25th October 2026 News Today AP Live News Updates: కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురంలో జనసేనకు మూడు వార్డులు ఏకగ్రీవం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 7:42 AM IST|
Updated : October 25, 2026 at 10:31 PM IST
25th October 2026 News Today AP Live News Updates : కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురంలో జనసేనకు మూడు వార్డులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 15వ వార్డు కొట్టేటి ఆదిలక్ష్మి, 23వ వార్డు చెరుకూరి గణపతి, 27వ వార్డు చెక్కపల్లి వినయ్కుమార్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
LIVE FEED
కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురంలో జనసేనకు మూడు వార్డులు ఏకగ్రీవం
కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురంలో జనసేనకు మూడు వార్డులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 15వ వార్డు కొట్టేటి ఆదిలక్ష్మి, 23వ వార్డు చెరుకూరి గణపతి, 27వ వార్డు చెక్కపల్లి వినయ్కుమార్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
టీడీపీలోకి చిలకలూరిపేట వైఎస్సార్సీపీ మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి షేక్ కరీమూన్
ఎమ్మెల్యే ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు సమక్షంలో చిలకలూరిపేట వైఎస్సార్సీపీ మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి షేక్ కరీమూన్ టీడీపీలో చేరారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ తరఫున షేక్ కరీమూన్ నామినేషన్ వేశారు.
తూర్పు మధ్య, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో తీవ్రవాయుగుండం
తూర్పు మధ్య, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్రవాయుగుండం స్థిరంగా కదులుతోంది. గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 8 కిలోమీటర్ల వేగంతో పయనిస్తోంది. ప్రస్తుతం విశాఖకు 820 కిలోమీటర్లు, కాకినాడకు 910 కిలోమీటర్లు, మచిలీపట్నానికి 1010 కిలోమీటర్లు, బాపట్లకు 1080 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇది కేంద్రీకృతమైంది. తీవ్ర వాయుగుండం సోమవారానికి తుపానుగా బలపడుతుందని వెల్లడించింది. ఈనెల 27న పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా, 28 ఉదయానికి అతి తీవ్ర తుపానుగా రూపాంతరం చెంది అదే రోజు మధ్యాహ్నానికి బాపట్ల-విశాఖపట్నం మధ్య తీరం దాటే అవకాశముందని అధికారులు తెలిపారు. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు గరిష్ఠంగా 115 నుంచి 125 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉండగా కొన్ని సందర్భాల్లో వాటి వేగం 140 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశముందని చెప్పారు. ఈ మేరకు వివిధ జిల్లాల్లో 7 ఎన్డీఆర్ఎఫ్, 8 ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను మోహరించారు. సోమవారం రాయలసీమ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలతో పాటు మంగళ, బుధవారాల్లో కొన్నిచోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
నెల్లూరు జిల్లా కారాగారంలో ఖైదీ మృతి
నెల్లూరు జిల్లా కారాగారంలో ఖైదీ మృతి చెందాడు. అనారోగ్యంతో ఖైదీ మరణించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
తిరుమల నుంచి తిరుపతికి వెళ్లే మొదటి ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం
తిరుమల నుంచి తిరుపతికి వెళ్లే మొదటి ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మల్వాడి గుండం వద్ద అదుపుతప్పి కొండను కారు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న భక్తులకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటనతో కాసేపు ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని బాధితులను ఆసుపత్రికి తరలించడంతో పాటు ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించారు.
సాయికృష్ణ మృతి కేసులో మూడో రోజు సీబీఐ విచారణ
విజయవాడ సాయికృష్ణ మృతి కేసులో మూడో రోజు సీబీఐ విచారణ చేపట్టింది. సాయికృష్ణ మృతదేహం ఖననం చేశారని భావిస్తున్న కృష్ణలంక స్వర్గపురిలో సీబీఐ అధికారుల బృందం పరిశీలించింది. స్వర్గపురిలో పనిచేసే రవి, డేనియల్ సహా ముగ్గురిని విచారించింది. స్వర్గపురిలో రికార్డులు పరిశీలించింది. సుమారు గంటపాటు సిబ్బంది నుంచి కీలక వివరాలు సేకరించింది.
తుని మున్సిపాలిటీలో 32వ వార్డు టీడీపీ అభ్యర్థి రూపాదేవి ఏకగ్రీవం
కాకినాడ జిల్లా తుని మున్సిపాలిటీలో 32వ వార్డు టీడీపీ అభ్యర్థి రూపాదేవి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
పొన్నూరు మం. బ్రాహ్మణకోడూరులో ఉద్రిక్తత
గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు మం. బ్రాహ్మణకోడూరులో ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. అనుమానాస్పద స్థితిలో శనివారం నాడు చిన్నారులు నిత్య, సాత్విక్ మృతి చెందారు. సవతి తల్లి మేరి పిల్లలను హత్య చేసిందని బంధువుల ఆరోపిస్తున్నారు. రాంబాబు, స్వాతికి 15 ఏళ్ల క్రితం వివాహం కాగా 6 ఏళ్ల క్రితం స్వాతి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. మేరి అనే మహిళతో రాంబాబుకు సంబంధం ఏర్పడింది. ఈనెల 20న నిత్య(8), సాత్విక్ (10) అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఈనెల 24న మరణించారు. మృతదేహాలు ఖననం సమయంలో మేరి, రాంబాబుపై బంధువుల దాడి చేశారు.
వైఎస్సార్సీపీ నుంచి టీడీపీలోకి 30 కుటుంబాలు
ప్రకాశం జిల్లా బల్లికురవ మండలంలో మంత్రి గొట్టిపాటి సమక్షంలో వైఎస్సార్సీపీ నుంచి టీడీపీలోకి 30 కుటుంబాలు చేరాయి. వారికి టీడీపీ కండువాలు కప్పి మంత్రి గొట్టిపాటి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు.
ఆకివీడు మున్సిపాలిటీలో 28 వార్డులకు 9 వార్డులు ఏకగ్రీవం
ఆకివీడు మున్సిపాలిటీలో 28 వార్డులకు 9 వార్డులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి.
ఒంగోలు కార్పొరేషన్లో 62 డివిజన్లకు 3 డివిజన్లు ఏకగ్రీవం
ప్రకాశం జిల్లా దర్శి మున్సిపాలిటీ జనసేన కైవసం చేసుకుంది. ఛైర్పర్సన్గా దారం సుబ్బారావుతో పాటు 28 వార్డుల్లో కూటమి అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. కనిగిరి మున్సిపాలిటీపై టీడీపీ జెండా ఎగిరింది. ఛైర్పర్సన్గా తిరుపతమ్మతో పాటు 30 మంది కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవమయ్యారు. ఒంగోలు కార్పొరేషన్లో 62 డివిజన్లకు 3 డివిజన్లు ఏకగ్రీవం. అద్దంకి మున్సిపాలిటీలో 32 వార్డులకు మూడు ఏకగ్రీవం. మార్కాపురం మున్సిపాలిటీలో మూడు వార్డుల్లో కూటమి అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి.
నందిగామ మున్సిపాలిటీలో 8వ వార్డు టీడీపీ అభ్యర్థి పద్మ ఏకగ్రీవం
ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ మున్సిపాలిటీలో 8వ వార్డు టీడీపీ అభ్యర్థి పద్మ ఏకగ్రీవం. జగ్గయ్యపేట మున్సిపాలిటీలో 36 వార్డులకు 12 వార్డులు ఏకగ్రీవం. 10 వార్డుల్లో టీడీపీ, రెండు వార్డుల్లో జనసేన ఏకగ్రీవం. మిగిలిన 24 వార్డులకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
తాడిపత్రి మున్సిపాలిటీలో 30 వార్డుల్లో టీడీపీ అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవం
తాడిపత్రి మున్సిపాలిటీలో 30 వార్డుల్లో టీడీపీ అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవం. 48 వార్డులకు 30 వార్డులు ఏకగ్రీవం. తాడిపత్రి 37వ వార్డు కౌన్సిలర్గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి. గుత్తి మున్సిపల్ ఛైర్మన్గా తమిళ సెల్వి(టీడీపీ) ఏకగ్రీవం. గుత్తి మున్సిపాలిటీలో 32 వార్డులకు 27 వార్డుల్లో టీడీపీ అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవం. కల్యాణదుర్గం మున్సిపాలిటీలో 12వ వార్డు టీడీపీ అభ్యర్థి రేవతి ఏకగ్రీవం. మడకశిర నగర పంచాయతీలో 7వ వార్డు టీడీపీ అభ్యర్థి బీరప్ ఏకగ్రీవం. హిందూపురం మున్సిపాలిటీలో 2 వార్డుల్లో టీడీపీ కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవం.
పుంగనూరు మున్సిపాలిటీ ఛైర్పర్సన్ సహా 32 వార్డులు ఏకగ్రీవం
ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో టీడీపీ 2 మున్సిపాలిటీలను కైవసం చేసుకుంది. పుంగనూరు మున్సిపాలిటీ ఛైర్పర్సన్ సహా 32 వార్డులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. పుంగనూరు మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా నయామ్తాజ్(టీడీపీ) ఏకగ్రీవమయ్యారు.
- నగరి మున్సిపాలిటీ ఛైర్పర్సన్గా శ్రీనివాసన్(టీడీపీ) సహా 3 వార్డులు ఏకగ్రీవం
- చిత్తూరు నగరపాలిక సంస్థ ఎన్నికల్లో 51 డివిజన్లు ఏకగ్రీవం
- చిత్తూరు: 50 డివిజన్లలో టీడీపీ కార్పొరేటర్లు ఏకగ్రీవం
- కుప్పం మున్సిపాలిటీలో 13 వార్డుల్లో టీడీపీ ఏకగ్రీవం
అమీన్పీర్ దర్గా ప్రాంతంలో వైఎస్సార్సీపీ మాజీ కార్పొరేటర్పై కత్తితో దాడి
కడపలో వైఎస్సార్సీపీ ఎన్నికల ప్రచారంలో కలకలం రేగింది. అమీన్పీర్ దర్గా ప్రాంతంలో వైఎస్సార్సీపీ మాజీ కార్పొరేటర్పై కత్తితో దాడి జరిగింది. ఆయనను ఆస్పత్రికి తరలించారు. దాడికి పాల్పడిన సయ్యద్ భాషను పీఎస్కు తరలించారు.
ఎంబీబీఎస్ ప్రవేశాల గడువు పొడిగింపుపై ఎన్ఎంసీకి ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య వర్సిటీ లేఖ
ఎంబీబీఎస్ ప్రవేశాల గడువు పొడిగింపుపై ఎన్ఎంసీకి ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య వర్సిటీ లేఖ రాసింది. మిగిలిన ఎన్నారై కోటా 112 సీట్ల భర్తీకి మరో 15 రోజులు పొడిగించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. నీట్ యూజీ అర్హత శాతం తగ్గింపు గురించి ప్రస్తావించింది. రేపటిలోగా ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్ ప్రవేశాల ప్రక్రియ ముగియనుంది. ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య వర్సిటీ రాసిన లేఖపై స్పందించిన ఎన్ఎంసీ, ఎంబీబీఎస్ ప్రవేశాల గడువు పొడిగింపును పరిశీలిస్తామని తెలిపింది.
రాజాం మండలంలో ఎంపీటీసీలు టీడీపీకి ఏకగ్రీవం
విజయనగరం జిల్లా: రాజాం మండలంలో శ్యాంపురం, దేవుదల, కొమిరి, రేగిడి ఎంపీటీసీలు టీడీపీకి ఏకగ్రీవం అయ్యాయి.
ఆత్మకూరు మున్సిపాలిటీ టీడీపీ కైవసం
నంద్యాల జిల్లా: ఆత్మకూరు మున్సిపాలిటీ టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. ఆత్మకూరు మున్సిపల్ ఛైర్మన్గా గోవిందరాజులు ఏకగ్రీవమయ్యారు. ఆత్మకూరు మున్సిపాలిటీలో 32 వార్డులకు 27 వార్డులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి.
కడప నగరపాలక ఎన్నికల్లో 52 డివిజన్లు ఏకగ్రీవం
కడప నగరపాలక ఎన్నికల్లో 52 డివిజన్లు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. టీడీపీ 47, బీజేపీ 2, జనసేన ఒక డివిజన్లో ఏకగ్రీవం చేసుకున్నాయి. కడప మేయర్ సహా 16 డివిజన్లకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
విజయవాడలో క్రికెట్ బుకీల కలకలం
విజయవాడలో క్రికెట్ బుకీల కలకలం రేపుతోంది. క్రికెట్ బెట్టింగ్ యాప్స్లో రూ.కోట్ల మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది. బుకీలు పూర్ణచంద్రరావు, నారాయణ గుప్తాపై మహారాష్ట్ర పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. బెట్టింగ్లో పాల్గొంటే పెద్దమొత్తంలో లాభం వస్తుందంటూ ఆశ చూపించారు.
తుపాన్ దృష్ట్యా రాష్ట్రంలో అత్యంత భారీ, అతి భారీ, భారీ వర్ష సూచన
తుపాన్ దృష్ట్యా రాష్ట్రంలో అత్యంత భారీ, అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈనెల 27న కాకినాడ, కోనసీమ, ఏలూరు, తూ.గో., ప.గో., కృష్ణా జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ జారీ చేసింది. ఈనెల 27న అత్యంత భారీ వర్షాలు 20 సెంటిమీటర్ల మించి వర్ష సూచన ఉంటుందని తెలిపింది. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ, అల్లూరి, అనకాపల్లి, గుంటూరు, ప్రకాశం, బాపట్ల, నెల్లూరు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ చేసింది. అతి భారీ వర్షాలు 20 సెంటిమీటర్లులోపు వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. అలాగే కడప, కర్నూలు, నంద్యాల, సత్యసాయి, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, తిరుపతి, అనంతపురం జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఇక్కడ భారీ వర్షాల దృష్యా 5 నుంచి 12 సెంటిమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
- ఈనెల 28న విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్
- ఈనెల 28న తూ.గో., ప.గో., ఏలూరు, కృష్ణా జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్
- ఈనెల 28న అత్యంత భారీ వర్షాలు 20 సెంటిమీటర్ల మించి వర్ష సూచన
- ఈనెల 28న శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ, అల్లూరి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్
- ఈనెల 28న అనకాపల్లి, గుంటూరు, ప్రకాశం, బాపట్ల, నెల్లూరు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్
- ఈనెల 28న అతి భారీ వర్షాలు 20 సెంటిమీటర్లు లోపు వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం
- ఈనెల 28న కడప, కర్నూలు, నంద్యాల, సత్యసాయి జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరిక
- ఈనెల 28న చిత్తూరు, అన్నమయ్య, తిరుపతి, అనంతపురం జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరిక
- ఈనెల 28న భారీ వర్షాలు 5 నుంచి 12 సెంటిమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం
బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం
బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం కొనసాగుతుంది. రేపు తూర్పు, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తుపానుగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈనెల 28 మధ్యాహ్నానికి బాపట్ల-విశాఖ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 140 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీచేసే తుది అభ్యర్థుల జాబితా కాసేపట్లో ప్రకటన
పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీచేసే తుది అభ్యర్థుల జాబితా కాసేపట్లో విడుదల కానుంది. నవంబర్ 1న పోలింగ్, 2న అవసరమైతే రీపోలింగ్, 3న ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది. పట్టణ స్థానిక సంస్థల అభ్యర్థుల తుది జాబితాను ఎన్నికల అధికారులు ప్రకటించనున్నారు.
భోగాపురం విమానాశ్రయంలో భారీగా డ్రగ్స్ పట్టివేత
భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో భారీగా డ్రగ్స్ పట్టుబడ్డాయి. బ్యాంకాక్ నుంచి వచ్చిన ప్రయాణికుడి వద్ద 4.210 కిలోల హైడ్రోఫోనిక్ గంజాయిని కస్టమ్స్ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పట్టుబడిన డ్రగ్స్ విలువ దాదాపు రూ.4 కోట్లు ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిని విచారిస్తున్నారు.
పాతూరు అమ్మవారిశాలలో ఆర్యవైశ్యుల సమ్మేళనం
అనంతపురం: పాతూరు అమ్మవారిశాలలో ఆర్యవైశ్యుల సమ్మేళనంలో మంత్రులు టీజీ భరత్, సత్యకుమార్, ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్, కూటమి మేయర్ అభ్యర్థి అజేష్బాబు, పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ "అభివృద్ధి, సంక్షేమం కోసం కూటమి కట్టుబడి ఉంది. కూటమి బలపరిచిన బీజేపీ మేయర్ అభ్యర్థి అజేష్బాబును గెలిపించండి. దేశం, రాష్ట్రంతో పాటు అనంతపురం అభివృద్ధికి ఇది మంచి అవకాశం" అని మంత్రి సత్యకుమార్ అన్నారు.
విజయనగరం జిల్లా జామి మండలంలో వైసీపీకి షాక్
విజయనగరం జిల్లా జామి మండలంలో వైఎస్సార్సీపీకి షాక్ తగిలింది. ఎం.కొత్తవలస, అట్టాడ గ్రామాలకు చెందిన 90 కుటుంబాలు టీడీపీలో చేరాయి. కండువా కప్పి పార్టీలోకి మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాసరావు ఆహ్వానించారు. కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న అభివృద్ధి చూసి స్వచ్ఛందంగా పార్టీలోకి చేరుతున్నారని మంత్రి కొండపల్లి అన్నారు. పార్టీలోకి వచ్చిన ప్రతిఒక్కరికి సముచిత గౌరవం ఉంటుందన్నారు.
తాడిపత్రిలో వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ వర్గీయుల మధ్య రాళ్లదాడి
అనంతపురం జిల్లా: తాడిపత్రిలో వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ వర్గీయుల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి స్వగ్రామంలో ఇద్దరు టీడీపీ నాయకులపై దాడిచేసి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు తాడిపత్రికి వచ్చారు. పెద్దారెడ్డి ఇంటి వద్దకు వచ్చి అక్కణ్నుంచి టీడీపీ వర్గీయులపై వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు రాళ్లురువ్వారు. వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ వర్గీయుల మధ్య పరస్పర రాళ్ల దాడులకు పాల్పడ్డారు. వారిని పోలీసులు లాఠీలతో చెదరగొట్టారు.
తీవ్ర తుపానుగా బలపడే నేపథ్యంలో హోంమంత్రి అనిత కీలక ఆదేశాలు
తుపాను పొంచి ఉండటంతో రాష్ట్ర యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని హోంమంత్రి అనిత అధికారులను ఆదేశించారు. వచ్చే 5 రోజులు ప్రజలు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. సోమవారం నుంచి విస్తారంగా వర్షాలు.. మంగళ, బుధవారాల్లో కోస్తాంధ్ర జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. బుధవారం బాపట్ల–విశాఖ తీరాల మధ్య తుపాను తీరం దాటే సూచనలు ఉన్నాయని ఆ సమయంలో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. ప్రభావిత జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, క్షేత్రస్థాయి అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రమాదకరంగా ఉన్న హోర్డింగులను వెంటనే తొలగించాలని ఆదేశించారు. అవసరమైతే తీరప్రాంత ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలని, సహాయక చర్యల కోసం NDRF, SDRF బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచాలని స్పష్టం చేశారు. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని, బీచ్లలోకి పర్యాటకులను అనుమతించవద్దని సూచించారు. రైతులు, ప్రజలు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వదంతులను నమ్మవద్దని, వ్యాప్తి చేయవద్దని తెలిపారు.
భోగాపురం నుంచి దిల్లీకి ఆకాశ ఎయిర్లైన్స్ సర్వీసులు ప్రారంభం
విజయనగరం జిల్లా భోగాపురం నుంచి దిల్లీకి ఆకాశ ఎయిర్లైన్స్ సర్వీసులు ప్రారంభమయ్యాయి. భోగాపురం నుంచి ఉ. 8.30కు తొలిసారి దిల్లీకి ప్రయాణికులతో విమానం బయల్దేరింది. ఈ క్రమంలో జీఎంఆర్ సీఈవో, సీసీఏవో కేక్ కట్ చేశారు. అనంతరం తొలి ప్రయాణికులకు టికెట్లు అందజేశారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంత ప్రజలకు దేశ రాజధాని ప్రయాణం మరింత సులభమైంది. మూడేళ్ల విరామం అనంతరం ఆకాశ ఎయిర్లైన్స్ విమాన సర్వీసులు పునఃప్రారంభమయ్యాయి.
కృష్ణపట్నం పోర్టులో ఒకటో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ
తూర్పు మధ్య, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం ఏర్పడింది. గంటకు 5 కిలో మీటర్ల వేగంతో వాయుగుండం కదులుతోంది. ఈ క్రమంలో కృష్ణపట్నం పోర్టులో ఒకటో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
పాలకొల్లులో 3కే, 5కే, 10కే రన్
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని పాలకొల్లులో రన్నర్స్ ఆధ్వర్యంలో 3కే, 5కే, 10కే రన్ నిర్వహించారు. ఈ రన్లో మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు, యువత, వృద్ధులు, మహిళలు, చిన్నారులు పెద్దఎత్తున పాల్గొన్నారు. నడకను దైనందిన జీవితంలో భాగం చేసుకోవాలని మంత్రి నిమ్మల తెలిపారు. నడవడం ద్వారా అనేక ఆరోగ్య సమస్యల ముప్పును తగ్గించుకోవచ్చని శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు మానసిక ఉల్లాసం, ఒత్తిడి తగ్గుతాయని చెప్పారు. ఆరోగ్యకర సమాజ నిర్మాణానికి వ్యాయామం, నడక ఎంతో అవసరమని మంత్రి నిమ్మల అన్నారు.
తూర్పు మధ్య, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం
తూర్పు మధ్య, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం ఏర్పడింది. గంటకు 5 కిలో మీటర్ల వేగంతో వాయుగుండం కదులుతోంది. ప్రస్తుతానికి విశాఖకు 880 కి.మీ., కాకినాడకు 980 కి.మీ., మచిలీపట్నానికి 1,080 కి.మీ., బాపట్లకు 1,150 కి.మీ.దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. ఇవాళ తీవ్ర వాయుగుండంగా, రేపు తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉంది. ఈనెల 27కు పశ్చిమమధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్రతుపానుగా బలపడే అవకాశముంది. ఈనెల 28 ఉదయానికి అతి తీవ్ర తుపానుగా బలపడే సూచనలు ఉన్నాయని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ పేర్కొంది. ఈనెల 28 మధ్యాహ్ననికి బాపట్ల-విశాఖ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు గరిష్ఠంగా 140 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
కృష్ణా జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఒకరు మృతి
కృష్ణా జిల్లా పామర్రులో తెల్లవారుజామున రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఒకరు మృతి చెందారు. విజయవాడ-మచిలీపట్నం హైవేపై గుడివాడ రోడ్డు పైవంతెనపై ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఆగి ఉన్న లారీని కారు ఢీకొట్టింది. జగ్గయ్యపేట వాసి చిన్న తిరుపతమ్మ(60) మరణించారు. కారులోని మిగిలిన వారికి స్వల్పగాయాలు, ఆస్పత్రికి తరలించారు. మోపిదేవి వెళ్తుండగా ప్రమాదం, పామర్రు పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
నాలుగు పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు నామినేషన్ల స్వీకరణ గడువు పూర్తి
నాలుగు పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు నామినేషన్ల స్వీకరణ గడువు పూర్తయ్యింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఎస్ఈసీ 2 నగరపాలికలు, 2 పురపాలికలకు ఇచ్చిన 48 గంటల అదనపు సమయం పూర్తి అయ్యింది. తిరుపతి నగరపాలికలో 66, కడపలో 66 డివిజన్లు, రాజంపేట పురపాలికలో 32, మైదుకూరులో 32 వార్డుల్లో నామినేషన్లు ముగిశాయి. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీచేసే తుది అభ్యర్థుల జాబితా మధ్యాహ్నం ప్రకటించనుంది. ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీల్లో నామినేషన్లు తిరస్కరణకు గురైతే అప్పీలుకు అవకాశం ఉంది.
తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి 18 గంటల సమయం
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం దర్శన టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి సుమారు 18 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి శిలాతోరణం వరకు భక్తులు క్యూలైన్లో వేచి ఉన్నారు. నిన్న స్వామివారిని 81,768 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 3.57 కోట్లు వచ్చినట్లు టీటీడీ అధికారులు వెల్లడించారు. నిన్న శ్రీవారికి 34,018 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా బలపడిన అల్పపీడనం
అర్నబ్ తుపాను అతి తీవ్ర తుపానుగా మారి రాష్ట్రంలోని 12 జిల్లాలపై ప్రభావం చూపనుందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. తుపానుగా మారిన తర్వాత 140 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీయడంతో పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం శనివారం రాత్రికి వాయుగుండంగా బలపడింది. ఇది విశాఖకు 820 కి.మీ, కాకినాడకు 910 కి.మీ, మచిలీపట్నానికి 1,020 కి.మీ, బాపట్లకు 1,100 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. తర్వాత పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదులుతూ ఆదివారానికి మరింత బలపడి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారనుంది.
తుపాను దృష్ట్యా తీరప్రాంత జిల్లాల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: మంత్రి అచ్చెన్న
తుపాను దృష్ట్యా తీరప్రాంత జిల్లాల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు. సముద్రంలో ఉన్న బోట్లు తీరానికి చేరేలా తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను హెచ్చరించారు. తీరప్రాంత జిల్లాల్లో కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. భారీ వర్షాల దృష్ట్యా రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
భోగాపురం నుంచి దిల్లీకి నేరుగా ఆకాశ ఎయిర్లైన్స్ విమానాలు
భోగాపురం నుంచి దిల్లీకి ఆకాశ ఎయిర్లైన్స్ ద్వారా విమాన సర్వీసు సేవలు ఇవాళ్టి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. రోజూ నడిచే ఈ విమాన సర్వీసుల వివరాలను ఆకాశ ఎయిర్లైన్స్ సంస్థ ప్రకటించింది. ఉదయం 8 గంటలకు ఆకాశ ఎయిర్లైన్స్ విమానం భోగాపురం చేరుకుంటుంది. ఉదయం 8:30 గం.కు భోగాపురం నుంచి దిల్లీ బయలుదేరనుంది. విమానాన్ని జీఎంఆర్, ఆకాశ ఎయిర్లైన్స్ ప్రతినిధులు ప్రారంభించనున్నారు. అనంతరం విమాన ప్రయాణికులకు ఆకాశ ఎయిర్లైన్స్ మేనేజర్ టికెట్లు ఇవ్వనున్నారు. కార్యక్రమంలో జీఎంఆర్ సీఈవో కన్వర్బీర్ సింగ్, సీసీఏవో బి.అచ్యుతరామరాజు పాల్గొననున్నారు. ఉత్తరాంధ్ర నుంచి దిల్లీ వెళ్లేవారికి ప్రయాణం మరింత సులభం కానుంది.