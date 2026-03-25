ETV Bharat / state

25-03-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు కాంగ్రెస్‌ పార్టీని వీడనున్న ఆ పార్టీ సీనియర్‌ నేత జీవన్‌రెడ్డి

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 25, 2026 at 7:01 AM IST

Choose ETV Bharat

25-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం

LIVE FEED

6:48 AM, 25 Mar 2026 (IST)

యుద్ధం ముగింపునకు ఇరాన్‌కు 15 షరతులు విధించిన అమెరికా

  • యుద్ధం ముగింపునకు ఇరాన్‌కు 15 షరతులు విధించిన అమెరికా
  • మధ్యప్రాచ్యానికి 3 వేల మంది సైనికులను తరలిస్తున్న అమెరికా
  • ఇరాన్‌తో యుద్ధం త్వరలోనే ముగిస్తామని వెల్లడించిన అమెరికా
  • ఇరాన్‌తో దౌత్య చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని పునరుద్ఘాటించిన అమెరికా
  • అణ్వాయుధాలను ఎప్పటికీ తయారు చేకూడదన్న అమెరికా
  • తమ ప్రధాన డిమాండ్‌కు టెహ్రాన్‌ అంగీకరించిందని పేర్కొన్న ట్రంప్‌

6:47 AM, 25 Mar 2026 (IST)

ఆరోరోజు కొనసాగనున్న అసెంబ్లీ సమావేశాలు

  • నేడు ఆరోరోజు కొనసాగనున్న అసెంబ్లీ సమావేశాలు
  • ఉదయం 10 గంటలకు అసెంబ్లీ సమావేశం ప్రారంభం
  • ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమంతో ప్రారంభం కానున్న అసెంబ్లీ సమావేశం
  • సభలో తెలంగాణ జీఎస్టీ సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ రద్దు బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి దామోదర

6:46 AM, 25 Mar 2026 (IST)

పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై నేడు అన్ని పార్టీలతో చర్చించనున్న కేంద్రం

  • పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై నేడు అన్ని పార్టీలతో చర్చించనున్న కేంద్రం
  • దిల్లీలో రక్షణమంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ అధ్యక్షత అఖిలపక్ష భేటీ
  • ఇవాళ సాయంత్రం 5గంటలకు దిల్లీలో అఖిలపక్ష సమావేశం
  • సమావేశంలో పాల్గొననున్న విదేశాంగమంత్రి జైశంకర్
  • సమావేశానికి హాజరుకాబోనని తెలిపిన రాహుల్ గాంధీ కేరళలో ముందుగానే నిర్ణయించిన కార్యక్రమం ఉన్నందున భేటికి రాలేనన్న రాహుల్‌గాంధీ

6:46 AM, 25 Mar 2026 (IST)

నేడు కాంగ్రెస్‌ పార్టీని వీడనున్న ఆ పార్టీ సీనియర్‌ నేత జీవన్‌రెడ్డి

  • నేడు కాంగ్రెస్‌ పార్టీని వీడనున్న ఆ పార్టీ సీనియర్‌ నేత జీవన్‌రెడ్డి
  • నేడు భవిష్యత్‌ కార్యాచరణ ప్రకటించనున్న జీవన్‌రెడ్డి
  • ఇవాళ జగిత్యాల బండారి గార్డెన్‌లో కార్యకర్తలతో జీవన్‌రెడ్డి సమావేశం
  • అధిష్ఠానం పెద్దలు బుజ్జగించినా.. నా నిర్ణయంలో మార్పు లేదన్న జీవన్‌రెడ్డి
  • కాంగ్రెస్‌తో ఉన్న 42 ఏళ్ల బంధానికి ముగింపు పలకాలని నిర్ణయించుకున్న జీవన్‌రెడ్డి
  • కాంగ్రెస్‌ పార్టీని వీడాక బీఆర్‌ఎస్‌లో చేరే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం
  • జీవన్‌రెడ్డితో కేటీఆర్ ఇప్పటికే సమావేశమైనట్లు సమాచారం
  • జీవన్‌రెడ్డికి పార్టీలో సముచిత గౌరవం కల్పిస్తామని కేటీఆర్‌ హామీ ఇచ్చినట్లు సమాచారం

6:45 AM, 25 Mar 2026 (IST)

ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌కు హైకోర్టులో ఊరట

  • ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌కు హైకోర్టులో ఊరట
  • పవన్ సినిమాల్లో నటించకూడదని మాజీ ఐఏఎస్‌ విజయ్‌ కుమార్‌ పిటిషన్‌ దాఖలు
  • విజయ్‌కుమార్‌ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను కొట్టివేసిన హైకోర్టు
  • సినిమా కోసం ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని పిటిషన్‌
  • టికెట్‌ ధర పెంపు విషయంలో నిబంధనలు పాటించలేదన్న పిటిషనర్‌ తరఫు న్యాయవాది
  • సినిమాల్లో నటించడం, ప్రభుత్వ బాధ్యతలు నిర్వర్తించడం పరస్పర విరుద్ధమన్న న్యాయవాది
  • మంత్రుల పదవుల్లో ఉన్నవారు సినిమాల్లో నటించడంపై నిషేధం లేదన్న ఏజీ
  • సీనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ విషయంలో హైకోర్టు విస్తృత ధర్మాసనం తీర్పుఇచ్చింది: ఏజీ
  • టికెట్‌ ధరలు పెంచే విషయంలో పవన్‌కు సంబంధం లేదన్న ఏజీ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్
  • వాదనల తర్వాత ఇటీవల తీర్పును రిజర్వు చేసిన న్యాయమూర్తి
  • తాజాగా విజయ్‌కుమార్‌ పిటిషన్‌ను కొట్టేస్తూ తీర్పు ఇచ్చిన న్యాయమూర్తి

6:44 AM, 25 Mar 2026 (IST)

కాంగ్రెస్‌ అగ్ర నాయకురాలు సోనియా గాంధీకి అస్వస్థత

  • కాంగ్రెస్‌ అగ్ర నాయకురాలు సోనియా గాంధీకి అస్వస్థత
  • అస్వస్థతతో సోనియా గాంధీకి దిల్లీలోని సర్‌ గంగారామ్‌ ఆసుపత్రిలో చికిత్స
  • ప్రస్తుతం సోనియా గాంధీ ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందన్న వైద్యులు

6:42 AM, 25 Mar 2026 (IST)

దక్షిణాది రాష్ట్రాలు డీలిమిటేషన్‌పై పోరాటానికి సిద్ధం కావాలన్న రేవంత్‌రెడ్డి

  • దిల్లీ పర్యటన ముగించుకుని హైదరాబాద్ బయలుదేరిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • హైదరాబాద్ వచ్చే ముందు ఎంపీ అభిషేక్ సింగ్వి ఇంట్లో విందుకు హాజరైన సీఎం
  • అభిషేక్ సింఘ్వీ ఇంట్లో మీడియా ప్రతినిధులతో రేవంత్‌రెడ్డి ఇష్టాగోష్టి
  • సీట్ల పెంపుతో ఉత్తరాదిన సీట్లు పెరిగి, దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు అన్యాయం: సీఎం
  • దక్షిణాది రాష్ట్రాల అవసరం లేకుండానే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడే అవకాశం: సీఎం
  • ఇది రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన సమస్య కాదు: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • దక్షిణాది, ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అంశం: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • ఇప్పటికే దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు రాజకీయ ప్రాధాన్యత తగ్గింది: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • ఉత్తరాదిన సీట్ల పెంపుతో దక్షిణాదికి మరింత నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది: సీఎం
  • డీలిమిటేషన్‌తో దక్షిణాదిపై కుట్ర జరుగుతోందన్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • 4 ఉత్తరాది రాష్ట్రాలతోనే కేంద్రంలో అధికారంలోకి రావొచ్చన్న సీఎం
  • దక్షిణాది రాష్ట్రాలు డీలిమిటేషన్‌పై పోరాటానికి సిద్ధం కావాలన్న రేవంత్‌రెడ్డి

TAGGED:

TELANGANA TOP NEWS TODAY
LIVE UPDATES TELANGANA
TELANGANA LIVE NEWS
TELANGANA LATEST NEWS
TELANGANA LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.