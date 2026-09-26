26-09-2026 Telangana News Today Live Updates : రాష్ట్రంలో కొత్తగా 200 జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టులు మంజూరు
Published : September 26, 2026 at 7:11 AM IST|
Updated : September 26, 2026 at 8:50 AM IST
26-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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రాష్ట్రంలో కొత్తగా 200 జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టులు మంజూరు
రాష్ట్రంలో కొత్తగా 200 జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కమ్ అదనపు జ్యుడీషియల్ ఫస్ట్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్ కోర్టులను మంజూరు చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కింది కోర్టుల్లో పేరుకుపోయిన పెండింగ్ కేసుల పరిష్కారానికి 594 జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కమ్ అడిషనల్ జ్యుడీషియల్ ఫస్ట్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్ కోర్టులను మంజూరు చేయాలన్న హైకోర్టు రిజిస్ట్రీ ప్రతిపాదనలను పరిశీలించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, మొదటి విడతగా 200 కోర్టులను మంజూరు చేసింది. ఈ మేరకు న్యాయశాఖ కార్యదర్శి బి.పాపిరెడ్డి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కేసులు ఎక్కువ సంఖ్యలో పెండింగ్లో ఉంటున్న పట్టణ ప్రాంతాలకు కొత్త కోర్టుల కేటాయింపు ఎక్కువగా జరిగింది. అత్యధికంగా రంగారెడ్డి జిల్లా కోర్టు పరిధిలో రాజేంద్రనగర్, ఎల్బీనగర్, కూకట్పల్లి, హయత్నగర్, చేవెళ్ల, షాద్నగర్, ఆమనగళ్లు, ఇబ్రహీంపట్నం ప్రాంతాల్లో 30, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలో 16, నల్గొండ జిల్లాలో పది కోర్టుల కేటాయింపు జరిగింది.
ఖైరతాబాద్ నుంచి ట్యాంక్బండ్ వరకు గణనాథుల సందడి
ఖైరతాబాద్ నుంచి ట్యాంక్బండ్ వరకు గణనాథుల సందడి నెలకొంది. హైదరాబాద్లో వినాయక నిమజ్జన శోభాయాత్రలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. ఖైరతాబాద్ ఫ్లైఓవర్ నుంచి పీపుల్స్ ప్లాజా, ఎన్టీఆర్ మార్గ్ మీదుగా గణనాథులను తరలిస్తున్నారు. నిమజ్జనం కోసం ట్యాంక్బండ్కు వినాయక విగ్రహాలు తరలివస్తున్నాయి.
ఆదిలాబాద్లో వేకువ జామునుంచే ఆగిపోయిన గణేశ్ నిమజ్జన శోభాయాత్ర
ఆదిలాబాద్లో వేకువ జామునుంచే గణేశ్ నిమజ్జన శోభాయాత్ర ఆగిపోయింది. డీజేలకు అనుమతి ఇవ్వలేదని, కొంతమంది డీజేలను పోలీసులు లాక్కెళ్లారని నిరసనకు దిగారు. అంబేడ్కర్ చౌక్లో నిర్వాహకులు బైఠాయించారు. ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ తనయుడు శరత్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వాహకులు రోడ్డుపై కూర్చున్నారు. నిర్వాహకులను అదనపు కలెక్టర్, అదననపు ఎస్పీ, డీఎస్పీ సముదాయిస్తున్నారు. ఎస్పీ వచ్చి కొబ్బరికాయ కొట్టి నిమజ్జన శోభాయాత్ర మళ్లీ ప్రారంభించాలని నిర్వాహకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
పర్యాటక దినోత్సవ వేడుకలకు హాజరుకానున్న సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం
నేడు హైదరాబాద్లోని శిల్పారామంలో జరుగనున్న ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవ వేడుకలకు ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి హాజరు కానున్నారు. డిజిటల్ ఎజెండా, ఏఐ ఇతివృత్తంతో పర్యాటక దినోత్సవ వేడుకలు జరగనున్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో పర్యాటక రంగంలో ఏఐ, డిజిటల్ సాంకేతికత వినియోగం, ఎకో, ఫిల్మ్, స్పోర్ట్స్, హెరిటేజ్ టూరిజంపై చర్చించనున్నారు.
హైదరాబాద్లో కొనసాగుతున్న గణేశ్ శోభాయాత్ర
హైదరాబాద్లో గణేశ్ శోభాయాత్ర కొనసాగుతుంది. చార్మినార్, ఎంజే మార్కెట్ ప్రాంతంలో గణనాథులు బారులు తీరాయి.
చార్మినార్ రహదారిపై వాహనం పైనుంచి కిందపడిన గణేశ్ విగ్రహం
చార్మినార్ పత్తర్ఘట్టి రహదారిపై వాహనం పైనుంచి గణేశ్ విగ్రహం కిందపడింది. అక్కడ ఉన్న ఒక వ్యక్తికి గాయాలయ్యాయి. అతడిని ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. క్రేన్ సహాయంతో విగ్రహాన్ని పోలీసులు తరలించారు.
చార్మినార్ వద్ద ముగిసిన గణేశ్ శోభాయాత్ర
చార్మినార్ వద్ద గణేశ్ శోభాయాత్ర ముగిసింది. అర్ధరాత్రి రెండు గంటల వరకు చార్మినార్ ప్రాంతానికి గణనాథుని విగ్రహాలు వచ్చాయి. 1,500 వందలకుపైగా గణనాథుడి విగ్రహాలు చార్మినార్ మీదుగా ట్యాంక్బండ్కు తరలించారు.
ఇవాళ ఉ.10.30 లోపు నిమజ్జన ప్రక్రియ పూర్తి చేసేలా చర్యలు: డీజీపీ
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రశాంతంగా గణేశ్ నిమజ్జనాలు జరిగాయి. గణేశ్ పోర్టల్లో 1.24 లక్షల విగ్రహాల నమోదయ్యాయి. ఇళ్లు, అపార్ట్మెంట్లలోని విగ్రహాలతో కలిపితే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3.5 నుంచి 4 లక్షల వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇవాళ ఉ.10.30 లోపు నిమజ్జన ప్రక్రియ పూర్తి చేసేలా చర్యలు చేపట్టాలని డీజీపీ తెలిపారు. అయితే నిమజ్జన ఉత్సవాలు ప్రశాంతంగా జరగడానికి హైదరాబాద్లో 25 వేల మందికి పైగా పోలీసులతో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రధాన నిమజ్జన ప్రాంతాల్లో భారీగా సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు చేసి కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రాల నుంచి నిరంతర పర్యవేక్షణ చేసినట్లు డీజీపీ చెప్పారు.
హుస్సేన్సాగర్ వైపుగా వినాయక విగ్రహాలు
హుస్సేన్సాగర్ వైపుగా నెమ్మదిగా వినాయక విగ్రహాలు కదులుతున్నాయి. నిమజ్జనం కోసం భారీ సంఖ్యలో గణపయ్యలు ట్యాంక్బండ్ వద్దకు చేరుకుంటున్నాయి.
నేడు కరీంనగర్లో పశువుల బీమా పథకం ప్రారంభం
నేడు కరీంనగర్లో పశువుల బీమా పథకం ప్రారంభం కానుంది. పాడిగేదెలు, ఆవులు, గొర్రెలు, మేకల బీమా పథకానికి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టనుంది. ఈ పథకాన్ని వాకిటి శ్రీహరి, పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రారంభించనున్నారు.
తెలంగాణలో కొత్తగా 200 జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టులు మంజూరు
తెలంగాణలో కొత్తగా 200 జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కమ్ అడిషనల్ జ్యుడిషియల్ ఫస్ట్క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టులను మంజూరు చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కింది కోర్టుల్లో పేరుకుపోయిన పెండింగ్ కేసుల పరిష్కారానికి 594 జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కమ్ అడిషనల్ జ్యుడిషియల్ ఫస్ట్క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టులను మంజూరు చేయాలన్న హైకోర్టు రిజిస్ట్రీ ప్రతిపాదనలను పరిశీలించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొదటి విడతగా 200 కోర్టులను మంజూరు చేసింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర న్యాయశాఖ కార్యదర్శి బి.పాపిరెడ్డి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలో 30 కోర్టులు కేటాయించారు. రాజేంద్రనగర్, ఎల్బీనగర్, కూకట్పల్లి సహా 4 ప్రాంతాల్లో 30 కోర్టులు, మేడ్చల్- మల్కాజిగిరి జిల్లాలో 16, నల్గొండ జిల్లాలో 10 కోర్టుల కేటాయించారు.