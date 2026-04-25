25th April 2026 Today AP Live News Updates : రాష్ట్రంలో ఇంధన కొరతపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - హుటాహుటిన స్పందించిన అధికారులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 6:58 AM IST

Updated : April 25, 2026 at 10:08 AM IST

25th April 2026 Today AP Live News Updates : రాష్ట్రంలో ఇంధన కొరత అంశంపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష

10:03 AM, 25 Apr 2026 (IST)

సీఎం ఆదేశాలతో హుటాహుటిన స్పందించిన అధికారులు

రాష్ట్రంలో ఇంధన కొరత అంశంపై సీఎం ఆదేశాల మేరకు అధికారులు స్పందించారు. ఇంధన సరఫరాపై పెట్రోలియం డీలర్స్ అసోసియేషన్‌తో ఫోనులో చర్చలు జరిపారు. తక్షణం స్టాక్ లేని బంకుల వివరాలు అందించాలని అధికారుల ఆదేశించారు. వెంటనే ఈ విషయంపై జిల్లాల అధ్యక్షులకు రాష్ట్ర డీలర్ల అసోసియేషన్‌ సమాచారం పంపించింది. స్టాక్ సమస్య ఉంటే తక్షణం టోల్‌ఫ్రీ నం.1967కు కాల్ చేయాలని కమిషనర్‌ సూచించారు. టోల్‌ఫ్రీకి ఫోన్‌ చేసి వివరాలు నమోదు చేయాలన్నారు. గత ఏప్రిల్‌ కంటే పదిశాతం అదనపు సరఫరాకు ఆయిల్ కంపెనీల అంగీకారం తెలిపాయి. ఏపీఎఫ్‌పీటీ అధ్యక్షుడు రావి గోపాలకృష్ణ, ఏపీఎఫ్‌పీటీ ప్రధాన కార్యదర్శి పేరం రవికుమార్‌ పెట్రోల్‌ డీలర్ల నుంచి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. ఆయిల్ కంపెనీల సరఫరా తీరుపై క్షేత్రస్థాయి నివేదిక సమర్పణకు చర్యలు చేపట్టారు. కమిషనర్‌కు నివేదిక సమర్పించేందుకు అసోసియేషన్‌ ప్రతినిధుల కసరత్తు ప్రారంభించారు.

10:01 AM, 25 Apr 2026 (IST)

రెండోరోజు ఏసీబీ కస్టడీకి సస్పెండైన దేవదాయ శాఖ అసిస్టెంట్‌ కమిషనర్‌ శాంతి

సస్పెండైన దేవదాయ శాఖ అసిస్టెంట్‌ కమిషనర్‌ శాంతిని రెండోరోజు ఏసీబీ కస్టడీకి తీసుకుంది. విజయవాడలోని జిల్లా జైలు నుంచి ఏసీబీ అధికారులు ఆమెను కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు. విజయవాడ జీజీహెచ్‌లో శాంతికి వైద్య పరీక్షల నిర్వహించారు. అనంతరం ఏసీబీ అధికారులు విచారణ చేపట్టారు. ఏసీబీ కార్యాలయంలో అధికారులు ఆమెను ప్రశ్నించనున్నారు. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో శాంతి రిమాండ్‌లో ఉన్నారు. శుక్రవారం, శనివారం శాంతిని విచారించేందుకు ఏసీబీ న్యాయస్థానం అనుమతించింది.

9:58 AM, 25 Apr 2026 (IST)

రాష్ట్రంలో ఇంధన కొరత అంశంపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష

రాష్ట్రంలో ఇంధన కొరత అంశంపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష జరిపారు. పలుచోట్ల పెట్రోల్ బంకుల మూసివేతపై అధికారులతో సీఎం చర్చించారు. పలు జిల్లాల్లో వాహనదారులు, రైతుల ఇబ్బందులపై అధికారులతో మాట్లాడారు. సమస్య పరిష్కారానికి తక్షణ చర్యలకు తీసుకోవాలని సీఎం ఆదేశించారు. పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎస్, పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. జిల్లా కలెక్టర్లతో సమన్వయం చేసుకుని ప్రజలకు ఇబ్బంది రాకుండా చూడాలని, పెట్రోల్‌ బంకుల యజమానులు, ఆయిల్ కంపెనీలతో మాట్లాడి సమస్య పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

9:08 AM, 25 Apr 2026 (IST)

హనీట్రాప్ ముఠాతో పోలీసులకు సంబంధాలు ఉన్నట్లు ప్రాథమిక నిర్ధరణ

అనంతపురం: హనీట్రాప్ ముఠాతో పోలీసులకు సంబంధాలు ఉన్నట్లు పోలీస్​శాఖ ప్రాథమికంగా నిర్ధారించింది. ఇప్పటికే ఇద్దరు సీఐలను వీఆర్‌కు అటాచ్ చేశారు. తాజాగా మరో ఆరుగురు పోలీసుల ప్రమేయం ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయ్యింది. అనంతపురం రూరల్‌లో ఐదుగురు, ఇటుకలపల్లి పీఎస్‌లో ఒకరిని వీఆర్‌కు అటాచ్‌ చేశారు. ఇప్పటికి మొత్తం 8 మందిని వీఆర్‌కు అటాచ్ చేశారు. శిక్షణ ఏఎస్పీ ఈ కేసులో మరింత లోతుగా విచారణ చేస్తున్నారు.

9:07 AM, 25 Apr 2026 (IST)

శంషాబాద్ విమానాశ్రయ టెర్మినల్‌కు బాంబు బెదిరింపు

హైదరాబాద్​లోని శంషాబాద్ విమానాశ్రయ టెర్మినల్‌కు బాంబు బెదిరింపు మెయిల్​ వచ్చింది. బాంబు బెదిరింపు మెయిల్​తో భద్రతాధికారులు అప్రమత్తమై తనిఖీలు చేపట్టారు. తనిఖీల్లో ఎలాంటి బాంబు లేదని భద్రతాధికారులు తేల్చి చెప్పారు.

9:05 AM, 25 Apr 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం

తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి అన్ని కంపార్టుమెంట్లు భక్తులతో నిండాయి. కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న(శుక్రవారం) శ్రీవారిని 69,270 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. హుండీ ద్వారా రూ.3.69 కోట్లు ఆదాయం లభించింది. 33,180 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.

9:01 AM, 25 Apr 2026 (IST)

మణిపాల్ ఆస్పత్రి నుంచి విజయవాడ వెళ్లిపోయిన గవర్నర్

మణిపాల్ ఆస్పత్రి నుంచి గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ విజయవాడ వెళ్లిపోయారు. ఈ రోజు ఉదయం కడుపునొప్పితో మణిపాల్​ ఆసుపత్రికి గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్‌ వచ్చారు. పరీక్షలు నిర్వహించిన వైద్యులు గవర్నర్​కు కిడ్నిలో రాళ్లు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. శస్త్రచికిత్స ద్వారా వాటిని తొలగించాలని వైద్యులు సూచించారు. కానీ ఈ రోజు ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు ఉన్నాయని చెప్పి గవర్నర్ వెళ్లిపోయారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది.

8:58 AM, 25 Apr 2026 (IST)

సర్పవరం పీఎస్‌లో వైఎస్సార్​సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు విచారణ

కాకినాడ: సర్పవరం పీఎస్‌లో వైఎస్సార్​సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుని విచారిస్తున్నారు. నిన్న సాయంత్రం నుంచి విచారణ కొనసాగుతోంది. విచారణ, ప్రొసీడింగ్స్ అనంతరం పోలీసులు ఆయనను కాకినాడ కోర్టులో హాజరుపరచనున్నారు. జీజీహెచ్‌లో వైద్య పరీక్షల అనంతరం కోర్టుకు తీసుకెళ్లనున్నారు. డ్రైవర్​ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో అనంతబాబు ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్నారు. సాక్షులను ప్రభావితం చేశారన్న అభియోగాలపై అనంతబాబుని శుక్రవారం అరెస్టు చేశారు. సాక్షులను బెదిరించారని, ప్రలోభపెట్టారని కాకినాడలోని సర్పవరం పీఎస్‌లో ఈనెల 21న ఆయనపై కేసు నమోదు చేశారు. సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో అనంతబాబు బెయిల్‌ రద్దు పిటిషన్‌పై నిన్న విచారణ జరిగింది. పోలీసుల తరఫున ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ సుబ్బారావు పిటిషన్ వేశారు. ఈ కేసు విచారణ కోసం రాజమహేంద్రవరం ప్రత్యేక కోర్టుకు నిన్న హాజరైన అనంతబాబు, భార్య లక్ష్మీదుర్గలను కోర్టు బయటకు రాగానే పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

7:23 AM, 25 Apr 2026 (IST)

గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌కు అస్వస్థత

గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ అస్వస్థత గురయ్యారు. ఆయన తాడేపల్లి మణిపాల్‌ ఆసుపత్రిలో చేరాారు. గవర్నర్‌కు వైద్యులు అత్యుత్తమ సేవలు అందిస్తున్నారు.

7:22 AM, 25 Apr 2026 (IST)

పార్కుల్లో నడకపై పన్ను అనే అసత్య ప్రచారాన్ని ఖండించిన జీవీఎంసీ

విశాఖ: పార్కుల్లో నడకపై పన్ను అనే అసత్య ప్రచారాన్ని జీవీఎంసీ ఖండించింది. పన్ను పూర్తిగా ఆధారాల్లేని అసత్య ప్రచారమని జీవీఎంసీ కమిషనర్‌ కేతన్‌ గార్గ్‌ పేర్కొన్నారు. జీవీఎంసీ, స్థానిక పార్కుల్లో నడక రుసుము వసూలు చేయడం లేదని, ఎక్కడైనా రుసుము వసూలు చేస్తున్నారని గుర్తిస్తే సమాచారం అందించాలని సూచించారు. జీవీఎంసీ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్-1800 4250 0009కు ఫిర్యాదు చేయాలన్నారు.

7:20 AM, 25 Apr 2026 (IST)

తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె విరమణ

తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె విరమించారు. శుక్రవారం అర్థరాత్రి నుంచి యథావిధిగా బస్సులు రోడ్డెక్కాయి. ఆర్టీసీ జేఏసీతో భట్టి విక్రమార్క, మంత్రుల బృందం చేపట్టి చర్చలు సఫలం అయ్యాయి. ఆర్టీసీ కార్మికులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం 11 శాతం పీఆర్సీ ప్రకటించింది. అలాగే ప్రభుత్వంలో ఆర్టీసీ విలీనం, సంఘాల ఎన్నికలకు గ్రీన్​సిగ్నల్​ ఇచ్చారు. మిగతా అంశాల పరిష్కారానికి ఆర్టీసీ యాజమాన్యం అంగీకరించింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం, ఆర్టీసీ జేఏసీ మధ్య 12 గంటలపాటు చర్చలు కొనసాగాయి. మంత్రుల కమిటీ, జేఏసీ నేతల మధ్య 32 డిమాండ్లపై చర్చలు కొనసాగాయి.

6:52 AM, 25 Apr 2026 (IST)

విద్యుత్ అధికారుల అప్రమత్తతో తప్పిన పెనుప్రమాదం

ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేటలో విద్యుత్ అధికారుల అప్రమత్తతో పెనుప్రమాదం తప్పింది. షేర్ మెుహమ్మద్‌పేట రోడ్డు నుంచి దేచుపాలెం వెళ్లే రోడ్డులో ఓ లారీ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టింది. దీంతో విద్యుత్ అధికారులు తక్షణమే స్పందించడంతో తప్పిన పెనుప్రమాదం తప్పింది. విద్యుత్ అధికారుల స్పందనతో గ్రామస్థులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

6:46 AM, 25 Apr 2026 (IST)

ఎన్టీఆర్ జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులతో అర్ధరాత్రి వరకు సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష

ఎన్టీఆర్ జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులతో అర్ధరాత్రి వరకు సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఇళ్ల పట్టాల సమస్యను పరిష్కరించాలని సీఎంను ప్రజా ప్రతినిధులు కోరారు. 3 నెలల్లో విజయవాడలో ఇళ్ల పట్టా సమస్యలు పరిష్కరించాలని అధికారులకు సీఎం ఆదేశించారు. నిబంధనలు సరళించి సమస్యలు పరిష్కరించాలని కలెక్టర్​ను ఆదేశించారు. నిధుల లభ్యతను బట్టి ప్రాధాన్యతలవారీగా పనులు చేపట్టాలన్నారు.

6:43 AM, 25 Apr 2026 (IST)

ఇవాళ ముంబయి వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు

ఎకనమిక్‌ టైమ్స్‌ పత్రిక సీఎం చంద్రబాబుకు నేడు ‘బిజినెస్‌ రిఫార్మర్‌ ఆఫ్‌ ద ఇయర్‌’అవార్డు ప్రదానం చేయనుంది. ముంబయిలో జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కూడా పాల్గొంటారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్, స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డెలివరింగ్‌ గవర్నెన్స్‌ లాంటి విప్లవాత్మక విధానాలు అమలు చేసినందుకు ఎకనమిక్‌ టైమ్స్‌ ఈ అవార్డుకు సీఎం చంద్రబాబును ఎంపిక చేసింది.

