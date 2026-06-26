26-06-2026 Telangana News Today Live Updates : శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో భారీగా బంగారం పట్టివేత
Published : June 26, 2026 at 7:09 AM IST|
Updated : June 26, 2026 at 7:24 AM IST
26-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
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పల్నాడు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం, నలుగురు మృతి
పల్నాడు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు మృతిచెందారు. మాచర్ల నగరవనం వద్ద ఆగి ఉన్న లారీని తుఫాను వాహనం ఢీకొట్టింది. ప్రమాదంలో అక్కడికక్కడే నలుగురు దుర్మరణం, పలువురికి గాయాలైయ్యాయి. ప్రమాదంలో గాయపడినవారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతులు హైదరాబాద్ వాసులుగా గుర్తించారు. బంధువులు మృతిచెందడంతో వాహనంలో పామూరు వెళ్తున్న సమయంలో ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.
నేటి నుంచి నెల్లూరులో బారా షహీద్ దర్గా రొట్టెల పండగ
నెల్లూరులోని బారా షహీద్ దర్గా రొట్టెల పండగ శుక్రవారం నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఈనెల 30వ తేదీ ముగింపు ఉత్సవం జరగనుంది. ఏటా 12 మంది అమరవీరుల సమాధులను దర్శించుకునేందుకు చుట్టుపక్కల జిల్లాలతో పాటు దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో నెల్లూరుకు చేరుకుంటున్నారు.
మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్ - బంగ్లాదేశ్పై భారత్ ఘన విజయం
మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్లో బంగ్లాదేశ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో భారత్ అదరగొట్టింది. 137 పరుగుల లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్, 16.5 ఓవర్లలో 139 రన్స్, 5 వికెట్లు కోల్పోయి టార్గెట్ను ఛేదించి విజయం సాధించింది.
శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో భారీగా బంగారం పట్టివేత
శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో కస్టమ్స్ అధికారులు భారీగా బంగారాన్ని పట్టుకున్నారు. విదేశాల నుంచి వచ్చిన ప్రయాణికుడి నుంచి 3 కిలోల బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారణ చేపట్టారు.