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26-07-2026 Telangana News Today Live Updates : నల్గొండ జిల్లాలోని చెరువుగట్టులో భారీ అగ్నిప్రమాదం

26th-july-2026 live updates telangana
26th-july-2026 live updates telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 26, 2026 at 6:49 AM IST

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26-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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6:40 AM, 26 Jul 2026 (IST)

చెరువుగట్టులోని బొమ్మల దుకాణాల్లో అగ్నిప్రమాదం

నల్గొండ జిల్లా నార్కట్‌పల్లి మండలం చెరువుగట్టులో బొమ్మల దుకాణాల్లో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. చెరువుగట్టు గుట్ట కింద బొమ్మల దుకాణాల్లో ఒక్కసారే మంటలు చెలరేగాయి. మంటల ధాటికి సుమారు 17 బొమ్మల దుకాణాలు దగ్ధమయ్యాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మూడు ఫైరింజన్లతో మంటలు అదుపులోకి తెచ్చింది. అర్ధరాత్రి ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.

6:38 AM, 26 Jul 2026 (IST)

నేడు కర్ణాటకలో పర్యటించనున్న బీఆర్ఎస్ బృందం

నేడు కర్ణాటకలో బీఆర్ఎస్ బృందం పర్యటించనున్నారు. భీమ, కృష్ణాపై కర్ణాటక చేపట్టిన ప్రాజెక్టులను బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు పరిశీలించనున్నారు. కర్ణాటక హైడ్రాలిక్ గేట్లు పెట్టి తెలంగాణకు నీళ్లు రాకుండా చేస్తోందని బీఆర్‌ఎస్‌ తెలిపింది. కర్ణాటకలో పర్యటించి ప్రభుత్వానికి పరిస్థితులపై నివేదిక ఇస్తామన్నారు.

6:35 AM, 26 Jul 2026 (IST)

బీహార్‌కు చెందిన నలుగురు బాలికలు అదృశ్యం

సంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఇస్నాపూర్‌లో బీహార్‌కు చెందిన నలుగురు బాలికలు అదృశ్యమయ్యారు. ఇస్నాపూర్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నలుగురు బాలికలు చదువుతున్నారు. ఈనెల 23న పాఠశాలకు వెళ్లి ఇంటికి తిరిగిరాలేదు. స్కూల్​లో విచారించగా పాఠశాలకు రాలేదని సిబ్బంది తెలిపింది. దీంతో బాధిత కుటుంబసభ్యులు పటాన్‌చెరు పీఎస్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

6:34 AM, 26 Jul 2026 (IST)

హరారెలో నేడు భారత్‌, జింబాబ్వే ఆఖరి టీ-20 మ్యాచ్‌

హరారెలో నేడు భారత్‌, జింబాబ్వే ఆఖరి టీ-20 మ్యాచ్‌ జరగనుంది. సాయంత్రం 4.30 నుంచి భారత్‌, జింబాబ్వే ఆఖరి టీ-20 ప్రారంభంకానుంది. మూడు టీ-20ల సిరీస్‌ను 2-0తో టీమిండియా కైవసం చేసుకుంది.

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