26th April 2026 Today AP Live News Updates: రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న ఎండ తీవ్రత - నేడు 23 మండలాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశం
26th April 2026 Today AP Live News Updates: రేపు, ఎల్లుండి విశాఖలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - రేపు విశాఖలో ఉపరాష్ట్రపతికి స్వాగతం పలకనున్న సీఎం - ఉపరాష్ట్రపతితో కలిసి ఆంధ్రా వర్సిటీ శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో పాల్గొననున్న సీఎం - ఎల్లుండి గూగుల్ డేటా సెంటర్కు శంకుస్థాపన చేయనున్న సీఎం
రేపు, ఎల్లుండి విశాఖలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
రేపు, ఎల్లుండి సీఎం చంద్రబాబు విశాఖలో పర్యటించనున్నారు. రేపు విశాఖలో ఉపరాష్ట్రపతికి చంద్రబాబు స్వాగతం పలకనున్నారు. అలాగే ఉపరాష్ట్రపతితో కలిసి ఆంధ్రా వర్సిటీ శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో సీఎం పాల్గొననున్న పాల్గొంటారు. ఎల్లుండి గూగుల్ డేటా సెంటర్కు సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.
రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న ఎండ తీవ్రత
రాష్ట్రంలో ఎండ తీవ్రత కొనసాగుతోంది. ఇవాళ 23 మండలాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. విజయనగరం జిల్లా బాడంగి, బొబ్బిలి, మెంటాడ, వంగర, మన్యం జిల్లా బలిజిపేట, గరుగుబిల్లి, కొమరాడ, కురుపాం, పాచిపెంట, పార్వతీపురం, సాలూరు, అల్లూరి జిల్లా జీకే వీధి మండలం, పోలవరం జిల్లా చింతూరు, కూనవరం, గుర్తేడు మండలాల్లో వడగాలులు అత్యధికంగా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రజలు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. నిన్న కర్నూలు జిల్లా నగరడోనలో అత్యధికంగా 44.8 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.