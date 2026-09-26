26th September 2026 AP News Today Live Updates: ధవళేశ్వరం వద్ద పెరుగుతున్న గోదావరి ప్రవాహం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 7:01 AM IST|
Updated : September 26, 2026 at 8:46 AM IST
26th September 2026 AP News Today Live Updates : ధవళేశ్వరం వద్ద గోదావరి ప్రవాహం పెరుగుతోంది. ధవళేశ్వరం వద్ద గోదావరి ఇన్ఫ్లో, ఔట్ ఫ్లో 5 లక్షల క్యూసెక్కులు నమోదైంది. ధవళేశ్వరం వద్ద రాత్రి తొలి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసే అవకాశముంది. గోదావరి ప్రవాహం దృష్ట్యా అధికారులకు విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. పోలవరం, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కాకినాడ, ఏలూరు, కోనసీమ జిల్లాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. లంక గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.
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అనంతపురం పోలీసు శిక్షణ కళాశాల మైదానంలో కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్
అనంతపురం పోలీసు శిక్షణ కళాశాల మైదానంలో కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ నిర్వహించారు. కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్లో మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ పాల్గొన్నారు. అనంతపురం డీటీసీ, పీటీసీలో 689 మంది కానిస్టేబుళ్లు శిక్షణ పొందారు.
ధవళేశ్వరం వద్ద పెరుగుతున్న గోదావరి ప్రవాహం
ధవళేశ్వరం వద్ద గోదావరి ప్రవాహం పెరుగుతోంది. ధవళేశ్వరం వద్ద గోదావరి ఇన్ఫ్లో, ఔట్ ఫ్లో 5 లక్షల క్యూసెక్కులు నమోదైంది. ధవళేశ్వరం వద్ద రాత్రి తొలి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసే అవకాశముంది. గోదావరి ప్రవాహం దృష్ట్యా అధికారులకు విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. పోలవరం, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కాకినాడ, ఏలూరు, కోనసీమ జిల్లాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. లంక గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.
తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం
తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న స్వామివారిని 66,014 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.44 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 31,092 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
శ్రీకాకుళం నగరంలో ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న నాగావళి నది
శ్రీకాకుళం నగరంలో నాగావళి నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. నాగావళికి ఇరువైపులా ఉన్న ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ సూచించారు. వంశధార, బహుదా, మహేంద్రతనయ నదుల్లో వరద తగ్గుముఖం పట్టింది.
విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించిన అధికారులపై కలెక్టర్ వేటు
విజయనగరం జిల్లా: విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించిన అధికారులపై కలెక్టర్ వేటు పడింది. వరద విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించిన వంగర తహశీల్దార్ రామారావు సస్పెన్షన్ వేటు వేశారు. సంగాం వీఆర్వో రామచంద్రరావు, వంగర వీఆర్ఏ ఉదయ్కిరణ్ సస్పెన్షన్ చేశారు. వంగర ఇన్ఛార్జ్ తహశీల్దార్గా రీ సర్వే డీటీ శ్రీనివాసరావు నియమించారు.
ప్రకాశం జిల్లా సంతమాగులూరు మండలం ఏల్చూర్లో జంటహత్యలు
ప్రకాశం జిల్లా సంతమాగులూరు మండలం ఏల్చూర్లో జంటహత్యలు కలకలం రేపాయి. ఓ వ్యక్తి తన భార్య, అత్తపై గొంతు కోసి దాడి చేశాడు. ఈ ఘటనలో అత్త భ్రమ్మేశ్వరి మృతి చెందింది. భార్య నారాయణమ్మ పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. వసంతరాయుడు, అతని సోదరుడు అనిల్ కలిసి వారిపై దాడి చేసినట్లు సమాచారం. కుటుంబ కలహాలతోనే ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు సమాచారం.
నేడు కర్నూలు, కడప జిల్లాలో కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ పర్యటన
నేడు కర్నూలు, కడప జిల్లాలో కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు పర్యటించారు. నేడు ఉ.11 గంటలకు కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్లు విమానాశ్రయానికి రానున్నారు. విమానాశ్రయం వద్ద ఓరియంట్ ఫ్లైట్స్ ఏవియేషన్ అకాడమీ ప్రారంభించనున్నారు. విమాన పైలట్ల శిక్షణ కేంద్రం కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ ప్రారంభం చేయనున్నారు. ఇవాళ మధ్యాహ్నం కడప విమానాశ్రయం వద్ద అధికారులతో కేంద్రమంత్రి సమీక్షించనున్నారు. ఇవాళ రాత్రి తిరువనంతపురం వెళ్లనున్నారు.
భీమునిపట్నంలో ప్రేమపెళ్లి నేపథ్యంలో కత్తులతో దాడి
విశాఖ: భీమునిపట్నం మండలం మజ్జిపేటకు చెందిన యువకుడిపై ప్రేమపెళ్లి నేపథ్యంలో కత్తులతో దాడి చేశారు. యువకుడు సహా ఆరుగురిపై కత్తులతో యువతి బంధువులు దాడి చేశారు. ఘర్షణను చిత్రీకరిస్తున్న హెడ్కానిస్టేబుల్ ఆనంద్పైనా కత్తితో దాడికి పాల్పడ్డారు. బాధితులు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఘటనపై భీమునిపట్నం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
అవమానభారంతో పురుగులమందు తాగిన వ్యక్తి
బాపట్ల జిల్లా: కర్లపాలెం మండలం శీలంవారిపాలెంలో వ్యక్తి అత్మహత్యకు యత్నించాడు. అవమానభారంతో పిట్టు సుబ్బారెడ్డి పురుగులమందు తాగారు. గ్రామంలో శివమ్మ, సుబ్బారెడ్డికి మధ్య రెండు రోజుల క్రితం గొడవ జరిగింది. కర్లపాలెం పీఎస్లో శివమ్మ సుబ్బారెడ్డిపై ఫిర్యాదు చేసింది. రాజీలో భాగంగా సుబ్బారెడ్డితో శివమ్మ కాళ్లు మధ్యవర్తులు పట్టించారు. సుబ్బారెడ్డి కాళ్లు పట్టుకున్న వీడియోను శివమ్మ కుమార్తె సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసింది. దీంతో అవమాన భారంతో పిట్టు సుబ్బారెడ్డి ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు. సుబ్బారెడ్డిని బాపట్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
చాక్లెట్ల రూపంలో గంజాయి రవాణా చేస్తున్న ముగ్గురు అరెస్ట్
రైళ్లలో గంజాయి రవాణా చేస్తున్న ముఠాను కాకినాడ జిల్లా తుని రైల్వే పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. హౌరా-చెన్నై మెయిల్ జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లో ముగ్గురు యువకులు ఒక్కొక్కరి వద్ద మూడు ప్యాకెట్ల చొప్పున రెండు కేజీల చాక్లెట్ల రూపంలో ఉన్న గంజాయిని సీజ్ చేశారు. ఒడిశాకు చెందిన నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. భువనేశ్వర్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న మరో రైలులో ఇద్దరి నుంచి 13 కేజీల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకుని నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు.