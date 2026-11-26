26-11-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు అచ్చంపేటలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన
25-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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హైదరాబాద్: సంవిధాన్ రక్షా మార్చ్ పేరుతో భారీ ర్యాలీ
హైదరాబాద్లో రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని నేడు కాంగ్రెస్ పార్టీ 'సంవిధాన్ రక్షా మార్చ్' పేరుతో భారీ ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ర్యాలీ ట్యాంక్బండ్పై ఉన్న అంబేడ్కర్ విగ్రహం నుంచి నెక్లెస్రోడ్లోని ఇందిరాగాంధీ విగ్రహం వరకు జరగనుంది. ఈ ర్యాలీలో సందీప్కుమార్, మహేశ్గౌడ్, రేవంత్రెడ్డి, భట్టి విక్రమార్క పాల్గొననున్నారు. ఈ ర్యాలీని విజయవంతం చేయాలని పీసీసీ వర్గాలు పిలుపునిచ్చాయి.
అమెరికా కొత్త సుంకాల ప్రతిపాదనపై స్పందించిన భారత్
అమెరికా కొత్త సుంకాల ప్రతిపాదనపై భారత్ స్పందించింది. సరకులను మితిమీరి ఉత్పత్తి చేస్తోందన్న ఆరోపణలను భారత్ ఖండించింది. తమకు తయారీ రంగంలో అదనపు సామర్థ్యం లేదని భారత్ పేర్కొంది. చర్చల ద్వారానే వాణిజ్య సమస్యల పరిష్కారమవుతాయని తెలిపింది.
నాగర్కర్నూల్: అచ్చంపేటలో రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - సుమారు రూ. 450 కోట్ల వ్యయంతో అభివృద్ధి పనులు
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట నియోజకవర్గంలో పర్యటనలో భాగంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు రూ. 450 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టనున్న పలు అభివృద్ధి పనులకు ఆయన శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.
నేడు నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేటలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
నేడు నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేటలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. ఇవాళ మద్దిమడుగులో సంత్ సేవాలాల్ విగ్రహ ఏర్పాటుకు సీఎం శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. మద్దిమడుగు పర్యటన తర్వాత సీఎం హెలికాప్టర్లో అచ్చంపేట పట్టణానికి చేరుకుంటారు. అక్కడ పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.
హైదరాబాద్: రెండో రోజు కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి పాదయాత్ర
నషాముక్త్ భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా హైదరాబాద్ వాక్స్ పేరుతో కేంద్ర మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి పాదయాత్రను నిర్వహిస్తున్నారు. నేడు రెండో రోజు యాత్ర ముషీరాబాద్ ప్రాంతం నుంచి ప్రారంభమై అమీర్పేటలోని సత్యం థియేటర్ వద్ద ముగియనుంది.