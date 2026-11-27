27th November 2026 AP News Live Updates : వేటకు వెళ్లి అదృశ్యమైన ఏడుగురు మత్స్యకారులు సురక్షితం
27th November 2026 AP News Live Updates : కాకినాడ జిల్లా ఉప్పాడకు చెందిన ఏడుగురు మత్స్యకారులు 21 రోజుల తర్వాత క్షేమంగా ఇంటికి చేరుకోవడంతో వారి కుటుంబాల్లో ఆనందం వెల్లివిరిసింది.
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వేటకు వెళ్లి అదృశ్యమైన ఏడుగురు మత్స్యకారులు సురక్షితం
కాకినాడ జిల్లా ఉప్పాడకు చెందిన ఏడుగురు మత్స్యకారులు 21 రోజుల తర్వాత క్షేమంగా ఇంటికి చేరుకోవడంతో వారి కుటుంబాల్లో ఆనందం వెల్లివిరిసింది. ఈ నెల 4న వేటకు వెళ్లిన ఈ ఏడుగురు మత్స్యకారులు అదృశ్యమవడంతో కుటుంబసభ్యులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఎట్టకేలకు వారు సురక్షితంగా ఉప్పాడకు చేరుకోవడంతో గ్రామస్తులు, కుటుంబసభ్యులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ వారికి ఘన స్వాగతం పలికారు.
ఎనుములదొడ్డిలో కానిస్టేబుల్పై కత్తితో వైఎస్సార్సీపీ మూకలు దాడి
అనంతపురం జిల్లా ఎనుములదొడ్డిలో విధులు ముగించుకుని ఇంటికి వెళ్తున్న కానిస్టేబుల్ బాషాపై వైఎస్సార్సీపీ మూకలు కత్తితో దాడి చేసిన ఘటన కలకలం రేపింది. ఈ దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన కానిస్టేబుల్ బాషాను వెంటనే స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించారు.
తొలిదశ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 3 చోట్ల రీపోలింగ్కు ఎస్ఈసీ ఆదేశం
తొలిదశ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అవకతవకలు జరిగినట్లు ఫిర్యాదులు రావడంతో మూడు చోట్ల రీపోలింగ్ నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) ఆదేశించింది. పల్నాడు జిల్లా బొల్లాపల్లి మండలంలోని వెల్లటూరు పంచాయతీ, అదే మండలంలోని గరికిపాడు పంచాయతీ, అలాగే సత్యసాయి జిల్లా కనగానపల్లి మండలంలోని నర్సంపల్లి పంచాయతీలో రీపోలింగ్ జరగనుంది. ఈ మూడు పంచాయతీల్లో ఇవాళ ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు రీపోలింగ్ నిర్వహించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.