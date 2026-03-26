26-03-2026 Telangana News Today Live Updates : ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు దగ్ధం - 10 మంది సజీవదహనం
Published : March 26, 2026 at 7:04 AM IST|
Updated : March 26, 2026 at 7:50 AM IST
ఘోర ప్రమాదం - 10 మంది సజీవదహనం
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మార్కాపురం జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. రాయవరం సమీపంలోని పలకల క్వారీల వద్ద ఓ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు టిప్పర్ను ఢీకొంది. ఘటనలో బస్సు పూర్తిగా దగ్ధం కాగా, 10 మంది సజీవదహనమయ్యారు. మృతుల్లో మహిళలు, చిన్నారులు ఉన్నట్లు పేర్కొన్న అధికారులు, మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి పామూరు వెళ్తుండగా ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మార్కాపురం ఎమ్మెల్యే కందుల నారాయణరెడ్డి ఘటనా స్థలిని పరిశీలిస్తున్నారు.
నేటి నుంచి అందుబాటులోకి రానున్న సన్రైజర్స్ మ్యాచ్ల టికెట్లు
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ అభిమానులకు శుభవార్త చెప్పింది. నేటి నుంచి సన్రైజర్స్ మ్యాచ్ల టికెట్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఏప్రిల్ 5న సన్రైజర్స్, లఖ్నవూ మధ్య ఉప్పల్లో తొలి మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇవాళ సాయంత్రం 5 గం.కు సన్రైజర్స్, లఖ్నవూ మ్యాచ్ టికెట్లను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. డిస్ట్రిక్ట్ యాప్లో అభిమానులు కొనుక్కోవచ్చని ఫ్రాంఛైజీ పేర్కొంది. ప్రతి రెండు టికెట్లకు ఒక సన్రైజర్స్ జెర్సీని ఉచితంగా పొందొచ్చని ఫ్రాంఛైజీ వెల్లడించింది.
నీరవ్ మోదీకి లండన్ హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ
నీరవ్ మోదీకి లండన్ హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకును మోసగించిన కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా నీరవ్ మోదీ తనను భారత్కు అప్పగించాలన్న ఆదేశాలను సవాలు చేస్తూ పిటిషన్ దాఖలు వేశారు. నీరవ్ మోదీ దాఖలు చేసిన రివిజన్ పిటిషన్ను అక్కడి కోర్టు కొట్టివేసింది. ఈ కేసులో మళ్లీ విచారణ చేపట్టే పరిస్థితులు కనిపించడం లేదని ధర్మాసనం తెలిపింది. నీరవ్ మోదీకి వ్యతిరేకంగా సీబీఐ తరఫు న్యాయవాది వాదనలు వినిపించారు. పంజాన్ నేషనల్ బ్యాంకు నుంచి రూ. వేల కోట్లు తీసుకొని ఎగవేసినట్లు ఆరోపణలు చేశారు.
నేటి నుంచి కోదండరాముడి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు
నేటి నుంచి కోదండరాముడి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. సీతారాముల కల్యాణానికి టీటీడీ భారీగా ఏర్పాట్లు చేసింది.
శ్రీరామనవమి సందర్భంగా భద్రాచలంకు ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు
శ్రీరామనవమి సందర్భంగా భద్రాచలంకు ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు చేయనుంది. రాజమండ్రి, గోకవరం, కొవ్వూరు, నిడదవోలు నుంచి భద్రాచలంకు బస్సులు నడపనుంది. నేటి నుంచి ప్రతి గంటకు ప్రత్యక బస్సులు నడపనున్న ఆర్టీసీ వెల్లడించింది. భద్రాచలం, పరిసర క్షేత్రాలకు అద్దె ప్రాతిపదికన ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులను నడపనుంది. ప్రయాణికులకు ఆన్లైన్ రిజర్వేషన్ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంచింది.
భద్రాచలం రామాలయం పునరాభివృద్ధికి రూ.351 కోట్లు మంజూరు
భద్రాచలం రామాలయం పునరాభివృద్ధికి ప్రభుత్వం రూ.351 కోట్లు మంజూరు చేసింది. అభివృద్ధి పనులకు తొలివిడత నిధులు మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రూ.586 కోట్లతో 3 దశల్లో రామాలయం అభివృద్ధికి మాస్టర్ప్లాన్ సిద్ధం చేసింది.