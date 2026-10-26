26th October 2026 News Today AP Live News Updates : సమగ్రంగా తుపాను సన్నద్ధత - అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 7:08 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 10:49 PM IST
26th October 2026 AP Live News Updates : కేఆర్ఎంబీ సమావేశం మళ్లీ వాయిదా పడింది. రేపు (మంగళవారం) జరగాల్సిన కేఆర్ఎంబీ సమావేశం నవంబర్లో జరిగే అవకాశం ఉంది.
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రేపు చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్, మాధవ్ కలిసి ఉమ్మడి ప్రెస్మీట్
రేపు చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్, మాధవ్ కలిసి ఉమ్మడి ప్రెస్మీట్ నిర్వహించనున్నారు. రేపు ఉదయం 11 గం.కు ఉండవల్లి సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్లో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించనునున్నారు.
తుపాను సన్నద్ధతపై ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సమీక్ష
తుపాను సన్నద్ధతపై ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సమీక్ష నిర్వహించారు. పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, గ్రామీణ నీటిసరఫరాశాఖల అధికారులతో సమీక్ష చేశారు. "అర్నబ్ తుపాను దృష్ట్యా అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రజల ప్రాణ రక్షణకే తొలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. తీర ప్రాంతాలు, లోతట్టు గ్రామాల ప్రజలను తరలించాలి. తాగునీరు, పారిశుద్ధ్య నిర్వహణపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి" అని పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు.
మడ్డువలస జలాశయం నుంచి నీరు విడుదల
విజయనగరం జిల్లా వంగర మండలం మడ్డువలస జలాశయం నుంచి నీరు విడుదల చేశారు. తుపాను వల్ల సువర్ణముఖి నదిలో నీటి ప్రవాహం పెరిగే అవకాశం ఉంది. మడ్డువలస జలాశయం నుంచి 10 వేల క్యూసెక్కులు నాగావళికి విడుదల చేశారు.
సమగ్రంగా తుపాను సన్నద్ధత - అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తం
బంగాళాఖాతంలో బలపడిన 'అర్నబ్' తీవ్ర తుపానుగా మారి తీరం వైపు దూసుకొస్తోంది. రేపు సాయంత్రానికి పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా పయనించి, ఎల్లుండి ఉదయానికి బాపట్ల-విశాఖ మధ్య యానాం సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రేపు, ఎల్లుండి అత్యంత భారీ వర్షాలు, బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది.
తుపాను ముప్పు నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేసింది. మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి నారాయణ ప్రభావిత ప్రాంతాల కమిషనర్లతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని ఆదేశించారు. గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సంధ్యారాణి కూడా మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం జిల్లాల అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు.
వైద్యారోగ్యశాఖ సైతం ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. 6,431 అత్యవసర పడకలు, 630 వైద్య బృందాలు, 254 అంబులెన్సులు సిద్ధం చేసినట్లు వైద్యారోగ్యశాఖ కార్యదర్శి వీరపాండియన్ వెల్లడించారు. ఇప్పటికే 1,075 మంది గర్భిణులను ఆసుపత్రులకు తరలించామన్నారు. తుపాను తీవ్రత దృష్ట్యా పాఠశాలలకు రెండు రోజుల పాటు ప్రభుత్వం సెలవులు ప్రకటించింది. అలాగే రేపు, ఎల్లుండి విజయవాడలో జరగాల్సిన ఫారిన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇంటర్న్షిప్ కౌన్సెలింగ్ను వాయిదా వేస్తున్నట్లు ఏపీ మెడికల్ కౌన్సిల్ తెలిపింది. ప్రకాశం జిల్లాలో కలెక్టరేట్ ఆధ్వర్యంలో టోల్ఫ్రీ నంబర్లతో కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేశారు.
మంత్రి కందుల దుర్గేశ్కు జాతీయస్థాయిలో అరుదైన పురస్కారాలు
రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్కు జాతీయస్థాయిలో విశేష గుర్తింపు దక్కింది. కోల్కతాలో జరిగిన 'ట్రావెల్ ఏజెంట్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా' (TAAI) కార్యక్రమంలో ఆయన రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డులను అందుకున్నారు. వ్యక్తిగత విభాగంలో 'ఎక్సలెన్స్ ఇన్ టూరిజం లీడర్షిప్' అవార్డును, రాష్ట్రానికి దక్కిన 'అవార్డ్ ఆఫ్ మెరిట్-ఔట్స్టాండింగ్ టూరిజం స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా' అవార్డును మంత్రి దుర్గేశ్ స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ఏపీని అంతర్జాతీయ పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని, రాష్ట్ర పర్యాటక ప్రాంతాలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయాలని ట్రావెల్ రంగానికి పిలుపునిచ్చారు.
స్థానిక ఎన్నికల్లో నేతల పనితీరుపై సీఎం, లోకేశ్ ప్రత్యేక దృష్టి
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోరులో నేతల పనితీరు, క్షేత్రస్థాయి పరిణామాలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు, మండలాల వారీగా నివేదికలు తెప్పించుకుని పరిశీలిస్తున్నారు. పార్టీలో విభేదాలున్న చోట నేతలతో స్వయంగా మాట్లాడి, సమన్వయంతో పనిచేయాలని స్పష్టం చేస్తున్నారు. పొత్తు ధర్మాన్ని పాటిస్తూ కూటమి అభ్యర్థుల విజయానికి కృషి చేయాలని, పార్టీ నిర్ణయాన్ని ధిక్కరిస్తే సస్పెన్షన్ వేటు తప్పదని తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
సుప్రీంకోర్టులో కౌంటర్ దాఖలు చేసిన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం
కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ (సీఈసీ) పనితీరును ప్రశ్నిస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం సుప్రీంకోర్టులో కౌంటర్ అఫిడవిట్ దాఖలు చేసింది. సీఈసీ నిర్ణయాలను ఎన్నికల కమిషనర్లు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించారని, ఫైళ్లన్నీ తొలుత ఈసీల వద్దకే వెళ్తాయని అందులో స్పష్టం చేసింది. అత్యవసర సమయాల్లో ఎలక్ట్రానిక్ ఆమోదం తీసుకుంటామని వివరించింది. సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని త్రిసభ్య ధర్మాసనం ఈ అఫిడవిట్పై రేపు విచారణ చేపట్టనుంది.
మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాశ్రెడ్డిపై నాన్-బెయిలబుల్ కేసు
రాప్తాడు మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాశ్రెడ్డిపై అనంతపురం త్రీటౌన్ పోలీసు స్టేషన్లో నాన్-బెయిలబుల్ కేసు నమోదైంది. పోలీసుల పరువుకు భంగం కలిగించేలా వ్యాఖ్యలు చేయడంతో పాటు, నేతలు, ప్రజలను చంపుతానని బెదిరించారన్న ఆరోపణలతో ఆయనపై 4 సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ప్రకాశ్రెడ్డి అరెస్టుకు అనుమతి కోరుతూ పోలీసులు ఈసీకి కేసు వివరాలను పంపారు.
పింఛన్ల పంపిణీకి సర్వం సిద్ధం: డీఆర్డీఏ పీడీ
సామాజిక భద్రతా పింఛన్ల పంపిణీకి అధికారులు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. నవంబర్ 1న స్థానిక సంస్థల పోలింగ్ ఉన్న దృష్ట్యా, ఈ నెల 30నే లబ్ధిదారులకు పింఛన్ల పంపిణీ ప్రారంభించనున్నట్లు డీఆర్డీఏ పీడీ విజయలక్ష్మి తెలిపారు. ఎన్నికల సంఘం మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా నవంబర్ 5వ తేదీ వరకు ఈ పంపిణీ ప్రక్రియ కొనసాగుతుందని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
ఎఫెక్ట్ తుపాను ఎఫెక్ట్ : పలు రైళ్ల రద్దు
రాష్ట్రంపై అర్నబ్ తుపాను ముప్పు పొంచి ఉన్న నేపథ్యంలో దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ అప్రమత్తమైంది. వాతావరణం అల్లకల్లోలంగా మారనున్న దృష్ట్యా ప్రయాణికుల భద్రత కోసం ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా పలు రైళ్లను రద్దు చేస్తున్నట్లు రైల్వే శాఖ అధికారికంగా ప్రకటించింది. అక్టోబర్ 27, 28 తేదీల్లో ఏపీలోని పలు మార్గాల్లో నడిచే సర్వీసులను పూర్తిగా నిలిపివేసింది.
రెండు రోజుల పాటు (రేపు, ఎల్లుండి) రద్దయిన రైళ్లు ఇవే :
- రాజమహేంద్రవరం - విజయవాడ (67261)
- విజయవాడ - మచిలీపట్నం (67263/67265)
- మచిలీపట్నం - విజయవాడ (67264/67256)
- మచిలీపట్నం - గుడివాడ (67271/67252/67254)
- గుడివాడ - మచిలీపట్నం (67272/67253/67255)
- కాకినాడ పోర్ట్ - విశాఖపట్నం (17267/17268)
- పార్వతీపురం - విశాఖపట్నం (07267/07268)
అక్టోబర్ 27న రద్దయిన రైళ్ల వివరాలు :
- విజయవాడ - నరసాపురం (67258), నరసాపురం - విజయవాడ (67276)
- నరసాపురం - రాజమండ్రి (67246), విజయవాడ - నరసాపురం (17269)
- నరసాపురం - భీమవరం (17264), విజయవాడ - కాకినాడ పోర్ట్ (17257)
- విజయవాడ - రాజమండ్రి (67202), విజయవాడ - నరసాపురం (67257)
- విజయవాడ - మచిలీపట్నం (67267), నరసాపురం - గుంటూరు (67247)
- రాజమండ్రి - కాకినాడ పోర్ట్ (67301), రాజమండ్రి - విశాఖపట్నం (67285/67286)
అక్టోబర్ 28న రద్దయిన రైళ్ల వివరాలు :
- మచిలీపట్నం - విజయవాడ / విజయవాడ - మచిలీపట్నం (67266/67268/67269/67270)
- విజయవాడ - భీమవరం (67275/67281), భీమవరం - నిడదవోలు (67277/67283)
- నిడదవోలు - భీమవరం (67278/67284), భీమవరం - విజయవాడ (67282)
- కాకినాడ పోర్ట్ - రాజమండ్రి (67302), కాకినాడ - విజయవాడ (17258)
- నరసాపురం - నిడదవోలు (67244/67245), నరసాపురం - విజయవాడ (17270)
- గుంటూరు - రేపల్లె (67249/67223), రేపల్లె - గుంటూరు/తెనాలి (67250/67224)
- గుంటూరు/తెనాలి - విజయవాడ (67248/67222), విజయవాడ - గుంటూరు (67229)
- విజయవాడ - రాజమండ్రి (67262), భీమవరం - మచిలీపట్నం (67251)
తుపాను ముప్పు: అప్రమత్తమైన దక్షిణ కోస్తా రైల్వే - 24 గంటలూ వార్ రూమ్
తుపాను ముప్పు పొంచి ఉన్న నేపథ్యంలో దక్షిణ కోస్తా రైల్వే యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. వాతావరణం అల్లకల్లోలంగా మారనున్న దృష్ట్యా రైళ్ల రాకపోకలకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు చేపట్టింది. విపత్తు నిర్వహణ, సన్నద్ధతపై దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ (జీఎం) సందీప్ మాథుర్ కీలక సమీక్ష నిర్వహించారు. జోన్ పరిధిలోని నాలుగు డివిజన్ల డీఆర్ఎంలు, ఉన్నతాధికారులతో ఆయన ప్రస్తుత పరిస్థితులపై సమీక్షించారు. తుపాను ప్రభావాన్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు జీఎం తెలిపారు. దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ ప్రధాన కార్యాలయంలో ప్రత్యేకంగా ఓ వార్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసినట్లు ప్రకటించారు. అత్యవసర పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించేందుకు ఇది 24 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా పనిచేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. రైల్వే వంతెనలు, పట్టాలు, యార్డులు, సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థలపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచాలని అధికారులను ఆదేశించారు. భారీ వర్షాలకు రైలు పట్టాలపై ఎక్కడా వర్షపు నీరు నిల్వ ఉండకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. క్యాచ్ వాటర్ డ్రెయిన్లు, కాలువల్లో వెంటనే పూడికతీత పనులు చేపట్టాలని జీఎం సూచించారు. ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉన్న సున్నిత ప్రాంతాలను గుర్తించి, అక్కడ అదనంగా పెట్రోలింగ్ సిబ్బందిని, వాచ్మెన్లను నియమించారు. భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులకు ట్రాక్లకు ఏమైనా నష్టం జరిగితే వెంటనే బాగు చేసేందుకు అవసరమైన అన్ని రకాల మరమ్మతు సామగ్రిని ముందుస్తుగా సిద్ధం చేసి ఉంచినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
కేఆర్ఎంబీ సమావేశం మళ్లీ వాయిదా
కేఆర్ఎంబీ సమావేశం మళ్లీ వాయిదా పడింది. రేపు (మంగళవారం) జరగాల్సిన కేఆర్ఎంబీ సమావేశం నవంబర్లో జరిగే అవకాశం ఉంది.
బుడమేరు కాలువలో పూడికతీత, గుర్రపుడెక్క తొలగింపు
కృష్ణా జిల్లా బుడమేరు కాలువలో పూడికతీత, గుర్రపుడెక్క తొలగింపు పనులను కలెక్టర్, ఎస్పీ పరిశీలించారు. తుపాను దృష్ట్యా వర్షపు నీరు సజావుగా వెళ్లేలా బుడమేరు కాలువలో పూడికతీత చేపట్టారు. అదేవిధంగా ఉంగుటూరు మం. ఇందుపల్లి వద్ద కాలువలో పూడికతీత పనులను పరిశీలించారు.
రాష్ట్రంలో తుపాను సహాయ చర్యల కోసం నిధులు విడుదల
ఏపీలో ఆర్నబ్ తుపాను సహాయ చర్యల కోసం 20 జిల్లాలకు రూ.27 కోట్లను తాత్కాలిక సాయం కింద రాష్ట్రప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. బాపట్ల, కృష్ణా, పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, కాకినాడ, అనకాపల్లి జిల్లాలకు రెండు కోట్ల చొప్పున అందించారు. ప్రకాశం, మార్కాపురం, గుంటూరు, ఎన్టీఆర్, ఏలూరు, ఎఎస్ఆర్, పోలవరం, పార్వతీపురం మన్యం, విశాఖ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాలకు కొటి రూపాయిల చొప్పున నిధుల విడుదలయ్యాయి. పునరావాస శిబిరాలు, రక్షిత మంచినీరు, ఆహారం, పాలు, ఆరోగ్య శిబిరాలు, పారిశుద్యం, రహదార్లు, ఇరిగేషన్ అత్యవసర మరమ్మతుల కోసం ఈ నిధులను వినియోగించాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిప్రసాద్ ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లను ఆదేశించారు.
మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో టీడీపీలోకి పెద్దఎత్తున చేరికలు
మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో టీడీపీలోకి పెద్దఎత్తున చేరికలు జరిగాయి. సీపీఎం నేతలు శివన్నారాయణ, జ్యోతిబసుతో పాటు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చెన్నకేశవరావు, శ్రీను, వెంకటేశ్వరరావు, షేక్ యూసబ్ తెలుగుదేశం చేరారు. సుమారు 200 కుటుంబాలు టీడీపీలో చేరారు. వారికి కండువాలు కప్పి పార్టీలోకి మంత్రి లోకేశ్ ఆహ్వానించారు.
తిరుమలలో వైభవంగా గరుడ వాహన సేవ
తిరుమలలో వైభవంగా గరుడ వాహన సేవ సాగింది. పౌర్ణమి సందర్భంగా తిరువీధుల్లో మలయప్పస్వామి విహరించారు. శ్రీవారి గరుడ సేవలో భక్తులు పెద్దఎత్తున పాల్గొన్నారు.
తుపాను దృష్ట్యా ఎన్టీఆర్ జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తం: కలెక్టర్ జి.లక్ష్మీశ
'తుపాను దృష్ట్యా ఎన్టీఆర్ జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తం. భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలుల దృష్ట్యా ప్రయాణాలు మానుకోవాలి. కొండచరియలు, ముంపు గ్రామస్థులు పునరావాస కేంద్రాలకు తరలిరావాలి. గర్భిణులు, బాలింతలు, వృద్ధులను సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించాలి. రేపు, ఎల్లుండి అన్ని విద్యాసంస్థలు, అంగన్వాడీలకు సెలవు ప్రకటించాం. పడవలు, టూరిస్ట్ బోట్ల రాకపోకలు, గేమ్ పార్కులు బంద్. కోసిన ధాన్యాన్ని రైతులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలి. తుపానుపై సోషల్ మీడియాలో వదంతులు వ్యాప్తి చేస్తే కఠిన చర్యలు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ 91549 70454 ఏర్పాటు చేశామని' కలెక్టర్ జి.లక్ష్మీశ తెలిపారు.
తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవు ప్రకటన
తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లోని విద్యా సంస్థలకు అధికారులు సెలవులు ప్రకటించారు. ఈనెల 27, 28 తేదీల్లో విశాఖ, పశ్చిమగోదావరి, కాకినాడ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, మన్యం జిల్లాలకు సెలవులు ప్రకటించారు.
ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా నవరాత్రుల హుండీ లెక్కింపు
విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా నవరాత్రుల హుండీ లెక్కింపు ప్రారంభమైంది. తొలిరోజు లెక్కింపులో హుండీ ఆదాయం రూ.4.36 కోట్లు వచ్చింది. అదేవిధంగా 991 విదేశీ కరెన్సీ ఉంది.
ప్రకాశం జిల్లాలో చిన్నారి ఘటనపై మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ శైలజ స్పందన
ప్రకాశం జిల్లాలో చిన్నారి హత్యాచారం ఘటనపై మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ రాయపాటి శైలజ స్పందించారు. ఈ మేరకు రిమ్స్ ఆస్పత్రిలో చిన్నారి కుటుంబసభ్యులను అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. చిన్నారికి ఇలా జరగటం అత్యంత బాధాకరమని శైలజ తెలిపారు. ఘటనపై ప్రస్తుతం విచారణ కొనసాగుతోందని చెప్పారు. కాలనీవాసులు తక్షణమే స్పందించి నిందితుని పట్టుకున్నారని, కేసులో నిందితుడికి చట్ట ప్రకారం శిక్ష పడేలా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. బాధిత కుటుంబానికి కలెక్టర్ రూ.లక్ష ఆర్థిక సాయం ప్రకటించారు ఎఫ్ఐఆర్ నుంచి కేసు చివరి వరకు నిరంతరం పర్యవేక్షణ ఉంటుందని, బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం జరిగేలా చూస్తామని రాయపాటి శైలజ హామీ ఇచ్చారు.
అర్నాబ్ తుపాన్ దృష్ట్యా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: కె.వెట్రిసెల్వి
తుపాన్పై ఏలూరు జిల్లా ప్రజలు, అధికారులను కలెక్టర్ కె.వెట్రిసెల్వి అప్రమత్తం చేశారు. 'అర్నాబ్ తుపాన్ దృష్ట్యా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. భారీ వర్షాలు, తీవ్రమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. వర్షాల సమయంలో ప్రజలకు బయటకు రావద్దు. శిథిల భవనాలు, రేకుల షెడ్ల యజమానులు అప్రమత్తం చేయాలి. నదులు, చెరువులు, కాలువలకు గండ్లు పడకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి. విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడితే వెంటనే పునరుద్ధరించాలి. పంటల రక్షణపై రైతులకు అవగాహన కలిగించాలి. ఏలూరు కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్రూమ్ ఏర్పాటు చేశాం. ఇందుకోసం 18002331077, 08812-224519, 9491041419 నంబర్లను సంప్రదించాలని' కలెక్టర్ కె.వెట్రిసెల్వి తెలిపారు.
పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవానికి ఏర్పాట్లు పూర్తి
విజయనగరం పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవానికి ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. రేపు (మంగళవారం) మ.3 గం.కు పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవం ప్రారంభం కానుంది.
భారత రక్షణ రంగానికి భారీ ఊతం - త్రివిధ దళాలకు రూ.2.12 లక్షల కోట్ల విలువైన ఆయుధాల కొనుగోలుకు ఆమోదం
రక్షణ దళాల కోసం రూ.2.12 లక్షల కోట్ల విలువైన సైనిక పరికరాలు కొనుగోలు చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సోమవారం ఆమోదం తెలిపింది. దీనితో తేలికపాటి మల్టీ-రోల్ హెలికాప్టర్లు, లాంగ్-రేంజ్ కామికాజ్ డ్రోన్లు సహా సైనిక ప్లాట్ఫారమ్లు, ఆయుధాలు కొనుగోలు చేసేందుకు వీలవుతుంది. రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అధ్యక్షతన జరిగిన డీఏసీ (డిఫెన్స్ అక్విజిషన్ కౌన్సిల్) ఈ కొనుగోలు ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపింది.
అర్ధరాత్రికి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా బలపడనున్న అర్నబ్
బంగాళాఖాతంలో అర్నబ్ తుపాను తీరం దిశగా దూసుకొస్తుంది. గడిచిన 6 గంటల్లో 13 కిలోమీటర్ల వేగంతో పశ్చిమ దిశగా కదులుతోంది. విశాఖకు 580 కిలోమీటర్లు, కాకినాడకు 660 కిలోమీటర్లు, మచిలీపట్నానికి 760 కిలోమీటర్లు, బాపట్లకు 830 కిలోమీటర్లు, గోపాల్పూర్ (ఒడిశా)కు 550 కిలోమీటర్ల దూరంలో తుపాను కేంద్రీకృతమైంది. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ అర్ధరాత్రికి నాటికి తీవ్ర తుపానుగా బలపడనుంది.
రేపు (మంగళవారం) అతి తీవ్ర తుపానుగా మారనుంది. ఎల్లుండి (బుధవారం) ఉదయం బాపట్ల-విశాఖ మధ్య యానాం వద్ద తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. తీరం దాటే సమయంలో గరిష్ఠంగా 140 కిలోమీటర్లు వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయని అధికారులు తెలిపారు. రేపు, ఎల్లుండి కొన్నిచోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కురవడంతో పాటు బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయని వివరించారు. రేపు(మంగళవారం) కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించారు. శ్రీకాకుళం, మన్యం, విజయనగరం, విశాఖ, అల్లూరి, పోలవరం, అనకాపల్లి, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. పల్నాడు, ప్రకాశం, మార్కాపురం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురువనున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
రేపు(మంగళవారం) కోస్తా తీరం వెంబడి 90 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు. చెట్లు, భారీ హోర్డింగ్స్, శిథిలావస్థలోని భవనాల్లో ఉండరాదని హెచ్చరించారు. ఇబ్బందులు ఉంటే ముందే సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని సూచించారు. అదేవిధంగా మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లరాదని, ఎగసిపడే అలల వద్దకు వెళ్లి సెల్ఫీలు దిగవద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అత్యవసర సహాయక చర్యలకు జిల్లాల్లో 7 ఎన్డీఆర్ఎఫ్, 8 ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచారు. అత్యవసర సహాయం కోసం విపత్తుల సంస్థ టోల్ఫ్రీ నంబర్లు 112, 1070, 1800 425 0101ను సంప్రదించాలని అధికారులు తెలియజేశారు.
గోదావరి పుష్కరాలపై రాజమహేంద్రవరంలో దేవదాయశాఖ కమిషనర్ సమీక్ష
గోదావరి పుష్కరాలపై రాజమహేంద్రవరంలో దేవదాయశాఖ కమిషనర్ సమీక్ష నిర్వహించింది. 2027 జూన్ 26 నుంచి జులై 7 వరకు గోదావరి పుష్కరాల ఏర్పాట్లపై సమీక్షించింది. రోజుకు 5 వేలకు పైగా భక్తులు సందర్శించే 37 ఆలయాల్లో ఏర్పాట్లపై సమీక్షించారు. క్యూలైన్లు, తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, పందిళ్లు, పార్కింగ్పై, రాజమహేంద్రవరంలో కాన్ఫరెన్స్ హాల్ నిర్మాణంపై కమిషనర్ సూచనలు చేశారు.
తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవు ప్రకటన
తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు ఈనెల 27, 28 తేదీల్లో అధికారులు సెలవు ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో విశాఖ, ప.గో., కాకినాడ, విజయనగరం జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు.
అర్ధరాత్రికి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా బలపడనున్న అర్నబ్
బంగాళాఖాతంలో అర్నబ్ తుపాను గడిచిన 6 గంటల్లో 13 కి.మీ వేగంతో పశ్చిమ దిశగా కదులుతుంది. విశాఖకు 580, కాకినాడకు 660, మచిలీపట్నానికి 760, బాపట్లకు 830 కి.మీ, గోపాల్పూర్ (ఒడిశా)కు 550 కి.మీ దూరంలో ఉంది. అర్ధరాత్రికి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా బలపడనుంది. రేపు అతి తీవ్ర తుపానుగా, ఎల్లుండి ఉదయం బాపట్ల-విశాఖ మధ్య యానాం వద్ద తీరం దాటే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు సూచిస్తున్నారు. తీరం దాటే సమయంలో గరిష్ఠంగా 140 కి.మీ వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయని తెలిపారు. రేపు, ఎల్లుండి కొన్నిచోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు, బలమైన ఈదురుగాలులు వీయనున్నట్లు వెల్లడించారు. రేపు కాకినాడ, కోనసీమ, తూ.గో., ప.గో., ఏలూరు జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు, శ్రీకాకుళం, మన్యం, విజయనగరం, విశాఖ, అల్లూరి, పోలవరం, అనకాపల్లి, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురవనున్నట్లు తెలిపారు.
పల్నాడు, ప్రకాశం, మార్కాపురం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొన్నారు. రేపు కోస్తా తీరం వెంబడి 90-100 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని చెట్లు, భారీ హోర్డింగ్స్, శిథిలావస్థలోని భవనాల్లో ఉండరాదని హెచ్చరించారు. ఇబ్బందులు ఉంటే ముందే సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని సూచించారు. అత్యవసర సహాయక చర్యలకు జిల్లాల్లో 7 ఎన్డీఆర్ఎఫ్, 8 ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు, విపత్తుల సంస్థ టోల్ఫ్రీ నంబర్లు 112, 1070, 1800 425 0101 అందుబాటులో ఉంచారు. మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లరాదని హెచ్చరించారు. ఎగసిపడే అలల వద్దకు వెళ్లి సెల్ఫీలు దిగవద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
కారు పైకెక్కి మీసం మెలేసి తొడగొట్టి టీడీపీ కార్యకర్తలకు హెచ్చరిక
కర్నూలు పాతబస్తీలో వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే హఫీజ్ ఖాన్ దురుసు ప్రవర్తన బయటపడింది. కారు పైకెక్కి మీసం మెలేసి తొడగొట్టి టీడీపీ కార్యకర్తలను హెచ్చరించారు. మీ అంతు చూస్తానంటూ రెండుసార్లు తొడగొట్టి మీసం మెలేసినట్లు తెలుస్తుంది. ప్రచారం చేస్తుండగా టీడీపీ కార్యకర్తలు అడ్డుకున్నారని హఫీజ్ఖాన్ రెచ్చిపోయారు.
జాతీయ సంక్షోభ నిర్వహణ కమిటీతో కేంద్ర కేబినెట్ కార్యదర్శి సమీక్ష
జాతీయ సంక్షోభ నిర్వహణ కమిటీతో అర్నబ్ తుపాను సన్నద్ధతపై కేంద్ర కేబినెట్ కార్యదర్శి టి.వి. సోమనాథన్ సమీక్షించారు. ఏపీ, తెలంగాణ, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్, పుదుచ్చేరి సీఎస్లతో చర్చించారు. ఎలాంటి ప్రాణనష్టం లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్రం ఆదేశించిందన్నారు. తుపాను తీరం దాటిన తర్వాత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఏపీ, తెలంగాణ, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్, యూపీ, బీహార్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్నారు. తీర ప్రాంతాల్లో పునరావాస కేంద్రాలు, కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేయాలని, సహాయ చర్యల కోసం రంగంలోకి ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు, ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ఫోర్స్, కోస్ట్గార్డ్ దళాలు సిద్ధంగా ఉండాలన్నారు. ఈ నెల 29 వరకు జాలర్లు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లొద్దని ఐఎండీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. సముద్రంలోకి వెళ్లిన జాలర్లు తీరానికి చేరుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. విద్యుత్, సమాచార వ్యవస్థ దెబ్బతింటే వెంటనే పునరుద్ధరించాలని ఆదేశించారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఛాంపియన్ కూటమే: మంత్రి అనగాని
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఛాంపియన్ కూటమేనని మంత్రి అనగాని తెలిపారు. చంద్రబాబు చేస్తున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమానికే ప్రజలు జేజేలు కొడుతున్నారని మంత్రి అనగాని తెలిపారు. ఓటమి భయంతోనే గొడ్డలి పార్టీ అల్లర్లు సృష్టిస్తోందన్నారు. కుట్రలు, విధ్వంసాలతో ప్రజలు ఓట్లు వేయరని జగన్ గ్రహించాలని అనగాని హితవు పలికారు.
తిరుమలకు చేరుకున్న ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్
ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ తిరుమలకు చేరుకున్నారు. ఆయనకు టీటీడీ ఈవో, అదనపు ఈవో స్వాగతం పలికారు. ఉపరాష్ట్రపతి వెంట మంత్రి అనగాని, ఎమ్మెల్యేలు పులివర్తి నాని, శ్రీనివాసులు వెళ్లారు.
మన్యం జిల్లాలోని 15 మండలాల్లో తుపాను కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లు
మన్యం జిల్లాలోని 15 మండలాల్లో తహశీల్దార్ కార్యాలయాల పరిధిలో తుపాను కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లు ఏర్పాటు చేశారు.
- పార్వతీపురం 83747 68252, కొమరాడ 62816 57058
- సీతానగరం 94417 80526, బలిజిపేట 99484 96768
- సాలూరు 73862 38564, పాచిపెంట 95508 57799
- మక్కువ 85005 25011, గరుగుబిల్లి 93465 56187
- జియ్యమ్మవలస 76758 02129, కురుపాం 94415 71485
- జి.ఎల్.పురం 94901 15460, పాలకొండ 97014 71460
- సీతంపేట 94942 01944, వీరఘట్టం 79815 75988
- భామిని కంట్రోల్రూమ్ నంబర్ 9703076258
ప్రకాశం జిల్లా నాగులుప్పలపాడు ఘటనపై ఏపీ మహిళా కమిషన్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
ప్రకాశం జిల్లా నాగులుప్పలపాడు ఘటనపై ఏపీ మహిళా కమిషన్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. చిన్నారి మృతిపై మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ రాయపాటి శైలజ విచారం వ్యక్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించేందుకు ఆమె బయల్దేరారు. చిన్నారి మృతికి కారణమైన ఘటనపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరపాలని, నిందితుడిపై చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని రాయపాటి శైలజ డిమాండ్ చేశారు.
విశాఖను ప్రపంచస్థాయి నగరంగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యం : లోకేశ్
విశాఖను ప్రపంచస్థాయి నగరంగా తీర్చిదిద్దడమే తమ లక్ష్యమని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. ప్రకృతి అందాలు, టెక్నాలజీ హంగుల కలయికే విశాఖ ప్రత్యేకతని, కొండలు, సముద్రం, రాతి కొండచరియలతో విశాఖకు సహజ సౌందర్యమే బలమని పేర్కొన్నారు. విశాఖను తూర్పు తీర శాన్ఫ్రాన్సిస్కోగా తీర్చిదిద్దుతామని, ప్రకృతి, ప్రగతి కలిసి నడిచే నగరంగా మారుస్తామని చెప్పారు. విశాఖలో టెక్నాలజీ రంగం వేగంగా విస్తరిస్తోందని, గంగవరం బీచ్ అందాలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన ఆనంద్ మహీంద్రాకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. విశాఖ ప్రత్యేకతను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పడమే తమ విజన్ అని లోకేశ్ తెలిపారు.
హోప్ ఐలాండ్ వాసులను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలింపు
అర్నబ్ తుపాను హెచ్చరికల నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు తాళ్లరేవు మండలం హోప్ ఐలాండ్కు చెందిన సుమారు 130 మందిని ప్రత్యేక బోట్లలో సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. వారిని కాకినాడలోని తూరంగి వద్ద ఉన్న ఐలాండ్ కాలనీకి తరలించారు.
వైద్య విద్యారంగంలో ఎన్టీఆర్ సేవలు చిరస్మరణీయం : ఉపరాష్ట్రపతి
వైద్య విద్యారంగంలో ఎన్టీఆర్ సేవలు చిరస్మరణీయమని, వైద్య విశ్వవిద్యాలయ స్థాపనలో ఆయన దూరదృష్టి కీలకమని ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ అన్నారు. వికసిత్ భారత్ 2047 లక్ష్యానికి అనుగుణంగా వైద్య విద్య విస్తరణ జరుగుతోందని, దేశంలో వైద్య కళాశాలలు, ఎంబీబీఎస్, పీజీ మెడికల్ సీట్ల సంఖ్య పెరిగిందని తెలిపారు. వైద్యవిద్యతో పాటు అధునాతన పరిశోధనలపై దృష్టి సారించాలని, క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులకు పరిష్కారాలు కనుగొనాలని సూచించారు. ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీ నుంచి నోబెల్ బహుమతి గ్రహీతలు రావాలని, పరిశోధనల్లో విద్యార్థులు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. వైద్యరంగంలో ఏఐ, డిజిటల్ హెల్త్కు ప్రాధాన్యం పెరుగుతోందని, వైద్యవృత్తిలో రోగుల పట్ల మానవత్వం, ఆప్యాయత చాలా ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు. డ్రగ్స్ వినియోగం అరికట్టేందుకు వైద్యులు, యువత చొరవ తీసుకోవాలని, దుష్ప్రభావాలపై సమాజంలో విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించాలని అన్నారు. ఉన్నత విద్యను అందరికీ అందించడమే వికసిత్ భారత్ లక్ష్యమని, ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో వైద్య విద్యారంగం గణనీయంగా విస్తరించిందని, గత 12 ఏళ్లలో దేశవ్యాప్తంగా వైద్య కళాశాలలు రెండింతలకు పైగా పెరిగాయని, గతంలో 21 వేలు ఉన్న ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ప్రస్తుతం 1.20 లక్షలకు పెరిగాయని ఉపరాష్ట్రపతి వెల్లడించారు.
అన్నంబొట్లవారిపాలెం వద్ద బస్సు ప్రమాదం
బాపట్ల జిల్లా అన్నంబొట్లవారిపాలెం వద్ద బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. చిలకలూరిపేట నుంచి పర్చూరు వైపు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు బోల్తా పడింది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 17 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. అదృష్టవశాత్తూ ప్రయాణికులందరూ స్వల్పగాయాలతో బయటపడ్డారు.
దేశంలోనే తొలి వైద్య వర్సిటీగా ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీకి గుర్తింపు : గవర్నర్
దేశంలోనే తొలి వైద్య వర్సిటీగా ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీకి గుర్తింపు ఉందని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అన్నారు. నాలుగు దశాబ్దాలుగా వైద్య విద్య, ప్రజారోగ్య సేవల్లో విశ్వవిద్యాలయానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉందని తెలిపారు. వైద్య విద్య రంగంలో ఎన్టీఆర్ చరిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకున్నారని, కాలానికి అనుగుణంగా వైద్య విద్యలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కీలకమని పేర్కొన్నారు. వైద్య విద్యలో ఏఐ, డిజిటల్ అభ్యసనానికి ప్రాధాన్యం పెరుగుతోందని, విద్యార్థులకు పుస్తక జ్ఞానంతో పాటు కమ్యూనికేషన్, టీమ్వర్క్ అవసరమని అన్నారు. వైద్య వృత్తిలో నైతిక విలువలు, రోగుల గోప్యత, మానవీయ దృక్పథం కీలకమని, ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ పూర్వ విద్యార్థుల సేవలు ప్రశంసనీయమని గవర్నర్ కొనియాడారు. ఏపీ ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థ బలోపేతానికి విశ్వవిద్యాలయం కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు అడ్డంకులు సృష్టించాలని జగన్ చూస్తున్నారు : భూమిరెడ్డి
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు అడ్డంకులు సృష్టించాలని జగన్ చూస్తున్నారని భూమిరెడ్డి రాంగోపాల్ రెడ్డి ఆరోపించారు. మైదుకూరు మున్సిపాలిటీలో వైఎస్సార్సీపీ ఎందుకు నామినేషన్లు వేయలేదని ప్రశ్నించారు. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా గెలవాలనే ఆలోచనే లేని వ్యక్తి జగన్ అని విమర్శించారు. రాయలసీమలో జగన్ మళ్లీ ఫ్యాక్షన్ సంస్కృతిని తీసుకొస్తున్నారని భూమిరెడ్డి అన్నారు.
ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య వర్సిటీ రూబీ జూబ్లీ వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఉపరాష్ట్రపతి
విజయవాడలోని ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య వర్సిటీ రూబీ జూబ్లీ వేడుకల్లో ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ పాల్గొన్నారు. ఎన్టీఆర్ హెల్త్ వర్సిటీ 40 ఏళ్ల వార్షికోత్సవం జరుపుకోవడం ఆనందదాయకమని అన్నారు. వేడుకలు జరుపుకుంటున్న వర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్, విద్యార్థులు, సిబ్బందికి అభినందనలు తెలిపారు. వికసిత్ భారత్ దిశగా దేశం దూసుకెళ్తున్న సమయంలో అందరూ సహకరించాలని, వికసిత్ భారత్ అంటే గ్రామస్తాయి వరకూ అభివృద్ధి సాధ్యమైనట్లేనని పేర్కొన్నారు. ప్రధాని మోదీ హయాంలో విద్యా, వైద్య సంస్థలు చాలావరకు పెరిగాయని, ఎన్డీయే పాలనలో మెడికల్ కళాశాలలు రెట్టింపయ్యాయని, ఎంబీబీఎస్ సీట్లు 172 శాతం, పీజీ సీట్లు 177 శాతం పెరిగాయని ఉపరాష్ట్రపతి తెలిపారు.
తుపాను దృష్ట్యా అధికారులతో మంత్రి నిమ్మల టెలీకాన్ఫరెన్స్
తుపాను దృష్ట్యా మంత్రి నిమ్మల అధికారులతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించిన ఆయన, ప్రాజెక్టులు, రిజర్వాయర్లు, నదులు, కాల్వల పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. ప్రాజెక్టుల్లో నీటి నిల్వలు, ఇన్ఫ్లో, ఔట్ఫ్లోను నిరంతరం గమనించాలని, అవసరమైన సిబ్బంది, యంత్రాలు, ఇతర సామగ్రిని సిద్ధంగా ఉంచాలని చెప్పారు. కాల్వలు, డ్రెయిన్లలో నీటి ప్రవాహానికి ఆటంకాలు లేకుండా చర్యలు చేపట్టాలని మంత్రి నిమ్మల ఆదేశించారు.
ఆదర్శ జీవితానికి మార్గదర్శనం చేసిన ఆదికవి మహర్షి వాల్మీకి : సీఎం చంద్రబాబు
ఆదర్శ జీవితానికి మార్గదర్శనం చేసిన వారు ఆదికవి మహర్షి వాల్మీకి అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. వాల్మీకి జయంతి సందర్భంగా ఆయన అమూల్య సందేశాలను స్మరించుకుందామని పిలుపునిచ్చారు. వ్యక్తిగత జీవితంతో పాటు పాలనలోనూ ధర్మబద్ధత ప్రాధాన్యతను వాల్మీకి చాటిచెప్పారని, ఆయన ఆదర్శాలను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ధర్మమార్గంలో పయనిద్దామని సీఎం పేర్కొన్నారు.
ప్రకాశం జిల్లా నాగులుప్పలపాడు మండలంలో బాలిక హత్యాచార ఘటనపై నిరసన
ప్రకాశం జిల్లా నాగులుప్పలపాడు మండలంలో జరిగిన బాలిక హత్యాచార ఘటనపై నిరసన వ్యక్తమైంది. నిందితుడిని తమకు అప్పగించాలంటూ బాలిక బంధువులు ఆందోళన చేపట్టారు. ఆందోళన సమయంలో బాలిక బంధువు ఒకరు ఒంటిపై పెట్రోల్ పోసుకోగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ బంధువులు ఆందోళన కొనసాగిస్తున్నారు.
అర్నబ్ తుపాను నేపథ్యంలో విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ ముందస్తు చర్యలు
అర్నబ్ తుపాను నేపథ్యంలో విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. కొండ ప్రాంత నివాసితులు తక్షణమే సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేరుకునేలా మైకుల ద్వారా ప్రచారం చేస్తూ, మూడు సర్కిళ్ల పరిధిలో 30 పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసింది.
అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అంబాజీపేట మండలంలో గ్యాస్ లీక్ కలకలం
అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అంబాజీపేట మండలం మాచవరం గ్రామంలో గ్యాస్ లీక్ కలకలం రేపింది. వరి పొలాల్లోని ఓఎన్జీసీ పైపులైన్ నుంచి స్వల్పంగా గ్యాస్ లీక్ కావడంతో గ్యాస్ వాసన వ్యాపించింది. దీంతో గ్రామస్తులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. గ్యాస్ లీక్ను అదుపులోకి తీసుకొస్తున్న ఓఎన్జీసీ అధికారులు పరిసర ప్రాంతాలకు వాసన విస్తరించడంతో అప్రమత్తమయ్యారు. జిల్లా యంత్రాంగం మాచవరం గ్రామంలో పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తూ ప్రజల భద్రత దృష్ట్యా ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టింది. గ్యాస్ లీకేజీ అదుపులోనే ఉందని, ప్రజలు ఆందోళన చెందవద్దని, అగ్నిమాపక వాహనాలు, సిబ్బంది అందుబాటులో ఉన్నారని కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ తెలిపారు.
గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్
ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్తో కలిసి మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆయనకు స్వాగతం పలికారు. కాసేపట్లో ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య వర్సిటీ రూబీ జూబ్లీ వేడుకల్లో పాల్గొననున్నారు. అనంతరం మధ్యాహ్నం తిరుపతికి చేరుకోనున్నారు.
ఎన్టీఆర్ హెల్త్ వర్సిటీ 40వ వార్షికోత్సవం ఒక చారిత్రక సంబరం: మంత్రి లోకేశ్
ఎన్టీఆర్ హెల్త్ వర్సిటీ 40వ వార్షికోత్సవం ఒక చారిత్రక సంబరం అని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. మహా నాయకుడు ఎన్టీఆర్ మానస పుత్రికే ఎన్టీఆర్ హెల్త్ వర్సిటీ అని, రూబీ జూబ్లీ వేడుకలు జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ఫ్రెంచ్ ఓపెన్-2026లో రన్నరప్గా నిలిచిన పీవీ సింధుకు లోకేశ్ అభినందనలు
ఫ్రెంచ్ ఓపెన్-2026లో రన్నరప్గా నిలిచిన పీవీ సింధుకు మంత్రి నారా లోకేశ్ అభినందనలు తెలిపారు. ఆన్ సె యంగ్తో హోరాహోరీగా తలపడిన సింధు పోరాటపటిమ ప్రశంసనీయమని అన్నారు. మిగిలిన సీజన్లోనూ సింధు విజయాలు కొనసాగించాలని ఆకాంక్షించారు. అలాగే, జర్మనీలో జరిగిన 43వ మ్యూన్స్టర్లాండ్ ఓపెన్-2026 టైటిల్ గెలిచిన లలిత్ బాబుకు కూడా లోకేశ్ అభినందనలు తెలిపి, భారత చెస్ను మరింత ఉన్నత శిఖరాలకు తీసుకెళ్లాలని శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్రెడ్డి నివాసంలో కూటమి నేతల కీలక భేటీ
నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి నివాసంలో కూటమి నేతల కీలక భేటీ జరిగింది. నెల్లూరు కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ ఫేక్ ప్రచారాలపై ఈ సమావేశంలో చర్చించారు. కూటమి నేతలంతా ఐక్యంగా ఉన్నట్లు ఈ సమావేశం ద్వారా ప్రకటించారు. ఈ భేటీలో ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ బీద రవిచంద్ర, జనసేన నేత అజేయకుమార్, అభ్యర్థి రూప్కుమార్ యాదవ్ పాల్గొన్నారు
గ్రాండ్మాస్టర్ కోనేరు హంపీకి అభినందనలు తెలిపిన మంత్రి నారా లోకేశ్
గ్రాండ్మాస్టర్ కోనేరు హంపీకి మంత్రి నారా లోకేశ్ అభినందనలు తెలిపారు. యూరోపియన్ మహిళల చెస్ క్లబ్ కప్ వ్యక్తిగత విభాగంలో స్వర్ణం సాధించిన హంపీ, అంతర్జాతీయ చెస్ వేదికపై భారత కీర్తిని చాటిందని కొనియాడారు. మోంటె కార్లో చెస్ క్లబ్ టైటిల్ నిలబెట్టుకోవడంలో హంపీ కీలకపాత్ర పోషించిందని, ఆమె ప్రతిభ ఏపీ యువ చెస్ క్రీడాకారులకు స్ఫూర్తిదాయకమని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.
అర్నబ్ తుపానుపై విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో మంత్రి గొట్టిపాటి సమీక్ష
అర్నబ్ తుపాను నేపథ్యంలో మంత్రి గొట్టిపాటి విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. తుపాను కారణంగా విద్యుత్ శాఖకు ఎక్కువ నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉన్నందున అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. విద్యుత్ స్తంభాలు కూలితే యుద్ధప్రాతిపదికన పునరుద్ధరించాలని, సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచుకుని నిరంతరం పరిస్థితిని పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా చూడాలని మంత్రి గొట్టిపాటి స్పష్టం చేశారు.
తుపాను దృష్ట్యా రాష్ట్ర యంత్రాంగాన్ని హైఅలర్ట్ చేసిన హోంమంత్రి అనిత
తుపాను దృష్ట్యా రాష్ట్ర యంత్రాంగాన్ని హైఅలర్ట్ చేసినట్లు హోంమంత్రి అనిత తెలిపారు. అధికారులతో కలిసి ఎప్పటికప్పుడు తుపాను గమనాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నామని చెప్పారు. వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉందనే అపోహతో అలసత్వం వహించవద్దని, రేపు, ఎల్లుండి అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రయాణాలు పెట్టుకోవద్దని సూచించారు. ప్రభావిత జిల్లాలకు ఇప్పటికే ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను పంపామని, సోషల్ మీడియా వదంతులను నమ్మవద్దని అన్నారు. తీరప్రాంత ప్రజలు, రైతులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని హోంమంత్రి అనిత కోరారు.
ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య వర్సిటీ 40వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా సీఎం శుభాకాంక్షలు
ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య వర్సిటీ 40వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా సీఎం శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రూబీ జూబ్లీ వేడుకలు జరుపుకుంటున్న విద్యార్థులు, సిబ్బందికీ అభినందనలు తెలిపారు. నాలుగు దశాబ్దాలుగా వైద్య విద్య, ప్రజారోగ్య రంగాల్లో వర్సిటీ కీలకపాత్ర పోషిస్తోందని, సమాజానికి నిబద్ధత కలిగిన వైద్యులను అందించడం గర్వకారణమని అన్నారు. వైద్యం ఒక వృత్తి మాత్రమే కాదు, ప్రాణాలను కాపాడే పవిత్ర బాధ్యత అని పేర్కొంటూ, 40 ఏళ్ల వైద్య సేవా స్ఫూర్తితో వర్సిటీ మరిన్ని ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు.
నేడు విజయనగరం ప్రజల ఆరాధ్య దైవం శ్రీపైడితల్లి అమ్మవారి తొలేళ్ల ఉత్సవం
నేడు విజయనగరం ప్రజల ఆరాధ్య దైవం శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి తొలేళ్ల ఉత్సవం ఘనంగా జరుగుతోంది. ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తున్నారు. అమ్మవారికి ఎమ్మెల్యే అదితి విజయలక్ష్మి గజపతిరాజు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు.
పార్టీ ముఖ్య నేతలతో సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్
సీఎం చంద్రబాబు పార్టీ ముఖ్య నేతలతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి, స్థానిక ఎన్నికలపై దిశానిర్దేశం చేశారు. 2024 అద్భుత విజయం తర్వాత ఇచ్చిన హామీలను నెరవేరుస్తూ, కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక పెద్దఎత్తున అభివృద్ధి, సంక్షేమం చేపట్టి ప్రజలకు ప్రభుత్వ సేవలను సులభతరం చేస్తూ సుపరిపాలన అందిస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల వేళ 'చెప్పాం-చేస్తున్నాం' ప్రచారాన్ని మరింత ముమ్మరం చేయాలని ఆదేశించారు. కూటమి పార్టీలు సమన్వయంతో క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేయాలని, మిత్రధర్మాన్ని పాటించాల్సిందేనని, ఎలాంటి వెసులుబాటూ లేదని స్పష్టం చేశారు. అరాచకాలు చేసిన గొడ్డలి పార్టీకి ప్రజలు 11 సీట్లే ఇచ్చి తిరుగుబాటు చేశారని, ఆ పార్టీ వల్ల రాష్ట్రానికి జరిగే నష్టాన్ని ప్రజలకు వివరించాలని సీఎం సూచించారు.
ప్రకాశం జిల్లా నాగులుప్పలపాడు మండలంలో దారుణం
ప్రకాశం జిల్లా నాగులుప్పలపాడు మండలంలో దారుణ సంఘటన జరిగింది. ఆరేళ్ల బాలికపై ఆనంద్ అనే వ్యక్తి అత్యాచారం చేసి చంపేశాడు. ఇంటి వద్ద ఆరుబయట నిద్రిస్తున్న బాలికను తీసుకెళ్లి అఘాయిత్యం చేసి, హత్య చేసి ఇంటి వద్ద ఉన్న కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి పరారయ్యాడు. బాలికను అమ్మమ్మ వద్ద ఉంచి తల్లిదండ్రులు హైదరాబాద్లో కూలీ పనికి వెళ్లారు. గ్రామస్తులు ఆనంద్కు దేహశుద్ధి చేసి పోలీసులకు అప్పగించారు. పోలీసులు బాలిక మృతదేహాన్ని రిమ్స్కు తరలించారు.
తుపాను ఎల్లుండి ఉదయం బాపట్ల-విశాఖ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం
బంగాళాఖాతంలో తీవ్రవాయుగుండం తుపానుగా బలపడింది. 'అర్నబ్' తుపానుగా నామకరణం చేసినట్లు రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 15 కి.మీ. వేగంతో తుపాను కదిలింది. విశాఖకు 650 కి.మీ., కాకినాడకు 730 కి.మీ. దూరంలో మచిలీపట్నానికి 830 కి.మీ., బాపట్లకు 910 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. ఇవాళ అర్ధరాత్రికి తీవ్ర తుపాను, రేపు అతి తీవ్ర తుపానుగా బలపడనుంది. ఎల్లుండి ఉదయం బాపట్ల-విశాఖ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. ఈ 3 రోజులు అత్యంత కీలకమని, జాగ్రత్తలు పాటించాలని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.
తూర్పు మధ్య, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో తీవ్రవాయుగుండం
తూర్పు మధ్య, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో తీవ్రవాయుగుండం కొనసాగుతోంది. గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 15 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతూ విశాఖకు 730 కి.మీ., కాకినాడకు 820 కి.మీ., మచిలీపట్నానికి 929 కి.మీ., బాపట్లకు 990 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఈ తీవ్రవాయుగుండం కొద్ది గంటల్లోనే తుపానుగా మారే అవకాశం ఉందని, రేపు ఉదయానికి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా, ఎల్లుండి ఉదయానికి అతి తీవ్ర తుపానుగా రూపాంతరం చెందే సూచనలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఎల్లుండి మధ్యాహ్నానికి బాపట్ల-విశాఖ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని, తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 115-125 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని అంచనా వేసింది. ఈ నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లకూడదని అధికారులు హెచ్చరించారు.
తుపాను దృష్ట్యా జిల్లా యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేసిన మంత్రి అచ్చెన్న
తుపాను దృష్ట్యా శ్రీకాకుళం జిల్లా యంత్రాంగాన్ని మంత్రి అచ్చెన్న అప్రమత్తం చేశారు. అధికారులు ముందస్తు ప్రణాళికతో సిద్ధంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. మత్స్యకారుల బోట్లు సురక్షితంగా తీరానికి చేరేలా చర్యలు తీసుకోవాలని మత్స్యశాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. అలాగే ఆహారం, తాగునీరు, వైద్య సేవలకు అంతరాయం కలగకుండా ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేయాలని, విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగితే తక్షణమే పునరుద్ధరించాలని సూచించారు. తుపాను నేపథ్యంలో శ్రీకాకుళం జిల్లా కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. అత్యవసర సహాయం కోసం 08942-240557 నంబర్ను సంప్రదించాలని తెలిపారు.
జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ సీట్ల సర్దుబాటుపై కూటమిలో కొనసాగుతున్న పీటముడి
రాష్ట్రంలో జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ సీట్ల సర్దుబాటుపై కూటమిలో పీటముడి కొనసాగుతోంది. నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు ముగుస్తున్నా సీట్ల లెక్క తేలడం లేదు. అగ్రనేతల మంతనాలు కొలిక్కి రాకపోవడంతో స్థానిక నాయకత్వాలకే సీట్ల పంపకం బాధ్యతను అప్పగించారు. జనసేన 30 శాతం సీట్లను డిమాండ్ చేస్తుండగా, బీజేపీ కనీసం 5 శాతం స్థానాల కోసం పట్టుబడుతోంది. అయితే గెలుపు అవకాశాలే ప్రాతిపదికగా సీట్ల పంపకం జరగాలని టీడీపీ భావిస్తోంది. దీంతో పలు చోట్ల కూటమి పార్టీల నుంచి పోటాపోటీగా నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. టికెట్లు దక్కని ఆశావహులు రెబల్స్గా బరిలోకి దిగితే కూటమికి నష్టం తప్పదనే ఆందోళన నెలకొంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 659 జడ్పీటీసీ, 9,829 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనుండగా, జడ్పీ ఛైర్పర్సన్, ఎంపీపీ పదవుల పంపకంపై ఎన్నికల తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం పడుతోంది. ప్రస్తుతం 31 కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు. నిన్న ఒక్కరోజే 85,369 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా, 26,414 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.13 కోట్లు వచ్చినట్లు టీటీడీ తెలిపింది.
నేడు ఎన్టీఆర్ హెల్త్సైన్స్ యూనివర్సిటీ 40వ వార్షికోత్సవం
నేడు విజయవాడలో ఎన్టీఆర్ హెల్త్సైన్స్ యూనివర్సిటీ 40వ వార్షికోత్సవం జరగనుంది. బీఆర్ అంబేడ్కర్ కళావేదికపై వర్సిటీ రూబీ జూబ్లీ వేడుకలు జరగనున్నాయి. ముఖ్యఅతిథులుగా ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్, సీఎం చంద్రబాబు హాజరుకానున్నారు.
పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఛైర్మన్ స్థానాలకు ఏకగ్రీవాలు ప్రకటించిన ఎన్నికల సంఘం
పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఛైర్మన్ స్థానాలకు ఎన్నికల సంఘం ఏకగ్రీవాలు ప్రకటించింది. మొత్తం 17 ఏకగ్రీవాల్లో 15 టీడీపీకి, ఒకటి జనసేనకు, ఒకటి బీజేపీకి దక్కాయి. పల్నాడు జిల్లా పిడుగురాళ్ల మున్సిపాలిటీ ఛైర్పర్సన్గా షేక్బావావలి(టీడీపీ) ఎన్నికయ్యారు. గురజాల మున్సిపాలిటీ ఛైర్పర్సన్గా నేలవల్లి బొల్లయ్య(టీడీపీ) ఎన్నికయ్యారు. దాచేపల్లి మున్సిపాలిటీ ఛైర్పర్సన్గా శ్రీనివాసరావు(టీడీపీ) ఎన్నికయ్యారు. ప్రకాశం జిల్లా దర్శి మున్సిపాలిటీకి దారం సుబ్బారావు జనసేన తరఫున, మార్కాపురం జిల్లా కనిగిరికి తిరుపతమ్మ టీడీపీ నుంచి ఎన్నికయ్యారు. చిత్తూరు జిల్లా నగరికి ఈ.ఎన్.శ్రీనివాసన్, అన్నమయ్య జిల్లా పుంగనూరుకు నయీమ్ తాజ్, రాయచోటికి షేక్ఖాదర్ వలీ టీడీపీ అభ్యర్థులుగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. కడప జిల్లాలో రాజంపేటకు దొంతం గాయత్రి, ప్రొద్దుటూరుకు నంద్యాల రాఘవరెడ్డి, బద్వేల్కు దివ్యతేజ, మైదుకూరుకు ధనపాల జగన్, కమలాపురానికి స్వప్న టీడీపీ నుంచి, ఎర్రగుంట్లకు గోర్ల మధులత బీజేపీ నుంచి ఎన్నికయ్యారు. అనంతపురం జిల్లా గుత్తికి జి.ఆర్.తమిళ సెల్వి, నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డకు షేక్ అనీషా, ఆత్మకూరుకు గోవిందరాజులు టీడీపీ అభ్యర్థులుగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
తూర్పు మధ్య, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో తీవ్రవాయుగుండం
తూర్పు మధ్య,ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం కేంద్రీకృతమై ఉంది. గడిచిన ఆరు గంటల్లో ఇది గంటకు 8 కిలోమీటర్ల వేగంతో పయనమవుతోంది. ప్రస్తుతం ఇది విశాఖపట్నానికి 820 కి.మీ., కాకినాడకు 910 కి.మీ., మచిలీపట్నానికి 1,010 కి.మీ., బాపట్లకు 1,080 కి.మీ. దూరంలో ఉంది. ఈ తీవ్ర వాయుగుండం ఈరోజు ఉదయానికి తుపానుగా మారే అవకాశం ఉంది. రేపు ఉదయానికి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా మారి, బుధవారం ఉదయానికి అతి తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం ఉంది. బాపట్ల-విశాఖ మధ్య బుధవారం మధ్యాహ్నం తీరం దాటే అవకాశం ఉండగా, తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 115 నుంచి 125 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. వివిధ జిల్లాల్లో 7 ఎన్డీఆర్ఎఫ్, 8 ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు మోహరించారు. నేడు రాయలసీమ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి. మంగళ, బుధవారాల్లో కొన్ని చోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రేపు విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, నెల్లూరు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. ఈనెల 28న శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి, అనకాపల్లి, పోలవరం, విశాఖ, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
నెల్లూరు జిల్లా కారాగారంలో ఖైదీ మృతి
నెల్లూరు జిల్లా కారాగారంలో అనారోగ్యంతో ఖైదీ మృతి చెందాడు.