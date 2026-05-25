25-05-2026 Telangana News Today Live Updates : దేశవ్యాప్తంగా మరోసారి భారీగా పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు
Published : May 25, 2026 at 6:56 AM IST|
Updated : May 25, 2026 at 7:06 AM IST
తెలంగాణలో ఇవాళ్టి నుంచి వ్యవసాయ మార్కెట్లకు కమల దళం
తెలంగాణ రైతు సమస్యలపై పోరుబాటకు బీజేపీ సిద్ధమైంది. 'రైతు ఘోష-బీజేపీ భరోసా' పేరుతో ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో భాగంగా మూడు రోజుల పాటు ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను బీజేపీ నాయకులు సందర్శించనున్నారు. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు నేతృత్వంలో రైతులతో మాట్లాడి సమస్యలను బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు తెలుసుకోనున్నారు. ఇవాళ వికారాబాద్ జిల్లా కులకచర్ల నుంచి బీజేపీ నాయకులు ప్రారంభించనున్నారు. ఉదయం 11 గంటలకు కులకచర్ల రైతులకు బీజేపీ ముఖాముఖి కార్యక్రమం ఉంటుందని ఆ పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. సాయంత్రం ఐదు గంటలకు సిద్ధిపేట జిల్లా గజ్వేల్ మార్కెట్ యార్డు సందర్శన ఉంటుందని వివరించాయి. రేపు యాదాద్రి, జనగాం, వరంగల్ జిల్లాల్లో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల సందర్శిస్తామని వివరించారు.
హైకోర్టు న్యాయవాది మొహిజుద్దీన్ హత్య కేసులో దర్యాప్తు ముమ్మరం
హైకోర్టు న్యాయవాది మొహిజుద్దీన్ హత్య కేసులో పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. ముజాహిద్ ఆలంఖాన్, మొహబూబ్ ఆలంఖాన్ హత్య చేయించినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. రూ.10 లక్షలు ఇచ్చి సుపారీ ఐదుగురి సభ్యుల ముఠాతో హత్య చేయించినట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. ఈ కేసులో ప్రధాన అనుమానితుడు వినయ్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మరో నలుగురు నిందితులు గోవాకు పారిపోయినట్లుగా గుర్తించారు. న్యాయవాది కదలికలపై పలుమార్లు రెక్కీ నిర్వహించినట్లుగా ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. ఇంటివద్ద న్యాయవాదిని కారుతో ఢీకొట్టి నిందితులు పరారయ్యారు. వక్ఫ్ భూముల వివాదమే హత్యకు కారణమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.115.58
దేశవ్యాప్తంగా మరోసారి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు మరోసారి పెరిగాయి. లీటర్ పెట్రోల్పై రూ.2.84, డీజిల్పై రూ.2.86 చొప్పన పెరిగింది. హైదరాబాద్ నగరంలో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.115.58కి చేరుకోగా, డీజిల్ ధర రూ.103.74గా ఉంది. ఉదయం 6 గంటల నుంచి కొత్త ధరలు అమల్లోకి వచ్చాయి. ఇప్పటికే మూడు విడతలుగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రూ.5 మేర పెరిగాయి.