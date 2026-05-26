26 May 2026 News Today AP Live News Updates: జగన్ హయాంలో ఒక్క టీచర్ పోస్టు భర్తీ చేయలేదు: మంత్రి లోకేశ్‌

26 May 2026 News Today AP Live News Updates

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 7:27 AM IST

26 May 2026 AP Live News Updates: జగన్ హయాంలో ఒక్క టీచర్ పోస్టు భర్తీ చేయలేదని మంత్రి లోకేశ్‌ విమర్శించారు. గత ఐదేళ్లలో కనీసం జాబ్ క్యాలెండర్ ఊసే లేదని కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక 16 వేల టీచర్ పోస్టులు భర్తీ చేశామని తెలిపారు. త్వరలోనే మరో మెగా డీఎస్సీకి సన్నాహాలు చేస్తున్నామని పరీక్ష పేపర్లు ఎత్తుకెళ్లిన దొంగ జగన్ అని మండిపడ్డారు. నిరుద్యోగులను అవమానిస్తే రాష్ట్ర ప్రజలు క్షమించరని కష్టపడి ఉద్యోగాలు సాధించిన 16 వేల మందికి జగన్ క్షమాపణ చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. మెగా డీఎస్సీని ఆపాలని కోర్టుల్లో 200 కేసులు పెట్టించిన చరిత్ర జగన్‌రెడ్డిదని అన్నారు.

7:20 AM, 26 May 2026 (IST)

అమరావతిపై వైసీపీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మంత్రి నారాయణ ఆగ్రహం

అమరావతి నిర్మాణం కోసం వైసీపీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మంత్రి నారాయణ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ సెక్రటేరియట్, పార్లమెంట్ నిర్మాణంపై తప్పుడు లెక్కలు చెబుతున్నారని వైసీపీ తప్పుడు లెక్కలతో ప్రజలను పక్కదోవ పట్టిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. జనం నవ్వుకుంటున్నా జగన్‌ మాత్రం మావిగన్ అంటున్నారని అన్నారు. అమరావతిలో అసెంబ్లీ, హైకోర్టు, ఐకానిక్ టవర్స్, అధికారుల భవనాల నిర్మాణం శరవేగంగా జరుగుతోందని తెలిపారు.

నేడు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో తీవ్ర వడగాలులు

నేడు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో తీవ్ర వడగాలులు వీచనున్నాయి. రాష్ట్రంలోని 26 మండలాల్లో తీవ్రవడగాలులు, 137 మండలాల్లో వడగాలులు రానున్నాయి. రేపు 70 మండలాల్లో తీవ్రవడగాలులు, 176 మండలాల్లో వడగాలులు ఉండనున్నాయి. శ్రీకాకుళం, విశాఖ, అనకాపల్లి, కృష్ణా జిల్లాల్లోని రెండేసి మండలాల్లో, మన్యం జిల్లా, ప.గో., జిల్లాల్లోని ఒక్కో మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు ఉండనున్నాయి.

