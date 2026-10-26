26-10-2026 Telangana News Today Live Updates : రాష్ట్రపతి ముర్ము, ప్రధాని మోదీని కలిసిన శివప్రతాప్ శుక్లా
Published : October 26, 2026 at 6:44 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 10:37 PM IST
26-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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రాష్ట్రపతి ముర్ము, ప్రధాని మోదీని కలిసిన శివప్రతాప్ శుక్లా
దిల్లీలో గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా పర్యటిస్తున్నారు. రాష్ట్రపతి ముర్ము, ప్రధాని మోదీని శివప్రతాప్ శుక్లా కలిశారు.
ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని మహిళపై లైంగిక దాడి చేసిన జగన్మోహన్
ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని ఆలేరు మున్సిపాలిటీ మేనేజర్ జగన్మోహన్ మహిళపై లైంగిక దాడి చేశాడు. రిసార్టుకు తీసుకెళ్లి ఈ చర్యకు పాల్పడ్డాడు. ఉద్యోగం కోసం రూ.4.50 లక్షలు తీసుకున్నట్లు బాధితురాలు ఆరోపించింది.
కేఆర్ఎంబీ సమావేశం మళ్లీ వాయిదా
కేఆర్ఎంబీ సమావేశం మళ్లీ వాయిదా పడింది. ఈ సమావేశం షెడ్యూల్ ప్రకారం రేపు జరగాల్సి ఉంది. కానీ అధికారులు అందుబాటులో లేనందువల్ల వాయిదా పడింది. ఈ సమావేశం నవంబర్లో జరిగే అవకాశం ఉంది.
విద్వేష ప్రసంగాల బిల్లు ఉపసంహరించుకోవాలని బీఆర్ఎస్ డిమాండ్
విద్వేష ప్రసంగాల బిల్లు ఉపసంహరించుకోవాలని బీఆర్ఎస్ డిమాండ్ చేసింది. ఈ మేరకు సెలెక్ట్ కమిటీ ఛైర్మన్కు లేఖ రాసింది. బిల్లుపై రాజ్యాంగపరమైన ఆందోళనలతో పాటు 10 ఏళ్ల జైలు శిక్ష, బెయిల్ లేని నేరాల నిబంధనలను ప్రశ్నించింది. ప్రతిపక్షాలు, మీడియాను అణచివేసేలా బిల్లు మారవచ్చని లేఖలో ఆందోళన ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
ప్యారడైజ్ హోటల్లో జలమండలి అధికారుల తనిఖీలు
హైదరాబాద్ ప్యారడైజ్ హోటల్కు జలమండలి రూ.20 వేల జరిమానా విధించింది. హోటల్లో జలమండలి అధికారుల తనిఖీలు నిర్వహించి తాగునీటి వృథాను గుర్తించారు. దీంతో
రూ.20 వేల జరిమానా విధించారు.
గజ్వేల్ ఏసీపీ కార్యాలయం వద్ద మహిళ ఆత్మహత్యాయత్నం
గజ్వేల్ ఏసీపీ కార్యాలయం వద్ద మహిళ ఆత్మహత్యాయత్నం చేసింది. భర్తపై ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోకపోవడంతో బేగం బీ గజ్వేల్ ఏసీపీ కార్యాలయం వద్దే పురుగులమందు తాగింది. బాధితురాలిని చికిత్స నిమిత్తం గజ్వేల్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
మూడేళ్లు కాలయాపన చేసి ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర వెళ్లారు : హరీశ్రావు
"దేవాదుల వద్ద పంపులు నడిపి ఉంటే వరంగల్ జిల్లాకు కరవు ఉండేది కాదు. దేవాదుల వద్ద పంపులు నడపకపోవడం వల్లే పట్టిసీమలో పంపులు నడిపారు. శ్రీశైలంలో నీళ్లు ఉన్నా ఎందుకు ఎత్తిపోయలేదు? కల్వకుర్తిలో ఐదు మోటార్లున్నా రెండు మోటార్లే నడుపుతున్నారు. కన్నెపల్లి వద్ద నీళ్లు ఎత్తే అవకాశం ఉన్నా ఎందుకు ఎత్తిపోయలేదు?.ఇది ముమ్మాటికీ కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరవే. కాలం తెచ్చిన కరవు కాదు. తుమ్మిడిహెట్టిపై చర్చించేందుకు ఇవాళ సీఎం రేవంత్రెడ్డి మహారాష్ట్రకు వెళ్లారు. మేం 2014లోనే మహారాష్ట్రతో చర్చలు జరిపాం. మేం ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన 42 రోజుల్లోనే మహారాష్ట్రతో చర్చలు జరిపాం. రేవంత్రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చిన వెయ్యి రోజుల తర్వాత చర్చలు జరిపారు. మూడేళ్లు కాలయాపన చేసి ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర వెళ్లారు. మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, దిల్లీ.. మూడుచోట్లా కాంగ్రెస్ అధికారం ఉన్నా చర్చలు జరపలేదు. 2007 నుంచి 2014 వరకూ ఏడేళ్లు.. ఇప్పుడు మూడేళ్లు.. కాలయాపన చేశారు. 2013లో తమ్మిడిహట్టి ఎత్తు తగ్గించేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఒప్పుకుందని మినిట్స్లో ఉంది. తెలంగాణకు అవసరమైనన్ని నీళ్లు తమ్మిడిహట్టి వద్ద లేవని సీడబ్ల్యూసీ అనేకసార్లు చెప్పింది" అని బీఆర్ఎస్ నేత హరీశ్రావు అన్నారు
ఫతేనగర్లో గంజాయి విక్రయాలపై ఈగల్ ఫోర్స్ దాడులు
హైదరాబాద్ ఫతేనగర్లో గంజాయి విక్రయాలపై ఈగల్ ఫోర్స్ దాడులు నిర్వహించింది. ఎల్బీఎస్ నగర్లోని ఓ ఇంట్లో గంజాయి విక్రయిస్తున్న మహిళ జతేన్ బీ(75)ను అరెస్టు చేశారు. ఆమె ఇంట్లో 179 గ్రాముల గంజాయితో పాటు, రూ.43,340, మొబైల్ ఫోన్ సీజ్ చేశారు. ఆమె వద్దకు గంజాయి కోసం 70 మంది వచ్చినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
ఆర్నాబ్ తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో రేపు, ఎల్లుండి వర్షాలు
ఆర్నాబ్ తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో రేపు, ఎల్లుండి వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. రేపు భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ, జనగామ, సిద్దిపేట, యాదాద్రి, మహబూబ్నగర్, వనపర్తి జిల్లాల్లో వర్షం కురుస్తుందని అంచనావేసింది.
తుమ్మిడిహట్టి బ్యారేజ్ను 152 మీ. ఎత్తులో నిర్మించేందుకు తెలంగాణ ప్రతిపాదన
తుమ్మిడిహట్టి బ్యారేజ్ను 152 మీ. ఎత్తులో నిర్మించేందుకు తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర ముందు ప్రతిపాదన చేసింది. ఈ మేరకు మహారాష్ట్రను ఒప్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. బ్యారేజ్ ఎత్తు, నీటి లభ్యత, ముంపు ప్రభావంపై రేవంత్రెడ్డి, ఉత్తమ్ చర్చలు జరుపుతున్నారు.
శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో బాంబు బెదిరింపు కేసులో వ్యక్తి అరెస్టు
శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో బాంబు బెదిరింపు కేసులో చెన్నైకు చెందిన శరత్ సుబ్రహ్మణ్యం (45)ను అరెస్ట్ చేశారు. బాంబు బెదిరింపు కాల్పై కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేపట్టారు.
కొండాపూర్లో 4.45 గ్రాములు డ్రగ్స్ స్వాధీనం
హైదరాబాద్ కొండాపూర్లో పోలీసులు 4.45 గ్రాములు డ్రగ్స్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. డ్రగ్స్ విక్రయిస్తున్న ముఠాలో ఒకరిని అరెస్ట్ చేయగా, మరో ఇద్దరు పరారీలో ఉన్నారు. ఖాజాగూడ–నిందితుడు ఆకుల సాయిరామ్ను నానక్రామ్గూడ సర్వీస్ రోడ్డుపై పట్టుకున్నారు. డ్రగ్స్ రవాణాకు ఉపయోగించిన వోక్స్వ్యాగన్ పోలో కారుతో పాటు మినీ డిజిటల్ వెయింగ్ మిషన్, రెండు ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
మాదాపూర్లో ముగ్గురు ఉజ్బెకిస్థాన్ మహిళలు అరెస్టు
మాదాపూర్లో అక్రమంగా నివసిస్తున్న ముగ్గురు ఉజ్బెకిస్థాన్ మహిళలను ఎస్వోటీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరిలో ఇద్దరి వద్ద పాస్పోర్టు, ఇతర పత్రాలు కూడా లేవు. తొలుత వీరు నేపాల్కు.. అక్కడి నుంచి దిల్లీ మీదుగా హైదరాబాద్కు వచ్చినట్లు గుర్తించారు. మాదాపూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేపట్టారు.
మాజీ ఐపీఎస్ భార్య హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితురాలు కల్పన సహా నలుగురి అరెస్ట్
మాజీ ఐపీఎస్ భార్య హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితురాలు కల్పన సహా నలుగురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. విచారణ తర్వాత వైద్యపరీక్షల కోసం ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. మే 7న జూబ్లీహిల్స్లో మాజీ ఐపీఎస్ వినయ్ రంజన్ రే భార్య తనూజను హత్య చేసి, బంగారు నగలు తీసుకుని ఈ ముఠా నేపాల్ పరారైంది. నిందితులను పట్టుకునేందుకు నేపాల్ వెళ్లిన పోలీసు బృందం అరెస్ట్ చేసింది.
గాంధారిలో ఎస్బీఐ ఏటీఎం చోరీ కేసులో పురోగతి
కామారెడ్డి జిల్లా గాంధారిలో ఎస్బీఐ ఏటీఎం చోరీ కేసులో పోలీసులు రషీద్ అనే వ్యక్తిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. నిందితుడు రషీద్ రాజస్థాన్కు చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తించారు. ఈ నెల 10న జరిగిన చోరీ ఘటనలో రూ.25.45 లక్షలు అపహరించారు. సెప్టెంబర్లో కరీంనగర్లోని 2 ఎస్బీఐ ఏటీఎంల్లో చోరీ చేసినట్లు గుర్తించారు.
వచ్చే నెల 2న రాష్ట్రానికి రానున్న అమిత్ షా
అమిత్ షా వచ్చే నెల 2న రాష్ట్రానికి రానున్నారు. హైదరాబాద్లో బీజేపీ తలపెట్టిన ర్యాలీలో పాల్గొననున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా బీజేపీ ర్యాలీ తలపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే.
ఎస్ఐఆర్పై ఇంకా దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు : రాంచందర్రావు
ఎస్ఐఆర్పై ఇంకా దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్రావు మండిపడ్డారు. ఎస్ఐఆర్ వల్ల ఎవరి ఓట్లు పోయాయో స్పష్టంగా చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్రంలో తాగు, సాగునీటికి కరవు ఏర్పడిందన్న ఆయన, రాష్ట్రంలో ఉన్న 6 వేల చెరువుల్లో 500 చెరువుల్లోనే నీళ్లు ఉన్నాయన్నారు. హైదరాబాద్లో 8 వేల తాగునీటి ట్యాంకర్లు తిరుగుతున్నాయని, రాష్ట్రంలో ఇంత కరవు పరిస్థితులున్నా ప్రభుత్వ నేతలు దిల్లీకి తిరుగుతున్నారని దుయ్యబట్టారు.
నేపాలీ ముఠా సభ్యులను హైదరాబాద్కు తీసుకొచ్చిన పోలీసులు
విశ్రాంత ఐపీఎస్ భార్య హత్య కేసులో నేపాలీ ముఠాను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ముఠా సభ్యులను హైదరాబాద్కు తీసుకొచ్చిన పోలీసులు, నిందితులను వైద్య పరీక్షల కోసం ఉస్మానియాకు తరలించారు.
మహారాష్ట్ర సీఎం ఫడణవీస్తో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీ
మహారాష్ట్ర సీఎం ఫడణవీస్తో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీ అయ్యారు. ముంబయిలోని సహ్యాద్రి స్టేట్ గెస్ట్హౌస్లో సీఎంల సమావేశం జరుగుతోంది. తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద ఆనకట్ట నిర్మాణం అంశంపై చర్చిస్తున్నారు. 152 మీటర్ల ఎత్తుతో బ్యారేజ్ కట్టేందుకు అంగీకారం తెలపాలని రేవంత్ రెడ్డి కోరనున్నారు. సీఎం వెంట మంత్రి ఉత్తమ్, సీఎస్, ఉన్నతాధికారులు, ఇంజినీర్లు ఉన్నారు.
రాహుల్ గాంధీకి ఊరట- పరువునష్టం కేసును కొట్టివేసిన కోర్టు
2018 పరువునష్టం కేసులో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీకి ఊరట లభించింది. పరువునష్టం కేసును సుల్తాన్పుర్ ప్రత్యేక కోర్టు కొట్టివేసింది. అప్పట్లో కర్ణాటక ఎన్నికల ప్రచారంలో అమిత్షాపై రాహుల్గాంధీ వ్యాఖ్యలు చేయడమే ఆ కేసుకు కారణం.
కేపీహెచ్బీ పీఎస్ పరిధిలో పేకాట స్థావరంపై ఎస్వోటీ పోలీసుల దాడి
కేపీహెచ్బీ పీఎస్ పరిధిలో పేకాట స్థావరంపై ఎస్వోటీ పోలీసుల దాడి చేశారు. పేకాడుతున్న 8 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుల్లో బండ్లగూడ మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ రాజ్ మహమ్మద్ ఉన్నారు. కేసు నమోదు చేసిన కూకట్పల్లి పోలీసులు దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు.
ఎల్నినో ప్రభావాన్ని కూడా రాజకీయాలు చేస్తున్నారు : ఎంపీ చామల
ఎల్నినో కారణంగా కొన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నామని ఎంపీ చామల పేర్కొన్నారు. ప్రపంచంలో వంద దేశాల్లో ఎల్నినో సమస్య వచ్చిందని తెలిపారు. ఎల్నినో ప్రభావాన్ని కూడా రాజకీయాలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. వారు కట్టిన ప్రాజెక్టులు కూలడం వల్లే ఈ సమస్యలు వచ్చాయని గత ప్రభుత్వంపై ఆరోపణలు చేశారు. వర్షాలు పడక భూగర్భ జలాలు కూడా తగ్గుతున్నాయని చెప్పారు. విపక్షాలు మేడిగడ్డ నుంచి నేరుగా ఏపీకి నీళ్లు వెళ్తున్నాయనే దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని అన్నారు.
విజయవాడలో ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ పర్యటన
విజయవాడలో ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ పర్యటించనున్నారు. ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య వర్సిటీ వేడుకల్లో ఆయన పాల్గొననున్నారు. అనంతరం మధ్యాహ్నం తిరుపతి వెళ్లనున్నారు.
రాహుల్గాంధీ కాన్వాయ్లో ఢీకొన్న కొన్ని వాహనాలు
రాహుల్గాంధీ కాన్వాయ్లో కొన్ని వాహనాలు ఢీకొన్నాయి. రాహుల్గాంధీ సురక్షితమని, ఆయన వాహనానికి ఏమీ కాలేదని పోలీసులు వెల్లడించారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని పూర్వాంచల్ ఎక్స్ప్రెస్ వేపై ఘటన చోటుచేసుకుంది.
మధ్యాహ్నం రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారిని కలవనున్న బీఆర్ఎస్ బృందం
బీఆర్ఎస్ బృందం మధ్యాహ్నం రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారిని కలవనున్నారు. తలసాని ఆధ్వర్యంలో సీఈవోను కలవనున్న బీఆర్ఎస్ నేతలు, పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియలో జాప్యం, బీఎల్వోల నియామకం, తదితర అంశాలపై సీఈవోను కలవనున్నారు.
వరంగల్ ఎనుమాముల మార్కెట్లో కొత్త మిర్చి కొనుగోళ్లు ప్రారంభం
వరంగల్ ఎనుమాముల మార్కెట్లో కొత్త మిర్చి కొనుగోళ్లు ప్రారంభమయ్యాయి. క్వింటాల్ యూఎస్-341 రకం మిర్చి రూ.19 వేల ధర పలికింది. కొత్త మిర్చి రాకతో వ్యాపారులు కాంటాలకు పూజలు చేశారు.
మేడ్చల్: ఘట్కేసర్లోని ఫామ్హౌస్లో బీటెక్ విద్యార్థి అనుమానాస్పద మృతి
మేడ్చల్–మల్కాజిగిరి జిల్లా ఘట్కేసర్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఏదులాబాద్లోని ఓ ఫామ్హౌస్లో స్నేహితుడి పుట్టినరోజు వేడుకలకు వెళ్లిన 21 ఏళ్ల యువకుడు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందాడు. ఉప్పల్ భగాయత్కు చెందిన రిటైర్డ్ ఎస్ఐ ప్రవీణ్ కుమార్ కుమారుడు కృష్ణ కౌండిన్య మృతిపై కుటుంబ సభ్యులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
భద్రాచలం దేవాలయంలో ఘనంగా శబరి స్మృతి యాత్ర ఉత్సవం
భద్రాచలం దేవాలయంలో శబరి స్మృతి యాత్ర ఉత్సవం ఘనంగా జరిగింది. వనవాసం వేళ స్వామివారికి ఎంగిలిపండ్లు తినిపించిన గిరిజన మహిళ శబరిని స్మరిస్తూ ఏటా గిరిజనులతో ఉత్సవం నిర్వహిస్తున్న ఆలయ అధికారులు వెల్లడించారు. శబరి స్మృతి యాత్ర ఉత్సవానికి గిరిజనులు భారీగా తరలివచ్చారు. శబరి స్మృతి యాత్ర సందర్భంగా గిరిజనుల కొమ్ము, రేలా నృత్యాలు ఆకట్టుకున్నాయి.
శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 15 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 31 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 85,369 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.13 కోట్లు. నిన్న శ్రీవారికి 26,414 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
నేడు ముంబయిలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
నేడు ముంబయిలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. ఇవాళ ఉదయం 11 గం.కు మహారాష్ట్ర సీఎం ఫడణవీస్తో సీఎం భేటీ కానున్నారు. తుమ్మిడిహట్టి ప్రాజెక్టుపై ఇరు రాష్ట్రాల సీఎంలు చర్చించనున్నారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి వెంట నీటిపారుదలశాఖ మంత్రి ఉత్తమ్, ఉన్నతాధికారులు భేటీ కానున్నారు.
రేపు కృష్ణా బోర్డు సమావేశం
రేపు కృష్ణా బోర్డు సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. ముంబయిలో సీఎంల సమావేశం దృష్ట్యా బోర్డు సమావేశాన్ని వాయిదా వేసింది.
నేడు సీఈవోను కలవనున్న బీఆర్ఎస్ ప్రతినిధి బృందం
బీఆర్ఎస్ ప్రతినిధి బృందం నేడు సీఈవోను కలవనుంది. ఓటరు దరఖాస్తులను బీఎల్వోలు ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించేలా కోరనుంది.
శంషాబాద్: పెద్దషాపూర్ పీఎస్ పరిధి పాలమాకుల గ్రామంలో నకిలీ కరెన్సీ
శంషాబాద్లోని పెద్దషాపూర్ పీఎస్ పరిధి పాలమాకుల గ్రామంలో నకిలీ కరెన్సీ కలకలం రేపింది. పాలమాకుల గ్రామంలో నకిలీ కరెన్సీ నోట్లతో నిందితుడు సందీప్ పట్టుబడ్డాడు. సందీప్ నుంచి రూ.1.34 లక్షల విలువైన నకిలీ కరెన్సీ నోట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. లిఖిత అనే మహిళ వద్ద డెలివరీ ఏజెంట్గా పనిచేస్తున్నట్లు సందీప్ వెల్లడించాడు. పోలీసులు నిందితుడు సందీప్ను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.
కీలక ఖనిజాల అన్వేషణలోకి సింగరేణి విస్తరించాలి : భట్టి
హైదరాబాద్లోని ప్రజాభవన్లో సింగరేణి కాలరీస్కు చెందిన 66 మంది జనరల్ మేనేజర్లతో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. సింగరేణి సీఎండీ బుద్ధ ప్రకాశ్ జ్యోతి అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో సంస్థ పనితీరుపై సమగ్రంగా చర్చించారు. సింగరేణిని బలోపేతం చేసి, ఉపాధి భద్రత కల్పించేలా సమగ్ర కార్యాచరణతో ముందుకు సాగాలని అధికారులను ఆదేశించారు. బొగ్గు ఉత్పత్తి వ్యయం తగ్గించడం, ఉత్పాదకత పెంచడం, కొత్త గనులను అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు కీలక ఖనిజాల అన్వేషణలోకి విస్తరించాలని భట్టి దిశానిర్దేశం చేశారు.