25th November 2026 AP News Live Updates : విశాఖలో అర్ధరాత్రి ఆర్టీసీ బస్సు బీభత్సం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 7:07 AM IST|
Updated : November 25, 2026 at 8:17 AM IST
25th November 2026 AP News Live Updates : విశాఖలో అర్ధరాత్రి ఆర్టీసీ బస్సు బీభత్సం సృష్టించింది. సత్యం జంక్షన్ నుంచి గురుద్వార్ వెళ్లే మార్గంలో అదుపుతప్పి పలు వాహనాలను ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న వారికి గాయాలయ్యాయి.
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తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 23 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 59,413 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.50 కోట్లు వచ్చింది. అలాగే శ్రీవారికి 20,015 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న తెలంగాణ ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క
తిరుమల శ్రీవారిని తెలంగాణ ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క దర్శించుకున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాలపై భగవంతుని ఆశీస్సులు మెండుగా ఉండాలని ప్రార్థించినట్టు తెలిపారు.
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మాజీ సీజేఐ జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ
తిరుమల శ్రీవారిని మాజీ సీజేఐ జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనంలో స్వామివారి సేవలో ఆయన పాల్గొన్నారు. దర్శనం అనంతరం జస్టిస్ ఎన్వీ రమణకు శ్రీవారి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు.
సాయంత్రం 5 గంటలకు నూజివీడులో 'ఈటీవీ' కార్తిక దీపోత్సవం
ఇవాళ సాయంత్రం 5 గంటలకు నూజివీడులో 'ఈటీవీ' కార్తిక దీపోత్సవం జరగనుంది. కార్తిక దీపోత్సవానికి ఉదయం 9.30 నుంచి ఉచితంగా పాస్ల పంపిణీ జరగనుంది. నూజివీడు మార్కెట్ యార్డు ప్రాంగణంలో ఉచితంగా పాస్ల పంపిణీ ఉంటుంది. పాస్లు పరిమితం, ముందుగా వచ్చినవారికే ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈటీవీ తెలంగాణ, ఈటీవీ లైఫ్ ఆధ్యాత్మిక ఛానల్ ఆధ్వర్యంలో దీపోత్సవం కార్యక్రమాన్ని వీక్షించవచ్చు. ఈటీవీ ఛానళ్లలో సాయంత్రం 6 నుంచి రాత్రి 8 వరకు ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా చూడొచ్చు.
నెల్లూరులో గణేష్ ఘాట్ వద్ద వేడుకగా కార్తీక దీపోత్సవం
నెల్లూరులో గణేష్ ఘాట్ వద్ద కార్తిక దీపోత్సవం వేడుకగా సాగింది. సింహపురి కార్తిక దీపోత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన దీపోత్సవానికి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. కాశీ నుంచి విచ్చేసిన పండితులు గంగా హారతి నిర్వహించారు. వేలాదిగా తరలివచ్చిన భక్తులు గంగా హారతిని తిలకించిన, కార్తిక దీపాలు గణేష్ ఘాట్లో వదిలారు. విశాఖపట్నం రమానంద భారతీస్వామి, స్వర్ణభారత్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ దీపా వెంకట్లు దీపోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం శ్రీశైల భ్రమరాంబ సమేత మల్లికార్జున స్వామి కళ్యాణం వైభవంగా నిర్వహించారు. భక్తులకు ప్రముఖ దేవస్థానాల ప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు.
విశాఖలో అర్ధరాత్రి ఆర్టీసీ బస్సు బీభత్సం
విశాఖలో అర్ధరాత్రి ఆర్టీసీ బస్సు బీభత్సం సృష్టించింది. సత్యం జంక్షన్ నుంచి గురుద్వార్ వెళ్లే మార్గంలో అదుపుతప్పి పలు వాహనాలను ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న వారికి గాయాలయ్యాయి. వారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రమాద విషయం తెలిసి ఘటనాస్థలికి హోంమంత్రి అనిత చేరుకున్నారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి అందుతున్న వైద్య సహాయంపై ఆరా తీశారు.
రేపు తొలి దశలో గ్రామపంచాయతీల్లో పోలింగ్
రేపు తొలి దశలో గ్రామపంచాయతీల్లో పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. పోలింగ్కు ఎన్నికల కమీషన్ విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. తొలి దశలో మెుత్తం 3,949 పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇప్పటికే 707 పంచాయతీలు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. 3,242 పంచాయతీలకు పోలింగ్ జరగనుంది. పంచాయతీలకు ఉ.7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్ నిర్వహిస్తారు. మధ్యాహ్నం 2 నుంచి ఓట్లు లెక్కించి ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు. 6,303 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో వెబ్ కాస్టింగ్కు ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రకాశం జిల్లాలో అత్యధికంగా 536 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో వెబ్ కాస్టింగ్ ఏర్పాటు చేశారు.
మలి విడతలో 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు పోలింగ్
రేపు మలి విడతలో 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. శ్రీకాకుళం, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ, మంగళగిరి-తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థలకు పోలింగ్ నిర్వహిస్తారు. అలాగే మలివిడతలో 19 పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీలకు పోలింగ్ ఉంటుంది. పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో సోమవారం ఓట్లు లెక్కించి ఫలితాలు వెల్లడిస్తారు.