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25th September 2026 AP News Today Live Updates: వివేకా హత్య కేసు నిందితుడు సునీల్ యాదవ్‌ను ఇవాళ కూడా విచారించనున్న ఈడీ

25th September 2026 AP News Today Live Updates
ఏపీ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 6:58 AM IST

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Updated : September 25, 2026 at 10:50 AM IST

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25th September 2026 AP News Today Live Updates : దక్షిణ ఒడిశా భూభాగంపై వాయుగుండం కేంద్రీకృతమైంది. ఉత్తర వాయవ్య దిశగా వాయుగుండం కదులుతోంది. రేపు ఉదయానికి అల్పపీడనంగా బలహీనపడే అవకాశముంది. ఇవాళ, రేపు ఛత్తీస్‌గఢ్‌, ఒడిశాకు అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. నేడు ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో ఒకట్రెండు చోట్ల అతిభారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. నేడు కోస్తాంధ్రలో అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు పడే అవకాశముంది. నేడు ఉ.11.30వరకు పలు జిల్లాల్లో ఆకస్మిక వరద వచ్చే అవకాశముంది. నేడు కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి, ఎన్టీఆర్‌, ఏలూరు, కాకినాడ, కృష్ణా, అల్లూరి, అనకాపల్లి, విజయనగరం, విశాఖ, మన్యం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో ఆకస్మిక వరద ముంచెత్తే ముప్పు ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.

LIVE FEED

10:36 AM, 25 Sep 2026 (IST)

భారీ వర్షాలకు వీరఘట్టం మండలంలో రహదారికి గండి

పార్వతీపురం జిల్లా: భారీ వర్షాలకు వీరఘట్టం మండలంలో రహదారికి గండి పడింది. దీంతో కిమ్మి-నడుకూరు గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. జియమ్మవలస మండలం రావాడ వద్ద కాజ్వేపై నీటి ప్రవాహం కారణంగా పలు గిరిజన ప్రాంతాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.

10:34 AM, 25 Sep 2026 (IST)

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో చుక్కల జింకపై కుక్కల దాడి

తూర్పు గోదావరి జిల్లా: దారి తప్పి పొలాల్లోకి వచ్చిన చుక్కల జింకపై కుక్కలు దాడి చేశాయి. దేవరపల్లి మండలం యాదవోలులో దారితప్పి పొలాల్లోకి జింక వచ్చింది. కుక్కల దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన చుక్కల జింక గర్భంతో ఉంది. జింకకు ప్రథమ చికిత్స అందించి అటవీ అధికారులకు స్థానికులు సమాచారం ఇచ్చారు.

10:33 AM, 25 Sep 2026 (IST)

సాలూరు ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్‌లోకి చేరిన వరద నీరు

పార్వతీపురం జిల్లా: సాలూరు ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్‌లోకి వరద నీరు చేరింది. చెరకుపల్లి గెడ్డ నుంచి ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్‌లోకి వరద చేరుతోంది. ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్‌లోకి వెళ్లడానికి ప్రయాణికుల ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గెడ్డ ఆక్రమించి షాప్‌లు నిర్మించడంతోనే వరద చేరుతుందని అధికారులు తెలిపారు.

10:30 AM, 25 Sep 2026 (IST)

అద్దంకిలో మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ పర్యటన

ప్రకాశం జిల్లా: అద్దంకిలో మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ పర్యటించారు. పుట్టావారిపాలెం క్యాంపు కార్యాలయంలో వ్యవసాయ శాఖ అధికారులతో సమీక్షించారు. నియోజకవర్గ రైతులకు అందిస్తున్న విత్తనాలపై మంత్రి గొట్టిపాటి ఆరా తీశారు. రైతులకు సకాలంలో విత్తనాలు, ఎరువులు అందించాలని అధికారులను మంత్రి ఆదేశించారు. ఎల్‌నినో ప్రభావాన్ని వివరించి, రైతులకు సరైన పంటలు సూచించాలన్నారు. హార్టీకల్చర్‌పై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని అన్నారు. ఎల్‌నినో ముప్పు ఎదుర్కొనేందుకు పీఎండీఎస్ విధానాన్ని ప్రోత్సహించాలని, సీడ్ బాల్స్ పంపిణీ వేగవంతం చేసి గ్రీన్ కవర్ లక్ష్యాలను చేరుకోవాలని మంత్రి గొట్టిపాటి తెలిపారు.

10:29 AM, 25 Sep 2026 (IST)

సీలేరు కాంప్లెక్స్‌లోని జలాశయాలకి పోటెత్తుతున్న వరద ఉద్ధృతి

విశాఖ: సీలేరు కాంప్లెక్స్‌లోని జలాశయాలకి వరద ఉద్ధృతి పోటెత్తుతుంది. పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టాలకు చేరువలో జలాశయాలు ఉన్నాయి. డొంకరాయి జలాశయం 4 గేట్లు ఎత్తి 36 వేల క్యూసెక్కులు నీటిని విడుదల చేశారు. అలాగే సీలేరు జలాశయం 2 గేట్లు ఎత్తి 3,700 క్యూసెక్కులు నీటిని విడుదల చేశారు.

9:31 AM, 25 Sep 2026 (IST)

భారీ వర్షాలకు జరిగిన పంట నష్టంపై వ్యవసాయ శాఖ అంచనా

పార్వతీపురం: భారీ వర్షాలకు జరిగిన పంట నష్టంపై వ్యవసాయ శాఖ అంచనా వేశారు. పార్వతీపురం జిల్లాలో 11,034 ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగినట్లు అంచనా. అత్యధికంగా బల్జిపేట మండలంలో పంట నష్టం జరిగిందని పేర్కొంది.

9:29 AM, 25 Sep 2026 (IST)

కాకినాడలో వర్షం తగ్గినా ఇంకా జలదిగ్బంధంలోనే పలు ప్రాంతాలు

కాకినాడ: వర్షం తగ్గినా ఇంకా జలదిగ్బంధంలోనే పలు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. సామర్లకోట -పిఠాపురం రోడ్డుపై వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. ఏలేరు కాల్వ ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వరద నీరు రావడంతో నీరు నిలిచిపోయింది. సామర్లకోట ఉప్పువారి సత్రం, టిడ్కో గృహాల వద్ద వరద నీరు నిలిచింది. వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.

9:29 AM, 25 Sep 2026 (IST)

వివేకా హత్య కేసు నిందితుడు సునీల్ యాదవ్‌ను ఇవాళ కూడా విచారించనున్న ఈడీ

వివేకా హత్య కేసు నిందితుడు సునీల్ యాదవ్‌ను ఇవాళ కూడా ఈడీ విచారించనుంది. నిన్న సునీల్ యాదవ్‌ను 9 గంటల పాటు ఈడీ అధికారులు విచారించారు. ఇవాళ కూడా విచారణకు రావాలని ఆదేశించారు. విచారణకు సునీల్ యాదవ్ హాజరు కానున్నారు.

9:26 AM, 25 Sep 2026 (IST)

అల్లూరి జిల్లాలో ఎడతెరిపి లేని వర్షాలకు కొట్టుకుపోయిన వంతెన

అల్లూరి జిల్లా: ఎడతెరిపి లేని వర్షాలకు వంతెన కొట్టుకుపోయింది. గూడెంకొత్తవీధి మండలం డి. అగ్రహారం వద్ద వంతెన కొట్టుకుపోవడంతో 20 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మాదిగమల్లు, చోడిరాయి వంతెనల వద్ద వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. వంతెనల పైనుంచి నీరు ప్రవహిస్తుండడంతో సుమారు 32 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ప్రమాదకరస్థాయిలో బత్తునూరు వాగు ప్రవహిస్తోంది. బత్తునూరు వాగు ఉద్ధృతితో 11 గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో ప్రజలు ఇబ్బందలు పడుతున్నారు.

9:24 AM, 25 Sep 2026 (IST)

సత్యసాయి జిల్లాలోని రొద్దం పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద సద్దుమణిగిన వివాదం

సత్యసాయి జిల్లా: రొద్దం పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద వివాదం సద్దుమణిగింది. సీఐ నచ్చజెప్పడంతో గణేశ్ విగ్రహాలను నిమజ్జానికి భక్తులు తరలించారు. హెడ్ కానిస్టేబుల్‌పై చర్యలకు సిఫారసు చేస్తానని సీఐ హామీ ఇచ్చారు. సీఐ హామీతో గణేశ్ భక్తులు ఆందోళన విరమించారు. నిమజ్జనంలో భక్తులపై పోలీసులు దురుసుగా ప్రవర్తించారని, బీజేపీ కార్యకర్తను హెడ్ కానిస్టేబుల్ కొట్టారని ఆరోపణలున్నాయి. అర్ధరాత్రి నుంచి గణేష్ నిమజ్జన శోభాయాత్రను భక్తులు నిలిపివేశారు. విగ్రహాలను తరలిస్తున్న వాహనాలను పీఎస్ వద్ద నిలిపి నిరసన తెలిపారు.

9:23 AM, 25 Sep 2026 (IST)

అనంతపురం జిల్లాలో రైతుపై ఎలుగుబంటి దాడి

అనంతపురం జిల్లాలో రైతుపై ఎలుగుబంటి దాడి చేసింది. అనంతపురం జిల్లా కుందుర్పి మండలం కరిగానపల్లిలో ఘటన చోటుచేసుకుంది. నీరు పెట్టేందుకు పొలానికి వెళ్లిన సమయంలో రైతు చంద్రన్నపై ఎలుగుబంటి దాడి చేసింది. తీవ్రగాయాలైన రైతును కల్యాణదుర్గం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఎలుగుబంటి సంచారంపై అటవీ అధికారులకు గ్రామస్థులు సమాచారం ఇచ్చారు.

9:21 AM, 25 Sep 2026 (IST)

భారీ వర్షాలతో వంశధార, నాగావళి నదుల్లో వరద ఉద్ధృతి

భారీ వర్షాలతో వంశధార, నాగావళి నదుల్లో వరద ఉద్ధృతి పెరిగింది. వరద పరిస్థితిపై అధికారులను హోంమంత్రి అనిత అలెర్ట్ చేశారు. వరద ప్రవాహంపై ఒడిశా అధికారులతో సమన్వయం చేసుకోవాలన్నారు. ముంపునకు అవకాశం ఉన్న మండలాల్లో నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని అధికారులకు చెప్పారు. అవసరమైతే లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని సూచించారు. ప్రభావిత జిల్లాల్లో ఇప్పటికే ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు రక్షణ చర్యలు చేపడుతున్నారన్నారు. స్థానిక యంత్రాంగం, ప్రభుత్వం ఇచ్చే హెచ్చరికలను ప్రజలు పాటించాలని అన్నారు. వరద నీటిలోకి ఈతకు, చేపల వేటకు వెళ్లరాదని హోంమంత్రి అనిత హెచ్చరించారు.

8:34 AM, 25 Sep 2026 (IST)

పల్నాడు జిల్లా పెదముద్దూరు వంతెన వద్ద రహదారికి గండి

పల్నాడు: అమరావతి మండలం పెదముద్దూరు వంతెన వద్ద రహదారికి గండిపడింది. పెదముద్దూరు వద్ద రహదారిపై వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. అమరావతి మండలం విజయవాడ మధ్య రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.

8:33 AM, 25 Sep 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లులేని సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం

తిరుమలలో టోకెన్లులేని సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 31 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 67,534 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, నిన్న స్వామివారికి 25,411 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 3.40 కోట్లు

వచ్చింది.

8:29 AM, 25 Sep 2026 (IST)

భారీ వర్షాలతో వంశధార, నాగావళి నదులకు పెరుగుతున్న వరద ఉద్ధృతి

భారీ వర్షాలతో వంశధార, నాగావళి నదులకు వరద ఉద్ధృతి పెరుగుతోంది. గొట్టా బ్యారేజ్ వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. గొట్టా బ్యారేజ్ వద్ద ఇన్‌ఫ్లో, ఔట్‌ఫ్లో 41,014 క్యూసెక్కులు, తోటపల్లి వద్ద ఇన్‌ఫ్లో, ఔట్‌ఫ్లో 45,661 క్యూసెక్కులు నమోదైంది. నారాయణపురం వద్ద ఇన్‌ఫ్లో, ఔట్‌ఫ్లో 59,700 క్యూసెక్కులు ప్రవాహం నమోదవ్వడంతో నారాయణపురం అనకట్ట వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.

8:28 AM, 25 Sep 2026 (IST)

11 సముద్ర తీర మండలాల్లోని విద్యాసంస్థలకు నేడు సెలవు

శ్రీకాకుళం: 11 సముద్ర తీర మండలాల్లోని విద్యాసంస్థలకు నేడు సెలవు ప్రకటించారు. నాగావళి నదీపరివాహక ప్రాంతాల్లోని పాఠశాలకు కలెక్టర్ సెలవు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

8:26 AM, 25 Sep 2026 (IST)

సత్యసాయి జిల్లాలో పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద బీజేపీ కార్యకర్తల ఆందోళన

సత్యసాయి జిల్లా: రొద్దం పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద పోలీసు స్టేషన్ వద్ద వినాయక విగ్రహాలు నిలిపి బీజేపీ కార్యకర్తలు ఆందోళన చేపట్టారు. నిమజ్జనంలో భక్తులపై పోలీసులు దురుసుగా ప్రవర్తించారని, బీజేపీ కార్యకర్తను హెడ్ కానిస్టేబుల్ కొట్టారని ఆరోపణలు. అర్ధరాత్రి నుంచి గణేష్ నిమజ్జన శోభాయాత్రను భక్తులు నిలిపివేశారు. విగ్రహాలను తరలిస్తున్న వాహనాలను రొద్దం పీఎస్ వద్ద నిలిపి నిరసన చేశారు. అర్ధరాత్రి నుంచి పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట భారీ వినాయక విగ్రహాలు నిలిచిపోయాయి.

6:46 AM, 25 Sep 2026 (IST)

నాగావళి నదిలో వరద ప్రవాహంపై కలెక్టర్ పర్యవేక్షణ

విజయనగరం జిల్లా: నాగావళి నదిలో వరద ప్రవాహంపై కలెక్టర్ పర్యవేక్షించారు. కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి పరిస్థితిని కలెక్టర్ రాంసుందర్‌రెడ్డి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. రేపు నాగావళి ప్రవాహం 60 వేల క్యూసెక్కులు దాటే అవకాశముంది. వంగర, సంతకవిటి, రేగిడి మండలాల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. నాగావళి పరివాహక ప్రాంతాల్లో ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని ఆదేశించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు. వరద పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

6:44 AM, 25 Sep 2026 (IST)

నేడు జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవు ప్రకటించిన కలెక్టర్లు

నేడు అనకాపల్లి జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు కలెక్టర్లు సెలవులు ప్రకటించారు. జిల్లాలో నేడు పాఠశాలకు డీఈవో సెలవు ప్రకటించారు. భారీ వర్షాల కారణంగా నేడు విశాఖ జిల్లాలో విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ఇచ్చారు. భారీ వర్షాల కారణంగా రేపు పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ఇచ్చారు.

6:40 AM, 25 Sep 2026 (IST)

దక్షిణ ఒడిశా భూభాగంపై వాయుగుండం కేంద్రీకృతం

దక్షిణ ఒడిశా భూభాగంపై వాయుగుండం కేంద్రీకృతమైంది. ఉత్తర వాయవ్య దిశగా వాయుగుండం కదులుతోంది. రేపు ఉదయానికి అల్పపీడనంగా బలహీనపడే అవకాశముంది. ఇవాళ, రేపు ఛత్తీస్‌గఢ్‌, ఒడిశాకు అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. నేడు ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో ఒకట్రెండు చోట్ల అతిభారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. నేడు కోస్తాంధ్రలో అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు పడే అవకాశముంది. నేడు ఉ.11.30వరకు పలు జిల్లాల్లో ఆకస్మిక వరద వచ్చే అవకాశముంది. నేడు కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి, ఎన్టీఆర్‌, ఏలూరు, కాకినాడ, కృష్ణా, అల్లూరి, అనకాపల్లి, విజయనగరం, విశాఖ, మన్యం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో ఆకస్మిక వరద ముంచెత్తే ముప్పు ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.

6:39 AM, 25 Sep 2026 (IST)

వివేకా హత్య కేసు నిందితుడు సునీల్‌ను ఇవాళ కూడా విచారించనున్న ఈడీ

వివేకా హత్య కేసు నిందితుడు సునీల్‌ను ఇవాళ ఈడీ కూడా విచారించనుంది. నిన్న హైదరాబాద్ ఈడీ కార్యాలయంలో సునీల్ యాదవ్ విచారణ ముగిసింది. సునీల్ యాదవ్‌ను 9 గంటల పాటు ఈడీ అధికారులు విచారించనున్నారు. ఇవాళ కూడా విచారణకు రావాలని ఈడీ అధికారులు ఆదేశించించారు.

6:39 AM, 25 Sep 2026 (IST)

మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసులో అంబటి రాంబాబుకు ఈడీ నోటీసులు

మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసులో అంబటి రాంబాబుకు ఈడీ నోటీసులు ఇచ్చింది. నేడు విచారణకు హాజరుకావాలని అంబటికి ఈడీ నోటీసులు జారీ చేసింది.

6:37 AM, 25 Sep 2026 (IST)

అమరావతిపై దాఖలైన పిటిషన్‌పై నేడు విచారించనున్న త్రిసభ్య ధర్మాసనం

అమరావతిపై దాఖలైన పిటిషన్‌పై నేడు త్రిసభ్య ధర్మాసనం విచారించనుంది. రాజధాని పనుల పురోగతిపై వివరాలు అడిగి తెలుసుకోనుంది. గతంలో రాజధాని అంశాలపై త్రిసభ్య ధర్మాసనం తీర్పు ఇచ్చింది. పనుల పురోగతిపై హైకోర్టు కంటిన్యూ మాండమస్‌ విధించింది.

Last Updated : September 25, 2026 at 10:50 AM IST

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