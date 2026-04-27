27-04-2026 Telangana News Today Live Updates :ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 27, 2026 at 6:56 AM IST

27-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

6:45 AM, 27 Apr 2026 (IST)

ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం

ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా హైదరాబాద్​ తెలంగాణ భవన్​లో ఆ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రతినిధుల సమావేశం జరగనుంది. రజతోత్సవ ముగింపు సంబరాల్లో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమావేశంలో పార్టీ రాష్ట్ర ప్రతినిధులకు కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. ప్రస్తుత రాజకీయం, భవిష్యత్ కార్యచరణపై చర్చ జరగనుంది. సభ్యత్వ నమోదు, సంస్థాగత కమిటీలు, ఇతర అంశాలపై చర్చ జరగనుంది. సభ్యత్వ నమోదు, సంస్థాగత కమిటీలు. ఇతర అంశాలు రానున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. బీఆర్ఎస్​ ఆవిర్భావ దినోత్సవం వేళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆ పార్టీ కార్యాలయాల్లో జెండా ఎగురవేయాలని కేటీఆర్ ఆదేశించారు.

6:45 AM, 27 Apr 2026 (IST)

ఉదయం 11 గంటలకు ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్న అజారుద్దీన్, కోదండరాం

ఎమ్మెల్సీ అజారుద్దీన్, కొదండరాంలు ఇవాళ ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. గవర్నర్​ కోటాలో వీరిద్దరూ ఎమ్మెల్సీలుగా నియామకమైన విషయం తెలిసిందే. ఇవాళ ఉదయం 11 గంటలకు శాసనమండలి ఛైర్మన్ కార్యాలయంలో ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం ఉంటుంది. నిన్న అజారుద్దీన్, కొదండరాంను ఎమ్మెల్సీలుగా నియమిస్తూ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది.

తెలంగాణ తాజా వార్తలు
