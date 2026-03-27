ETV Bharat / state

27 March 2026 Andhra Pradesh Live News Updates: విశాఖ పోర్టుకు మూడు ఎల్పీజీ నౌకలు

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 7:22 AM IST

Choose ETV Bharat

27 March 2026 Andhra Pradesh Live News Updates: భద్రాచలంలో వైభవోపేతంగా శ్రీసీతారాముల కల్యాణోత్సవ వేడుక- మధ్యాహ్నం మిథిలా మండపంలో సీతారాముల కల్యాణం

LIVE FEED

7:11 AM, 27 Mar 2026 (IST)

బీరు బాటిల్‌తో దాడి - నిందితుడిపై పోలీసుల కాల్పులు

అనంతపురం జిల్లా యాడికిలో గురువారం ఏడేళ్ల బావమరిది వేంచంద్రను హత్య(Murder) చేసిన బావ సర్వేశ్‌కుమార్‌పై పోలీసుల కాల్పులు జరిపారు. ఘటనాస్థలి వద్దకు నిందితుడిని తీసుకెళ్తుండా పోలీసులపై తిరగబడి ఖాళీ బీరు బాటిల్‌తో దాడిచేశాడు. సర్వేశ్‌కుమార్‌ దాడిలో సీఐ రామసుబ్బయ్య, మరో కానిస్టేబుల్‌ గాయపడ్డారు. పోలీసులు హెచ్చరించినా బీరు బాటిల్‌ పగలగొట్టి దాడిచేయడంతో పోలీసులు గాలిలోకి నాలుగు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. నిందితుడు వెనక్కి తగ్గకపోవడంతో సీఐ అతడి మోకాళ్లపై కాల్పులు జరిపారు. అనంతరం నిందితుడిని తాడిపత్రి ఆస్పత్రికి తరలించారు.

7:06 AM, 27 Mar 2026 (IST)

రాష్ట్ర ప్రజలకు శ్రీరామ నవమి శుభాకాంక్షలు: చంద్రబాబు, పవన్​కల్యాణ్​

శ్రీరామ నవమి (Srirama Navami) సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్​ కల్యాణ్​ ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ధర్మానికి, సుపరిపాలనకు ప్రతీకగా నిలిచిన ఆదర్శ పురుషుడని కొనియాడారు. శ్రీరాముడు అంటేనే ప్రజారంజక పాలన, అలాంటి రామరాజ్య స్థాపనకు మన వంతు కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాలన్నారు. రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఆ శ్రీరాముడి కృపాకటాక్షం కలగాలని ఆశించారు.

7:02 AM, 27 Mar 2026 (IST)

భద్రాచలంలో వైభవోపేతంగా శ్రీసీతారాముల కల్యాణోత్సవం

భద్రాచలం (Bhadrachalam) లో వైభవోపేతంగా శ్రీసీతారాముల కల్యాణోత్సవం జరుగుతుంది. నేడు మధ్యాహ్నం మిథిలా మండపంలో శ్రీసీతారాముల కల్యాణం జరగనుంది. కల్యాణోత్సవాన్ని వీక్షించడానికి భక్తులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. లక్షలాదిగా తరలివచ్చే భక్తుల కోసం లడ్డుప్రసాదం, తలంబ్రాలకు ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. భక్తులకు పంపిణీ చేసేందుకు 300 క్వింటాళ్ల తలంబ్రాలు సిద్ధం చేశారు. ఉచిత తలంబ్రాల పంపిణీకి 9 ప్రదేశాల్లో 80 కౌంటర్లు , లడ్డుప్రసాదం పంపిణీకి 20 కౌంటర్లు ఉంచారు. భక్తుల కోసం 2 లక్షల లడ్డూలను సిద్ధం చేసిన అధికారులు, శ్రీరామనవమి వేడుకలకు 2వేల మంది పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

7:00 AM, 27 Mar 2026 (IST)

విశాఖ పోర్టుకు చేరుకోనున్న మూడు ఎల్పీజీ నౌకలు

విశాఖ పోర్టుకు చేరుకోనున్న మూడు ఎల్పీజీ(LPG) నౌకలు చేరుకోనున్నాయి. వాటిలో ఒకటి నేడు(శుక్రవారం) పోర్టుకు చేరుకోనుండగా, ఈనెల 30న మరో 2 నౌకలు విశాఖ పోర్టుకు రానున్నాయి.

6:58 AM, 27 Mar 2026 (IST)

ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సుల్లో తనిఖీలు

అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో గురువారం రాత్రి అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు ప్రైవేటు ట్రావెల్స్(Private Travels) బస్సుల్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు. బస్సుల్లో అగ్నినార్పు యంత్రాలు, రికార్డులు, ఎమర్జెన్సీ డోర్ల గురించిన వివరాలు విచారించారు. పాండిచ్చేరి- హైదరాబాద్, చిత్తూరు-హైదరాబాద్, విజయవాడ, కడప, బెంగళూరు మార్గాలలో వెళ్లే బస్సుల్లో తనిఖీలు చేశారు.

6:55 AM, 27 Mar 2026 (IST)

ఇంట్లో హోంగార్డు మృతదేహం - మూడ్రోజులు ముందే మృతి

రాత్రి విశాఖ పంజాబ్ హోటల్ వద్ద ఓ ఇంట్లో హోంగార్డు మృతదేహం కలకలం రేపింది. హోంగార్డు గోవింద రాజులు (53) మూడ్రోజులు ముందే చనిపోగా, ఇంట్లో నుంచి దుర్వాసన రావడంతో స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

TAGGED:

TELUGU BREAKING NEWS
TODAY TELUGU NEWS
ANDHRA PRADESH LIVE NEWS UPDATES
SRIRAMA NAVAMI SPECIAL
27 MARCH 2026 AP LIVE NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.