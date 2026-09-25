25-09-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు కేరళ వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి
25-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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నేడు గణేశ్ నిమజ్జనం సందర్భంగా క్యూర్ పరిధిలో సెలవు
నేడు గణేశ్ నిమజ్జనం సందర్భంగా క్యూర్ పరిధిలో సెలవు ప్రకటించారు. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం, నవంబర్ 14న రెండో శనివారాన్ని పని దినంగా ప్రకటించింది.
నేడు కేరళ వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేడు కేరళ వెళ్లనున్నారు. ఆర్యదాన్ మొహమ్మద్ బెస్ట్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ అవార్డుకు సీఎం ఎంపికయ్యారు. నేడు కేరళలోని నిలంబూర్లో అవార్డు స్వీకరించనున్నారు. కేరళకు చెందిన దివంగత నేత ఆర్యదాన్ మొహమ్మద్ స్మారకార్థం అవార్డును ప్రదానం చేస్తున్నారు. ఆర్యదాన్ మొహమ్మద్ నాలుగో వర్ధంతి సందర్భంగా రేపు అవార్డు ప్రదానోత్సవం నిర్వహించనున్నారు. ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కే.సీ. వేణుగోపాల్ స్మారకోపన్యాసం చేయనున్నారు.