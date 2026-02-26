26 February 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: ఎన్నికకు హాజరుకాని వైఎస్సార్సీపీ కార్పొరేటర్లు, నెల్లూరు మేయర్గా దేవరకొండ సుజాత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 26, 2026 at 7:06 AM IST
Updated : February 26, 2026 at 11:43 AM IST
26 February 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: నెల్లూరు నగర పాలక సంస్థ మేయర్గా దేవరకొండ సుజాత
నెల్లూరు మేయర్గా దేవరకొండ సుజాత
- నెల్లూరు నగర పాలక సంస్థ మేయర్గా దేవరకొండ సుజాత
- దేవరకొండ సుజాత ఎన్నికైనట్లు ప్రకటించిన అధికారులు
- నెల్లూరు: మేయర్ ఎన్నికకు హాజరుకాని వైసీపీ కార్పొరేటర్లు
- నెల్లూరు: మేయర్ ఎన్నికకు హాజరైన మాజీ మేయర్ పొట్లూరి స్రవంతి
- గతేడాది డిసెంబర్ 14న మేయర్ పదవికి స్రవంతి రాజీనామా
- ఇన్ఛార్జి మేయర్గా 70 రోజులు కొనసాగిన డిప్యూటీ మేయర్ రూప్కుమార్ యాదవ్
మద్యం కుంభకోణం కేసులో లొంగిపోయిన ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డి
- విజయవాడ సిట్ కార్యాలయంలో లొంగిపోయిన ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డి
- మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఏ7గా ఉన్న ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డి
- సుప్రీంకోర్టులో ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ తిరస్కరణతో లొంగిపోయిన అవినాష్రెడ్డి
- తన న్యాయవాదితో కలిసి సిట్ కార్యాలయానికి వచ్చిన ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డి
- గతంలో హైకోర్టులోనూ బెయిల్ నిరాకరణతో పరారీలో ఉన్న ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డి
- కేసు నమోదైన తర్వాత విదేశాలకు వెళ్లిన ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డి
- లొంగిపోవాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించడంతో సిట్ కార్యాలయానికి వచ్చిన అవినాష్
మండలిలో వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల ఆందోళన
- రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుపై మండలిలో వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల ఆందోళన
- సభ్యుల ఆందోళనతో మండలి సమావేశాన్ని కాసేపు వాయిదా వేసిన ఛైర్మన్
- చంద్రబాబుతో మాట్లాడి తానే రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఆపానని రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు: బొత్స
- రేవంత్రెడ్డి ప్రకటనపై సభలో ప్రకటన చేయాలని ఆందోళన చేసిన వైసీపీ సభ్యులు
- సభ్యుల ఆందోళనతో మండలి సమావేశాన్ని కాసేపు వాయిదా వేసిన ఛైర్మన్
పాల విక్రయ కేంద్రాల్లో తనిఖీలు
- గుంటూరులోని పాల విక్రేయ కేంద్రాల్లో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారుల తనిఖీలు
- బస్టాండ్, పాత గుంటూరులోని పాల కేంద్రాల్లో అధికారుల తనిఖీలు
- రాజమహేంద్రవరం కల్తీ పాల ఘటన నేపథ్యంలో తనిఖీలు ముమ్మరం
నెల్లూరు మేయర్ ఎన్నిక ప్రారంభం
- నెల్లూరు నగర పాలక సంస్థ మేయర్ ఎన్నిక ప్రక్రియ ప్రారంభం
- నెల్లూరు: హాజరైన 42మంది టీడీపీ మద్దతు కార్పొరేటర్లు
- ర్యాలీగా చేరుకున్న కోటంరెడ్డి శ్రీధర్రెడ్డి, రూప్కుమార్, పట్టాభి రామిరెడ్డి
- ఎన్నికల ప్రత్యేక అధికారిగా జాయింట్ కలెక్టర్ మొగిలి వెంకటేశ్వర్లు
- చేతులెత్తి ఎన్నుకునే పద్ధతిలో నగరపాలక సంస్థ మేయర్ ఎన్నిక
- నెల్లూరు నగర పాలక సంస్థలో మొత్తం 54 డివిజన్లు
- ఒక కార్పొరేటర్ రాజీనామాతో ప్రస్తుతం 53 డివిజన్లు
- టీడీపీకి 42, వైఎస్సార్సీపీకి 15 మంది సభ్యుల బలం
- టీడీపీ నూతన మేయర్ అభ్యర్థిగా దేవరకొండ సుజాత
- మేయర్గా టీడీపీ అభ్యర్థి దేవరకొండ సుజాత ఎన్నిక లాంఛనమే
- నెల్లూరు: మేయర్ ఎన్నికకు పటిష్ట పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు
రాయలసీమకు ఎవరు ద్రోహం చేశారో అందరికీ తెలుసు
- రాయలసీమకు ఎవరు ద్రోహం చేశారో అందరికీ తెలుసు: మంత్రి నిమ్మల
- వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఏ ప్రాజెక్టునూ పట్టించుకోలేదు: మంత్రి నిమ్మల
- గోరకల్లు రిజర్వాయర్కు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వనివాళ్లు మమ్మల్ని విమర్శిస్తారా?: మంత్రి నిమ్మల
- హంద్రీనీవాకు ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో తట్ట మట్టి కూడా వేయని పరిస్థితి: మంత్రి నిమ్మల
- ఆఖరికి మోటార్ల బిల్లులు కూడా చెల్లించని పరిస్థితి: మంత్రి నిమ్మల
- కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఏడాదిలోనే చేసి చూపించాం: మంత్రి నిమ్మల
తిరుమల కనుమ రహదారిలో ప్రమాదం
- తిరుమల నుంచి తిరుపతికి వచ్చే మొదటి కనుమ రహదారిలో ప్రమాదం
- అదుపుతప్పి లోయలోకి తీసుకెళ్లిన బైక్; ఒకరు మృతి, మరొకరి పరిస్థితి విషమం
కల్తీ పాల బాధితులకు పరామర్శ
- రాజమహేంద్రవరం కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో బాధితులను పరామర్శించిన మంత్రి దుర్గేష్
- వైద్యులను అడిగి బాధితుల ఆరోగ్య పరిస్థితిని తెలుసుకున్న మంత్రి దుర్గేష్
- వెంటిలేటర్లపై ఉన్న బాధితులకు ధైర్యం చెప్పి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా
- కన్నీరుమున్నీరవుతున్న బాధిత కుటుంబాలను ఓదార్చిన మంత్రి కందుల దుర్గేష్
- బాధితులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని వైద్యులకు మంత్రి దుర్గేష్ సూచన
- కల్తీ ఘటనకు కారణమైన నిందితులపై కఠిన చర్యలుంటాయన్న మంత్రి దుర్గేష్
- కల్తీ ఘటన కేసులో తప్పు చేసిన వారిని వదిలే ప్రసక్తి లేదన్న మంత్రి దుర్గేష్
- నమూనాలు సేకరించాం.. నివేదికలు వచ్చాక చర్యలుంటాయని మంత్రి వెల్లడి
అన్నదమ్ముల ఆస్తి వివాదం - అర్ధరాత్రి ఘర్షణ
- ఎన్టీఆర్ జిల్లా రెడ్డిగూడెం మండలం కొత్త నాగులూరులో అర్ధరాత్రి ఘర్షణ
- ఎన్టీఆర్ జిల్లా: ఉద్రిక్తంగా మారిన అన్నదమ్ముల మధ్య ఆస్తి వివాదం
- కత్తులు, కర్రలతో దాడిచేసుకున్న అన్నదమ్ములు, వారి బంధువులు
- ఇరువర్గాలకు చెందిన 8 మందికి గాయాలు, ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స
పని చేయని ఫాస్ట్ ట్యాగ్
- గుంటూరు జిల్లా కాజా టోల్ప్లాజా వద్ద సరిగా పనిచేయని ఫాస్ట్ ట్యాగ్ వ్యవస్థ
- టోల్ చెల్లింపు కోసం పది నిమిషాల సమయం పడుతున్న వైనం
- ఆలస్యం అవుతోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న వాహనదారులు
- వారం రోజులుగా సర్వర్లు సరిగా పనిచేయకపోయినా నిర్వాహకులు పట్టించుకోవట్లేదని ఆరోపణ
- ఫాస్ట్ ట్యాగ్ వచ్చినా ఉపయోగం లేదని వాపోతున్న వాహనదారులు
కల్తీ పాలు - ఇంకా విషమంగానే బాధితుల ఆరోగ్య పరిస్థితి
- కల్తీ పాల ఘటనలో ఇంకా విషమంగానే బాధితుల ఆరోగ్య పరిస్థితి
- రాజమహేంద్రవరం: వివిధ ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న 15 మంది బాధితులు
- కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో బాధితుల ఆరోగ్య పరిస్థితిని తెలుసుకుంటున్న మంత్రి దుర్గేష్
- రాజమహేంద్రవరం: విషమంగా ఉన్న 8 మందికి ఆస్పత్రుల్లో కొనసాగుతున్న చికిత్స
- ముంబయి నుంచి ప్రత్యేక ఔషధాలు తెప్పించిన కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి
- రాజమహేంద్రవరం చౌడేశ్వరినగర్, స్వరూప్నగర్లో కొనసాగుతున్న వైద్య శిబిరం
కర్నూలులో మహిళ మృతి
- కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండలోని కొండగేరివీధిలో మహాలక్ష్మి(26) అనుమానాస్పద మృతి
- భర్త, అత్తమామలు కొట్టి ఉరివేసి చంపారని మృతురాలి తల్లిదండ్రుల ఆరోపణ
- అనారోగ్య కారణాల వల్ల ఉరివేసుకొని మృతిచెందినట్లు చెబుతున్న భర్త బంధువులు
ఫిజియోథెరపీ విద్యార్థిని ఆత్మహత్య
విశాఖ: గాజువాక వోడా కాలనీలో విద్యార్థిని పైడా రజిని(21) ఆత్మహత్య
విశాఖ: ఫిజియోథెరపీ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్న రజిని
ప్రేమ విఫలమే ఆత్మహత్యకు కారణమని సూసైడ్ నోట్లో వెల్లడి
శ్రీశైలంలో విద్యుదాఘాతం
- శ్రీశైలం దేవాంగ సత్రంలో విద్యుదాఘాతం, తప్పిన ప్రాణనష్టం
- సత్రం ప్యానల్ బోర్డులో విద్యుదాఘాతంతో మంటలు
- హుటాహుటిన మంటలు అదుపులోకి తెచ్చిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది
తెలుగు గంగ కెనాల్కు గండి
- నంద్యాల జిల్లా బండి ఆత్మకూరు మండలంలో తెలుగు గంగ కెనాల్కు గండి
- నారాయణపురం గ్రామ సమీపంలో తెలుగు గంగ ఫోర్త్ బ్లాక్కు గండి
- నెల వ్యవధిలోనే తెలుగుగంగకు రెండోసారి గండి, ఆందోళనలో రైతులు
ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభంకానున్న శాసనసభ సమావేశాలు
- ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభంకానున్న శాసనసభ సమావేశాలు
- ప్రశ్నోత్తరాలతో సభ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించనున్న స్పీకర్
- శాసనసభలో రెండు బిల్లులు ప్రవెశ పెట్టనున్న ప్రభుత్వం
- అసైన్డ్ భూముల చట్ట సవరణ బిల్లు ప్రవెశపెట్టనున్న మంత్రి అనగాని
- గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల చట్ట సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి డీబీవీ స్వామి
- సచివాలయాల పేర్లు స్వర్ణ గ్రామం, స్వర్ణ వార్డులుగా మార్చేలా బిల్లు
- జలవనరుల శాఖ బడ్జెట్ డిమాండ్లను సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి నిమ్మల
తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు
- నేటి నుంచి తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు
- మార్చి 2 వరకు జరగనున్న శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు
- రాత్రి 7 నుంచి 8 గంటల వరకు పుష్కరిణిలో స్వామి, అమ్మవార్ల దర్శనం
- తెప్పోత్సవాల కారణంగా నేడు, రేపు సహస్రదీపాలంకార సేవ
- ఈనెల 28, మార్చి 1, 2న ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవలు రద్దు
కడప జిల్లాలో అగ్నిప్రమాదం- ఒకరు మృతి
- కడప జిల్లా: అర్ధరాత్రి రాజంపేట డీప్ లాడ్జిలో అగ్నిప్రమాదం, ఒకరు మృతి
- షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా లాడ్జిలో భారీగా వ్యాపించిన మంటలు
- మంటల్లో చిక్కుకుని రిసెప్షన్లో ఉన్న వ్యక్తి మృతి
- కిటికీలు, డోర్లు పగలగొట్టి 39 మందిని కాపాడిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది
- ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలార్పిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది
పాల విక్రయ కేంద్రాల్లో తనిఖీలు
- రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రాత్రి పాల విక్రయ కేంద్రాల్లో తనిఖీలు
- రాత్రి పలు జిల్లాల్లో 150 పాల నమూనాలు సేకరణ
- పాల నమూనాలను పరీక్షల కోసం ల్యాబ్స్కు పంపిన అధికారులు
- హైదరాబాద్, చెన్నై, కాకినాడలోని ల్యాబ్స్కు పంపిన అధికారులు
- పలుచోట్ల నిల్వ ఉంచిన పాలు, పాల పదార్థాలను పారబోసిన అధికారులు
- అనంతపురం, మచిలీపట్నం, కాకినాడలో పలుచోట్ల తనిఖీలు
- మరో వారంపాటు తనిఖీలు ఉంటాయన్న అధికారులు
