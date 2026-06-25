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25th June 2026 News Today AP Live News Updates: ఏపీ, తెలంగాణ, కర్ణాటక నీటి సమస్యలపై చర్చ

25th June 2026 News Today AP Live News Updates
25th June 2026 News Today AP Live News Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 7:06 AM IST

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Updated : June 25, 2026 at 12:35 PM IST

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25th June 2026 News Today AP Live News Updates : రాజ్యసభ సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకారం

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12:31 PM, 25 Jun 2026 (IST)

కేంద్రమంత్రి సీఆర్ పాటిల్‌తో ముగ్గురు సీఎంల భేటీ

కర్ణాటక: కేంద్రమంత్రి సీఆర్ పాటిల్‌తో ముగ్గురు సీఎంలు చంద్రబాబు, రేవంత్‌రెడ్డి, డీకే శివకుమార్ భేటీ అయ్యారు. ఈ సమావేశంలో 3 రాష్ట్రాల జలవనరులశాఖ మంత్రులు, ఇరిగేషన్ అధికారులు హాజరయ్యారు. ఏపీ, తెలంగాణ, కర్ణాటక నీటి సమస్యలపై సమావేశంలో చర్చించారు.

12:29 PM, 25 Jun 2026 (IST)

సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో సీఐ నాగరాజును కస్టడీకి కోరిన సిట్ అధికారులు

సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో సిట్ అధికారులు సీఐ నాగరాజును 12 రోజుల కస్టడీకి కోరారు. ప్రస్తుతం సీఐ నాగరాజు రాజమహేంద్రవరం జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నారు. సిట్ అధికారులు విజయవాడ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.

12:28 PM, 25 Jun 2026 (IST)

అమరావతిలో బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆస్పత్రి పనులను పరిశీలించిన బాలకృష్ణ

బాలకృష్ణ అమరావతిలో బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆస్పత్రి పనులను పరిశీలించారు. హైదరాబాద్‌లో బసవతారకం ఆస్పత్రి మరింత విస్తరిస్తుందని, అమరావతిలోనూ ఆస్పత్రి పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయన్నారు. 2028లో ఆస్పత్రి తొలిదశ పనులు పూర్తవుతాయని ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ధ్యేయంతో ఆస్పత్రి నిర్మాణం చేపట్టినట్లు బాలకృష్ణ వివరించారు.

11:23 AM, 25 Jun 2026 (IST)

రాజ్యసభ సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకారం

నేడు మధ్యాహ్నం 12 గం.కు కొత్తగా ఎన్నికైన రాజ్యసభ సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. రాజ్యసభకు ఇటీవల కొత్తగా ఎన్నికైన 24 మంది సభ్యులు, కొత్తగా ఎన్నికైన పలువురు సభ్యులతో ఛైర్మన్ రాధాకృష్ణన్ రాజ్యసభ ఛాంబర్‌లో ప్రమాణం చేయించనున్నారు.

10:38 AM, 25 Jun 2026 (IST)

జొన్నగిరి నుంచి హోస్పేటకు బయలుదేరిన సీఎం

కర్నూలు: సీఎం చంద్రబాబు జొన్నగిరి నుంచి హోస్పేటకు హెలికాప్టర్‌లో బయలుదేరారు. తుంగభద్ర డ్యామ్ కొత్త గేట్లను కర్ణాటక, తెలంగాణ సీఎంలతో కలిసి ప్రారంభించనున్నారు.

10:31 AM, 25 Jun 2026 (IST)

అమరావతిలో మరిన్ని సినిమా షూటింగ్‌లు జరగాలి: లోకేశ్‌

ఎన్‌బీకే 112వ సినిమా చిత్రీకరణ ప్రారంభం సందర్బంగా రాజధానిలో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. మంత్రి లోకేశ్‌ చేతుల మీదుగా లాంఛనంగా చిత్రీకరణ ప్రారంభమయ్యింది.
లోకేశ్​ క్లాప్ కొట్టి చిత్రీకరణ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రి దుర్గేష్, ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్, పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. రూ.150 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో ఎన్‌బీకే 112వ సినిమా నిర్మిస్తున్నారు. ఆగస్టు నుంచి బాలకృష్ణ సినిమా రెగ్యులర్‌ చిత్రీకరణ జరగనుంది. వచ్చే సంవత్సరం వేసవికి సినిమా విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.

అమరావతిలో మరిన్ని సినిమా షూటింగ్‌లు జరగాలని మంత్రి లోకేశ్‌ అన్నారు. అత్యాధునిక సాంకేతికతతో మౌలిక సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని అమరావతిలో బాలయ్య సినిమా షూటింగ్ శుభపరిణామమని లోకేశ్‌ పేర్కొన్నారు. ఏపీలో పెద్ద సినిమాకు క్లాప్ కొట్టి 20 ఏళ్లు అయిందని బాలకృష్ణ అన్నారు. ఏపీలో సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధికి సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం కృషి చేస్తున్నారన్నారు. పర్యాటక రంగం, సినీ పరిశ్రమ ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉన్నాయని తెలిపారు.

అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్‌గా ఉన్నప్పుడు బాలయ్య కోసం సినిమా రాశానని, రైటర్‌గా కూడా ఆయన కోసం సినిమా రాశానని బాలయ్య బాబుకు దర్శకత్వం వహించడం తన అదృష్టమని కొరటాల శివ పేర్కొన్నారు.

9:35 AM, 25 Jun 2026 (IST)

ఒంగోలు నగర ప్రణాళిక విభాగం ఉద్యోగుల ఇళ్లలో ఏసీబీ తనిఖీలు

ఒంగోలు నగర ప్రణాళిక విభాగం ఉద్యోగుల ఇళ్లలో ఏసీబీ తనిఖీలు చేపట్టింది. నగర ప్రణాళిక విభాగంలో పనిచేసే 13 మంది ఉద్యోగుల ఇళ్లలో 13 ప్రాంతాల్లో ఏకకాలంలో అధికారులు తనిఖీలు చేశారు. నగర ప్రణాళిక విభాగం ఉద్యోగులపై ఆరోపణలు, ఫిర్యాదు మేరకు సోదాలు జరిపినట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

8:30 AM, 25 Jun 2026 (IST)

విశాఖ ఎన్‌ఏడీ పైవంతెనపై తప్పిన ప్రమాదం

విశాఖ ఎన్‌ఏడీ పైవంతెనపై భారీ ప్రమాదం తప్పంది. గాజువాక నుంచి విశాఖ వైపు వెళ్తున్న భారీ కంటైనర్ ఎన్‌ఏడీ పైవంతెనపై బోల్తా పడింది. ఎన్ఏడీ పైవంతెన వద్ద మలుపు తిరిగే క్రమంలో కంటైనర్‌ బోల్తా పడింది. అర్ధరాత్రి జనసంచారం లేకపోవడంతో ప్రాణనష్టం తప్పింది. అధికారులు క్రేన్ల సహాయంతో భారీ కంటైనర్‌ను తొలగించారు. కంచరపాలెం ట్రాఫిక్ పోలీసులు ట్రాఫిక్‌ను క్రమబద్ధీకరించారు.

8:28 AM, 25 Jun 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం

శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 31 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 70,139మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.63 కోట్లు రాగా 34,940 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న లడ్డు ప్రసాదాల 3.44 లక్షలు విక్రయించారు.

6:47 AM, 25 Jun 2026 (IST)

నేడు హోస్పేటలో తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు కొత్త గేట్లు ప్రారంభం

నేడు కర్ణాటక హోస్పేటలో తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు కొత్త గేట్లు ప్రారంభం కానున్నాయి. కర్ణాటక, ఏపీ, తెలంగాణ సీఎంలు ముగ్గురు సీఎంలతో కలిసి కేంద్రమంత్రి సీఆర్‌ పాటిల్‌ కొత్త గేట్లు ప్రారంభించనున్నారు. అనంతరం హోస్పేట బహిరంగ సభలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు. 2024 ఆగస్టులో వరద ప్రవాహానికి 19వ గేటు కొట్టుకుపోయింది. నిపుణుల కమిటీ సూచనతో 6 నెలల్లో రూ.51 కోట్లతో 33 కొత్త గేట్ల అమరిక చేశారు.

6:39 AM, 25 Jun 2026 (IST)

కొత్తగా ఎన్నికైన రాజ్యసభ సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకారం

ఇటీవల రాజ్యసభకు కొత్తగా 24 మంది సభ్యులు ఎన్నికైన విషయం తెలిసిందే. నేడు కొత్తగా ఎన్నికైన రాజ్యసభ సభ్యులు ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. ఇవాళ 10 మంది ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నట్లు సమాచారం. రాజ్యసభ ఛాంబర్‌లో ఛైర్మన్ రాధాకృష్ణన్ ప్రమాణం చేయించనున్నారు. ఏపీ నుంచి ఎన్నికైన నలుగురు రాజ్యసభ సభ్యులు సానా సతీష్ బాబు, చింతకాయల విజయ్, ప్రమాణం చేయనున్న లింగమనేని రమేష్, భాష్యం రామకృష్ణ ప్రమాణం చేయనున్నారు.

Last Updated : June 25, 2026 at 12:35 PM IST

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