26-02-2026 Telangana News Today Live : నేడు మూసీ గోస-బీజేపీ భరోసా పరామర్శ యాత్ర
26-02-2026 Telangana News Today Live (ETV Bharat)
26-02-2026 Telangana News Today Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
నేటి నుంచి తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు
- మార్చి 2 వరకు జరగనున్న శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు
- రాత్రి 7 నుంచి 8 గంటల వరకు పుష్కరిణిలో స్వామి, అమ్మవార్ల దర్శనం
- తెప్పోత్సవాల కారణంగా నేడు, రేపు సహస్రదీపాలంకార సేవ
- ఈనెల 28, మార్చి 1, 2న ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవలు రద్దు
కనుల పండువగా శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి కల్యాణ ఘట్టం
- సింహ లగ్నంలో అమ్మవారికి మాంగళ్యధారణ చేసిన స్వామివారు
- చతుర్వేద పఠనం, మంత్రోచ్ఛారణ, జయ జయద్వానాల మధ్య తిరుకల్యాణం
- అమ్మవారి మెడలో మాంగళ్యధారణతో లక్ష్మీ సమేతుడైన యాదగిరీశుడు
- ముత్యాల తలంబ్రాలు, పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన గవర్నర్ సతీమణి సుధా దేవ్ వర్మ
- ప్రభుత్వం తరఫున స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన మంత్రులు సురేఖ, పొన్నం
- స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన టీటీడీ ఆలయ నిర్వాహకులు
నేడు మూసీ గోస-బీజేపీ భరోసా పరామర్శ యాత్ర
- మూసీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఇళ్లు కోల్పోతున్న బాధితులకు బీజేపీ పరామర్శ
- మూసీ బాధితులను పరామర్శించనున్న బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు
- ఉదయం 9 గం.కు బాపూఘాట్ వద్ద మహాత్మా గాంధీ విగ్రహానికి నివాళి
- మధు పార్క్ రిడ్జ్ అపార్ట్మెంట్ వాసులతో రామచందర్రావు ముఖాముఖి
- గంధంగూడ, విఘ్నేశ్వర కాలనీ, కేకే కాలనీ బాధితులకు పరామర్శ
- గండి మైసమ్మ ఆలయ సమీపంలో మూసీ క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన
ఇజ్రాయెల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పర్యటన
- నేడు భారత్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య అవగాహన ఒప్పందాలు
- నేడు ఇజ్రాయెల్ అధ్యక్షుడు ఐజాక్ హెర్జోగ్తో ప్రధాని మోదీ చర్చలు
- అవగాహన ఒప్పందాల తర్వాత ఇద్దరు ప్రధానుల మీడియా సమావేశం
- ఇవాళ సాయంత్రం 4 గం.కు నెతన్యాహుతో ప్రతినిధి స్థాయి చర్చలు
- నేడు భారతీయ యూదు సమాజ ప్రముఖులతో చర్చించనున్న మోదీ
- ఇవాళ సాయంత్రం 6 గం.కు దిల్లీ బయలుదేరనున్న ప్రధాని మోదీ
టీ20 ప్రపంచకప్: సూపర్-8లో నేడు రెండు మ్యాచ్లు
- టీ20 ప్రపంచకప్లో నేడు వెస్టిండీస్, దక్షిణాఫ్రికా మ్యాచ్
- అహ్మదాబాద్లో మధ్యాహ్నం 3 గం.కు వెస్టిండీస్, దక్షిణాఫ్రికా మ్యాచ్
- టీ20 ప్రపంచకప్: నేడు జింబాబ్వేతో భారత్ సూపర్-8 మ్యాచ్
- చెన్నైలో రాత్రి 7 గంటలకు భారత్-జింబాబ్వే మ్యాచ్
టీ-20 ప్రపంచకప్: సూపర్-8లో న్యూజిలాండ్ ఘన విజయం
- కొలంబో: శ్రీలంకపై 61 పరుగుల తేడాతో న్యూజిలాండ్ గెలుపు
- స్కోర్లు: న్యూజిలాండ్ 168/7, శ్రీలంక 107/8
- తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్లో చేతులెత్తేసిన శ్రీలంక
- సూపర్-8లో రెండో ఓటమితో టీ-20 ప్రపంచకప్ నుంచి శ్రీలంక ఔట్
- న్యూజిలాండ్ బ్యాటింగ్: మిచెల్ శాంట్నర్ 47, రచిన్ 32, ఫిన్ అలెన్ 23
- శ్రీలంక బౌలింగ్: చెరో మూడు వికెట్లు తీసిన తీక్షణ, చమీరా
- శ్రీలంక బ్యాటింగ్: కమిందు మెండిస్ 31, దునిత్ వెల్లలాగే 29
- న్యూజిలాండ్ బౌలింగ్: రచిన్ రవీంద్రకు 4, మ్యాట్ హెన్రీకి 2 వికెట్లు