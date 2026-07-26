26th July 2026 AP News Today Live Updates: తిరుమలలో టోకెన్లులేని సర్వదర్శనానికి 20 గంటల సమయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 6:59 AM IST|
Updated : July 26, 2026 at 7:27 AM IST
26th July 2026 AP News Today Live Updates: తిరుమలలో టోకెన్లులేని సర్వదర్శనానికి 20 గంటల సమయం. సర్వదర్శనానికి అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు వేచి ఉన్న భక్తులు. నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 84,488 మంది భక్తులు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.78 కోట్లు. నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 37,061 మంది భక్తులు.
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విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొనసాగుతున్న ఆషాఢ సారె కార్యక్రమం
విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆషాఢ సారె కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. నేడు కనకదుర్గమ్మకు తెలంగాణ బోనాలు సమర్పించనున్నారు. భాగ్యనగర్ మహంకాళి జాతర బోనాల ఉత్సవాల కమిటీ ఆధ్వర్యంలో 16 ఏళ్ల నుంచి జాతర కొనసాగుతోంది. భక్తల రద్దీ దృష్ట్యా ప్రొటోకాల్, వీఐపీ దర్శనాలను నిలిపివేశారు. ఘట్ రోడ్డు వైపు ప్రైవేటు వాహనాలు నిలిపివేశారు. ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 3 గంటల వరకు వీఐపీ దర్శనాలను నిలిపివేయనున్నారు.
తిరుమలలో టోకెన్లులేని సర్వదర్శనానికి 20 గంటల సమయం
తిరుమలలో టోకెన్లులేని సర్వదర్శనానికి 20 గంటల సమయం పడుతోంది. సర్వదర్శనానికి అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 84,488 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.78 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 37,061 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాను ఆమోదించిన రాష్ట్రపతి
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాను రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఆమోదించారు. ప్రహ్లాద్ జోషికి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. ధర్మేంద్ర రాజీనామాతో ప్రహ్లాద్జోషికి విద్యాశాఖ బాధ్యతలను ప్రధాని ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం పునరుత్పాదక ఇంధన వనరులశాఖ మంత్రిగా ప్రహ్లాద్ జోషి ఉన్నారు.
నల్గొండ జిల్లా నార్కట్పల్లిలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం
నల్గొండ జిల్లా నార్కట్పల్లి మండలంలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం చెర్వుగట్టు శ్రీ పార్వతీ జడల రామలింగేశ్వర స్వామివారి గుట్టకింద అర్ధరాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. బొమ్మల దుకాణంలో చెలరేగిన మంటలు క్రమంగా 17 దుకాణాలు, 15 తోపుడు బండ్లకు వ్యాపించడంతో అవి అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి. భారీ ఎత్తున మంటలు ఎగసిపడ్డాయి. ప్రమాద తీవ్రతకు రెండు గ్యాస్ సిలిండర్లు సైతం పేలినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. ఘటనాస్థలానికి సమీపంలో ఉన్న గ్రామపంచాయతీ కార్యాలయానికీ మంటలు వ్యాపించాయి. దీంతో కార్యాలయంలోని పలు దస్త్రాలు కాలిపోయాయి.
సమాచారం తెలుసుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని 3 ఫైర్ ఇంజిన్ల సాయంతో మంటలు అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. సుమారు రూ.2.5 కోట్ల మేర ఆస్తి నష్టం వాటిల్లినట్లు స్థానిక గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ తెలిపారు. పోలీసులు, గ్రామస్థులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. అర్ధరాత్రి వేళ ప్రమాదం జరగడం ఆ సమయంలో దుకాణాల్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సీతానగరం మండలం జోగంపేట వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. రెండు ఆటోలను వ్యాను ఢీకొనడంతో 12 మందికి గాయాలయ్యాయి. ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.
అనంతపురం ప్రభుత్వాసుపత్రి వద్ద మృతిడి బందువుల ఆందోళన
వైద్యుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా తమ వ్యక్తి మృతి చెందాడంటూ బంధువులు ఆందోళన చేపట్టారు. అనంతపురం ప్రభుత్వాసుపత్రిలో మృతుడి బంధువులు వైద్య సిబ్బందితో వాగ్వాదానికి దిగారు. నార్పల మండలానికి చెందిన లక్ష్మీనారాయణ అనే 60 ఏళ్ల వ్యక్తి గుండెపోటుతో అనంతపురం ప్రభుత్వాసుపత్రికి వచ్చారు. చికిత్స చేయాలని వైద్యులను సంప్రదిస్తే ఓపి చీటీ తీసుకురావాలంటూ సూచించారు. తీసుకువచ్చాక ఈసీజీ చేస్తాం బెడ్ మీద పడుకోవాలని చెప్పారు. బెడ్లు కాళీ లేవని చెబితే ఎక్కడో ఒకచోట ఉండమని వైద్య సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం ఇచ్చారని బంధువులు ఆరోపించారు చివరికి ఓ బెడ్ పై పడుకునే క్రమంలోనే లక్ష్మీనారాయణ మృతి చెందాడు. గమనించిన వైద్య సిబ్బంది ఆయనకు సిపిఆర్ చేసే ప్రయత్నం చేసిన ఫలితం లేకపోయింది అప్పటికే ప్రాణం పోయింది. ఇది గమనించిన బంధువులు గంటపాటు సమయం వృధా చేసి ప్రాణం తీశారు అంటూ ఆందోళన చేపట్టారు. నిర్లక్ష్యం వహించిన వైద్య సిబ్బందిపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సూపర్డెంట్ డాక్టర్ మల్లేశ్వరి సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని పరిశీలించారు. బంధువుల ఫిర్యాదు మేరకు కమిటీ వేసి విచారిస్తామని బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటామని ఆమె తెలిపారు.