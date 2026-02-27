ETV Bharat / state

27-02-2026 Telangana News Today Live Updates : అఫ్గానిస్థాన్‌పై వైమానిక దాడులకు దిగిన పాకిస్థాన్‌

27-02-2026 Telangana News Today Live
27-02-2026 Telangana News Today Live (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 27, 2026 at 6:48 AM IST

|

Updated : February 27, 2026 at 7:17 AM IST

27-02-2026 Telangana News Today Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

LIVE FEED

7:17 AM, 27 Feb 2026 (IST)

అఫ్గానిస్థాన్‌పై వైమానిక దాడులకు దిగిన పాకిస్థాన్‌

  • అఫ్గానిస్థాన్‌పై వైమానిక దాడులకు దిగిన పాకిస్థాన్‌
  • కాబూల్‌, మరో రెండు ప్రావిన్సులపై పాకిస్థాన్‌ వైమానిక దాడి
  • పాకిస్థాన్‌పై ప్రతిదాడులు చేసినట్లు అఫ్గానిస్థాన్‌ ప్రతినిధులు వెల్లడి
  • సైనిక శిబిరాలే లక్ష్యంగా పరస్పర దాడులు చేసుకుంటున్న పాక్‌, అఫ్గాన్‌
  • పాక్‌లోని అన్జార్‌సార్‌, బబ్రాక్‌ పోస్టులపై దాడులు చేశామన్న అఫ్గాన్‌
  • 55మంది పాక్‌ సైనికులను మట్టుబెట్టినట్లు ప్రకటించిన తాలిబన్లు
  • 133 మంది తాలిబన్లను హతమార్చినట్లు ప్రకటించుకున్న పాక్‌ సైన్యం
  • గత ఆదివారం పాక్‌ వైమానిక దాడికి ప్రతీకారంగా విరుచుకుపడిన అఫ్గాన్
  • 19 పాక్‌ సైనిక పోస్టులు, 2 స్థావరాలను ధ్వంసం చేసినట్లు పేర్కొన్న అఫ్గాన్‌

7:06 AM, 27 Feb 2026 (IST)

6:43 AM, 27 Feb 2026 (IST)

నేడు సికింద్రాబాద్‌ నియోజకవర్గంలో కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి పర్యటన

  • నేడు సికింద్రాబాద్‌ నియోజకవర్గంలో కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి (kisan Reddy) పర్యటన
  • ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వ‌ర‌కు వివిధ బ‌స్తీల్లో కిషన్‌రెడ్డి ప‌ర్యటన
  • ఉ.11 గం.కు కోటి విశ్వ హిందూ ప‌రిష‌త్ కార్యాల‌యంలో కిషన్‌రెడ్డి స‌మావేశం
  • ఇందిరాపార్క ధ‌ర్నా చౌక్‌లోని బీసీల ధ‌ర్నాలో పాల్గొననున్న కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి
  • నాన‌క్‌రాంగూడ స్టార్ ఆస్పత్రిలో అత్యవ‌స‌ర స‌మ‌యంలో ప్రోటోకాల్స్‌పై పుస్తకావిష్కర‌ణ

6:43 AM, 27 Feb 2026 (IST)

తిరుమలలో ప్రారంభమైన శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు

  • తిరుమలలో(Tirumala) ప్రారంభమైన శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు
  • మార్చి 2 వరకు జరగనున్న శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు
  • సాలకట్ల తెప్పోత్సవాల్లో భాగంగా నేడు సహస్రదీపాలంకార సేవ
  • రేపు, మార్చి 1, 2న ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవలు రద్దు

6:43 AM, 27 Feb 2026 (IST)

పేట్‌బషీరాబాద్ పరిధిలో పేకాట ఆడుతున్న ఐదుగురు అరెస్టు

  • రాత్రి పేట్‌బషీరాబాద్ పరిధిలో పేకాట ఆడుతున్న ఐదుగురు అరెస్టు
  • పేట్‌బషీరాబాద్: రూ.2.29 లక్షలు, 3 ఫోన్లు స్వాధీనం, కేసు నమోదు

6:42 AM, 27 Feb 2026 (IST)

ఇరాన్‌పై దాడి విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సందిగ్దత

  • ఇరాన్‌పై దాడి విషయంలో అమెరికా(US President) అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సందిగ్దత
  • భారీ విధ్వంసం జరుగుతుందని ట్రంప్‌ ఆందోళన
  • ఇరుదేశాల మధ్య తాజా చర్చల్లో కనిపించని పురోగతి
  • ట్రంప్‌నకు ఇరాన్‌ కొన్ని ప్రతిపాదనలు చేయెుచ్చని సమాచారం
  • ఆ ప్రతిపాదనలే ట్రంప్‌ ఘనవిజయంగా ప్రచారం చేసుకునే అవకాశం
  • ఇరాన్‌కు గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేసిన అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్
  • సైనిక చర్యకు సంబంధించి తమ బెదిరింపులను సీరియస్‌గా తీసుకోవాలన్న వాన్స్‌

6:42 AM, 27 Feb 2026 (IST)

సూపర్‌-8లో నేడు ఇంగ్లాండ్‌తో తలపడనున్న న్యూజిలాండ్‌

  • ప్రపంచకప్‌(World Cup Match) సూపర్‌-8లో నేడు కివీస్‌కు సవాల్‌
  • సూపర్‌-8లో నేడు ఇంగ్లాండ్‌తో తలపడనున్న న్యూజిలాండ్‌
  • కొలంబోలో ఇవాళ రాత్రి 7 గంటలకు కివీస్‌, ఇంగ్లాండ్‌ మ్యాచ్‌

6:41 AM, 27 Feb 2026 (IST)

టీ20 ప్రపంచకప్‌: జింబాబ్వేపై భారత్‌ ఘన విజయం

  • టీ20 ప్రపంచకప్‌ (T20 World Cup): జింబాబ్వేపై భారత్‌ ఘన విజయం
  • చెన్నై: తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో గెలుపొందిన భారత్‌
  • సూపర్‌-8లో జింబాబ్వేపై 72 పరుగుల తేడాతో భారత్‌ గెలుపు
  • స్కోర్లు: భారత్‌ 256/4, జింబాబ్వే 184/6
  • జింబాబ్వేపై విజయంతో భారత్‌కు మెరుగైన సెమీస్‌ అవకాశాలు
  • వెస్టిండీస్‌తో మ్యాచ్‌లోనూ గెలిస్తే సెమీస్‌ చేరనున్న భారత్‌
  • మార్చి 1న వెస్టిండీస్‌తో తలపడనున్న భారత్‌
  • ప్రస్తుత టీ20 ప్రపంచకప్‌లో అత్యధిక స్కోర్‌ నమోదు చేసిన భారత్‌
  • టీ20 ప్రపంచకప్‌లో రెండో అత్యధిక స్కోరు చేసిన భారత్‌
Last Updated : February 27, 2026 at 7:17 AM IST

