27 February 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: తెనాలి ముస్లిం శ్మశానవాటికలో ఆయేషా మీరా అంత్యక్రియలకు ఏర్పాట్లు
27 February 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: ఆయేషా మీరా అస్థికలను తల్లిదండ్రులకు అప్పగించనున్న సీబీఐ
శాసనసభ వ్యవసాయ శాఖకు సంబంధించి బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
- ఉదయం 9 గం.కు ప్రారంభం కానున్న శాసనసభ సమావేశాలు
- ప్రశ్నోత్తరాలతో సభా కార్యకలాపాలు ప్రారంభించనున్న స్పీకర్
- వ్యవసాయ శాఖకు సంబంధించి బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి అచ్చెన్న
- గృహ నిర్మాణశాఖ బడ్జెట్ డిమాండ్లను సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి కె పార్థసారథి
విజయవాడలో 'సైన్స్ సమగ్ర మహోత్సవ్'
- నేడు విజయవాడలో 'సైన్స్ సమగ్ర మహోత్సవ్' కార్యక్రమం
- ఏపీ సైన్స్ సిటీ ఆధ్వర్యలో నేడు 'సైన్స్ సమగ్ర మహోత్సవ్' ముగింపు కార్యక్రమం
- రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంపికైన విద్యార్థులకు ప్రతిభా పురస్కారాలు, సర్టిఫికెట్లు అందజేత
ఆదివారం తిరుపతిలోని 16 కోర్టు భవనాల కాంప్లెక్స్ నిర్మాణానికి సీజేఐ శంకుస్థాపన
- రేపటి నుంచి రాష్ట్రంలో పర్యటించనున్న సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్
- రెండ్రోజులు పాటు ఏపీలో పర్యటించనున్న సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్
- రేపు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోనున్న సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్
- ఎల్లుండి తిరుపతిలోని 16 కోర్టు భవనాల కాంప్లెక్స్ నిర్మాణానికి సీజేఐ శంకుస్థాపన
- ఏపీ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ భవనానికి, హైకోర్టు అతిథి గృహ భవనానికి సీజేఐ శంకుస్థాపన
శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు
- తిరుమలలో ప్రారంభమైన శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు
- మార్చి 2 వరకు జరగనున్న శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు
- సాలకట్ల తెప్పోత్సవాల్లో భాగంగా నేడు సహస్రదీపాలంకార సేవ
- రేపు, మార్చి 1, 2న ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవలు రద్దు