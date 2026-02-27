ETV Bharat / state

27 February 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: తెనాలి ముస్లిం శ్మశానవాటికలో ఆయేషా మీరా అంత్యక్రియలకు ఏర్పాట్లు

Andhra Pradesh News Today Live Updates
Andhra Pradesh News Today Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 6:58 AM IST

Choose ETV Bharat

27 February 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: ఆయేషా మీరా అస్థికలను తల్లిదండ్రులకు అప్పగించనున్న సీబీఐ

LIVE FEED

6:44 AM, 27 Feb 2026 (IST)

శాసనసభ వ్యవసాయ శాఖకు సంబంధించి బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు

  • ఉదయం 9 గం.కు ప్రారంభం కానున్న శాసనసభ సమావేశాలు
  • ప్రశ్నోత్తరాలతో సభా కార్యకలాపాలు ప్రారంభించనున్న స్పీకర్
  • వ్యవసాయ శాఖకు సంబంధించి బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి అచ్చెన్న
  • గృహ నిర్మాణశాఖ బడ్జెట్ డిమాండ్లను సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి కె పార్థసారథి

6:44 AM, 27 Feb 2026 (IST)

విజయవాడలో 'సైన్స్‌ సమగ్ర మహోత్సవ్‌'

  • నేడు విజయవాడలో 'సైన్స్‌ సమగ్ర మహోత్సవ్‌' కార్యక్రమం
  • ఏపీ సైన్స్‌ సిటీ ఆధ్వర్యలో నేడు 'సైన్స్‌ సమగ్ర మహోత్సవ్‌' ముగింపు కార్యక్రమం
  • రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంపికైన విద్యార్థులకు ప్రతిభా పురస్కారాలు, సర్టిఫికెట్లు అందజేత

6:44 AM, 27 Feb 2026 (IST)

ఆదివారం తిరుపతిలోని 16 కోర్టు భవనాల కాంప్లెక్స్‌ నిర్మాణానికి సీజేఐ శంకుస్థాపన

  • రేపటి నుంచి రాష్ట్రంలో పర్యటించనున్న సీజేఐ జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌
  • రెండ్రోజులు పాటు ఏపీలో పర్యటించనున్న సీజేఐ జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌
  • రేపు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోనున్న సీజేఐ జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌
  • ఎల్లుండి తిరుపతిలోని 16 కోర్టు భవనాల కాంప్లెక్స్‌ నిర్మాణానికి సీజేఐ శంకుస్థాపన
  • ఏపీ జ్యుడిషియల్‌ అకాడమీ భవనానికి, హైకోర్టు అతిథి గృహ భవనానికి సీజేఐ శంకుస్థాపన

6:41 AM, 27 Feb 2026 (IST)

శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు

  • తిరుమలలో ప్రారంభమైన శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు
  • మార్చి 2 వరకు జరగనున్న శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు
  • సాలకట్ల తెప్పోత్సవాల్లో భాగంగా నేడు సహస్రదీపాలంకార సేవ
  • రేపు, మార్చి 1, 2న ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవలు రద్దు

TAGGED:

TODAY TELUGU BREAKING NEWS
AP LATEST NEWS
ANDHRA PRADESH NEWS TODAY
NEWS UPDATES
ANDHRA PRADESH NEWS LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.