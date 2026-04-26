26-04-2026 Telangana News Today Live Updates : నేటి నుంచి మే 10 వరకు రాష్ట్రంలో సెల్ఫ్‌ ఎన్యుమరేషన్‌

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 26, 2026 at 6:45 AM IST

26-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

6:45 AM, 26 Apr 2026 (IST)

మోకిల పరిధి జన్వాడ సమీపంలో రోడ్డుప్రమాదం

  • రంగారెడ్డి జిల్లా మోకిల పరిధి జన్వాడ సమీపంలో రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. వాటర్‌ ట్యాంకర్‌ను బస్సు ఢీకొన్న ఘటనలో ఆర్టీసీ డ్రైవర్‌, కండక్టర్, ప్రయాణికుడికి గాయాలయ్యాయి. వీరిని లంగర్‌హౌజ్‌ రెనోవా ఆస్పత్రికి తరలించారు.

6:43 AM, 26 Apr 2026 (IST)

నేటి నుంచి మే 10 వరకు రాష్ట్రంలో సెల్ఫ్‌ ఎన్యుమరేషన్‌

  • నేటి నుంచి మే 10 వరకు రాష్ట్రంలో సెల్ఫ్‌ ఎన్యుమరేషన్‌ జరగనుంది. ఇందుకోసం ప్రత్యేక పోర్టల్ ఏర్పాటు చేశారు. se.census.gov.in పోర్టల్‌లో సెల్ఫ్‌ ఎన్యుమరేషన్‌ చేసుకోవచ్చు. 15 రోజులపాటు సెల్ఫ్‌ ఎన్యుమరేషన్‌ కార్యక్రమం ఉంటుంది. తొలిసారి డిజిటల్ రూపంలో జనాభా లెక్కల సేకరణ జరుగుతోంది.

6:31 AM, 26 Apr 2026 (IST)

చార్మినార్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైలులో పొగలు

  • యాదాద్రి జిల్లాలో చార్మినార్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైలులో పొగలు వ్యాపించాయి. సికింద్రాబాద్ నుంచి చెన్నై వెళ్తున్న చార్మినార్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో పొగలు వ్యాపించాయి. పొగలు గమనించి ప్రయాణికులను ఆలేరు స్టేషన్‌లో రైల్వే సిబ్బంది దింపారు.

