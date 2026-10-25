25-10-2026 Telangana News Today Live Updates : పెద్దషాపూర్ పీఎస్ పరిధి పాలమాకుల గ్రామంలో నకిలీ కరెన్సీ
Published : October 25, 2026 at 6:39 AM IST|
Updated : October 25, 2026 at 10:58 PM IST
25-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
LIVE FEED
పెద్దషాపూర్ పీఎస్ పరిధి పాలమాకుల గ్రామంలో నకిలీ కరెన్సీ
శంషాబాద్ పెద్దషాపూర్ పీఎస్ పరిధి పాలమాకుల గ్రామంలో కరెన్సీ నోట్లతో సందీప్ పట్టుబడ్డాడు. సందీప్ నుంచి రూ.1.34 లక్షల విలువైన నకిలీ కరెన్సీ నోట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. లిఖిత అనే మహిళ వద్ద డెలివరీ ఏజెంట్గా పనిచేస్తున్నట్లు సందీప్ వెల్లడించారు. నిందితుడు సందీప్ను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.
సింగరేణి జనరల్ మేనేజర్లతో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి సమావేశం
హైదరాబాద్ సింగరేణి జనరల్ మేనేజర్లతో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి సమావేశమయ్యారు. సింగరేణి పనితీరుపై మొత్తం 66 మంది జనరల్ మేనేజర్లతో చర్చిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక సింగరేణి సాధించిన ప్రగతిని అధికారులు వివరించారు. జనరల్ మేనేజర్ల విధులు, బాధ్యతలు, క్షేత్రస్థాయి పనితీరుపై భట్టి ఆరా తీశారు. బొగ్గు ఉత్పత్తి లక్ష్యాలు, సాధించిన ఉత్పత్తిపై అధికారులతో భట్టి సమీక్షిస్తున్నారు.
ముంబయి బయలుదేరిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి
సీఎం రేవంత్రెడ్డి ముంబయి బయలుదేరారు. రేపు మహారాష్ట్ర సీఎంతో భేటీ కానున్నారు. తుమ్మిడిహట్టి ప్రాజెక్టుపై ఇరు రాష్ట్రాల సీఎంలు చర్చించనున్నారు.
రూ.6 లక్షల విలువైన ఎండు గంజాయి, 3 ఫోన్లు స్వాధీనం
వరంగల్ జిల్లా నెక్కొండ బస్టాండ్ సమీపంలో భారీగా ఎండు గంజాయిని పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఒడిశా నుంచి మహారాష్ట్రకు గంజాయిని తరలిస్తుండగా సుమారు రూ.6 లక్షల విలువైన ఎండు గంజాయి, 3 ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాహనాలు తనిఖీ చేస్తుండగా ముగ్గురు వ్యక్తులు పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించారు. ఇందులో ఒకరిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మరో ఇద్దరు పరారయ్యారు.
గచ్చిబౌలి పీఎస్ పరిధిలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి కిడ్నాప్ కలకలం
గచ్చిబౌలి పీఎస్ పరిధిలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి కిడ్నాప్ కలకలం రేగింది. కత్తితో బెదిరించి డాక్యుమెంట్లపై సంతకాలు చేయించుకున్నట్లు బాధితుడి ఆరోపించారు. బాధితుడు శ్యామ్ నాగ్ అనకాపల్లికి చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిగా గుర్తించారు.
శిల్పకళా వేదికలో కొరియా కల్చర్ డే కార్యక్రమం
హైదరాబాద్ శిల్పకళా వేదికలో కొరియా కల్చర్ డే నిర్వహిస్తున్నారు. కొరియా కల్చర్ ఉట్టి పడేలా పలు కార్యక్రమాలు ఏర్పాటుచేశారు.
వికారాబాద్ జిల్లా పెదేముల్ మండలం గోపాల్పూర్లో విషాదం
వికారాబాద్ జిల్లా పెదేముల్ మండలం గోపాల్పూర్లో విషాదం నెలకొంది. పొలం వద్ద సర్వీస్ వైరు సరి చేస్తుండగా, విద్యుదాఘాతంతో బిచ్చప్ప అనే వ్యక్తి మృతిచెందగా, అతని సోదరుడు అశోక్కు గాయాలయ్యాయి.
నీటికుంటలో పడి ముగ్గురు మృతి
మంచిర్యాల జిల్లా జైపూర్ మండలం కాశీంపల్లెలో విషాదం నెలకొంది. కాశీంపల్లెలో నీటికుంటలో పడి మనెమ్మ(24), కీర్తన(16) కావ్య(9) మృతిచెందారు.
ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ మహిళల సింగిల్స్లో రన్నరప్గా పీవీ
ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ మహిళల సింగిల్స్లో రన్నరప్గా పీవీ సింధు నిలిచారు. ఫైనల్లో ఆన్ సె యంగ్(కొరియా) చేతిలో ఓడారు.
తెలంగాణ భవన్లో మైనారిటీ నేతలతో సమావేశమైన కేటీఆర్
తెలంగాణ భవన్లో మైనారిటీ నేతలతో కేటీఆర్ సమావేశం అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నాంపల్లికి చెందిన గిబ్రాన్ కేటీఆర్ సమక్షంలో బీఆర్ఎస్లో చేరారు.
కొల్లూరు ఓఆర్ఆర్పై ప్రమాదం, ఇద్దరు మృతి
సంగారెడ్డి జిల్లా కొల్లూరు ఓఆర్ఆర్పై ప్రమాదం జరిగింది. ట్యాంకర్-ఆటో ఢీకొనడంతో మెుక్కలకు నీళ్లు పోస్తున్న వీరు, ఆటో డ్రైవర్ శ్రీనివాస్ మృతిచెందారు.
ఆలేరులో 'అలయ్ బలయ్' కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన బండారు దత్తాత్రేయ
యాదాద్రి జిల్లా బండ్రు ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఆలేరులో 'అలయ్ బలయ్' నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని బండారు దత్తాత్రేయ ప్రారంభించారు. ఎంపీ చామల కిరణ్కుమార్రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ అద్దంకి దయాకర్ పాల్గొన్నారు.
రైస్ మిల్లర్లపై విజిలెన్స్ అధికారుల దాడులు
నిజామాబాద్ జిల్లా రైస్ మిల్లర్లపై విజిలెన్స్ అధికారుల దాడులు చేశారు. సీఎంఆర్ ధాన్యంలో అక్రమాలపై మిల్లర్లను విచారించారు. సన్నబియ్యం బదులు మిల్లర్లు దొడ్డు బియ్యం ఇచ్చినట్లు ఆరోపణలపై ఆరుగురు మిల్లర్లపై విజిలెన్స్ అధికారులు కేసు నమోదు చేశారు. నలుగురు మిల్లర్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
మంథనిలో పెద్దపల్లి-కాటారం ప్రధాన రహదారిపై ప్రమాదం
మంథనిలో పెద్దపల్లి-కాటారం ప్రధాన రహదారిపై ప్రమాదం జరిగింది. లారీ ఢీకొని చింతల నవీన్ (22) అనే యువకుడు మృతిచెందాడు.
ఇవాళ సాయంత్రం 7 గం.కు ముంబయి వెళ్లనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
ఇవాళ సాయంత్రం 7 గం.కు సీఎం రేవంత్రెడ్డి ముంబయి బయలుదేరి వెళ్లనున్నారు. అక్కడే బసచేయనున్నారు. రేపు ఉదయం 11 గం.కు మహారాష్ట్ర సీఎం ఫడణవీస్తో భేటీ కానున్నారు. తుమ్మిడిహట్టి ప్రాజెక్టుపై ఇరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు చర్చించనున్నారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి వెంట నీటిపారుదలశాఖ మంత్రి ఉత్తమ్, ఉన్నతాధికారులు వెళ్లనున్నారు.
ప్రయాణికురాలు నెట్టడంతో బస్సు టైర్ల కింద పడి కండక్టర్కు తీవ్రగాయాలు
భద్రాద్రి జిల్లా అశ్వాపురం మండలం మిట్టగూడెంలో ప్రయాణికురాలు నెట్టడంతో బస్సు టైర్ల కింద పడి కండక్టర్కు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. ఆధార్ కార్డు లేకుండా బస్సు ఎక్కిన మహిళను టికెట్ తీసుకోవాలని కోరిన కండక్టర్ను సదరు మహిళ నెట్టేసినట్లు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ ఘటనను తెలంగాణ మజ్దూర్ యూనియన్ జనరల్ సెక్రటరీ థామస్రెడ్డి ఖండించారు.
కంది మండలం మక్తా అల్లుర్లో దారుణం
సంగారెడ్డి జిల్లా కంది మండలం మక్తా అల్లుర్లో దారుణం జరిగింది. సోదరుల మధ్య గొడవలో తమ్ముడు శ్రీనివాస్పై అన్న వెంకటేశ్ కర్రతో దాడి చేశారు. ఈ ఘటనలో శ్రీనివాస్ మృతిచెందారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
బీజేపీ నేతల వ్యాఖ్యలపై వ్యంగ్యంగా స్పందించిన రాహుల్గాంధీ
బీజేపీ నేతల వ్యాఖ్యలపై లోక్సభ విపక్షనేత రాహుల్గాంధీ వ్యంగ్యంగా స్పందించారు. నవంబర్ 1న దిల్లీలో తలపెట్టిన ర్యాలీకి బీజేపీ ఉచిత ప్రచారం కల్పిస్తోందన్నారు. ఓటు చోరీపై పోరాటానికి ప్రాచుర్యం కల్పిస్తున్న బీజేపీ, దాని మిత్రపక్షాలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మరో 7 రోజులపాటు ఇదే ఉత్సాహాన్ని, అంకితభావాన్ని బీజేపీ కొనసాగించాలంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఓటు బచావో, దేశ్ బచావో నినాదంతో నవంబర్ 1న చలో దిల్లీ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు రాహుల్ తెలిపారు.
'యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్ కోసం విదేశీ బొగ్గు దిగుమతికి ఒప్పందం నిజమా? కాదా?'
యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్ కోసం విదేశీ బొగ్గు దిగుమతికి ఒప్పందం చేసుకున్నది నిజమా? కాదా? అని వేముల వీరేశం ప్రశ్నించారు. సింగరేణి మీద ప్రేమ ఉంటే విదేశీ బొగ్గు కోసం ఒప్పందం ఎందుకు కుదుర్చుకున్నారని నిలదీశారు. మార్కెట్లో విద్యుత్ తక్కువ ధరకు ఉన్నప్పుడు ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి ఎక్కువ ధరకు కొన్నది నిజమా? కాదా? అని ప్రశ్నించారు.
హైదరాబాద్ ప్రయాణికులకు టీజీఎస్ ఆర్టీసీ శుభవార్త
హైదరాబాద్ ప్రయాణికులకు టీజీఎస్ ఆర్టీసీ శుభవార్త చెప్పింది. రూ.600కే వారంపాటు క్యూర్ పరిధిలో అపరిమిత బస్సు ప్రయాణం చేసే అవకాశం కల్పించనుంది. ఏసీ సహా అన్ని బస్సు సర్వీసుల్లో అపరిమిత బస్సు ప్రయాణం చేయవచ్చు.
రామంతపూర్ చర్చి కాలనీలో స్క్రాప్ దుకాణంలో పేలుడు
హైదరాబాద్ రామంతపూర్ చర్చి కాలనీలో స్క్రాప్ దుకాణంలో పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో ఓ వ్యక్తి గాయపడ్డారు. కాలిన గాయాలతో బయటకు వచ్చిన బాధితుడిని, గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. రెండు ఫైర్ ఇంజిన్లతో మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు.
హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ఎస్బీ జాయింట్ డైరెక్టర్ కారులో రూ.2.40 లక్షలు స్వాధీనం
హైదరాబాద్ హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ఎస్బీ జాయింట్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ కారులో రూ.2.40 లక్షలను ఏసీబీ స్వాధీనం చేసుకుంది. మెట్రో రెసిడెన్సీ అపార్ట్మెంట్స్ సమీపంలో కారును అడ్డుకున్న ఏసీబీ అధికారులు, లెక్కల్లో చూపని నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆఫీసు నుంచి ఇంటికి వెళ్తున్న సమయంలో నగదు తీసుకెళ్తున్నట్లు సమాచారం. నగదుకు సంబంధించి అధికారి ఇచ్చిన వివరణపై ఏసీబీ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. అవినీతి కోణంలో విచారణ చేస్తోంది. ఆదాయపు పన్ను శాఖకు సమాచారం ఇవ్వనుంది.
ఐదుగురు మిల్లర్లను అదుపులోకి తీసుకున్న సీఐడీ అధికారులు
సీఎంఆర్ ధాన్యంలో అక్రమాలు, మిల్లుల్లో బియ్యం అక్రమ నిల్వలపై విచారణలో భాగంగా ములుగు జిల్లాలో ఐదుగురు మిల్లర్లను సీఐడీ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరిలో లేపాక్షి రైస్ మిల్ యజమాని మోహన్, సాయిరాం రైస్ మిల్ నిర్వాహకుడు రఘోత్తమ్, వాసవి రైస్ మిల్ యజమాని శ్రవణ్, బాదం, శ్రీమాత రైస్ మిల్స్ యజమాని బాదం ప్రవీణ్, ఎల్ఎస్ ఆర్ రైస్ మిల్ యజమాని హరినాథం ఉన్నారు.
యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్కు భూమిపూజ
జగిత్యాల జిల్లా తాటిపల్లిలో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్కు మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ భూమిపూజ చేశారు. రూ.200 కోట్లతో 25 ఎకరాల్లో యంగ్ ఇండియా స్కూల్ నిర్మాణం చేయనున్నారు.
ఇవాళ ఉమ్మడి ఖమ్మం, ములుగు, మహబూబాబాద్ జిల్లాలకు అతి భారీ వర్ష సూచన
ఇవాళ ఉమ్మడి ఖమ్మం, ములుగు, మహబూబ్బాద్ జిల్లాలకు అతి భారీ వర్ష సూచన ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఈ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఇవాళ భూపాలపల్లి, వరంగల్, సూర్యాపేట, నల్గొండ, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన ఉందని తెలిపింది. ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. జనగామ, యాదాద్రి, హనుమకొండ, మహబూబ్నగర్, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, మంచిర్యాల, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
ములుగు జిల్లా రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు బాదం ప్రవీణ్ అరెస్ట్
ములుగు జిల్లా రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు బాదం ప్రవీణ్ అరెస్టయ్యాడు. తెల్లవారుజామున 5 గంటలకు సీఐడీ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడితో పాటు సభ్యులను అరెస్టు చేసి, వరంగల్ సీబీఐ ఆఫీస్కు తరలించారు.
కరీంనగర్ జిల్లా : హుజూరాబాద్ డివిజన్లో సీబీసీఐడీ సోదాలు
కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్ డివిజన్లో సీబీసీఐడీ సోదాలు జరుగుతున్నాయి. నలుగురు రైస్ మిల్లర్ల యజమానులను అదుపులోకి తీసుకున్న అధికారులు, హుజురాబాద్లో ఒకరు, జమ్మికుంటలో ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రభుత్వానికి ఇచ్చే బియ్యంలో సన్న బియ్యానికి బదులు దొడ్డువి ఇచ్చినట్లు ఆరోపణలు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఉదయం వారి ఇళ్లకు వెళ్లి అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ధర్మపురిలో బస్టాండ్ పునరుద్ధరణ పనులకు మంత్రుల శంకుస్థాపన
జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురిలో మంత్రులు పొన్నం, లక్ష్మణ్ పర్యటించారు. రూ.2.57 కోట్లతో ధర్మపురిలో బస్టాండ్ పునరుద్ధరణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు.
మాదాపూర్లో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిని మృతి
హైదరాబాద్: మాదాపూర్లో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిని మృతి చెందింది. మృతురాలు యూపీకి చెందిన అర్చనా చౌదరి మాలిక్గా గుర్తించారు. మాదాపూర్లోని ఓ సాఫ్ట్వేర్ సంస్థలో ఉద్యోగం చేస్తున్న అర్చన, అపార్ట్మెంట్లో ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. ఈ మేరకు మాదాపూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
వికారాబాద్ జిల్లాలో యువకుడి అనుమానాస్పద మృతి
వికారాబాద్ జిల్లాలో ఓ యువకుడు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందాడు. పరిగి మండలం మైనమ్మ చెరువుతండా సమీపంలో చెట్టుకు ఉరేసుకున్న స్థితిలో ఉన్న ఎర్రోళ్ల సాయి(24)ని గుర్తించిన స్థానికులు కుటుంబసభ్యులకు సమాచారం అందించారు. కుటుంబసభ్యుల ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహాన్ని పరిగి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు.
వరంగల్: వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డు వస్తుందని భార్యను హత్య చేసిన భర్త
వరంగల్ జిల్లాలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డు వస్తుందని ఓ భర్త తన భార్యను హత్య చేశాడు. పర్వతగిరి మండలం గడ్డపారతండా శివారు హర్జతండాలో ఘటన జరిగింది. భార్య పూలమ్మను ఉరివేసి హత్య చేసి, భర్త బాలు పారిపోయాడు. పెద్ద కుమార్తె ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా బల్మూరులో యువకుడి ఆత్మహత్య
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా బల్మూరులో ఓ యువకుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. వ్యవసాయ పొలం సమీపంలో ఉరేసుకొని సైదులు (23) బలవన్మరణం చెందాడు. కుటుంబ కలహాలే ఆత్మహత్యకు కారణమని సమాచారం.
జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురిలో మంత్రులు పొన్నం, లక్ష్మణ్ పర్యటన
జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురిలో మంత్రులు పొన్నం, లక్ష్మణ్ పర్యటించారు. ధర్మపురి లక్ష్మీనరసింహ స్వామిని దర్శించుకున్న మంత్రులు, స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
తిరుమల: టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు
తిరుమల: టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులు శిలాతోరణం వరకు క్యూలైన్లో వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 81,768 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, హుండీ ఆదాయం రూ.3.57 కోట్లు సమకూరింది.
వరంగల్: నర్సంపేటలోని నెహ్రూసెంటర్లో అగ్నిప్రమాదం
వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేటలోని నెహ్రూసెంటర్లో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఆటోమొబైల్, హాకా ఫార్మసీ సర్వీస్ ఫర్టిలైజర్ దుకాణాల్లో మంటల చెలరేగాయి. సుమారు రూ. 25 లక్షల వరకు ఆస్తి నష్టం బాధితులు జరిగినట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు.
బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం తుఫానుగా మారే అవకాశం
బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం తుఫానుగా మారే అవకాశముంది. అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది. ములుగు, కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు పడే అవకాశముంది. పైమూడు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. భూపాలపల్లి, మహబూబాబాద్, వరంగల్ జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశముంది. హనుమకొండ, నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు పడే సూచనలున్నాయి. ఈనెల 27 నుంచి 29 వరకు చాలా జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది.
రేపు ముంబయిలో తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రుల భేటీ
రేపు ముంబయిలో తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రుల భేటీ నిర్వహించనున్నారు. రేవంత్రెడ్డితో మంత్రి ఉత్తమ్, అధికారులు ముంబయి వెళ్లనున్నారు. తుమ్మిడిహెట్టిపై ముంబయిలో రేవంత్రెడ్డి, ఫడణవీస్ చర్చించనున్నారు.
రేపు జరగాల్సిన కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం వాయిదా
రేపు జరగాల్సిన కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం వాయిదా పడింది. ముంబయిలో సీఎంల సమావేశం దృష్ట్యా వాయిదా వేశారు. రేపు జరగాల్సిన కృష్ణా బోర్డు సమావేశం మంగళవారానికి వాయిదా వేశారు.
రక్షణ రంగంలో దేశాన్ని సూపర్పవర్గా నిలుపుదాం: సీఎం
ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్లో పాల్గొనాలని ఆహ్వానిస్తున్నామని సీఎం రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. అంతర్జాతీయ వేదికగా రక్షా ఎక్స్పోను తీర్చిదిద్దాలన్నది నా ఆలోచనని పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్ ఒక వ్యూహాత్మకమైన ప్రదేశంగా కీలకమైన స్థానంలో ఉందని తెలిపారు. సముద్రం లేకపోయినా నౌకాదళానికి రాష్ట్రం కీలకమైన సేవలు అందిస్తోందని చెప్పారు. ఐటీఐలను అడ్వాన్స్డ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లుగా తీర్చిదిద్దామని పిలుపునిచ్చారు. రక్షణ సాంకేతిక ఎగుమతులు చేసే దేశంగా భారత్ ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు. రక్షణ పరిశ్రమకు తెలంగాణ అతిపెద్ద పారిశ్రామిక కేంద్రంగా ఎదగాలనన్నారు. తెలంగాణలో పెట్టుబడులపై మీ ప్రణాళికలను రెట్టింపు చేయమని విజ్ఞప్తి చేశారు. లక్ష్య సాధనలో సహకరించడానికి తామూ సిద్ధంగా ఉన్నాని సీఎం వ్యాఖ్యానించారు. రాజకీయంగా భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నా పెట్టుబడుల విషయంలో అంతా ఒకటే అని పేర్కొన్నారు. రక్షణ రంగంలో దేశాన్ని సూపర్పవర్గా నిలుపుదామని పిలుపునిచ్చారు. త్వరలోనే ఏరోస్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్ పాలసీ 2.ఓ విడుదల చేస్తామని వెల్లడించారు. ఫలక్నుమా ప్యాలెస్లో ఏర్పాటు చేసిన రక్ష ఎక్స్పో-2026 కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమంలో సీఎం మాట్లాడారు.
నేడు, రేపు హైదరాబాద్లోని నియోజకవర్గాల్లో బీఆర్ఎస్ సమావేశాలు
నేడు, రేపు హైదరాబాద్లోని నియోజకవర్గాల్లో బీఆర్ఎస్ సమావేశాలు నిర్వహించనుంది. పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఓటర్ల నమోదుపై సమీక్షించనుంది. రేపు బీఆర్ఎస్ ప్రతినిధి బృందం సీఈవోను కలవనుంది. ఓటరు దరఖాస్తులను బీఎల్వోలు ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించేలా కోరనుంది.
హైదరాబాద్: పాతబస్తీలోని హుస్సేనీ ఆలం కబూతర్ఖానాలో హత్య
హైదరాబాద్ పాతబస్తీలోని హుస్సేనీ ఆలం కబూతర్ఖానాలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మాధుర్ సింగ్పై భగత్ సింగ్ కత్తితో దాడి చేసి హత్య చేశారు. కత్తి దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడి మాధుర్ సింగ్ మృతి చెందారు.
ఫ్రాన్స్లో ఉద్రిక్తంగా మారిన నిరసనలు
ఫ్రాన్స్లో నిరసనలు ఉద్రిక్తంగా మారాయి. ఫ్రాన్స్ వ్యాప్తంగా సుమారు 4 లక్షల మందికి పైగా జనం రోడ్డెక్కారు. వారిలో వెయ్యి మందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఆందోళనకారులు అనేకచోట్ల పోలీసులతో ఘర్షణకు దిగారు. దీంతో ఆందోళనకారులపై పోలీసులు టియర్ గ్యాస్, వాటర్ క్యాన్లు ప్రయోగించారు. పెరుగుతున్న జీవనవ్యయం, విద్యాసంస్కరణలపై ప్రజలు ఆందోళన చేపట్టారు.