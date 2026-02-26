ETV Bharat / state

26 February 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: ఎన్నికకు హాజరుకాని వైఎస్సార్​సీపీ కార్పొరేటర్లు, నెల్లూరు మేయర్​గా దేవరకొండ సుజాత

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 26, 2026 at 7:06 AM IST

Updated : February 26, 2026 at 11:43 AM IST

26 February 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: నెల్లూరు నగర పాలక సంస్థ మేయర్‌గా దేవరకొండ సుజాత

11:41 AM, 26 Feb 2026 (IST)

నెల్లూరు మేయర్‌గా దేవరకొండ సుజాత

  • నెల్లూరు నగర పాలక సంస్థ మేయర్‌గా దేవరకొండ సుజాత
  • దేవరకొండ సుజాత ఎన్నికైనట్లు ప్రకటించిన అధికారులు
  • నెల్లూరు: మేయర్ ఎన్నికకు హాజరుకాని వైసీపీ కార్పొరేటర్లు
  • నెల్లూరు: మేయర్‌ ఎన్నికకు హాజరైన మాజీ మేయర్ పొట్లూరి స్రవంతి
  • గతేడాది డిసెంబర్ 14న మేయర్ పదవికి స్రవంతి రాజీనామా
  • ఇన్‌ఛార్జి మేయర్‌గా 70 రోజులు కొనసాగిన డిప్యూటీ మేయర్ రూప్‌కుమార్ యాదవ్

11:07 AM, 26 Feb 2026 (IST)

మద్యం కుంభకోణం కేసులో లొంగిపోయిన ముప్పిడి అవినాష్‌రెడ్డి

  • విజయవాడ సిట్‌ కార్యాలయంలో లొంగిపోయిన ముప్పిడి అవినాష్‌రెడ్డి
  • మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఏ7గా ఉన్న ముప్పిడి అవినాష్‌రెడ్డి
  • సుప్రీంకోర్టులో ముందస్తు బెయిల్‌ పిటిషన్‌ తిరస్కరణతో లొంగిపోయిన అవినాష్‌రెడ్డి
  • తన న్యాయవాదితో కలిసి సిట్‌ కార్యాలయానికి వచ్చిన ముప్పిడి అవినాష్‌రెడ్డి
  • గతంలో హైకోర్టులోనూ బెయిల్‌ నిరాకరణతో పరారీలో ఉన్న ముప్పిడి అవినాష్‌రెడ్డి
  • కేసు నమోదైన తర్వాత విదేశాలకు వెళ్లిన ముప్పిడి అవినాష్‌రెడ్డి
  • లొంగిపోవాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించడంతో సిట్‌ కార్యాలయానికి వచ్చిన అవినాష్‌

11:03 AM, 26 Feb 2026 (IST)

మండలిలో వైఎస్సార్​సీపీ సభ్యుల ఆందోళన

  • రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుపై మండలిలో వైఎస్సార్​సీపీ సభ్యుల ఆందోళన
  • సభ్యుల ఆందోళనతో మండలి సమావేశాన్ని కాసేపు వాయిదా వేసిన ఛైర్మన్
  • చంద్రబాబుతో మాట్లాడి తానే రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఆపానని రేవంత్‌రెడ్డి తెలిపారు: బొత్స
  • రేవంత్‌రెడ్డి ప్రకటనపై సభలో ప్రకటన చేయాలని ఆందోళన చేసిన వైసీపీ సభ్యులు
  • సభ్యుల ఆందోళనతో మండలి సమావేశాన్ని కాసేపు వాయిదా వేసిన ఛైర్మన్

11:02 AM, 26 Feb 2026 (IST)

పాల విక్రయ కేంద్రాల్లో తనిఖీలు

  • గుంటూరులోని పాల విక్రేయ కేంద్రాల్లో ఫుడ్‌ సేఫ్టీ అధికారుల తనిఖీలు
  • బస్టాండ్, పాత గుంటూరులోని పాల కేంద్రాల్లో అధికారుల తనిఖీలు
  • రాజమహేంద్రవరం కల్తీ పాల ఘటన నేపథ్యంలో తనిఖీలు ముమ్మరం

10:48 AM, 26 Feb 2026 (IST)

నెల్లూరు మేయర్​ ఎన్నిక ప్రారంభం

  • నెల్లూరు నగర పాలక సంస్థ మేయర్ ఎన్నిక ప్రక్రియ ప్రారంభం
  • నెల్లూరు: హాజరైన 42మంది టీడీపీ మద్దతు కార్పొరేటర్లు
  • ర్యాలీగా చేరుకున్న కోటంరెడ్డి శ్రీధర్‌రెడ్డి, రూప్‌కుమార్, పట్టాభి రామిరెడ్డి
  • ఎన్నికల ప్రత్యేక అధికారిగా జాయింట్ కలెక్టర్ మొగిలి వెంకటేశ్వర్లు
  • చేతులెత్తి ఎన్నుకునే పద్ధతిలో నగరపాలక సంస్థ మేయర్ ఎన్నిక
  • నెల్లూరు నగర పాలక సంస్థలో మొత్తం 54 డివిజన్లు
  • ఒక కార్పొరేటర్‌ రాజీనామాతో ప్రస్తుతం 53 డివిజన్లు
  • టీడీపీకి 42, వైఎస్సార్​సీపీకి 15 మంది సభ్యుల బలం
  • టీడీపీ నూతన మేయర్ అభ్యర్థిగా దేవరకొండ సుజాత
  • మేయర్‌గా టీడీపీ అభ్యర్థి దేవరకొండ సుజాత ఎన్నిక లాంఛనమే
  • నెల్లూరు: మేయర్ ఎన్నికకు పటిష్ట పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు

10:36 AM, 26 Feb 2026 (IST)

రాయలసీమకు ఎవరు ద్రోహం చేశారో అందరికీ తెలుసు

  • రాయలసీమకు ఎవరు ద్రోహం చేశారో అందరికీ తెలుసు: మంత్రి నిమ్మల
  • వైఎస్సార్​సీపీ హయాంలో ఏ ప్రాజెక్టునూ పట్టించుకోలేదు: మంత్రి నిమ్మల
  • గోరకల్లు రిజర్వాయర్‌కు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వనివాళ్లు మమ్మల్ని విమర్శిస్తారా?: మంత్రి నిమ్మల
  • హంద్రీనీవాకు ఐదేళ్ల వైఎస్సార్​సీపీ పాలనలో తట్ట మట్టి కూడా వేయని పరిస్థితి: మంత్రి నిమ్మల
  • ఆఖరికి మోటార్ల బిల్లులు కూడా చెల్లించని పరిస్థితి: మంత్రి నిమ్మల
  • కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఏడాదిలోనే చేసి చూపించాం: మంత్రి నిమ్మల

10:35 AM, 26 Feb 2026 (IST)

తిరుమల కనుమ రహదారిలో ప్రమాదం

  • తిరుమల నుంచి తిరుపతికి వచ్చే మొదటి కనుమ రహదారిలో ప్రమాదం
  • అదుపుతప్పి లోయలోకి తీసుకెళ్లిన బైక్‌; ఒకరు మృతి, మరొకరి పరిస్థితి విషమం

10:30 AM, 26 Feb 2026 (IST)

కల్తీ పాల బాధితులకు పరామర్శ

  • రాజమహేంద్రవరం కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో బాధితులను పరామర్శించిన మంత్రి దుర్గేష్
  • వైద్యులను అడిగి బాధితుల ఆరోగ్య పరిస్థితిని తెలుసుకున్న మంత్రి దుర్గేష్
  • వెంటిలేటర్లపై ఉన్న బాధితులకు ధైర్యం చెప్పి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా
  • కన్నీరుమున్నీరవుతున్న బాధిత కుటుంబాలను ఓదార్చిన మంత్రి కందుల దుర్గేష్
  • బాధితులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని వైద్యులకు మంత్రి దుర్గేష్ సూచన
  • కల్తీ ఘటనకు కారణమైన నిందితులపై కఠిన చర్యలుంటాయన్న మంత్రి దుర్గేష్
  • కల్తీ ఘటన కేసులో తప్పు చేసిన వారిని వదిలే ప్రసక్తి లేదన్న మంత్రి దుర్గేష్
  • నమూనాలు సేకరించాం.. నివేదికలు వచ్చాక చర్యలుంటాయని మంత్రి వెల్లడి

10:29 AM, 26 Feb 2026 (IST)

అన్నదమ్ముల ఆస్తి వివాదం - అర్ధరాత్రి ఘర్షణ

  • ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా రెడ్డిగూడెం మండలం కొత్త నాగులూరులో అర్ధరాత్రి ఘర్షణ
  • ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా: ఉద్రిక్తంగా మారిన అన్నదమ్ముల మధ్య ఆస్తి వివాదం
  • కత్తులు, కర్రలతో దాడిచేసుకున్న అన్నదమ్ములు, వారి బంధువులు
  • ఇరువర్గాలకు చెందిన 8 మందికి గాయాలు, ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స

10:28 AM, 26 Feb 2026 (IST)

పని చేయని ఫాస్ట్ ట్యాగ్​

  • గుంటూరు జిల్లా కాజా టోల్‌ప్లాజా వద్ద సరిగా పనిచేయని ఫాస్ట్ ట్యాగ్ వ్యవస్థ
  • టోల్ చెల్లింపు కోసం పది నిమిషాల సమయం పడుతున్న వైనం
  • ఆలస్యం అవుతోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న వాహనదారులు
  • వారం రోజులుగా సర్వర్లు సరిగా పనిచేయకపోయినా నిర్వాహకులు పట్టించుకోవట్లేదని ఆరోపణ
  • ఫాస్ట్ ట్యాగ్ వచ్చినా ఉపయోగం లేదని వాపోతున్న వాహనదారులు

9:57 AM, 26 Feb 2026 (IST)

కల్తీ పాలు - ఇంకా విషమంగానే బాధితుల ఆరోగ్య పరిస్థితి

  • కల్తీ పాల ఘటనలో ఇంకా విషమంగానే బాధితుల ఆరోగ్య పరిస్థితి
  • రాజమహేంద్రవరం: వివిధ ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న 15 మంది బాధితులు
  • కిమ్స్‌ ఆస్పత్రిలో బాధితుల ఆరోగ్య పరిస్థితిని తెలుసుకుంటున్న మంత్రి దుర్గేష్‌
  • రాజమహేంద్రవరం: విషమంగా ఉన్న 8 మందికి ఆస్పత్రుల్లో కొనసాగుతున్న చికిత్స
  • ముంబయి నుంచి ప్రత్యేక ఔషధాలు తెప్పించిన కలెక్టర్‌ కీర్తి చేకూరి
  • రాజమహేంద్రవరం చౌడేశ్వరినగర్‌, స్వరూప్‌నగర్‌లో కొనసాగుతున్న వైద్య శిబిరం

9:56 AM, 26 Feb 2026 (IST)

కర్నూలులో మహిళ మృతి

  • కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండలోని కొండగేరివీధిలో మహాలక్ష్మి(26) అనుమానాస్పద మృతి
  • భర్త, అత్తమామలు కొట్టి ఉరివేసి చంపారని మృతురాలి తల్లిదండ్రుల ఆరోపణ
  • అనారోగ్య కారణాల వల్ల ఉరివేసుకొని మృతిచెందినట్లు చెబుతున్న భర్త బంధువులు

9:08 AM, 26 Feb 2026 (IST)

ఫిజియోథెరపీ విద్యార్థిని ఆత్మహత్య

విశాఖ: గాజువాక వోడా కాలనీలో విద్యార్థిని పైడా రజిని(21) ఆత్మహత్య

విశాఖ: ఫిజియోథెరపీ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్న రజిని

ప్రేమ విఫలమే ఆత్మహత్యకు కారణమని సూసైడ్‌ నోట్‌లో వెల్లడి

7:57 AM, 26 Feb 2026 (IST)

శ్రీశైలంలో విద్యుదాఘాతం

  • శ్రీశైలం దేవాంగ సత్రంలో విద్యుదాఘాతం, తప్పిన ప్రాణనష్టం
  • సత్రం ప్యానల్ బోర్డులో విద్యుదాఘాతంతో మంటలు
  • హుటాహుటిన మంటలు అదుపులోకి తెచ్చిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది

7:57 AM, 26 Feb 2026 (IST)

తెలుగు గంగ కెనాల్‌కు గండి

  • నంద్యాల జిల్లా బండి ఆత్మకూరు మండలంలో తెలుగు గంగ కెనాల్‌కు గండి
  • నారాయణపురం గ్రామ సమీపంలో తెలుగు గంగ ఫోర్త్ బ్లాక్‌కు గండి
  • నెల వ్యవధిలోనే తెలుగుగంగకు రెండోసారి గండి, ఆందోళనలో రైతులు

7:05 AM, 26 Feb 2026 (IST)

ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభంకానున్న శాసనసభ సమావేశాలు

  • ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభంకానున్న శాసనసభ సమావేశాలు
  • ప్రశ్నోత్తరాలతో సభ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించనున్న స్పీకర్
  • శాసనసభలో రెండు బిల్లులు ప్రవెశ పెట్టనున్న ప్రభుత్వం
  • అసైన్డ్ భూముల చట్ట సవరణ బిల్లు ప్రవెశపెట్టనున్న మంత్రి అనగాని
  • గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల చట్ట సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి డీబీవీ స్వామి
  • సచివాలయాల పేర్లు స్వర్ణ గ్రామం, స్వర్ణ వార్డులుగా మార్చేలా బిల్లు
  • జలవనరుల శాఖ బడ్జెట్ డిమాండ్లను సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి నిమ్మల

6:41 AM, 26 Feb 2026 (IST)

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు

  • నేటి నుంచి తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు
  • మార్చి 2 వరకు జరగనున్న శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు
  • రాత్రి 7 నుంచి 8 గంటల వరకు పుష్కరిణిలో స్వామి, అమ్మవార్ల దర్శనం
  • తెప్పోత్సవాల కారణంగా నేడు, రేపు సహస్రదీపాలంకార సేవ
  • ఈనెల 28, మార్చి 1, 2న ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవలు రద్దు

6:41 AM, 26 Feb 2026 (IST)

కడప జిల్లాలో అగ్నిప్రమాదం- ఒకరు మృతి

  • కడప జిల్లా: అర్ధరాత్రి రాజంపేట డీప్ లాడ్జిలో అగ్నిప్రమాదం, ఒకరు మృతి
  • షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా లాడ్జిలో భారీగా వ్యాపించిన మంటలు
  • మంటల్లో చిక్కుకుని రిసెప్షన్‌లో ఉన్న వ్యక్తి మృతి
  • కిటికీలు, డోర్లు పగలగొట్టి 39 మందిని కాపాడిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది
  • ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలార్పిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది

6:41 AM, 26 Feb 2026 (IST)

పాల విక్రయ కేంద్రాల్లో తనిఖీలు

