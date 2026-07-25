25th July 2026 AP News Today Live Updates: మంత్రి గొట్టిపాటి నేతృత్వంలో పల్నాడు జిల్లా టీడీపీ ప్రజాప్రతినిధుల భేటీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 7:05 AM IST|
Updated : July 25, 2026 at 8:20 AM IST
25th July 2026 AP News Today Live Updates: మంత్రి గొట్టిపాటి నేతృత్వంలో పల్నాడు జిల్లా టీడీపీ ప్రజాప్రతినిధుల భేటీ. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కలిసికట్టుగా పనిచేసి అన్ని స్థానాలు గెలవాలని చర్చ. ప్రతి స్థానం కూటమే కైవసం చేసుకునేలా దీటుగా ఉండాలని నిర్ణయం. గత రాత్రి ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు ఇంట్లో పల్నాడు జిల్లా నేతల సమావేశం.
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మంత్రి గొట్టిపాటి నేతృత్వంలో పల్నాడు జిల్లా టీడీపీ ప్రజాప్రతినిధుల భేటీ
మంత్రి గొట్టిపాటి నేతృత్వంలో పల్నాడు జిల్లా టీడీపీ ప్రజాప్రతినిధుల భేటీ అయ్యారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కలిసికట్టుగా పనిచేసి అన్ని స్థానాలు గెలవాలని చర్చించారు. ప్రతి స్థానం కూటమే కైవసం చేసుకునేలా దీటుగా ఉండాలని నిర్ణయించారు. జగన్ అసత్య ప్రచారాలకు ఎప్పటికప్పుడు తెరదించాలని చర్చించారు. నెలకు ఒకసారి ఒక నేత ఇంట్లో నేతలు సమావేశమవుతున్నారు. గత రాత్రి ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు ఇంట్లో పల్నాడు జిల్లా నేతలు సమావేశమయ్యారు. ఇదే సంప్రదాయాన్ని ప్రతి నెలా కొనసాగించాలని నిర్ణయించారు.
తిరుమలలో టోకెన్లులేని సర్వదర్శనానికి 20 గంటల సమయం
తిరుమలలో టోకెన్లులేని సర్వదర్శనానికి 20 గంటల సమయం పడుతోంది. అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 78,721 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.98 కోట్ల రూపాయలు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 38,018 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లిలోని ఇండస్ట్రీ ఎస్టేట్ సమీపంలో ఏటీఎం చోరీ
అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లిలోని ఇండస్ట్రీ ఎస్టేట్ సమీపంలో ఏటీఎం చోరీ ఘటన కలకలం రేపింది. ఏకంగా ఇండస్ట్రీ ఎస్టేట్ సమీపంలో ఉన్న ఏటీఎం యంత్రాన్నే దుండగులు ఎత్తుకెళ్లిపోయారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న మదనపల్లి రెండో పట్టణ పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. తెల్లవారుజామున సంఘటన జరిగినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
హోంమంత్రి అనిత ఎక్స్ ఖాతాను హ్యాక్ చేసిన ఆగంతుకులు
హోంమంత్రి అనిత ఎక్స్ ఖాతాను ఆగంతుకులు హ్యాక్ చేశారు. ఈ విషయంపై అనకాపల్లి పోలీసులకు హోంమంత్రి అనిత ఫిర్యాదు చేశారు. సైబర్ క్రైమ్ ఐజీ రవికృష్ణతో అనిత మాట్లాడారు. ఉద్దేశపూర్వకంగానే హ్యాక్ చేశారని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
నేడు కర్నూలు జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన
నేడు కర్నూలు జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. ఆస్పరి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో సంజీవని పథకాన్ని సీఎం ప్రారంభించనున్నారు. మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు సీఎం చంద్రబాబు ఆస్పరి చేరుకోనున్నారు. ఆసుపత్రిని పరిశీలించి రోగులు, వైద్య సిబ్బందితో మాట్లాడనున్నారు. సంజీవని పథకం ద్వారా అందే వైద్య సేవల గురించి రోగులకు సీఎం వివరించనున్నారు. ఆలూరు నియోజకవర్గ టీడీపీ కార్యకర్తలతోనూ భేటీ కానున్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై పార్టీ శ్రేణులకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.