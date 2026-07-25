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25-07-2026 Telangana News Today Live Updates : మరో వీడియో విడుదల చేసిన ప్రధాని మోదీ

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 25, 2026 at 7:16 AM IST

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25-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

LIVE FEED

7:14 AM, 25 Jul 2026 (IST)

హరారెలో నేడు భారత్‌, జింబాబ్వే రెండో టీ-20 మ్యాచ్‌

హరారెలో నేడు భారత్‌, జింబాబ్వే మధ్య రెండో టీ-20 మ్యాచ్‌ జరగనుంది. సాయంత్రం 4.30 నుంచి భారత్‌, జింబాబ్వే మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. తొలి మ్యాచ్​లో జింబాబ్వేను టీమిండియా చిత్తు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

7:08 AM, 25 Jul 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 20 గంటలు

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 20 గంటల సమయం పడుతుంది. దీంతో భక్తజనం అన్ని కంపార్టుమెంట్లలో నిండిపోయి శిలాతోరణం వరకు వేచి ఉన్నారు. గురువారం శ్రీవారిని 78,721 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న స్వామివారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.98 కోట్లు కాగా భక్తులు 38,018 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు.

6:51 AM, 25 Jul 2026 (IST)

ఐదో అంతస్తు నుంచి దూకి వైద్య విద్యార్థిని ఆత్మహత్య

మేడ్చల్ జిల్లా కీసర పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి నాగారంలో ఓ విషాదం చోటు చేసుకుంది. పీజీ వైద్య విద్యార్థిని దీక్షిత (26) ఐదో అంతస్తు నుంచి దూకి ఆత్మహత్యకు చేసుకుంది. స్థానికులు వెంటనే ఆమెను గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. చదువు ఒత్తిడి వల్ల ఆమె ఈ తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకుని ఉండవచ్చని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. అనంతరం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. దీక్షిత బెంగళూరులోని ఓ కళాశాలలో పీజీ ఆప్తమాలజీ మొదటి సంవత్సరం చదువుతోంది.

6:50 AM, 25 Jul 2026 (IST)

యువతకు నా ధన్యవాదాలు : ప్రధాని మోదీ

నీట్​ పేపర్​ లీక్​పై ఫాస్ట్​ట్రాక్​ కోర్టును ఏర్పాటు చేసి నిందితులను కఠినంగా శిక్షిస్తామని గురువారం ప్రధాని మోదీ వీడియో సందేశం పంపించడం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా ప్రధాని మరో వీడియోను విడుదల చేశారు. గురువారం పంపించిన వీడియోపై స్పందించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తన వీడియోపై ప్రజల సానుకూల స్పందనకు అభినందిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. విలువైన సూచనలు పంపిన యువతకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

6:50 AM, 25 Jul 2026 (IST)

నేడు మరోసారి భేటీ కానున్న కేంద్రం, సీజేపీ ప్రతినిధులు

నేడు కేంద్రం, సీజేపీ ప్రతినిధులు మరోసారి భేటీ కానున్నారు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామాపై కేంద్రంతో కాంక్రోచ్​ జనతా పార్టీ మరోసారి చర్చించనుంది. సీజేపీ ఇప్పటికే ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాల్సిందేనని తేల్చిచెప్పింది. ఈరోజు జరగనున్న ఈ చర్చల్లో కీలకమైన నిర్ణయాలు వెలువడే అవకాశం ఉంది.

6:45 AM, 25 Jul 2026 (IST)

నేడు సెంట్రల్‌ దిల్లీలో ఉన్న మెట్రో స్టేషన్లను మూసివేసిన డీఎంఆర్సీ

దిల్లీలో జంతర్ మంతర్ జరుగుతున్న విద్యార్థుల నిరసనల నేపథ్యంలో భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా సెంట్రల్ దిల్లీలోని 18 ప్రధాన మెట్రో స్టేషన్లను డీఎంఆర్సీ తాత్కాలికంగా మూసివేసింది. సీజేపీ ఆందోళనల నేపథ్యంలో వరుసగా 4వ రోజు మెట్రో ఆంక్షలు విధించింది. ఈరోజు ఉదయం 7.30 నుంచి మెట్రో స్టేషన్లు మూసివేయనున్నారు. తదుపరి ఉత్తర్వులు ఇచ్చే వరకు మెట్రో స్టేషన్లు మూసివేసి ఉంచనున్నట్లు తెలిపింది.

6:37 AM, 25 Jul 2026 (IST)

తనపై వస్తున్న ఆరోపణలపై వాంగ్​చుక్​ ఆవేదన

26 రోజుల నిరాహార దీక్ష విరమణ తర్వాత తనపై వస్తున్న ఆరోపణలు, విమర్శలపై సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి దీక్ష చేస్తే పవిత్రతను నిరూపించుకోవాలా? అంటూ భావోద్వేగంగా స్పందించారు. తన దీక్షను నిరూపించేందుకు క్యారెక్టర్ సర్టిఫికెట్ తెచ్చుకోవాలా? అని తనపై వస్తున్న విమర్శలను ప్రశ్నించారు. 26 రోజులు పాటు దీక్ష చేయడం వల్ల తన అవయవాలు సైతం దెబ్బతిన్నాయని వాంగ్‌చుక్‌ బాధపడ్డారు. కొందరు కావాలనే రాజకీయ విద్వేషంతోనే తనపై విమర్శలు చేస్తున్నారని వెల్లడించారు.

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