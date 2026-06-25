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25-06-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణలో నేటి నుంచి ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ

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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 25, 2026 at 6:57 AM IST

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25-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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6:45 AM, 25 Jun 2026 (IST)

రాష్ట్రంలో ఇవాళ్టి నుంచి ప్రారంభం కానున్న సర్​ ప్రక్రియ

  • ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్‌ఐఆర్‌-Special Intensive Revision)కు రంగం సిద్ధమైంది. రాష్ట్రంలో గురువారం సర్వే ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. జులై 24 వరకు కొనసాగనుంది. సర్వేకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. జిల్లాల వారీగా ఒక్కో ఓటరు పేరుతో రెండు ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలను ముద్రించి సిద్ధంగా పెట్టుకున్నారు. హైదరాబాద్‌ జిల్లా పరిధిలో ఇంగ్లిష్‌లో, మిగతా జిల్లాల్లో తెలుగులో పత్రాలను అందిస్తారు. బీఎల్‌వోలు ప్రతిరోజు కనీసం ఒక్కో బూత్‌ పరిధిలో 50 ఇళ్లకు వెళ్లి ఓటర్లకు వాటిని అందజేయాలి. రాష్ట్రంలో ఉన్న మొత్తం 3,38,26,448 ఓటర్లకూ వాటిని ఇవ్వాలి. ఓటర్లు వాటిని పూర్తి చేసి వచ్చే నెల 24లోపు బీఎల్‌వోలకు అందించాలి. ఇప్పటికే బీఎల్‌వోలకు మండలాల వారీగా సమగ్రంగా శిక్షణ ఇచ్చారు.

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