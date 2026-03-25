25-03-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడనున్న ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత జీవన్రెడ్డి
యుద్ధం ముగింపునకు ఇరాన్కు 15 షరతులు విధించిన అమెరికా
- మధ్యప్రాచ్యానికి 3 వేల మంది సైనికులను తరలిస్తున్న అమెరికా
- ఇరాన్తో యుద్ధం త్వరలోనే ముగిస్తామని వెల్లడించిన అమెరికా
- ఇరాన్తో దౌత్య చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని పునరుద్ఘాటించిన అమెరికా
- అణ్వాయుధాలను ఎప్పటికీ తయారు చేకూడదన్న అమెరికా
- తమ ప్రధాన డిమాండ్కు టెహ్రాన్ అంగీకరించిందని పేర్కొన్న ట్రంప్
ఆరోరోజు కొనసాగనున్న అసెంబ్లీ సమావేశాలు
- ఉదయం 10 గంటలకు అసెంబ్లీ సమావేశం ప్రారంభం
- ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమంతో ప్రారంభం కానున్న అసెంబ్లీ సమావేశం
- సభలో తెలంగాణ జీఎస్టీ సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ రద్దు బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి దామోదర
పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై నేడు అన్ని పార్టీలతో చర్చించనున్న కేంద్రం
- దిల్లీలో రక్షణమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అధ్యక్షత అఖిలపక్ష భేటీ
- ఇవాళ సాయంత్రం 5గంటలకు దిల్లీలో అఖిలపక్ష సమావేశం
- సమావేశంలో పాల్గొననున్న విదేశాంగమంత్రి జైశంకర్
- సమావేశానికి హాజరుకాబోనని తెలిపిన రాహుల్ గాంధీ కేరళలో ముందుగానే నిర్ణయించిన కార్యక్రమం ఉన్నందున భేటికి రాలేనన్న రాహుల్గాంధీ
నేడు కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడనున్న ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత జీవన్రెడ్డి
- నేడు భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటించనున్న జీవన్రెడ్డి
- ఇవాళ జగిత్యాల బండారి గార్డెన్లో కార్యకర్తలతో జీవన్రెడ్డి సమావేశం
- అధిష్ఠానం పెద్దలు బుజ్జగించినా.. నా నిర్ణయంలో మార్పు లేదన్న జీవన్రెడ్డి
- కాంగ్రెస్తో ఉన్న 42 ఏళ్ల బంధానికి ముగింపు పలకాలని నిర్ణయించుకున్న జీవన్రెడ్డి
- కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడాక బీఆర్ఎస్లో చేరే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం
- జీవన్రెడ్డితో కేటీఆర్ ఇప్పటికే సమావేశమైనట్లు సమాచారం
- జీవన్రెడ్డికి పార్టీలో సముచిత గౌరవం కల్పిస్తామని కేటీఆర్ హామీ ఇచ్చినట్లు సమాచారం
ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్కు హైకోర్టులో ఊరట
- పవన్ సినిమాల్లో నటించకూడదని మాజీ ఐఏఎస్ విజయ్ కుమార్ పిటిషన్ దాఖలు
- విజయ్కుమార్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను కొట్టివేసిన హైకోర్టు
- సినిమా కోసం ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని పిటిషన్
- టికెట్ ధర పెంపు విషయంలో నిబంధనలు పాటించలేదన్న పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది
- సినిమాల్లో నటించడం, ప్రభుత్వ బాధ్యతలు నిర్వర్తించడం పరస్పర విరుద్ధమన్న న్యాయవాది
- మంత్రుల పదవుల్లో ఉన్నవారు సినిమాల్లో నటించడంపై నిషేధం లేదన్న ఏజీ
- సీనియర్ ఎన్టీఆర్ విషయంలో హైకోర్టు విస్తృత ధర్మాసనం తీర్పుఇచ్చింది: ఏజీ
- టికెట్ ధరలు పెంచే విషయంలో పవన్కు సంబంధం లేదన్న ఏజీ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్
- వాదనల తర్వాత ఇటీవల తీర్పును రిజర్వు చేసిన న్యాయమూర్తి
- తాజాగా విజయ్కుమార్ పిటిషన్ను కొట్టేస్తూ తీర్పు ఇచ్చిన న్యాయమూర్తి
కాంగ్రెస్ అగ్ర నాయకురాలు సోనియా గాంధీకి అస్వస్థత
- అస్వస్థతతో సోనియా గాంధీకి దిల్లీలోని సర్ గంగారామ్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స
- ప్రస్తుతం సోనియా గాంధీ ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందన్న వైద్యులు
దక్షిణాది రాష్ట్రాలు డీలిమిటేషన్పై పోరాటానికి సిద్ధం కావాలన్న రేవంత్రెడ్డి
- దిల్లీ పర్యటన ముగించుకుని హైదరాబాద్ బయలుదేరిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- హైదరాబాద్ వచ్చే ముందు ఎంపీ అభిషేక్ సింగ్వి ఇంట్లో విందుకు హాజరైన సీఎం
- అభిషేక్ సింఘ్వీ ఇంట్లో మీడియా ప్రతినిధులతో రేవంత్రెడ్డి ఇష్టాగోష్టి
- సీట్ల పెంపుతో ఉత్తరాదిన సీట్లు పెరిగి, దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు అన్యాయం: సీఎం
- దక్షిణాది రాష్ట్రాల అవసరం లేకుండానే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడే అవకాశం: సీఎం
- ఇది రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన సమస్య కాదు: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- దక్షిణాది, ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అంశం: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- ఇప్పటికే దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు రాజకీయ ప్రాధాన్యత తగ్గింది: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- ఉత్తరాదిన సీట్ల పెంపుతో దక్షిణాదికి మరింత నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది: సీఎం
- డీలిమిటేషన్తో దక్షిణాదిపై కుట్ర జరుగుతోందన్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- 4 ఉత్తరాది రాష్ట్రాలతోనే కేంద్రంలో అధికారంలోకి రావొచ్చన్న సీఎం
- దక్షిణాది రాష్ట్రాలు డీలిమిటేషన్పై పోరాటానికి సిద్ధం కావాలన్న రేవంత్రెడ్డి