదనపు ఎస్పీతో హోంమంత్రి మాట్లాడారు. ప్రమాద తీవ్రత, మృతులు, క్షతగాత్రుల వివరాల సమాచారం తెలుసుకున్నారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తుందన్నారు. క్షతగాత్రుల ఆరోగ్య పరిస్థితిపై నిరంతరం సమాచారం అందించాలని అధికారులను హోంమంత్రి ఆదేశించారు.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం అన్ని కంపార్టుమెంట్లు భక్తులతో నిండాయి. కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 77,568 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారికి రూ.4.19 కోట్లు హుండీ ఆదాయం వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 35,033 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
పల్నాడు జిల్లాలో ప్రమాదంపై మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ దిగ్భ్రాంతి
పల్నాడు జిల్లాలో ప్రమాదంపై మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. అధికారుల నుంచి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను మంత్రి ఆదేశించారు. రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగే స్పాట్లు గుర్తించి ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని సూచించారు.
అనంతపురం జిల్లా బెలుగుప్ప మండలం బ్రాహ్మణపల్లి వద్ద కారు బోల్తా
అనంతపురం జిల్లా బెలుగుప్ప మండలం బ్రాహ్మణపల్లి వద్ద కారు బోల్తా పడింది. కల్యాణదుర్గానికి చెందిన కోమటి నాగరాజు(45), రాఘవేంద్రగుప్తా మృతి చెందగా, మరో ఇద్దరికి తీవ్రగాయాలవగా ఆస్పత్రికి తరలించారు.
పల్నాడు జిల్లా ప్రమాదంపై మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి
పల్నాడు జిల్లా ప్రమాదంపై మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదంలో ఏడుగురు చనిపోవడం అత్యంత దురదృష్టకరమమన్నారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను మంత్రి ఆదేశించారు. ప్రయాణాల సమయంలో ప్రజలు, వాహనదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు.
ప్రముఖ సీనియర్ నటుడు, నిర్మాత జీవీ నారాయణరావు(73) కన్నుమూత
ప్రముఖ సీనియర్ నటుడు, నిర్మాత జీవీ నారాయణరావు(73) అనారోగ్య సమస్యలతో కన్నుమూశారు. 1976 లో 'అంతులేని కథ' ద్వారా వెండితెరకు నారాయణరావు పరిచయమయ్యారు. పలు సినిమాలు, టీవీ సీరియళ్లలో జీవీ నారాయణరావు నటించారు. చిరంజీవి, రజనీకాంత్కు జీవీ నారాయణరావు మంచి మిత్రులు. గ్యాంగ్లీడర్, హిట్లర్, యముడికి మొగుడు, ముత్యాల పల్లకి, అంగడిబొమ్మ, చిలకమ్మ చెప్పింది, దేవాంతకుడు, ఇంటికో రుద్రమ్మ చిత్రాల్లో జీవీ నారాయణరావు నటించారు.
చిలకలూరిపేట వద్ద ప్రమాదస్థలిని పరిశీలించిన డీఎస్పీ, సీఐ
చిలకలూరిపేట వద్ద ప్రమాదస్థలిని డీఎస్పీ, సీఐ పరిశీలించారు. రోడ్డుప్రమాదానికి గల కారణాలపై డీఎస్పీ, సీఐ ఆరా తీస్తున్నారు.
పల్నాడు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం, ఏడుగురు మృతి
పల్నాడు జిల్లా రోడ్డు ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతి చెందారు. చిలకలూరిపేట వద్ద ఆటోను ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు ఢీకొంది. ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు విజయవాడ నుంచి తిరుపతి వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరింగింది. ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న ఏడుగురు మృతి చెందగా, 10 మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. మృతులను చిలకలూరిపేట మం. వేలూరు గ్రామానికి చెందిన వారిగా గుర్తించారు. ప్రకాశం జిల్లా కొండమంజులూరు నుంచి వేలూరు వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. గాయపడిన వారిని గుంటూరు జీజీహెచ్కు తరలించారు. మృతులను బొంత బాబు, మణెమ్మ, సంపూర్ణమ్మ, లక్ష్మీ, గంగమ్మ, మరియమ్మ, సువార్తమ్మగా గుర్తించారు.
ఫార్చ్యూన్ ఇండియా 40 అండర్ 40 అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో పాల్గొన్న లోకేశ్
ఫార్చ్యూన్ ఇండియా 40 అండర్ 40 అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో కేంద్రమంత్రి చిరాగ్ పాసవాన్తో కలిసి మంత్రి లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. డెయిరీ వాల్యూ యాడెడ్ ఉత్పత్తుల్లో ప్రత్యేకత సాధించిన హెరిటేజ్కు అవార్డు లభించింది. ఈ అవార్డును హెరిటేజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ నారా బ్రాహ్మణి అందుకున్నారు. రాష్ట్రాభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని పారిశ్రామికవేత్తలకు లోకేశ్ పిలుపునిచ్చారు.
మంగళగిరిలో ఆధునిక హంగులతో మోడల్ రైతుబజార్కు నేడు శంకుస్థాపన చేయనున్న మంత్రి లోకేశ్
మంగళగిరిలో ఆధునిక హంగులతో మోడల్ రైతుబజార్కు మంత్రి లోకేశ్ నేడు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. మంగళగిరిలో రూ.18 కోట్లతో మోడల్ రైతుబజార్ను ప్రభుత్వం నిర్మిస్తోంది. రైతుబజార్లో 5.9 ఎకరాల్లో హోల్సేల్, రిటైల్ వెజిటబుల్ మార్కెట్ నిర్మించారు. అరబిందో ఫార్మా ట్రస్ట్ సీఎస్ఆర్ నిధులతో వెజిటబుల్ మార్కెట్ నిర్మాణం చేశారు.
నేపాల్లో భయంకరమైన వరదలు, విధ్వంసం నన్ను కలిచివేసాయి: పవన్కల్యాణ్
నేపాల్లో భయంకరమైన వరదలు, విధ్వంసం కలిచివేసాయని పవన్కల్యాణ్ అన్నారు. 150 మందికి పైగా యాత్రికులు గల్లంతవ్వడం ఆందోళన కలిగిస్తోందన్నారు. చిక్కుకుపోయిన, గల్లంతైన వారికి సహాయక చర్యలు అందాలని కోరుకుంటున్నానని తెలిపారు. నేపాల్కు సాయం అందించడానికి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని పవన్ అన్నారు.