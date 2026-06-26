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26th June 2026 News Today AP Live News Updates: టెకీ రాధా గాయత్రి మృతి ఘటనలో కొనసాగుతున్న విచారణ

26th June 2026 News Today AP Live News Updates
26th June 2026 News Today AP Live News Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 7:01 AM IST

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Updated : June 26, 2026 at 9:32 AM IST

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26th June 2026 News Today AP Live News Updates : న్యాయం చేయాలని మసూరీ కలెక్టర్‌ను ఆశ్రయించిన గాయత్రి తండ్రి

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9:29 AM, 26 Jun 2026 (IST)

టెకీ రాధా గాయత్రి మృతి ఘటనలో కొనసాగుతున్న విచారణ

విశాఖ: టెకీ రాధా గాయత్రి మృతి ఘటనలో విచారణ కొనసాగుతోంది. న్యాయం చేయాలని గాయత్రి తండ్రి సుధాకర్​ మసూరీ కలెక్టర్‌ ఆశిష్ చౌహాన్‌ని ఆశ్రయించారు. కలెక్టర్‌ ఆశిష్ చౌహాన్‌కు వినతిపత్రం ఇచ్చి విశాఖకు వచ్చారు. రాధా గాయత్రి ఐఫోన్ లాక్ తీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. గాయత్రి కేసుని విచారణాధికారి సంపూర్ణానంద్‌ గైరోలా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అల్లుడిపై అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ ఇప్పటికే విశాఖ డీసీపీతో పాటు మసూరీ పోలీసులకు గాయత్రి తండ్రి ఫిర్యాదు చేశారు. సుధాకర్ ఫిర్యాదుతో శ్రీచరణ్‌పై హత్యా నేరం కింద మసూరీలో కేసు నమోదు చేశారు. హత్యా నేరం కేసు తర్వాత శ్రీచరణ్​ కనిపించకుండా వెళ్లిపోయాడు.

8:53 AM, 26 Jun 2026 (IST)

మొహర్రం అంటేనే త్యాగం: సీఎం చంద్రబాబు

మొహర్రం అంటేనే త్యాగం అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. సత్య మార్గంలో నడవాలనే స్ఫూర్తిని మొహర్రం అందిస్తుందని అన్నారు. సత్యం, న్యాయం కోసం ఇమామ్‌ హుస్సేన్‌ పోరాడారని, ఇమామ్‌ హుస్సేన్‌ త్యాగాన్ని మొహర్రం సందర్భంగా స్మరించుకుందామని అన్నారు. మొహర్రం అందరికీ శాంతిని తీసుకురావాలి అన్నారు.

8:52 AM, 26 Jun 2026 (IST)

తిరుమల శ్రీవారి అభిషేక సేవలో డీజీపీ హరీశ్‌కుమార్ గుప్తా

తిరుమల శ్రీవారి అభిషేక సేవలో డీజీపీ హరీశ్‌కుమార్ గుప్తా పాల్గొన్నారు. సతీసమేతంగా స్వామివారి అభిషేక సేవలో డీజీపీ హరీశ్‌ పాల్గొన్నారు. శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకుని మొక్కులు చెల్లించారు.

8:51 AM, 26 Jun 2026 (IST)

ద్రాక్షారామం అగ్నిప్రమాదంపై స్పందించిన మంత్రి అచ్చెన్న

కోనసీమ: ద్రాక్షారామం అగ్నిప్రమాదంపై మంత్రి అచ్చెన్న స్పందించారు. ఘటనపై జిల్లా కలెక్టర్‌తో ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్‌తో ఫోన్‌లో పరిస్థితి సమీక్షించారు. బాధితులకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. దుకాణదారులు ధైర్యంగా ఉండాలని, ప్రభుత్వం తోడు ఉంటుందని అన్నారు.

8:49 AM, 26 Jun 2026 (IST)

శాంతి, సామరస్యాల ప్రతీకగా మొహర్రం జరగాలి: లోకేశ్‌

శాంతి, సామరస్యాల ప్రతీకగా మొహర్రం జరగాలని మంత్రి లోకేశ్‌ ఆకాంక్షించారు. హజ్రత్ హుస్సేన్ త్యాగం స్మరించుకునే సందర్భం మొహర్రం జరుపుకొంటారని అన్నారు. ధర్మ పరిరక్షణకు పాటుపడటమే మొహర్రం ఇచ్చే సందేశం అని అన్నారు.

8:47 AM, 26 Jun 2026 (IST)

తాడిపత్రిలో వైఎస్సార్​సీపీ నేత కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి గృహనిర్బంధం

అనంతపురం: తాడిపత్రిలో వైఎస్సార్​సీపీ నేత కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డిని గృహనిర్బంధం చేశారు. వైఎస్సార్​సీపీ కార్యకర్తలపై దాడులు చేశారంటూ గాంధీ కూడలిలో దీక్షకు కేతిరెడ్డి పిలుపు నిచ్చారు. ఫలితంగా భగత్ సింగ్ కాలనీలోని కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ఇంటి వద్ద పోలీసులను మోహరించారు. వైఎస్సార్​సీపీ దీక్ష చేస్తే అడ్డుకుంటామని టీడీపీ నాయకులు పేర్కొన్నారు.

8:05 AM, 26 Jun 2026 (IST)

పల్నాడు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం - నలుగురు మృతి

పల్నాడు జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డుప్రమాదంలో నలుగురు మృతి చెందారు. మాచర్ల నగరవనం వద్ద ఆగి ఉన్న లారీని తుఫాన్​ వాహనం ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా 9 మందికి గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను మాచర్ల, నరసరావుపేట తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. మృతులు హైదరాబాద్ వాసులుగా గుర్తించారు. బంధువు అంత్యక్రియలకు పామూరు వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. మృతి చెందిన వారిలో కదిరి వెంకటేశ్వర్లు, కదిరి శారద, పిడుగు శారద, పిడుగు సత్యనారాయణ ఉన్నారు. ప్రమాద సమయంలో వాహనంలో డ్రైవర్‌ సహా 13 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం.

8:04 AM, 26 Jun 2026 (IST)

విశాఖలో డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకు చెందిన స్థలం కబ్జా

విశాఖలో డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకు చెందిన స్థలం కబ్జాకు గురైంది. మధురవాడ మారుతీనగర్ లేఅవుట్‌లోని డిప్యూటీ స్పీకర్​ రఘురామకు 333 గజాల స్థలం ఉంది. ఆ స్థలాన్ని ఫోర్జరీ సంతకాలు, నకిలీ పత్రాలతో కబ్జా చేసినట్లు గుర్తించారు. ఈ విషయంపై పీఎం పాలెం పోలీసులకు రఘురామ ఫిర్యాదు చేశారు.

8:02 AM, 26 Jun 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం

తిరుమలలో శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి టోకెన్లు లేని భక్తులకు 24 గంటల సమయం పడుతోంది. సర్వదర్శనానికి బాట గంగమ్మ ఆలయం వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 62,925 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. హుండీ ద్వారా రూ.3.77 కోట్లు ఆదాయం వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 36,297 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించగా 4.23 లక్షల లడ్డూ ప్రసాదాల విక్రయాలు జరిగాయి.

6:44 AM, 26 Jun 2026 (IST)

ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - మృతులంతా హైదరాబాద్‌ వాసులుగా గుర్తింపు

పల్నాడు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. మాచర్ల నగరవనం వద్ద ఆగి ఉన్న లారీని తుఫాను వాహనం వెనుక నుంచి ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పలువురు గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను మాచర్ల ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. మృతదేహాలు వాహనంలోనే ఇరుక్కుపోవడంతో వాటిని బయటకు తీసేందుకు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మృతులంతా హైదరాబాద్‌ వాసులుగా గుర్తించారు. బంధువులు మృతి చెందడంతో వాహనంలో పామూరు వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగినట్టు సమాచారం. ఘటనపై మాచర్ల పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

6:41 AM, 26 Jun 2026 (IST)

నెల్లూరులో బారా షహీద్‌ దర్గా రొట్టెల పండగ

నేటి నుంచి నెల్లూరులో బారా షహీద్‌ దర్గా రొట్టెల పండగ ప్రారంభం కానుంది. ఏటా 12 మంది అమరవీరుల సమాధులను దర్శించుకునేందుకు చుట్టుపక్కల జిల్లాలతో పాటు దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో నెల్లూరుకు చేరుకుంటున్నారు. ఈనెల 30 వరకు బారా షహీద్‌ దర్గా రొట్టెల పండగ జరగనుంది.

6:37 AM, 26 Jun 2026 (IST)

చెట్టును ఢీకొట్టిన లారీ - డ్రైవర్ సజీవ దహనం

అనంతపురం జిల్లా బుదగవి సమీపంలో ప్రమాదం జరిగింది. కర్ణాటక నుంచి నెల్లూరుకు గ్రానైట్ గుండు తరలిస్తున్న లారీ చెట్టును ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో డ్రైవర్ సజీవ దహనం. క్లీనర్ సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు. ఘటనాస్థలికి చేరుకుని పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

Last Updated : June 26, 2026 at 9:32 AM IST

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