27-04-2026 Telangana News Today Live Updates :ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం
27-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా హైదరాబాద్ తెలంగాణ భవన్లో ఆ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రతినిధుల సమావేశం జరగనుంది. రజతోత్సవ ముగింపు సంబరాల్లో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమావేశంలో పార్టీ రాష్ట్ర ప్రతినిధులకు కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. ప్రస్తుత రాజకీయం, భవిష్యత్ కార్యచరణపై చర్చ జరగనుంది. సభ్యత్వ నమోదు, సంస్థాగత కమిటీలు, ఇతర అంశాలపై చర్చ జరగనుంది. సభ్యత్వ నమోదు, సంస్థాగత కమిటీలు. ఇతర అంశాలు రానున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ దినోత్సవం వేళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆ పార్టీ కార్యాలయాల్లో జెండా ఎగురవేయాలని కేటీఆర్ ఆదేశించారు.
ఉదయం 11 గంటలకు ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్న అజారుద్దీన్, కోదండరాం
ఎమ్మెల్సీ అజారుద్దీన్, కొదండరాంలు ఇవాళ ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. గవర్నర్ కోటాలో వీరిద్దరూ ఎమ్మెల్సీలుగా నియామకమైన విషయం తెలిసిందే. ఇవాళ ఉదయం 11 గంటలకు శాసనమండలి ఛైర్మన్ కార్యాలయంలో ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం ఉంటుంది. నిన్న అజారుద్దీన్, కొదండరాంను ఎమ్మెల్సీలుగా నియమిస్తూ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది.