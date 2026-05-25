25th May 2026 News Today AP Live News Updates : రాజమహేంద్రవరంలో పర్యటిస్తున్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్
25th may 2026 news today ap live news updates: శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం - ఒకరు మృతి - లారీని వెనుక నుంచి మరో లారీ ఢీకొట్టడంతో డ్రైవర్ సజీవ దహనం - ప్రమాదంలో లారీ క్లీనర్కు తీవ్రగాయాలు కాగా ఆస్పత్రికి తరలింపు - మృతుడు ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన డ్రైవర్ కిరణ్ (35)గా గుర్తింపు
LIVE FEED
రాజమహేంద్రవరంలో పర్యటిస్తున్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్
రాజమహేంద్రవరంలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పర్యటిస్తున్నారు. గోదావరి పుష్కరఘాట్ల వద్ద జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులు పరిశీలిస్తున్నారు. పుష్కరఘాట్ వద్ద ఏర్పాట్లు, ఫొటో ప్రదర్శన పరిశీలించారు. పుష్కరఘాట్ నుంచి కోటిలింగాల ఘాట్ వరకు బోటులో పవన్ వెళ్తున్నారు. గోదావరి నదిలో కాలుష్య నివారణకు ఘాట్ల వెంట తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై పవన్ పరిశీలన చేశారు. నల్లకాలువ వద్ద చెత్తశుద్ది ప్లాంటును పరిశీలించనున్నారు. అనంతరం రాజమహేంద్రవరం కార్పొరేషన్ కార్యాలయానికి వెళ్లనున్నారు. గోదావరి పుష్కరాల ఏర్పాట్లపై అధికారులతో సమీక్ష జరపనున్నారు. గోదావరిలో కాలుష్య నివారణ చర్యలపై అధికారులకు స్పష్టమైన దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.
శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం - ఒకరు మృతి
శ్రీసత్యసాయి జిల్లా పెనుకొండ వద్ద ఘోర రోడ్డుప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. లారీని వెనుక నుంచి మరో లారీ ఢీకొట్టడంతో డ్రైవర్ సజీవ దహనమయ్యాడు. ప్రమాదంలో లారీ క్లీనర్కు తీవ్రగాయాలు కాగా ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతుడు ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన డ్రైవర్ కిరణ్ (35)గా గుర్తించారు. ఘటనాస్థలి వద్ద లారీలో అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలార్పుతున్నారు.