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26th August 2026 AP Live News Updates : కాకినాడలో స్నేహితుడి దారుణ హత్య

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తెలుగు బ్రేకింగ్​ న్యూస్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 6:56 AM IST

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Updated : August 26, 2026 at 9:27 AM IST

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26th August 2026 AP Live News Updates Telugu Breaking News : తెలంగాణలోని సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ మండలం దొరకుంట శివారులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆగి ఉన్న కంటైనర్‌ను వెనుక నుంచి ఓ ప్రైవేట్ బస్సు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఐదుగురు ప్రయాణికులు మృతి చెందారు. గాయపడిన మరికొందరిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. హైదరాబాద్ నుంచి బస్సు విజయవాడ వైపు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.

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9:26 AM, 26 Aug 2026 (IST)

కాకినాడలో స్నేహితుడి దారుణ హత్య

కాకినాడలోని భానుగుడి కూడలి వద్ద దారుణ హత్య చోటుచేసుకుంది. చిన్నపాటి వివాదం ఒకరి ప్రాణం తీసింది. సతీశ్ అనే యువకుడిని అతడి స్నేహితుడే అయిన సాయికిరణ్ దారుణంగా కొట్టి చంపాడు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.

9:25 AM, 26 Aug 2026 (IST)

కోదాడ ప్రమాదంపై పవన్‌ కల్యాణ్‌ విచారం

సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ సమీపంలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. అధికారుల ద్వారా ప్రమాద వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించారు. ఈ దుర్ఘటనలో మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.

9:25 AM, 26 Aug 2026 (IST)

ముస్లిం సోదరులకు సీఎం, లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు

మిలాద్-ఉన్-నబీ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ముస్లింలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. శాంతియుత సమాజ స్థాపన, మానవాళి శ్రేయస్సు కోసం మహ్మద్ ప్రవక్త ఎనలేని కృషి చేశారని సీఎం కొనియాడారు. ప్రవక్త చూపిన దయ, నిరాడంబరత, మానవ సేవా మార్గంలో ప్రతి ఒక్కరూ పయనించాలని మంత్రి లోకేశ్ ఆకాంక్షించారు.

9:25 AM, 26 Aug 2026 (IST)

జాతీయ రహదారి విస్తరణకు రూ.840 కోట్లు

ఎన్‌హెచ్‌-365BB రహదారి విస్తరణ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.840.41 కోట్లు మంజూరు చేసింది. ఈ నిధులు కేటాయించిన ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీకి డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి బీసీ జనార్ధన్‌రెడ్డి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ విస్తరణతో పోలవరం ప్రాజెక్టుకు కనెక్టివిటీ మెరుగుపడటమే కాకుండా, తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య వ్యాపార, పర్యాటక రంగాలు ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతాయని వారు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

9:25 AM, 26 Aug 2026 (IST)

ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద పెరిగిన వరద

కోనసీమ సమీపంలోని ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద వరద ఉద్ధృతి స్వల్పంగా పెరిగింది. దీంతో జలవనరుల శాఖ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. బ్యారేజీ గేట్లు ఎత్తి ప్రస్తుతం 3.55 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు.

8:46 AM, 26 Aug 2026 (IST)

కోదాడ ప్రమాదంపై మంత్రి మండిపల్లి దిగ్భ్రాంతి

కోదాడ సమీపంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రి మండిపల్లి రామ్‌ప్రసాద్‌రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదంలో ఆరుగురు మృతి చెందడం ఎంతో బాధాకరమన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు ఆయన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని, వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థించారు. ప్రయాణికుల భద్రతకే బస్సుల యాజమాన్యాలు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని మంత్రి సూచించారు.

8:46 AM, 26 Aug 2026 (IST)

అనంతపురంలో రైతుపై ఎలుగుబంటి దాడి

అనంతపురం జిల్లా కుందుర్పి మండలం తెనగల్లు సమీపంలో ఓ రైతుపై ఎలుగుబంటి దాడి చేసింది. ఈ ఘటనలో వెంకటేశ్ అనే రైతుకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. గమనించిన స్థానికులు వెంటనే ఆయనను చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు.

8:46 AM, 26 Aug 2026 (IST)

వైద్య ఆరోగ్యశాఖపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష

రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ, సంజీవని కార్యక్రమాల అమలు తీరుపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేడు సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో అధికారులతో సమావేశమై ఆయన ఈ అంశాలపై చర్చించనున్నారు.

8:45 AM, 26 Aug 2026 (IST)

తిరుమల శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. టోకెన్లు లేని భక్తులకు స్వామివారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతోంది. క్యూలైన్లు నారాయణగిరి షెడ్ల వరకు చేరుకున్నాయి. నిన్న ఒక్కరోజే 73,285 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.39 కోట్లు రాగా, 32,334 మంది భక్తులు స్వామికి తలనీలాలు సమర్పించారు.

8:45 AM, 26 Aug 2026 (IST)

కోదాడ సమీపంలో ఘోర ప్రమాదం: ఆరుగురు మృతి

సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ మండలం దొరకుంట వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆగి ఉన్న కంటైనర్‌ను ఓ ప్రైవేటు బస్సు వెనుక నుంచి ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఐదుగురు మహిళలు, ఒక పురుషుడు మృతి చెందారు. మరో 20 మందికి తీవ్ర గాయాలు కావడంతో వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ బస్సు హైదరాబాద్ నుంచి ఏలూరు వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. మృతుల్లో యాసారపు చిన్ని (32), బొల్లిపొంగు మేరీ జోష్న (29), చెన్నకేశవుల నాగేంద్రబాబు (21) ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

6:50 AM, 26 Aug 2026 (IST)

సురక్షితంగా బయటపడ్డ మత్స్యకారులు

కోనసీమ జిల్లాలో సముద్రంలో చిక్కుకున్న మత్స్యకారులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. అంతర్వేది సాగరసంగమం వద్ద వీరు ప్రమాదవశాత్తు చిక్కుకుపోయారు. సమాచారం అందుకున్న సివిల్ మెరైన్ పోలీసులు వెంటనే స్పందించి సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మొత్తం ఏడుగురు మత్స్యకారులను వారు సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చారు.

6:48 AM, 26 Aug 2026 (IST)

కోదాడ సమీపంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం, ఐదుగురు మృతి

తెలంగాణలోని సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ మండలం దొరకుంట శివారులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆగి ఉన్న కంటైనర్‌ను వెనుక నుంచి ఓ ప్రైవేట్ బస్సు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఐదుగురు ప్రయాణికులు మృతి చెందారు. గాయపడిన మరికొందరిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. హైదరాబాద్ నుంచి బస్సు విజయవాడ వైపు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.

6:48 AM, 26 Aug 2026 (IST)

ఈ నెల 30న నీట్-పీజీ పరీక్ష

ఈ నెల 30న దేశవ్యాప్తంగా నీట్ పీజీ-2026 పరీక్ష జరగనుంది. దీనికోసం మన రాష్ట్రంలో 76 పరీక్ష కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా 340 నగరాల్లో 1300కి పైగా కేంద్రాల్లో ఆన్‌లైన్‌లో పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. దేశమంతటా ఒకే షిఫ్టులో ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు పరీక్ష ఉంటుంది. ఉదయం 7 గంటల నుంచే అభ్యర్థులను కేంద్రాల్లోకి అనుమతిస్తారు.

6:48 AM, 26 Aug 2026 (IST)

నేడు సాగర్ కుడి కాలువకు తాగునీరు విడుదల

ఇవాళ ఉదయం 10 గంటలకు సాగర్ కుడి కాలువకు నీరు విడుదల చేయనున్నారు. ఐదు జిల్లాల తాగునీటి అవసరాల కోసం 8 టీఎంసీల నీటిని వదులుతున్నారు. ఈ నీటిని పంటలకు మళ్లించకుండా ప్రత్యేక గస్తీ బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. కాలువలపై ఉన్న అక్రమ మోటార్లు, పంపులను వెంటనే తొలగించాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.

6:48 AM, 26 Aug 2026 (IST)

విద్యార్థి ప్రణయ్‌తేజ మృతి కేసులో టీచర్‌కు రిమాండ్

విశాఖలో యూకేజీ విద్యార్థి ప్రణయ్‌తేజ మృతి కేసులో పోలీసులు చర్యలు తీసుకున్నారు. లిటిల్ గార్డెన్ స్కూల్ టీచర్ కుసుమను రిమాండ్‌కు తరలించారు. ఈ నెల 21న టీచర్ కుసుమ కొట్టడంతో ప్రణయ్‌తేజ క్లాస్‌రూమ్‌లోనే మరణించాడు.

Last Updated : August 26, 2026 at 9:27 AM IST

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