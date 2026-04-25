25-04-2026 Telangana News Today Live Updates : యథావిధిగా ఆర్టీసీ బస్సులు - ఎంజీబీఎస్లో ప్రయాణికుల రద్దీ
25-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
బస్సులు తిరిగి ప్రారంభం కావడంతో ఎంజీబీఎస్లో ప్రయాణికుల రద్దీ
రాష్ట్రంలో బస్సులు తిరిగి ప్రారంభం కావడంతో హైదరాబాద్లో తెల్లవారుజాము నుంచే ఎంజీబీఎస్లో ప్రయాణికుల రద్దీ మొదలైంది.
రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె విరమణ
రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె విరమణ చేశారు. అర్ధరాత్రి నుంచి యథావిధిగా బస్సులు రోడ్డెక్కాయి. ఆర్టీసీ జేఏసీతో భట్టి విక్రమార్క, మంత్రుల బృందం చర్చలు సఫలమయ్యాయి. ఆర్టీసీ కార్మికులకు 11 శాతం పీఆర్సీ ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. ప్రభుత్వంలో ఆర్టీసీ విలీనం, గుర్తింపు సంఘాల ఎన్నికలకు సర్కార్ గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చింది. మిగతా అంశాల పరిష్కారానికి ఆర్టీసీ యాజమాన్యం అంగీకరించింది. ప్రభుత్వం, ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతల మధ్య 12 గంటల పాటు 32 డిమాండ్లపై చర్చలు కొనసాగాయి.
ఆర్టీసీ మన కుటుంబం : ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క
ఆర్టీసీ మన కుటుంబం, దురదృష్టవశాత్తు మన కుటుంబ వ్యక్తి దూరం కావడం బాధాకరంగా ఉందంటూ భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ సమస్యలపై చర్చించి సానుకూల నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఆర్టీసీ గుర్తింపు ఎన్నికలు నిర్వహించుకోవడానికి ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. ఎన్నికలకు ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆర్టీసీ యాజమాన్యాన్ని ఆదేశాలు జారీ చేశామని భట్టి స్పష్టం చేశారు. దశాబ్ద కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న విలీనంపై సుదీర్ఘంగా చర్చించాం. ప్రభుత్వంలో ఆర్టీసీ విలీన ప్రక్రియకు కమిటీ ఏర్పాటుపై నిర్ణయం తీసుకున్నామని తెలిపారు. అనేక అంశాల తర్వాత ఆర్టీసీ కార్మికులకు 11 శాతం పీఆర్సీ ఇవ్వడానికి నిర్ణయించినట్లు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ప్రకటించారు.
ఆర్టీసీలో సమస్యలపై సమావేశంలో చర్చించాం: మంత్రి పొన్నం
ఆర్టీసీలో సమస్యలపై సమావేశంలో ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాలు, ఆర్టీసీ యాజమాన్యం తీసుకునే అంశాలపై చర్చించాం అని మంత్రి పొన్నం పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు సమ్మె విరమించిన ఆర్టీసీ కార్మికులకు పొన్నం ధ్యానవాదాలు తెలిపారు. భవిష్యత్లో ఆర్టీసీ దేశంలోనే ప్రజా రవాణాలో ముందుండాలని ఆర్టీసీ కార్మికులకు సూచించారు.
ఆర్టీసీలో పెండింగ్లోని సమస్యలపై ప్రభుత్వం చర్చించింది: ఆర్టీసీ జేఏసీ
ఆర్టీసీలో పెండింగ్లోని సమస్యలపై ప్రభుత్వం చర్చించిందని ఆర్టీసీ జేఏసీ తెలిపారు. 11 శాతం పీఆర్సీ ప్రకటించిన ప్రభుత్వానికి జేఏసీ ధన్యవాదాలు పేర్కొన్నారు.
ఇవాళ కల్వకుంట్ల కవిత రాజకీయ పార్టీ ఆవిర్భావ సభ
ఇవాళ కల్వకుంట్ల కవిత రాజకీయ పార్టీ ఆవిర్భావ సభలో తమ పార్టీ ప్రకటించనున్నారు. మేడ్చల్ జిల్లా మునీరాబాద్లోని అద్వయ కన్వెన్షన్హాల్లో కవిత సభ ఏర్పాటు చేశారు. పార్టీ ప్రకటన సభకు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ ప్రాంగణంగా నామకరణం చేయనున్నారు. గన్పార్క్లో అమరవీరులకు నివాళులర్పించి మునీరాబాద్ వెళ్లనున్నారు. ఉదయం 7.30కు బంజారాహిల్స్లోని నివాసం నుంచి కవిత ర్యాలీగా వెళ్లనున్నారు. ఉదయం 8.15 గంటలకు అమరవీరులస్తూపం వద్ద నివాళులు అర్పించనున్నారు. ఉదయం 10 గంటలకు పార్టీ పేరు ప్రకటన, జెండా ఆవిష్కరణ చేయనున్నారు. ఉదయం 10.05 గంటలకు కల్వకుంట్ల కవిత ప్రసంగం ప్రారంభం కానుంది. ఈ సభలో క్యాడర్, అతిథులకు 34 తెలంగాణ రుచులతో భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారు.
ఇవాళ ఐపీఎల్లో రెండు మ్యాచ్లు
ఇవాళ ఐపీఎల్లో రెండు మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. నేడు దిల్లీలో మధ్యాహ్నం 3.30కు దిల్లీ క్యాపిటల్స్, పంజాబ్ కింగ్స్, రాత్రి 7.30కు జైపూర్లో రాజస్థాన్, హైదరాబాద్ మ్యాచ్ ఆడనున్నారు.