27th April 2026 Today AP Live News Updates: నేడు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ పర్యటన - నేడు, రేపు విశాఖలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - అనంతపురంలో హనీట్రాప్ కేసులో రాప్తాడు సీఐ శ్రీహర్ష డిస్మిస్ - హనీట్రాప్ కేసులో మరో ముగ్గురు కానిస్టేబుళ్లు డిస్మిస్
శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాసలో టీడీపీలో చేరిన 200 కుటుంబాలు
శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాసలో 200 కుటుంబాలు టీడీపీలో చేరాయి. ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష సమక్షంలో ఈ చేరికలు జరిగాయి. వజ్రపుకొత్తూరు మం. కొత్తపేటకు చెందిన సుమారు 200 కుటుంబాలు టీడీపీలో చేరాయి. పలాస టీడీపీ కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష కండువా కప్పి ఆహ్వానించారు.
అనంతపురంలో హనీట్రాప్ కేసులో రాప్తాడు సీఐ శ్రీహర్ష డిస్మిస్
అనంతపురంలోని హనీ ట్రాప్ కేసు విషయంలో పోలీసులపై ఆ శాఖ ఉన్నతాధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. రాప్తాడు సీఐ శ్రీహర్షను విధులనుంచి తొలగిస్తూ ఆదేశాలిచ్చారు. అలాగే రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న ఒక హెడ్ కానిస్టేబుల్ తో పాటు మరో కానిస్టేబుల్ ను విధుల నుంచి తొలగించాలని ఆదేశాలు ఇచ్చారు. రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో సీఐగా విధులు నిర్వహిస్తున్న శేఖర్ ను కర్నూలు విఆర్ కు అటాచ్ చేశారు. ఇదే పోలీస్ స్టేషన్లో ఎస్సై రాంబాబుతో పాటు మరో కానిస్టేబుల్ ను సస్పెండ్ చేస్తూ ఆదేశాలు ఇచ్చారు. హనీ ట్రాప్ కేసులో వీరి ప్రమేయాలు ఉన్నట్లు ఆరోపణలు రావడంతో ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు. ఈ కేసులో మరింత విచారణ కొనసాగుతోందని వారు తెలిపారు.
నేడు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ పర్యటన
నేడు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ పర్యటించనున్నారు. శ్రీకూర్మంలోని కూర్మనాథ క్షేత్రాన్ని రాధాకృష్ణన్ సందర్శిస్తారు. అలాగే అరసవల్లి సూర్యనారాయణస్వామిని దర్శించుకోనున్నారు. అనంతరం మధ్యాహ్నం పర్యటన ముగించుకుని విశాఖ బయల్దేరనున్నారు. ఉపరాష్ట్రపతి పర్యటన దృష్ట్యా అధికారులు పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.
నేడు, రేపు విశాఖలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్లు ఇవాళ, రేపు విశాఖలో పర్యటించనున్నారు. మధ్యాహ్నం విశాఖ లో ఉపరాష్ట్రపతి కి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్వాగతం స్వాగతం పలకుతారు. రాధాకృష్ణన్ తో కలిసి ఆంధ్రా విశ్వవిద్యాలయం శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో చంద్రబాబు, లోకేశ్లు పాల్గొంటారు. రాత్రికి ఇద్దరు నేతలు విశాఖలోనే బస చేస్తారు. రేపు ప్రతిష్టాత్మక గూగుల్ డేటా సెంటర్ శంకుస్థాపనలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్లు పాల్గొంటారు. రేపు భారత్ ఏఐ శక్తి కాంక్లేవ్ లో మంత్రి నారా లోకేశ్ పాల్గొననున్నారు.